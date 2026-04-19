Дорогой Леонид Ильич Эпоху т.н. "застоя" в СССР принято ассоциировать с образом возглавлявшего тогда страну Леонида Ильича Брежнева. Причём, подаётся этот образ обычно карикатурно: старик с невнятной речью, герой многочисленных анекдотов, увешанный массой орденов и звёзд, автор трёх книг, написанных за него другими… Всё это так, но лишь отчасти.

Эпоху так называемого "застоя" в СССР принято ассоциировать с образом возглавлявшего тогда страну Леонида Ильича Брежнева. Причём, подаётся этот образ обычно карикатурно: старик с невнятной речью, герой многочисленных анекдотов, увешанный массой орденов и звёзд, автор трёх книг, написанных за него другими… Всё это так, но лишь отчасти. Тем не менее, человек занимал руководящую должность в правящей КПСС долгих 18 лет (с 1964 и до своей смерти в 1982 году), руководил Советским Союзом, и уже одно это служит достаточным поводом присмотреться к нему более пристально. И более объективно.

Начало карьеры и Великая Отечественная

Выходец из рабочей семьи, Леонид Ильич начинал свою карьеру простым рабочим, он трудился и одновременно учился на вечернем. Затем работал инженером, директором металлургического техникума, и только в 1937 году был избран на первую свою большую политическую должность - заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома. С 1938 года пошёл по партийной линии, и уже 5 марта 1941 года стал секретарём Днепропетровского обкома КП(б)У по оборонной промышленности.

А дальше была война, и полковник, а затем генерал-майор Брежнев честно воевал в должности политработника, причём, по штабам не отсиживался: в марте 1942 года награждён был орденом Красного знамени (второй по статусу советский орден), а через год – ещё и орденом Красной Звезды. Особо отличился в 1943 году при освобождении Новороссийска: будучи начальником политуправления 18-й армии, он более 60 раз переплывал на героически удерживаемый нашими плацдарм на Малой Земле, причём каждый раз мог окончиться смертью. Однажды сейнер, на котором он переплывал бухту, разбомбили, Брежнева чудом спасли из моря. Он был ранен, лечился в госпитале и вернулся в строй.

За Малую Землю получил орден Отечественной войны 1-й степени, а дальнейшем - второй орден Красного Знамени и орден Богдана Хмельницкого, в 1944 году произведён в генерал-майоры, а в 1945 году принимал участие в Параде Победы, возглавляя вместе с командующим 4-го Украинского фронта генералом армии А.И Ерёменко сводный полк этого фронта. Так что любителям пошутить над невнятной дикцией кавалера пяти боевых орденов Брежнева следует помнить, что она – следствие не старческой немощи, а полученных ран и контузий.

После войны Брежнев – первый секретарь Запорожского обкома КП(б)У и руководит восстановлением разрушенных предприятий, в том числе ДнепроГЭСа. Причём, за восстановление завода "Запорожсталь" в 1947 году он получил свой первый орден Ленина. Затем работал первым секретарём Днепропетровского обкома и снова восстанавливал предприятия. 2 апреля 1951 года избран первым секретарём ЦК КП(б). Понравился Сталину и попал в состав ЦК партии.

С 21 мая 1953 по 27 февраля 1954 года служил в чине генерал-лейтенанта зам. начальника политуправления Советской Армии. С 6 августа 1955 года работал первым секретарём ЦК компартии Казахстана, руководил освоением целинных земель, участвовал в подготовке строительства космодрома Байконур (за участие в подготовке полёта Гагарина получил звезду Героя Соцтруда). С февраля 1956 по июль 1960 года – секретарь ЦК КПСС по оборонной промышленности. И, наконец, С 4 мая 1960 по 15 июля 1964 года Брежнев занимает пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, одновременно с июня 1963 по октябрь 1964 года являлся секретарём ЦК КПСС. В 1964 году участвовал в смещении Н.С. Хрущёва, после чего к руководству КПСС и страной пришёл он сам и его ближайшие соратники – А.Н. Шелепин, Н.В. Подгорный и А.Н.Косыгин.

Каковы были результаты его правления?

Именно в брежневскую эпоху случился серьёзный рост экономики: в 1960-е — 1970-е годы:

ВВП вырос на 350%;

выпуск промышленной продукции — на 485%;

сельскохозяйственной — на 171%.

Но главные достижения произошли в социальном плане. Нельзя не признать, что для старшего поколения именно брежневская эпоха воспринимается как "золотой век": стабильность, работа, социальные гарантии, бесплатные медицина и образование, низкие цены на продукты, отсутствие инфляции, бесплатно предоставляемое жильё, квартплата и ЖКХ в пределах 3-4% семейного бюджета – всё это давало уверенность в завтрашнем дне. У людей (разумеется, не у всех, но всё же) появились ранее недоступные предметы "роскоши": автомобили, мотоциклы и бытовая техника.

Именно при Брежневе колхозникам отменили трудодни и назначили пенсию, ветераны Великой Отечественной и семьи погибших получили ряд льгот, а пенсионный возраст был снижен с 65 до 60 лет — мужчинам и с 60 до 55 лет — женщинам. Была введена 5-дневная рабочая неделя. Было проведено огромное жилищное и дорожное строительство, а в 11 городах СССР построили метро. Те, кто считался в СССР "средним классом" (получавшие в месяц от 160 до 300 рублей) составляли более 50% населения. При этом была достигнута и определенная доля социальной справедливости: к 1982 году доходы 10% самых бедных и 10% самых богатых различались менее чем в 4 раза.

Добавим сюда великолепно проведённую Олимпиаду 1980 года в Москве. Не забудем и то, что именно в это время был создан тот экономический и научный потенциал, который используется в России до сих пор. При Брежневе СССР участвовал в целом ряде "необъявленных войн" (Вьетнам, Ангола, Мозамбик, Эфиопия), и, кроме Афганистана, где всё закончилось "вничью", все их выиграла. А к началу 70-х годов СССР догнал США по ядерной мощи, и появилась возможность о чём-то договариваться с НАТО.

Да, был, разумеется и целый ряд недостатков. В частности, открытые богатейшие месторождения нефти и газа посадили экономику на "нефтегазовую иглу" и породили тот самый "застой", когда многие реформы "за ненадобностью" были прекращены. Не забудем и ставший карикатурным образ Брежнева, увешенного наградами, среди которых добавившиеся к честно заработанной золотой звезде "Героя Соцтруда" четыре звезды "Героя СССР", вручаемые обычно за выдающиеся подвиги. И орден Победы, которым ранее отмечены были лишь маршалы, эту Победу сотворившие.

Но всё это относится уже к второму периоду правления Брежнева (к тому самому "застою"), когда болезни, и особенно астения (нервно-психическая слабость и синдром хронической усталости) значительно повлияли на дееспособность генсека. Но окружение, категорически не соглашалось отпускать его на покой (хотя первую просьбу об уходе Брежнев подавал, по некоторым источникам, ещё в 1975 году) и всячески заверяла его в "незаменимости". Отсюда – и поток разнообразных наград и званий, и написанные от его имени книги, и всё прочее.

Тем не менее, что касается оценки Брежнева народом, то в 2013 году один из центров анализа общественного мнения проводил опрос, как люди оценивают руководителей страны в ХХ веке. И Брежнев среди всех занял первое место с результатом 56%- положительная оценка и 29% - отрицательная. Далее шли:

Ленин (55% и 28%) Сталин (50% и 38%) Николай II (48% и 21%) Хрущёв (45% и 35%) Ельцин (22% и 64%) Горбачёв (22% и 65%).

Что, согласитесь, говорит о многом...