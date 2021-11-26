МЕДВЕДЕВ РОЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЕДВЕДЕВ РОЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - советский и российский публицист, историк, политический деятель.
Брат-близнец Ж. А. Медведева. Окончил философский факультет ЛГУ (1951 год). В 1943-1946 годах в РККА, служил во вспомогательных частях тылового обеспечения Закавказского Военного округа. Учитель, директор в средних школах (1951-1957 годы). Редактор, заместителя главного редактора издательства Учпедгиз (1958-1961 годы). Старший научный сотрудник, заведеющий сектором НИИ производственного обучения Академии педагогических наук СССР (1961-1970 годы).
С начала 1960-х годов активно участвовал в движении диссидентов. Полагал, что все недостатки общественно-политической системы в СССР проистекали из сталинизма, исказившего марксизм-ленинизм, и видел основную задачу в «очищении социализма». Член КПСС в 1959-1969 годах (исключён за распространение в самиздате своей книги «К суду истории: генезис и последствия сталинизма») и 1989-1991 годах (восстановлен по собственной просьбе; член ЦК КПСС в 1990-1991 годах, входил в состав Комиссии по разработке новой программы партии).
Издавал машинописный журнал «Политический дневник» (1964-1970 годы, № 1-70), совместно с Ж. А. Медведевым - альманах «XX век: (Голоса социалистической оппозиции в Советском Союзе)»; 1976-1977 годы, № 1-3). Совместно с А. Д. Сахаровым и В. Ф. Турчиным 19.03.1970 года направил открытое письмо руководителям СССР о необходимости демократизации советской системы. Автор многочисленных книг по истории, социологии, педагогике, философии.
Сочинения:
Они окружали Сталина. М., 1990;
Личность и эпоха: политический портрет Л. И. Брежнева. М., 1991;
Андропов. М., 2006;
В. Путин. 2-е изд. М., 2008;
Д. Медведев: двойная прочность власти. М., 2009;
Б. Ельцин: народ и власть в России в конце XX в. М., 2011."