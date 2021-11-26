КИРИЛЕНКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

Кириленко, Андрей Павлович (26.08[08.09].1906, Алексеевка, Воронежская губ. — 12.05.1990, Москва) — советский государственный деятель.

В 1920 окончил сельскую школу, в 1925 — Алексеевскую профессиональную техническую школу. В 1925—1929 работал слесарем на предприятиях Воронежской губ., затем на шахте в Донбассе. С 1931 — член ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза ). В 1936 окончил Рыбинский авиационный технологический институт. В 1936—1938 — инженер-конструктор на Запорожском моторостроительном заводе. С 1938 — второй секретарь Ворошиловского райкома партии в Запорожской области, в 1939 — секретарь и в 1939—1941 — второй секретарь Запорожского обкома партии. Участник Великой Отечественной войны 1941—1945: в 1942—1943 член Военного совета 18-й армии Южного фронта, в 1943—1944 уполномоченный ГКО на авиационном заводе в Москве. В 1947—1950 — первый секретарь Николаевского обкома партии. С 1950 — первый секретарь Днепропетровского, а с 1955 — Свердловского обкомов партии. С 29 июня 1957 по 31 октября 1961 — кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. С 23 апреля 1962 по 22 ноября 1982 — член (Президиума) Политбюро ЦК КПСС. В 1962—1966 — первый заместитель председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР и одновременно в 1962—1964 — председатель Бюро ЦК КПСС по руководству промышленностью РСФСР. В 1962 принял участие в подавлении выступлений рабочих в Новочеркасске. В 1966—1982 — секретарь ЦК КПСС, курировал промышленность. Стал дважды Героем Социалистического Труда. В ноябре 1982 был выведен из Политбюро ЦК КПСС и отправлен на пенсию по состоянию здоровья.

Лит.: Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК РКП(б)—ВКП(б)—КПСС: справочник. М., 1990; Сушков А. В., Разинков С. Л. Руководители Свердловской области: первые секретари обкома ВКП(б)—КПСС и председатели облисполкома. 1934—1991: биографический справочник. Екатеринбург, 2003; Сушков А. В. Президиум ЦК КПСС в 1957—1964 гг.: личности и власть. Екатеринбург, 2009.