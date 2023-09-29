Примако́в, Евгений Максимович
Примако́в, Евгений Максимович (29.10.1929, Киев — 26.06.2015, Москва) — советский и российский государственный деятель, председатель правительства России в 1998–1999. В 1953 окончил арабское отделение Московского института востоковедения. С 1956 работал в Гостелерадио СССР и в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Академии наук (АН) СССР. Кандидат (1959) и доктор (1969) экономических наук. С 1962 работал в газете «Правда», в том числе собкором на Ближнем востоке (1965–1969). С 1977 — директор Института востоковедения АН СССР. В 1985–1989 — директор ИМЭМО. С 1974 — член-корреспондент АН СССР, с 1979 — академик АН СССР.
В 1989–1991 — член ЦК КПСС, в 1989–1990 — кандидат в члены Политбюро. Председатель Совета Союза Верховного совета СССР в 1989–1991. В 1990–1991 — член президентского совета СССР. Член Совета безопасности СССР в 1991. С 30 сентября 1991 — первый заместитель председателя КГБ, руководитель 1‑го управления. С 26 декабря 1991 — руководитель Службы внешней разведки РФ.
С 9 января 1996 — министр иностранных дел. Курс П. в отношении западных государств был более сдержанным, чем у его предшественника А. В. Козырева. После дефолта 1998 по предложению фракции «Яблоко» (см. Г. А. Явлинский) 11 сентября 1998 П. был назначен главой правительства. Проводил политику компромисса между основными политическими силами. 24 марта 1999, направляясь с визитом в США, узнал о начале бомбардировок Югославии 1999 и развернул самолет, отказавшись от визита. 12 мая 1999 Б. Н. Ельцин заменил П. на посту главы правительства на С. В. Степашина. На выборах в Государственную думу в 1999 П. возглавил список блока «Отечество — Вся Россия», в 2000–2003 — ее фракцию в парламенте. В 2001–2011 — председатель Российской торгово-промышленной палаты.
Соч.: История одного сговора: ближневосточная политика США в 70‑е — начале 80‑х гг. М., 1985; Годы в большой политике. М., 1999; Восемь месяцев плюс... М., 2001; Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2012; Встречи на перекрестках. М., 2015.
Лит.: Королев Б. В. Как Примаков стал ПРИМАКОВЫМ. М., 2003; Млечин Л. М. Евгений Примаков. М., 2007. А. В. Шубин.