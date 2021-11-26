ЖУКОВА ОРДЕН

ЖУКОВА ОРДЕН - государственная военная награда РФ.

Уч­ре­ж­дён Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ Б.Н. Ель­ци­на от 9 мая 1994 года в оз­на­ме­но­ва­ние вы­даю­щих­ся за­слуг Мар­ша­ла Советского Сою­за Г.К. Жу­ко­ва. Ста­тут ут­вер­ждён 6 марта 1995 года. Ор­де­ном на­гра­ж­да­ют­ся ко­ман­дую­щие фрон­та­ми и ар­мия­ми, их за­мес­ти­те­ли, на­чаль­ни­ки шта­бов, на­чаль­ни­ки опе­ра­тив­ных управ­ле­ний и опе­ра­тив­ных от­де­лов, на­чаль­ни­ки ро­дов войск фрон­тов и ар­мий, ко­ман­ди­ры кор­пу­сов, ди­ви­зий, бри­гад, ко­ман­дую­щие фло­та­ми, фло­ти­лия­ми и их за­мес­ти­те­ли, ко­ман­ди­ры эс­кадр, во­енно-морских баз, бри­гад, удо­сто­ен­ные зва­ния Ге­роя Советского Сою­за или на­гра­ж­дён­ные ор­де­на­ми за от­ли­чия в ру­ко­во­дстве вой­ска­ми и про­ве­де­ние бое­вых опе­ра­ций в Великую Отечественную вой­ну; а так­же ли­ца выс­ше­го офи­цер­ско­го со­ста­ва, стар­шие офи­це­ры Воо­руженных Сил РФ в долж­но­сти ко­ман­ди­ра ди­ви­зии (бри­га­ды) и вы­ше за за­слу­ги в раз­ра­бот­ке и ус­пеш­ном про­ве­де­нии ими круп­ных опе­ра­ций в пе­ри­од во­енных дей­ст­вий по за­щи­те Оте­че­ст­ва. Знак ордена Жукова - 4-уголь­ное с оваль­ны­ми сто­ро­на­ми ос­но­ва­ние с рель­еф­ны­ми штра­ла­ми, на ко­то­ром рас­по­ло­же­ны вы­сту­паю­щие за не­го 4 щи­та (сим­во­ли­зи­ру­ют ох­ра­ну се­ве­ра, юга, за­па­да и вос­то­ка стра­ны), об­ра­зую­щие рав­но­ко­неч­ный крест. В цен­тре - ме­даль­он с по­груд­ным рель­еф­ным изо­бра­же­ни­ем Жу­ко­ва в мун­ди­ре Мар­ша­ла Советского Сою­за (об­раз­ца 1945 года) с «Мар­шаль­ской Звез­дой» и 4 ме­да­ля­ми Ге­роя Советского Сою­за . Орден Жукова но­сит­ся на пра­вой сто­ро­не гру­ди. Вме­сто зна­ка ордена Жукова на­гра­ж­дён­ный име­ет пра­во но­сить ор­ден­скую план­ку с ор­ден­ской лен­той (шёл­ко­вая, муа­ро­вая с бе­лой, си­ней, крас­ной по­лос­ка­ми по­се­ре­ди­не и зо­ло­ти­сты­ми - по кра­ям, высота 8 мм), ко­то­рая раз­ме­ща­ет­ся по­сле пла­нок с лен­та­ми «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» ор­де­на. Из­го­тав­ли­ва­ет­ся из се­реб­ра с при­ме­не­ни­ем цвет­ной эма­ли и зо­ло­че­ния (ав­тор эс­ки­за - художник В.Н. Ба­ла­ба­нов, гра­вёр - А.А. Но­вич­ков).

Пер­вые на­гра­ж­дён­ные - 55 ве­те­ра­нов Великой Отечественной вой­ны (1995; орден Жукова № 1 вру­чён генерал-полковнику в от­став­ке К.Н. Аб­ра­мо­ву). Все­го к концу 2006 года ор­де­ном на­гра­ж­дён 101 человек. С 1995 года су­ще­ст­ву­ет Клуб ка­ва­ле­ров ордена Жукова во гла­ве с Ге­ро­ем Советского Сою­за мар­ша­лом бро­не­тан­ко­вых войск в от­став­ке О.А. Ло­си­ком.

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