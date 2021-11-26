МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в сфе­ре юс­ти­ции в России и СССР, в РФ федеральный орган ис­пол­нительной власти.

Об­ра­зо­ва­но в ре­зуль­та­те ми­ни­стер­ской ре­фор­мы 1802 года, уст­рой­ст­во и функ­ции оп­ре­де­ле­ны «Об­щим уч­ре­ж­де­ни­ем ми­ни­стерств» 1811 года. В хо­де Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года , в со­от­вет­ст­вии с Дек­ре­том 2-го Все­российского съез­да Со­ве­тов от 26.10(08.11).1917 года, уч­ре­ж­дён Народный ко­мис­са­ри­ат юс­ти­ции (Нар­ком­юст, НКЮ) РСФСР (ана­ло­гич­ные нар­ко­ма­ты об­ра­зо­ва­ны в других советских рес­пуб­ли­ках). В 1936 году об­ра­зо­ван НКЮ СССР, ко­то­рый ру­ко­во­дил дея­тель­но­стью нар­ко­ма­тов юс­ти­ции со­юз­ных рес­пуб­лик, а че­рез них - дея­тель­но­стью нар­ко­ма­тов юс­ти­ции ав­то­ном­ных рес­пуб­лик и управ­ле­ний нар­ко­ма­тов юс­ти­ции при ис­пол­ко­мах крае­вых, об­ла­ст­ных со­ве­тов. В 1946 году НКЮ СССР и рес­пуб­ли­кан­ские нар­ко­ма­ты юс­ти­ции пе­ре­име­но­ва­ны в со­от­вет­ст­вую­щие ми­ни­стер­ст­ва. В 1956 году министерство юстиции СССР, а в 1957-1963 годах и министерства юс­ти­ции со­юз­ных рес­пуб­лик уп­разд­не­ны (их функ­ции воз­ло­же­ны на юри­дические ко­мис­сии при СМ СССР и СМ со­юз­ных рес­пуб­лик), в 1970 году вос­ста­нов­ле­ны. Ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми НКЮ и министерством юстиции советского пе­рио­да бы­ли гу­берн­ские от­де­лы юс­ти­ции (1918-1922 годы) и уезд­ные бю­ро юс­ти­ции (1920-1922 годы; в 1918 году уезд­ные от­де­лы), на­хо­див­шие­ся в двой­ном под­чи­не­нии (по вер­ти­ка­ли - Нар­ком­юс­ту, по го­ри­зон­та­ли - ис­пол­ко­му со­от­вет­ст­вую­ще­го Со­ве­та де­пу­та­тов), уп­рав­ле­ния юс­ти­ции при ис­пол­ко­мах крае­вых и об­ла­ст­ных Со­ве­тов (1938-1956 годы), крае­вые и об­ла­ст­ные от­де­лы юс­ти­ции (1970-1991 годы). Министерство юстиции СССР окон­ча­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ва­но по­ста­нов­ле­ни­ем Государственного со­ве­та СССР от 14.11.1991 года. Пра­во­пре­ем­ни­ком со­юз­но­го министерства юстиции ста­ло министерство юстиции РФ (до 25.12.1991 года - РСФСР).

