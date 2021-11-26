ИЛЬИЧЁВ, ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ

Ильичёв, Леонид Фёдорович (02[15].03.1906, Екатеринодар — 18.08.1990, Москва) — советский политический деятель и философ.

В 1918—1924 — рабочий. Член РКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза ) с 1924. В 1924—1938 — на комсомольской и на преподавательской работе в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Орджоникидзе. Окончил Северокавказский коммунистический университет в 1930, Институт красной профессуры — в 1938. В 1938—1940 — ответственный секретарь журнала «Большевик»; в 1940—1944 — газеты «Правда» . В 1944—1948 — главный редактор газеты «Известия». В 1948—1949 — в отделе (управлении) агитации и пропаганды ЦК КПСС. С 1949 работал заместителем главного редактора, а в 1951—1952 — главным редактором газеты «Правда». Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952—1956 и 1981—1990.

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС в 1956—1961. В 1953—1958 — заведующий Отделом печати Министерства иностранных дел и главный редактор журнала «Международная жизнь». В 1958—1961 — заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам. Один из авторов книги «Лицом к лицу с Америкой» о визите Н.С. Хрущева в США в 1959. Член ЦК КПСС в 1961—1966. В 1961—1965 годах — секретарь ЦК, председатель Идеологической комиссии ЦК. Один из организаторов Антирелигиозных кампаний 1950—1960-х .

Выступал за ужесточение идеологической дисциплины среди интеллигенции. Участвовал в организации скандального посещения Хрущевым художественной выставки в Манеже 1 декабря 1962 и последующих встреч партийно-государственного руководства с интеллигенцией в 1963. Действительный член Академии наук СССР с (1962). Лауреат Ленинской премии 1963. В 1965—1989 — заместитель министра иностранных дел СССР, с 1989 года — советник при МИД СССР. Придерживался ортодоксальных марксистско-ленинских взглядов. Являлся председателем Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Закономерности развития социализма и перехода к коммунизму». Кавалер орденов Ленина (1962, 1981, 1986), ордена Отечественной войны 1-й степени (1945) и других наград.

Соч.: О роли личности в истории. М., 1941; Прогресс науки и техники и международные отношения. М., 1958; Научная основа руководства развитием общества. М., 1962.

Лит.: Огрызко В. В. Охранители и либералы: в затянувшемся поиске компромисса. Историко-литературное исследование. В 2 тт. М., 2015; Русская философия. Энциклопедия. М., 2014; Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008.