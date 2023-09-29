Октя́брьский пле́нум ЦК КПСС 1964

Октя́брьский пле́нум ЦК КПСС 1964 — пленум Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) 14 октября 1964, на котором была осуществлена отставка первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Н. С. Хрущева и сформировано новое руководство СССР и КПСС. Пленум привел к завершению периода « Оттепели ». В начале 1960‑х СССР сталкивался с нараставшими трудностями и решения Хрущева вызывали недовольство как в различных социальных слоях советского общества, так и в высших эшелонах власти. В этих условиях ближайшее окружение Хрущева решилось отстранить его от власти. Планы отстранения Хрущева обсуждались с весны 1964 в двух группах аппаратчиков. Первая — окружение секретаря ЦК Л. И. Брежнева . Вторая — более молодые «комсомольцы»: председатель Комитета партийно-­государственного контроля А. Н. Шелепин и председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) В. Е. Семичастный . Высказанную в частных разговорах идею снятия Хрущева поддержали первый заместитель председателя Совета министров А. Н. Косыгин , член Президиума Н. В. Подгорный и другие члены Президиума ЦК. Противникам Хрущева удалось договориться с министром обороны маршалом Р. Я. Малиновским и главным идеологом партии М. А. Сусловым .

Когда Хрущев и А. И. Микоян отправились в отпуск в Пицунду, Президиум ЦК собрался 12 октября 1964 и решил провести пленум ЦК. Хрущев был изолирован в Пицунде. 13–14 октября Президиум ЦК провел заседание, на которое вызвали Хрущева. Коллеги Хрущева по президиуму обрушились на него с критикой: он нарушил коллегиальный характер руководства, проявлял волюнтаризм и авантюризм в политике. Хрущев осторожно защищался, но вынужден был подать заявление об отставке. Оно было удовлетворено на состоявшемся 14 октября пленуме ЦК КПСС. Без обсуждения было принято решение о снятии его с постов и избрании Брежнева первым секретарем ЦК КПСС, а А. Н. Косыгина — председателем Совета Министров СССР. Хрущев был отправлен на пенсию.

Ист. : Никита Хрущев. 1964. М., 2007; Хрущев Н. С. Воспоминания. М., 1997.

Лит. : Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. М., 1998; Хрущев С. Н. Реформатор. М., 2010; История Коммунистической партии Советского Союза. М., 2013. А. В. Шубин.