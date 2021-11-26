ОТКРЫТОЕ НЕБО

ОТКРЫТОЕ НЕБО (англ. Open skiеs) - международно-правовой режим, определяющий порядок осуществления наблюдательных полётов в рамках обязательств, которые приняли на себя государства - участники СБСЕ в отношении содействия большей открытости в их военной деятельности.

Правовой режим Открытого неба определён Договором по открытому небу 1992 года (ратифицирован РФ 26.5.2001 года), устанавливающим правила полёта самолётов наблюдения, проводимого наблюдающей стороной над территорией наблюдаемой стороны, как это предусмотрено в плане полёта. Самолётом наблюдения является невооруженный самолёт, выделенный для осуществления наблюдательных полётов, в том числе военный самолёт, с которого снято вооружение. Договор 1992 года содержит требования к самолётам и аппаратуре наблюдения, планированию миссии, доступу к данным, полученным с аппаратуры наблюдения.

Количество наблюдательных полётов, которые государство-участник имеет право проводить каждый год над территорией каждого из других государств-участников, является индивидуальной активной квотой данного государства-участника по отношению к этому другому государству- участнику. Суммарное количество индивидуальных активных квот является совокупной активной квотой данного государства-участника (число наблюдательных полётов, которые каждое государство-участник имеет право осуществлять в качестве наблюдающей стороны), которая не должна превышать его совокупную пассивную квоту (число наблюдательных полётов, которое каждое государство-участник обязано принимать в качестве наблюдаемой стороны). Распределение активных квот ежегодно осуществляет Консультативная комиссия по открытому небу, состоящая из представителей государств - участников Договора.

Государства-участники вправе сформировать группу. Члены такой группы имеют право перераспределять между собой их активные квоты на текущий год при сохранении своих индивидуальных пассивных квот.

Группа государств-участников, если с её стороны выражена такая просьба, имеет право на общую совокупную пассивную квоту, которая выделяется ей, и в её отношении распределяются общая индивидуальная и совокупная активная квоты.

Международно-правовой режим Открытого неба содействует контролю за выполнением существующих и будущих соглашений в области разоружения, расширению усилий по управлению безопасности, в том числе и в целях борьбы с международным терроризмом.

Режим Открытого неба следует отличать от режима открытого воздушного пространства, который имеет место быть над ничейными территориями (открытое море, международные проливы, Антарктика ) и регулирует обычные полёты военных и гражданских судов.

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