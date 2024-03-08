ТИХОНОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Тихонов, Николай Александрович (01[14].05.1905, Харьков — 01.07.1997, Петрово-Дальнее, Московская обл.) — советский государственный деятель. В 1930 окончил Днепропетровский металлургический институт. Работал инженером и начальником цеха в Днепропетровске, познакомился с Л. И. Брежневым . В 1940 вступил в КПСС. Во время Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945 и до 1947 был главным инженером Новотрубного завода в Первоуральске. В 1947–1950 — директор Южнотрубного завода в Никополе. С 1950 — начальник Главного управления трубной промышленности Министерства черной металлургии СССР. В 1955–1957 — заместитель министра черной металлургии, в 1957–1960 — председатель Днепропетровского совнархоза. В 1959 сопровождал Н. С. Хрущева во время визита в США, где тот представил его американцам как миллиардера, у которого только штаны свои, а все остальное принадлежит народу. С 1960 — заместитель председателя Государственного научно-технического совета Совета министров СССР. С 1963 — заместитель председателя Госплана СССР. Доктор технических наук (1961). В 1965–1976 — заместитель председателя, в 1976–1980 — первый заместитель председателя Совета министров СССР. В 1966–1989 — член ЦК КПСС. Член Политбюро ЦК КПСС в 1979–1985. Дважды Герой социалистического труда (1975, 1982). 23 октября 1980 — 27 сентября 1985 — Председатель Совета министров СССР. В феврале 1984 Т. выступил против того, чтобы М. С. Горбачев замещал Генерального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко при ведении Политбюро и Секретариата ЦК. Вскоре после того как Горбачев сам стал Генеральным секретарем, он заменил на посту главы правительства Т. на Н. И. Рыжкова .

Лит. : Ивкин В. И. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923–1991. Историко-биографический справочник. М., 1999; Шубин А. В. «Золотая осень» или период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 2007. А. В. Шубин.