Ми­нистр юс­ти­ции в Российской им­пе­рии по долж­но­сти яв­лял­ся генерал-про­ку­ро­ром Се­на­та (вер­хов­но­го над­зор­но­го за за­кон­но­стью, апел­ля­ци­он­но­го и кас­са­ци­он­но­го ор­га­на), в этом ка­че­ст­ве ру­ко­во­дил обер-про­ку­ро­ра­ми Се­на­та и про­ку­ро­ра­ми при гу­берн­ских прав­ле­ни­ях, с 1864 года - про­ку­ро­ра­ми при ок­руж­ных су­дах и су­деб­ных па­ла­тах; кро­ме то­го, ру­ко­во­дил Ге­роль­ди­ей и государственным ме­же­ва­ни­ем (в декабре 1917 года Ме­же­вая часть пе­ре­да­на в ве­де­ние Нар­ко­ма­та зем­ле­де­лия). Он так­же пред­став­лял им­пе­ра­то­ру на ут­вер­жде­ние при­го­во­ры по важ­ней­шим де­лам и хо­да­тай­ст­ва о по­ми­ло­ва­нии. Министерство юстиции раз­ра­ба­ты­ва­ло за­ко­но­про­ек­ты по различным от­рас­лям пра­ва, судо­ус­т­рой­ст­ву и су­до­про­из­вод­ст­ву, по пре­об­ра­зо­ва­нию су­деб­ных уч­ре­ж­де­ний, уча­ст­во­ва­ло в ра­бо­тах по ко­ди­фи­ка­ции и сис­те­ма­ти­за­ции за­ко­но­да­тель­ст­ва (в ве­де­нии министерства юстиции в 1803-1810 годах на­хо­ди­лась Ко­мис­сия со­став­ле­ния за­ко­нов), из­да­ва­ло в пре­де­лах сво­ей ком­пе­тен­ции цир­ку­ляр­ные и ча­ст­ные пред­пи­са­ния о по­ряд­ке при­ме­не­ния за­ко­нов, осу­ще­ст­в­ля­ло ре­ви­зии су­дов, обоб­ща­ло су­деб­ную ста­ти­сти­ку. По­сле уп­разд­не­ния Вто­ро­го от­де­ле­ния Соб­ст­вен­ной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии (1882 год) в министерстве юстиции бы­ло со­сре­до­то­че­но со­став­ле­ние от­зы­вов и за­клю­че­ний на боль­шин­ст­во за­ко­но­про­ек­тов, раз­ра­ба­ты­вав­ших­ся другими ве­дом­ст­ва­ми. Ут­вер­жда­ло в долж­но­стях вы­бор­ных су­дей (до 1864 года). В 1864-1899 годах про­во­ди­ло су­деб­ную ре­фор­му 1864 года, ко­то­рая, в ча­ст­но­сти, воз­ло­жи­ла на министерство юстиции над­зор за след­ст­ви­ем. Пред­став­ля­ло на ут­вер­жде­ние им­пе­ра­то­ра на­зна­че­ния чи­нов­ни­ков су­деб­но­го ве­дом­ст­ва - про­ку­ро­ров (с 1802 года), сле­до­ва­те­лей (с 1860 года), по­сле 1864 года так­же и су­дей прак­ти­че­ски всех су­дов (кро­ме вы­бор­ных ми­ро­вых, ду­хов­ных, во­ен­ных, во­ен­но-мор­ских, ино­род­че­ских су­дов и во­ло­ст­ных су­дов). В 1864-1917 годах осу­ще­ст­в­ля­ло кон­троль за дея­тель­но­стью со­ве­тов при­сяж­ных по­ве­рен­ных (ад­во­ка­ту­ры), в 1866-1917 годах ру­ко­во­ди­ло но­та­риа­том. Обес­пе­чи­ва­ло су­деб­ную дея­тель­ность (фи­нан­си­ро­ва­ние, ма­те­ри­аль­но-тех­ническое снаб­же­ние, де­ло­про­из­вод­ст­во и пр.). В ве­де­нии министерства юстиции в 1-й половине XIX века на­хо­ди­лись су­ды низ­шей ин­стан­ции по мел­ким уго­лов­ным и гражданским де­лам - уезд­ные (в Си­би­ри - ок­руж­ные) су­ды для всех со­сло­вий уез­да (кро­ме го­род­ских) и го­ро­до­вые ма­ги­ст­ра­ты (в Си­би­ри - го­ро­до­вые су­ды); су­ды средней ин­стан­ции - верх­ние зем­ские су­ды, гу­берн­ские ма­ги­ст­ра­ты и верх­ние рас­пра­вы; выс­шие су­деб­ные ор­га­ны в гу­бер­нии - па­ла­ты уго­лов­но­го и гражданского су­да (в Си­би­ри - гу­берн­ские и ок­руж­ные су­ды, рас­смат­ри­вав­шие как уго­лов­ные, так и гражданские де­ла), а так­же ниж­ний и верх­ний над­вор­ные су­ды в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве для не­ко­то­рых ка­те­го­рий дво­рян и раз­но­чин­цев, со­ве­ст­ные