АЛЬПЕРОВИЧ Моисей Самуилович

Доктор исторических наук , ведущий научный сотрудник - консультант ИВИ РАН , заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент Национальной Академии истории Венесуэлы.

Родился 22 ноября 1918. Окончил исторический факультет МГУ в 1941 г. В 1941—1946 годах служил в рядах РККА, участник Великой Отечественной войн ы. В 1949 году окончил аспирантуру в Тихоокеанском институте АН СССР . В том же году в МГУ защитил кандидатскую диссертацию , посвященную теме "Мексиканская революция и американский империализм, 1913–1917 гг." До 1954 года работал старшим преподавателем Рязанского педагогического института. С 1954 года работал в Институт истории АН СССР (с 1968 года старший, затем ведущий научный сотрудник). В 1965 году в Институте истории АН СССР защитил докторскую диссертацию "Война за независимость Мексики, 1810 – 1824"

Область интересов:

История Латинской Америки, война за независимость испанских колоний, Россия и Испанская Америка, российская историография латиноамериканских стран.

Сочинения:

Мексиканская революция 1910 – 1917 гг. и политика США. М., 1958. Исп. пер., изд. 1–12, 1960–1984 (в соавт.);

La Revoluciớn Mexicana. México, 1960 (в соавт.);

Война за независимость Мексики. М., 1964. Исп. пер. (1967);

Освободительное движение конца XVIII – начала XIX в. в Латинской Америке. М., 1966;

Советская историография стран Латинской Америки. М., 1968. Исп. (1969) и англ. (1970) пер.;

Испанская Америка в борьбе за независимость. М., 1971;

Ensayos de historia de México. México, 1972 (в соавт.);

Революция и диктатура в Парагвае. М., 1975;

Рождение Мексиканского государства. М., 1979;

Dyktatura Doktora Francii w Paragwaju. Wroclaw etc., 1981;

История Латинской Америки. С древнейших времен до начала ХХ в. М., 1981.

История Латинской Америки. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1991. Исп. пер., 1983 (в соавт.);

Франсиско де Миранда в России. М., 1986. Исп. пер., 1989;

Россия и Новый Свет (последняя треть XVIII в.) М., 1993;

Ф. де Миранда. Российский дневник / Пер. с исп. М., 2000.

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