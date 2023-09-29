Примако́в, Евгений Максимович

Примако́в, Евгений Максимович (29.10.1929, Киев — 26.06.2015, Москва) — советский и российский государственный деятель, председатель правительства России в 1998–1999. В 1953 окончил арабское отделение Московского института востоковедения. С 1956 работал в Гостелерадио СССР и в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Академии наук (АН) СССР. Кандидат (1959) и доктор (1969) экономических наук. С 1962 работал в газете «Правда», в том числе собкором на Ближнем востоке (1965–1969). С 1977 — директор Института востоковедения АН СССР. В 1985–1989 — директор ИМЭМО. С 1974 — член-корреспондент АН СССР, с 1979 — академик АН СССР.

В 1989–1991 — член ЦК КПСС, в 1989–1990 — кандидат в члены Политбюро. Председатель Совета Союза Верховного совета СССР в 1989–1991. В 1990–1991 — член президентского совета СССР. Член Совета безопасности СССР в 1991. С 30 сентября 1991 — первый заместитель председателя КГБ, руководитель 1‑го управления. С 26 декабря 1991 — руководитель Службы внешней разведки РФ.

С 9 января 1996 — министр иностранных дел. Курс П. в отношении западных государств был более сдержанным, чем у его предшественника А. В. Козырева . После дефолта 1998 по предложению фракции «Яблоко» (см. Г. А. Явлинский ) 11 сентября 1998 П. был назначен главой правительства. Проводил политику компромисса между основными политическими силами. 24 марта 1999, направляясь с визитом в США, узнал о начале бомбардировок Югославии 1999 и развернул самолет, отказавшись от визита. 12 мая 1999 Б. Н. Ельцин заменил П. на посту главы правительства на С. В. Степашина. На выборах в Государственную думу в 1999 П. возглавил список блока «Отечество — Вся Россия», в 2000–2003 — ее фракцию в парламенте. В 2001–2011 — председатель Российской торгово-­промышленной палаты.

Соч .: История одного сговора: ближневосточная политика США в 70‑е — начале 80‑х гг. М., 1985; Годы в большой политике. М., 1999; Восемь месяцев плюс... М., 2001; Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2012; Встречи на перекрестках. М., 2015.

Лит. : Королев Б. В. Как Примаков стал ПРИМАКОВЫМ. М., 2003; Млечин Л. М. Евгений Примаков. М., 2007. А. В. Шубин.