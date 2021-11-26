МАЗУРОВ КИРИЛЛ ТРОФИМОВИЧ
МАЗУРОВ КИРИЛЛ ТРОФИМОВИЧ - советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1974 год).
Из крестьянской семьи.
Член ВКП(б) с 1940 года. Окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (1947 год). В 1936-1938 годы в РККА. С 1939 года на комсомольской работе: в 1940-1941 годах 1-й секретарь Брестского обкома ЛКСМ Белоруссии.
В Великую Отечественную войну в действующей армии: политрук роты, комиссар стрелкового батальона, инструктор разведывательного отдела 21-й армии. В 1942-1943 годах представитель Центрального штаба партизанского движения на оккупированной территории БССР, начальник Белорусского штаба партизанского движения, член Минского подпольного обкома КП(б) Белоруссии, секретарь подпольного ЦК ЛКСМ Белоруссии, руководил формированием подпольных комсомольских органов в партизанских отрядах.
В 1946-1947 годы 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В 1948-1950 годы 2-й и 1-й секретарь Минского горкома ЦК КП(б)Б. 1-й секретарь Минского обкома ЦК КП(б)Б-КП БССР (1950-1953 годы). Председатель СМ БССР (1953-1956 годы). Член Президиума ВС СССР (1956-1966 годы). Одновременно 1-й секретарь ЦК КП БССР (1956-1965 годы). Член ЦК (1956-1981 годы), член Политбюро (до 1966 года Президиума) ЦК КПСС (1965-1978 годы; кандидат в 1957-1965 годах). В 1964 году сторонник освобождения Н.С. Хрущёва от занимаемых постов.
1-й заместитель председателя СМ СССР (1965-1978 годы), способствовал осуществлению Косыгина реформы 1965 года, развитию ускоренными темпами машиностроения, энергетики и других отраслей в БССР. Один из инициаторов (совместно с А.Н. Косыгиным и П.М. Машеровым) развития переработки алмазного сырья в БССР (в 1972 году в Гомеле создан завод «Кристалл», ныне «Гомельское ПО "Кристалл"») и работ по доразведке белорусских месторождений алмазов.
В ходе событий «Пражской весны» 1968 года находился по решению Политбюро ЦК КПСС при советском посольстве в Праге (под псевдонимом генерал Трофимов).
Председатель Всесоюзного совета ветеранов войны и труда (с 1986 года), от этой организации избран народным депутатом СССР (1989 год).
Награждён 5 орденами Ленина.
Сочинения:
Незабываемое. [3-е изд.]. М., 1988.