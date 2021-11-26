НОМЕНКЛАТУРА

НОМЕНКЛАТУРА (от лат. nomenclaturа - пе­ре­чень, рос­пись имён).

1) Сис­те­ма (со­во­куп­ность) на­зва­ний, тер­ми­нов, упо­треб­ляе­мых в ка­кой-ли­бо от­рас­ли нау­ки, тех­ни­ки, де­ло­про­из­вод­ст­ва и др. (напр., но­менк­ла­ту­ра кар­ты, хи­мическая но­мен­кла­ту­ра, но­менк­ла­ту­ра дел, но­менк­ла­ту­ра то­ва­ров, ус­луг);

2) В СССР пе­ре­чень ру­ко­во­дя­щих долж­но­стей и круг за­ни­мав­ших их лиц (см. Но­менк­ла­ту­ра пар­тий­но-го­су­дар­ст­вен­ная ).

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