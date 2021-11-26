ОКТЯБРЬСКИЙ КРИЗИС 1993

Внут­ри­по­ли­тический кон­фликт в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции 21 сентября – 4 октября, в ос­но­ве ко­то­рого ле­жа­ли кар­ди­наль­ные раз­но­гла­сия в оцен­ке на­прав­лен­но­сти и по­след­ст­вий ра­ди­каль­ных ре­форм 1992–93 ме­ж­ду пре­зи­ден­том Б. Н. Ель­ци­ным и Пра­ви­тель­ст­вом РФ, с од­ной сто­ро­ны, и боль­шин­ст­вом ВС и Съез­да нар. де­пу­та­тов РФ – с дру­гой.

Важ­ным фак­то­ром в про­ти­во­стоя­нии вет­вей вла­сти так­же яви­лось про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду ав­то­ри­тар­ны­ми тен­ден­ция­ми в по­ли­ти­ч. прак­ти­ке пре­зи­ден­та и вла­ст­ны­ми ам­би­ция­ми ви­це-пре­зи­ден­та А. В. Руц­ко­го и пред­се­да­те­ля ВС Р. И. Хас­бу­ла­то­ва. Про­ти­во­стоя­ние раз­ви­ва­лось на фо­не на­рас­таю­щих труд­но­стей пе­ре­хо­да к ры­ноч­ной эко­но­ми­ке, рез­ко­го ухуд­ше­ния по­ло­же­ния в про­мыш­лен­но­сти, сель­ском хо­зяй­ст­ве и фи­нан­сах, об­ни­ща­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния (о при­чи­нах О. к. под­роб­нее см. раз­дел Рос­сий­ская Фе­де­ра­ция в то­ме «Рос­сия»).

Б. Н. Ель­цин в те­ле­об­ра­ще­нии к граж­да­нам Рос­сии 21 сент. со­об­щил, что под­пи­сал Указ № 1400 «О по­этап­ной кон­сти­ту­ци­он­ной ре­фор­ме в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции», ко­то­рым пред­пи­сы­вал Съез­ду нар. де­пу­та­тов и ВС РФ пре­кра­тить свою дея­тель­ность. Этим же ука­зом дей­ст­вие Кон­сти­ту­ции РФ и рос. за­ко­но­да­тель­ст­ва ог­ра­ни­чи­ва­лось ча­стью, «не про­ти­во­ре­ча­щей на­стоя­ще­му Ука­зу». Боль­шин­ст­во нар. де­пу­та­тов и их сто­рон­ни­ки от­ка­за­лись под­чи­нить­ся этому ука­зу, объ­я­ви­ли о со­вер­ше­нии Ель­ци­ным гос. пе­ре­во­ро­та. Кон­сти­ту­ци­он­ный суд РФ, со­брав­ший­ся в ночь с 21 на 22 сент., сфор­му­ли­ро­вал за­клю­че­ние о том, что Указ № 1400 и «Об­ра­ще­ние Пре­зи­ден­та к гра­ж­да­нам Рос­сии» от 21.9.1993 не со­от­вет­ст­ву­ют мно­гим стать­ям Кон­сти­ту­ции РФ и слу­жат ос­но­ва­ни­ем для от­ре­ше­ния пре­зи­ден­та от долж­но­сти или при­ве­де­ния в дей­ст­вие иных спе­ци­аль­ных ме­ха­низ­мов его от­вет­ст­вен­но­сти в со­от­вет­ст­вии со ст. 12110 или 1216 Кон­сти­ту­ции РФ (ряд чле­нов Кон­сти­ту­ци­он­но­го су­да РФ не со­гла­сил­ись с при­ня­тым за­клю­че­ни­ем и зая­ви­ли об осо­бом мне­нии). 22 сен­т. на за­се­да­нии ВС РФ бы­ло при­ня­то по­ста­нов­ле­ние «О пре­кра­ще­нии пол­но­мо­чий Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции Ель­ци­на Б. Н.» и о врем. пе­ре­хо­де пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий к ви­це- пре­зи­ден­ту А. В. Руц­ко­му. Пре­зи­ди­ум ВС РФ объ­я­вил о со­зы­ве 22 сент. вне­оче­ред­ной сес­сии, а ВС, в свою оче­редь, при­нял по­ста­нов­ле­ние о со­зы­ве 22 сент. 10-го (чрез­вы­чай­но­го) Съез­да нар. де­пу­та­тов. Из-за про­ти­во­дей­ст­вия пред­ста­ви­те­лей ор­га­нов ис­пол­нит. вла­сти на мес­тах, в осн. при­няв­ших сто­ро­ну Ель­ци­на, не­об­хо­ди­мый кво­рум де­пу­та­тов (св. 628 чел. – 2/3 от об­ще­го чис­ла) со­брал­ся толь­ко к ве­че­ру 23 сент. От­крыв­ший­ся в До­ме Со­ве­тов Съезд нар. де­пу­та­тов ут­вер­дил по­ста­нов­ле­ния ВС РФ о пре­кра­ще­нии пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий Ель­ци­на с 20 ч 00 ми­н 21.9.1993 и пе­ре­хо­де их, со­глас­но дей­ст­во­вав­шей Кон­сти­ту­ции, к ви­це-пре­зи­ден­ту Руц­ко­му, а дей­ст­вия Ель­ци­на ква­ли­фи­ци­ро­вал как по­пыт­ку «го­су­дар­ст­вен­но­го пе­ре­во­ро­та» (по­ста­нов­ле­ния от 23.9.1993 «О Спе­ци­аль­ном про­ку­ро­ре Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции по рас­сле­до­ва­нию об­стоя­тельств го­су­дар­ст­вен­но­го пе­ре­во­ро­та» и от 24.9. 1993 «О по­ли­ти­че­ском по­ло­же­нии в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в свя­зи с го­су­дар­ст­вен­ным пе­ре­во­ро­том»).

