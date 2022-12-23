МЕНЬ, АЛЕКСАНДР ВОЛЬФОВИЧ

Мень, Александр Вольфович (Владимирович) (22.01.1935, Москва — 09.09.1990, п. Семхоз, Московская обл.) — священник Русской православной церкви (РПЦ), православный историк и публицист.

В 1953—1955 учился в Пушно-меховом институте в Балашихе. В 1955 вместе с факультетом был переведен в Иркутский сельскохозяйственный институт. В 1958 отчислен за пропаганду религиозных взглядов и формально — пропуск занятий. 1 июня 1958 рукоположен в диаконы, служил в Акулово Московской области. 1 сентября 1960 рукоположен в пресвитеры и служил священником в Алабино. Сотрудничал в Журнале Московской Патриархии. Критиковался Патриархом Алексием I за «подражание рационалистам-протестантам». В 1962 организовал религиозный кружок, в котором участвовали известные инакомыслящие священники Д. Дудко и Г. Якунин. В 1964 переведен в Тарасовку, в 1970 — в Новую Деревню. В 1965—1966 прекратил сотрудничество со священниками-оппозиционерами. Встречался с А. И. Солженицыным , оказал воздействие на его духовное развитие. Приход и дом М. были местом, популярным у религиозной интеллигенции. М. сочувствовал экуменизму, проповедовал терпимость к многообразию мнений. В 1983—1985 неоднократно допрашивался КГБ. Весной 1985 критиковался в печати. В 1989 назначен настоятелем церкви в Новой Деревне. С 1988 читал открытые лекции в Москве, во время Перестройки приобрел широкую популярность. Автор работ по истории религии «В поисках Пути, Истины и Жизни» в 6 томах, «Сын человеческий» и др. Убит неизвестными недалеко от своего дома.

Соч. : В поисках Пути, Истины и Жизни. М., 1991—1992; Сын человеческий. М., 1991; Таинство, слово, образ. О православном богослужении. М., 1991; Мировая духовная культура. Христианство. Церковь. М., 1995; История религии. М., 1997.

Лит. : Зорин А. Ангел-чернорабочий. М., 1993; Аман И. Отец Александр Мень. Христов свидетель в наше время. М., 1994; Масленникова З. Жизнь отца Александра Меня. М., 1995; Бычков С. Хроника нераскрытого убийства. М., 2002; Александр Мень. О себе... М., 2007. А. В. Шубин.