Подго́рный, Николай Викторович

Подго́рный, Николай Викторович (05[18].02.1906, с. Карловка Полтавская губ. — 11.01.1983, Москва) — советский партийный и государственный деятель. Родился в семье рабочего-­литейщика. С 1917 работал слесарем в Карловке, был одним из инициаторов создания местной комсомольской организации. В 1931 окончил Киевский технологический институт пищевой промышленности. Работал на предприятиях сахарной промышленности. Член Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) с 1930. В 1939–1940 и 1942–1946 был заместителем наркома пищевой промышленности УССР, а в 1940–1942 — заместителем наркома пищевой промышленности СССР. В 1942–1944 — директор Московского технологического института пищевой промышленности. В 1950–1953 — первый секретарь Харьковского обкома партии, в 1952–1956 — член Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1957–1963 — первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины, в 1963–1965 — секретарь ЦК КПСС. В 1960–1977 — член Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР в 1954–1979. В 1964 был одним из инициаторов отставки Н. С. Хрущева . В 1965–1977 — председатель Президиума Верховного Совета СССР. Дважды Герой Социалистического Труда. По его инициативе были расширены права местных Советов, разграничивались роли партийных и советских органов. Отправлен в отставку в связи с объединением постов главы партии и государства в лице Л. И. Брежнева .

Лит .: Daniels R. V. Russia’s Transformation: Snapshots of a Crumbling System. Lanham (Md.), 1998; Шубин А. В. Золотая осень, или Период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 2007; Черняев А. С. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 годы. М., 2008. Д. Д. Пальчиков.