Воз­ле зда­ния ВС РФ (Дом Со­ве­тов Рос­сии), оце­п­лен­ного под­раз­де­ле­ния­ми МВД, на­чал­ся бес­сроч­ный ми­тинг в под­держ­ку де­пу­та­тов. С 28 сент. про­ис­хо­ди­ли столк­но­ве­ния ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми ВС РФ и со­труд­ни­ка­ми МВД. Пе­ре­гово­ры ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми ВС РФ и пре­зи­ден­та Б. Н. Ель­ци­на, про­хо­див­шие 1–2 окт. в Да­ни­ло­вом мо­н. (Мо­ск­ва) при по­сред­ни­че­ст­ве пат­ри­ар­ха Алек­сия II, ус­пе­хом не увен­ча­лись.

В се­ре­ди­не дня 3 окт. сто­рон­ни­ки ВС РФ су­ме­ли про­рвать­ся сквозь оце­п­ле­ние к До­му Со­ве­тов, где про­шёл ми­тинг. Часть ми­тин­гую­щих во гла­ве с ген.-полк. за­па­са А. М. Ма­ка­шо­вым за­хва­ти­ли зда­ние мэ­рии на Но­вом Ар­ба­те, а так­же 15 во­ен. гру­зо­ви­ков и гра­на­то­мёт. Во гла­ве с Ма­ка­шо­вым на за­хва­чен­ных гру­зо­ви­ках сто­рон­ни­ки ВС РФ бес­пре­пят­ст­вен­но на­пра­ви­лись к Ос­тан­кин­ско­му те­ле­цен­тру, где по­тре­бо­ва­ли пре­дос­та­вить им пря­мой те­ле­эфир. Од­но­вре­мен­но с ни­ми для ох­ра­ны зда­ния те­ле­цен­тра при­был от­ряд спец. на­зна­че­ния МВД РФ «Ви­тязь», ко­то­рый за­бло­ки­ро­вал вхо­ды в те­ле­центр. По­сле 2-ча­со­во­го ми­тин­га сто­рон­ни­ки ВС РФ по­пы­та­лись гру­зо­ви­ком про­та­ра­нить дверь те­ле­цен­тра, за­тем внут­ри по­ме­ще­ния про­изо­шёл взрыв и был убит бо­ец «Ви­тя­зя». В от­вет спец­наз от­крыл огонь из ав­то­ма­тич. ору­жия, в ре­зуль­та­те че­го по­гиб­ли св. 40 чел., в т. ч. неск. жур­на­ли­стов.

В тот же день Б. Н. Ель­цин под­пи­сал Указ № 1575 «О вве­де­нии чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния в г. Мо­ск­ве». В ночь с 3 на 4 окт., по­сле со­ве­ща­ния с ря­дом выс­ших офи­це­ров МО, МВД, Мин-ва безо­пас­но­сти РФ и др., Ель­цин под­пи­сал Указ № 1578 «О без­от­ла­га­тель­ных ме­рах по обес­пе­че­нию ре­жи­ма чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния в г. Мо­ск­ве», ко­то­рым пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся «при­нять ме­ры по ос­во­бо­ж­де­нию и раз­бло­ки­ро­ва­нию объ­ек­тов, за­хва­чен­ных пре­ступ­ны­ми эле­мен­та­ми в г. Мо­ск­ве, ра­зо­ру­же­нию не­за­кон­ных воо­ру­жён­ных фор­ми­ро­ва­ний и изъ­я­тию ору­жия».

