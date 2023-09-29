Пономарёв, Борис Николаевич

Пономарёв, Борис Николаевич (04[17].01.1905, Зарайск — 21.12.1995, Москва) — советский партийный деятель. Член Российской коммунистической партии (большевиков, РКП(б)) с 1919. С 1920 — на комсомольской и партийной работе. В 1926 закончил этнологический факультет МГУ, в 1932 — Институт красной профессуры. В 1932–1934 — заместитель директора Историко-­партийного института красной профессуры, в 1934–1937 — директор Института истории партии при Московском комитете Всесоюзной коммунистической партии (большевиков, ВКП(б)). В 1936–1943 — помощник Генерального секретаря Исполкома Коммунистического интернационала Г. Димитрова . С 1944 — заместитель заведующего отделом международной информации ЦК ВКП(б). В 1947–1961 — начальник Советского информационного бюро при Совете Министров СССР. В 1948–1955 — первый заместитель заведующего Отделом внешних сношений; Внешнеполитической комиссии; Комиссии, затем Отдела по связям с иностранными коммунистическими партиями ЦК ВКП(б) (с 1952 КПСС). В 1955–1957 — заведующий Отделом по связям с иностранными коммунистическими партиями. В 1957–1986 — заведующий Международного отдела ЦК КПСС. В 1958–1961 — руководитель комиссии по разработке проекта Программы КПСС. В 1952–1956 — кандидат в члены ЦК КПСС, в 1956–1989 — член ЦК КПСС, в 1961–1986 — секретарь ЦК КПСС, в 1972–1986 — кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. С 29 июня 1962 — академик АН СССР. Ответственный редактор 11‑томного издания «История СССР с древнейших времен до наших дней» (1963–1980). Руководитель авторского коллектива учебника «История КПСС» (1959–1985). Герой социалистического труда (1975).

Соч. : Избранное: речи и статьи. М., 1977.

Лит. : Брутенц К. Н. Тридцать лет на Старой площади. М., 1998; История КПСС. М., 2013; Дневник Георгия Димитрова (1941–1945). М., 2020. А. В. Шубин.