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НОМЕНКЛАТУРА
НОМЕНКЛАТУРА (от лат. nomenclaturа - перечень, роспись имён).
1) Система (совокупность) названий, терминов, употребляемых в какой-либо отрасли науки, техники, делопроизводства и др. (напр., номенклатура карты, химическая номенклатура, номенклатура дел, номенклатура товаров, услуг);
2) В СССР перечень руководящих должностей и круг занимавших их лиц (см. Номенклатура партийно-государственная).
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