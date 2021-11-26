ОКТЯБРЬСКИЙ КРИЗИС 1993
Внутриполитический конфликт в Российской Федерации 21 сентября – 4 октября, в основе которого лежали кардинальные разногласия в оценке направленности и последствий радикальных реформ 1992–93 между президентом Б. Н. Ельциным и Правительством РФ, с одной стороны, и большинством ВС и Съезда нар. депутатов РФ – с другой.
Важным фактором в противостоянии ветвей власти также явилось противоречие между авторитарными тенденциями в политич. практике президента и властными амбициями вице-президента А. В. Руцкого и председателя ВС Р. И. Хасбулатова. Противостояние развивалось на фоне нарастающих трудностей перехода к рыночной экономике, резкого ухудшения положения в промышленности, сельском хозяйстве и финансах, обнищания широких слоёв населения (о причинах О. к. подробнее см. раздел Российская Федерация в томе «Россия»).
Б. Н. Ельцин в телеобращении к гражданам России 21 сент. сообщил, что подписал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», которым предписывал Съезду нар. депутатов и ВС РФ прекратить свою деятельность. Этим же указом действие Конституции РФ и рос. законодательства ограничивалось частью, «не противоречащей настоящему Указу». Большинство нар. депутатов и их сторонники отказались подчиниться этому указу, объявили о совершении Ельциным гос. переворота. Конституционный суд РФ, собравшийся в ночь с 21 на 22 сент., сформулировал заключение о том, что Указ № 1400 и «Обращение Президента к гражданам России» от 21.9.1993 не соответствуют многим статьям Конституции РФ и служат основанием для отрешения президента от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в соответствии со ст. 12110 или 1216 Конституции РФ (ряд членов Конституционного суда РФ не согласились с принятым заключением и заявили об особом мнении). 22 сент. на заседании ВС РФ было принято постановление «О прекращении полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н.» и о врем. переходе президентских полномочий к вице- президенту А. В. Руцкому. Президиум ВС РФ объявил о созыве 22 сент. внеочередной сессии, а ВС, в свою очередь, принял постановление о созыве 22 сент. 10-го (чрезвычайного) Съезда нар. депутатов. Из-за противодействия представителей органов исполнит. власти на местах, в осн. принявших сторону Ельцина, необходимый кворум депутатов (св. 628 чел. – 2/3 от общего числа) собрался только к вечеру 23 сент. Открывшийся в Доме Советов Съезд нар. депутатов утвердил постановления ВС РФ о прекращении президентских полномочий Ельцина с 20 ч 00 мин 21.9.1993 и переходе их, согласно действовавшей Конституции, к вице-президенту Руцкому, а действия Ельцина квалифицировал как попытку «государственного переворота» (постановления от 23.9.1993 «О Специальном прокуроре Российской Федерации по расследованию обстоятельств государственного переворота» и от 24.9. 1993 «О политическом положении в Российской Федерации в связи с государственным переворотом»).
Возле здания ВС РФ (Дом Советов России), оцепленного подразделениями МВД, начался бессрочный митинг в поддержку депутатов. С 28 сент. происходили столкновения между сторонниками ВС РФ и сотрудниками МВД. Переговоры между представителями ВС РФ и президента Б. Н. Ельцина, проходившие 1–2 окт. в Даниловом мон. (Москва) при посредничестве патриарха Алексия II, успехом не увенчались.
В середине дня 3 окт. сторонники ВС РФ сумели прорваться сквозь оцепление к Дому Советов, где прошёл митинг. Часть митингующих во главе с ген.-полк. запаса А. М. Макашовым захватили здание мэрии на Новом Арбате, а также 15 воен. грузовиков и гранатомёт. Во главе с Макашовым на захваченных грузовиках сторонники ВС РФ беспрепятственно направились к Останкинскому телецентру, где потребовали предоставить им прямой телеэфир. Одновременно с ними для охраны здания телецентра прибыл отряд спец. назначения МВД РФ «Витязь», который заблокировал входы в телецентр. После 2-часового митинга сторонники ВС РФ попытались грузовиком протаранить дверь телецентра, затем внутри помещения произошёл взрыв и был убит боец «Витязя». В ответ спецназ открыл огонь из автоматич. оружия, в результате чего погибли св. 40 чел., в т. ч. неск. журналистов.
В тот же день Б. Н. Ельцин подписал Указ № 1575 «О введении чрезвычайного положения в г. Москве». В ночь с 3 на 4 окт., после совещания с рядом высших офицеров МО, МВД, Мин-ва безопасности РФ и др., Ельцин подписал Указ № 1578 «О безотлагательных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в г. Москве», которым предусматривается «принять меры по освобождению и разблокированию объектов, захваченных преступными элементами в г. Москве, разоружению незаконных вооружённых формирований и изъятию оружия».
Для участия в штурме Дома Советов были сформированы сводные подразделения из состава 2-й гв. мотострелковой Таманской, 4-й гв. танковой Кантемировской и 106-й гв. воздушно-десантной дивизий МО, а также Отд. мотострелковой дивизии оперативного назначения Внутр. войск МВД РФ (быв. дивизия им. Ф. Э. Дзержинского) и др. (всего ок. 1,7 тыс. чел. и св. 30 единиц боевой техники). При выдвижении на исходные позиции из-за несогласованности в действиях руководства МО и МВД произошли столкновения между подразделениями этих ведомств, приведшие к гибели военнослужащих. 4 окт. начался обстрел Дома Советов (в т. ч. из танков). Сторонники ВС РФ открыли ответный огонь (на складе Деп-та охраны ВС РФ имелось неск. сотен автоматов АКСУ-74 и АКМС, а также ок. 1,4 тыс. пистолетов ПМ). После полудня спец. подразделениям Мин-ва безопасности РФ «Альфа» и «Вымпел» было приказано взять Дом Советов штурмом. Руководство «Вымпела» отказалось выполнять приказ, а сотрудникам «Альфы» удалось уговорить защитников ВС РФ сдаться. Большинство защитников Дома Советов (в т. ч. Р. И. Хасбулатов, А. В. Руцкой и А. М. Макашов) были арестованы, часть вооруж. сторонников ВС РФ по подземным коммуникациям покинули здание. Столкновения между ними и подразделениями МВД в разл. районах города продолжались ещё в течение суток.
В результате О. к. были распущены ВС и Съезд нар. депутатов РФ, ликвидирован пост вице-президента и приостановлена деятельность Конституционного суда РФ. Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по событиям сент. – окт. 1993 (осн. подозреваемые – Р. И. Хасбулатов, А. В. Руцкой, А. М. Макашов и др.), однако в февр. 1994 Гос. дума объявила политич. амнистию всем участникам этих событий, и в нач. 1995 производство по этому делу было прекращено. В ходе О. к., по офиц. данным, погибли 123 и были ранены 389 чел., но мн. исследователи считают эти данные значительно заниженными.
Силовыми методами Б. Н. Ельцину удалось предотвратить распространение политич. конфликта на всю страну и его перерастание в гражд. войну, но в то же время обнаружилась готовность власти решать внутр. проблемы при помощи вооруж. насилия, что серьёзно осложнило развитие демократич. процессов в России.