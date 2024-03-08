СУСЛОВ, МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Сýслов, Михаил Андреевич (08[21].09.1902, с. Шаховское Хвалынского уезда Саратовской губ. — 25.01.1982, Москва) — советский партийный и государственный деятель. Родился в крестьянской семье. В 1918 вошел в комитет бедноты и комсомольскую организацию. В 1921 вступил в РКП(б). В 1924 окончил рабфак в Москве, а в 1928 — Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова и преподавал в МГУ и Промышленной академии. В 1931–1936 С. работал в аппарате ЦКК ВКП(б), Наркомата РКИ и Комиссии советского контроля при СНК СССР. В 1937 — заведующий отделом, затем секретарь Ростовского обкома ВКП(б). В 1939 избран членом Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). В 1939–1944 — первый секретарь Ставропольского крайкома партии. С 1941 — член ЦК ВКП(б). Во время вой­ны также — член военного совета Северной группы войск Закавказского фронта и начальник Ставропольского краевого штаба партизанских отрядов. В 1944 С. «перебрасывают» руководить бюро ЦК по Литве. В 1946–1949 — заведующий отделом внешней политики (сношений) ЦК ВКП(б). С 1947 С. — секретарь ЦК ВКП(б). В 1949–1950 — главный редактор «Правды». С этого времени его деятельность связана с идеологией, где он занимал ортодоксальную позицию. С 1950 С. член Президиума Верховного Совета СССР. С 1955 член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС. Выступал против «Антипартийной группы» на июньском пленуме 1957, поддержав Н. С. Хрущева . Выступал против Хрущева во время октябрьского пленума 1964. В период правления Л. И. Брежнева С. становится вторым человеком в партии. Когда выяснилось, что в ближайшее время достичь коммунизма не удастся, под руководством С. была разработана теория « развитого социализма» . Также вопреки идеям Маркса и Ленина утверждалось, что советское государство носит теперь «общенародный», т. е. неклассовый характер.

Соч. : Марксизм-ленинизм — интернациональное учение рабочего класса. М., 1973; Марксизм-ленинизм и со­временная эпоха. Избранные речи и статьи в 3 т. М., 1982.

Лит .: Медведев Р. А., Ермаков Д. А. Серый кардинал. М. А. Суслов. М., 1992; Картер П. М. Шеф-идеолог: М. А. Суслов и «наука» о коммунизме в СССР. М., 2003; Шубин А. В. «Золотая осень» или период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 2007; История Коммунистической партии Советского Союза. М., 2013. А. В. Шубин.