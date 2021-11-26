МАСЛЮКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
МАСЛЮКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - советский и российский партийный и государственный деятель.
Главный инженер - заместитель директора филиала № 1 Ижевского машиностроительного завода (1970-1974 годы). Начальник Главного технического управления Министерства оборонной промышленности СССР (1974-1979 годы). Заместитель министра оборонной промышленности СССР (1979-1982 годы). Член ЦК КПСС (1986-1991 годы). Председатель Госплана СССР (1988-1991 годы; в 1982-1985 годах 1-й заместитель председателя). Одновременно 1-й заместитель председателя Совета министров СССР (1988-1990 годы; с 1985 года заместитель председателя).
Член Политбюро ЦК КПСС (1989-1990 годы; с 1988 года кандидат). Заместитель премьер-министра СССР, председатель Государственной военно-промышленной комиссии СССР (январь - ноябрь 1991 года). Один из учредителей и директор (1992-1995 годы) Института оборонных исследований. Министр промышленности и торговли РФ (июль - сентябрь 1998 года). 1-й заместитель председателя Правительства РФ (сентябрь 1998 года - май 1999 года). Способствовал стабилизации экономики после финансового кризиса 1998 года. Депутат Государственной думы РФ (1995-1998 годы; 1999-2010 годы), член фракции КПРФ (с 1999 года), член комитетов по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям (1999-2002 годы), по бюджету и налогам (2003-2007 годы), по промышленности (2007-2010 годы). В условиях мирового финансового кризиса 2008 года и рецессии выступал за усиление роли государства в управлении экономикой, считал, что оно должно определять политику ценообразования, обеспечить защиту внутреннего рынка, руководить инновационной политикой и др.