Для уча­стия в штур­ме До­ма Со­ве­тов бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны свод­ные под­раз­де­ле­ния из со­ста­ва 2-й гв. мо­то­стрел­ко­вой Та­ман­ской, 4-й гв. тан­ко­вой Кан­те­ми­ров­ской и 106-й гв. воз­душ­но-де­сант­ной ди­ви­зий МО, а так­же Отд. мо­то­стрел­ко­вой ди­ви­зии опе­ра­тив­но­го на­зна­че­ния Внутр. войск МВД РФ (быв. ди­ви­зия им. Ф. Э. Дзер­жин­ско­го) и др. (все­го ок. 1,7 тыс. чел. и св. 30 единиц бое­вой тех­ни­ки). При вы­дви­же­нии на ис­ход­ные по­зи­ции из-за не­со­гла­со­ван­но­сти в дей­ст­виях ру­ко­во­дства МО и МВД про­изош­ли столк­но­ве­ния ме­ж­ду под­раз­деле­ния­ми этих ве­домств, при­вед­шие к ги­бе­ли во­ен­но­слу­жа­щих. 4 окт. на­чал­ся об­стрел До­ма Со­ве­тов (в т. ч. из тан­ков). Сто­рон­ни­ки ВС РФ от­кры­ли от­вет­ный огонь (на скла­де Деп-та ох­ра­ны ВС РФ име­лось неск. со­тен ав­то­ма­тов АКСУ-74 и АКМС, а так­же ок. 1,4 тыс. пис­то­ле­тов ПМ). По­сле по­луд­ня спец. под­раз­де­ле­ни­ям Мин-ва безо­пас­но­сти РФ «Аль­фа» и «Вым­пел» бы­ло при­ка­за­но взять Дом Со­ве­тов штур­мом. Ру­ко­во­дство «Вым­пе­ла» от­ка­за­лось вы­пол­нять при­каз, а со­труд­ни­кам «Аль­фы» уда­лось уго­во­рить за­щит­ни­ков ВС РФ сдать­ся. Боль­шин­ст­во за­щит­ни­ков До­ма Со­ве­тов (в т. ч. Р. И. Хас­бу­ла­тов, А. В. Руц­кой и А. М. Ма­ка­шов) бы­ли аре­сто­ва­ны, часть воо­руж. сто­рон­ни­ков ВС РФ по под­зем­ным ком­му­ни­ка­ци­ям по­ки­ну­ли зда­ние. Столк­но­ве­ния ме­ж­ду ни­ми и под­раз­де­ле­ния­ми МВД в разл. рай­онах го­ро­да про­дол­жа­лись ещё в те­че­ние су­ток.

В ре­зуль­та­те О. к. бы­ли рас­пу­ще­ны ВС и Съезд нар. де­пу­та­тов РФ, ли­к­ви­ди­ро­ван пост ви­це-пре­зи­ден­та и при­ос­та­нов­ле­на дея­тель­ность Кон­сти­ту­ци­он­но­го су­да РФ. Ге­не­раль­ная про­ку­ра­ту­ра РФ воз­бу­ди­ла уго­лов­ное де­ло по со­бы­ти­ям сент. – окт. 1993 (осн. по­доз­ре­вае­мые – Р. И. Хас­бу­ла­тов, А. В. Руц­кой, А. М. Ма­ка­шов и др.), од­на­ко в февр. 1994 Гос. ду­ма объ­я­ви­ла по­ли­тич. ам­ни­стию всем уча­ст­ни­кам этих со­бы­тий, и в нач. 1995 про­из­вод­ст­во по это­му де­лу бы­ло пре­кра­ще­но. В хо­де О. к., по офиц. дан­ным, по­гиб­ли 123 и бы­ли ра­не­ны 389 чел., но мн. ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют эти дан­ные зна­чи­тель­но за­ни­жен­ны­ми.

Силовыми методами Б. Н. Ель­ци­ну удалось пре­дот­вра­ти­ть рас­про­стра­не­ние по­ли­тич. кон­флик­та на всю стра­ну и его пе­ре­рас­та­ние в гра­ж­д. вой­ну, но в то же вре­мя об­на­ру­жи­лась го­тов­ность вла­сти ре­шать внутр. про­бле­мы при по­мо­щи во­оруж. на­си­лия, что серь­ёз­но ос­лож­ни­ло раз­ви­тие де­мо­кра­ти­ч. про­цес­сов в Рос­сии.

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