су­ды, сло­вес­ные и ком­мерческие су­ды для ис­ков по тор­го­вым де­лам. По­сле су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года министерство юстиции ста­ло ве­дать обес­пе­че­ни­ем дея­тель­но­сти но­вой все­со­слов­ной су­деб­ной сис­те­мы, вклю­чав­шей ми­ро­вой суд (низ­шая вы­бор­ная су­деб­ная ин­стан­ция, нес­коль­ко в од­ном уез­де), ок­руж­ные су­ды (один на несколько уез­дов) и су­деб­ные па­ла­ты (од­на на несколько гу­бер­ний). Позд­нее в ве­де­ние министерства юстиции бы­ли пе­ре­да­ны и пре­об­ра­зо­ва­ны на на­ча­лах су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года су­деб­ные уч­ре­ж­де­ния Цар­ст­ва Поль­ско­го (1876 год, до это­го на­хо­дились в под­чи­не­нии Пра­ви­тель­ст­вен­ной ко­мис­сии юс­ти­ции в Вар­ша­ве) и При­бал­ти­ки (1889 год); су­деб­ная сис­те­ма Великого княжества Фин­лянд­ско­го ос­та­ва­лась не­за­ви­си­мой от министерства юстиции. В 1883 году, по­сле ли­к­ви­да­ции Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва, в ве­де­ние министерства юстиции пе­ре­да­ны су­деб­ные уч­ре­ж­де­ния Кав­ка­за и За­кав­ка­зья.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года дек­ре­том СНК о су­де от 22.11(05.12).1917 года уп­разд­не­ны преж­ние су­ды, ин­сти­ту­ты су­деб­ных сле­до­ва­те­лей, про­ку­рор­ско­го над­зо­ра, а так­же при­сяж­ной и ча­ст­ной ад­во­ка­ту­ры. Вме­сто них об­ра­зо­ва­ны ме­ст­ные (на­род­ные) су­ды, а так­же ре­во­люционные три­бу­на­лы (1917-1923 годы) и вне­су­деб­ные ор­га­ны по­ли­тического тер­ро­ра и борь­бы с контр­ре­во­лю­ци­ей - ВЧК (1917-1922 годы), за­тем ГПУ - ОГПУ. В 1922-1936 годах в со­став Нар­ком­юс­та вхо­ди­ла про­ку­ра­ту­ра. В из­ме­нив­ших­ся ус­лови­ях Нар­ком­юст РСФСР за­ни­мал­ся соз­да­ни­ем но­вой пра­во­вой сис­те­мы и но­вой юс­ти­ции. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке про­ек­тов Кон­сти­ту­ции РСФСР 1918 года, за­ко­нов о су­до­ус­т­рой­ст­ве (1918-1920 годы), а так­же ко­дек­сов - гражданского, уго­лов­но­го, о тру­де (все при­ня­ты в 1922 году), уго­лов­но-про­цес­су­аль­но­го и гра­ж­дан­ско-про­цес­су­аль­но­го (оба в 1923 году) и др., в про­ве­де­нии су­деб­ной ре­фор­мы 1922 года, фор­ми­ро­ва­нии на­род­ных, гу­берн­ских (крае­вых, об­ла­ст­ных, ок­руж­ных) су­дов. С 1928 года Нар­ком­юст со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках ра­бо­ту по пря­мо­му ру­ко­во­дству су­да­ми, нар­ко­му юс­ти­ции в ка­че­ст­ве за­мес­ти­те­лей ста­ли под­чи­нять­ся председателю Вер­хов­но­го су­да РСФСР и про­ку­рор РСФСР. НКЮ (Мин­юст) СССР про­во­дил сис­те­ма­тические ре­ви­зии под­ве­дом­ст­вен­ных ор­га­нов юс­ти­ции и су­дов, обоб­щал су­деб­ную прак­ти­ку в це­лях об­на­ру­же­ния оши­бок в пра­во­при­ме­ни­тель­ной дея­тель­но­сти, с 1936 года да­вал су­дам ука­за­ния о пра­виль­но­сти и еди­но­об­ра­зии при­мене­ния су­деб­ной прак­ти­ки, ру­ко­во­дил вы­бо­ра­ми су­дей, про­ве­рял их ра­бо­ту. В 1989 года, с при­ня­ти­ем Ос­нов за­ко­но­да­тель­ст­ва Со­ю­за ССР и со­юз­ных рес­пуб­лик о су­до­ус­т­рой­ст­ве, ор­га­нам юс­ти­ции пе­ре­ста­ли пре­дос­тав­лять воз­мож­ность про­из­во­дить про­вер­ку дея­тель­но­сти су­дов, за министерством юстиции со­хра­ни­лась функ­ция ор­га­ни­за­ци­он­но­го обес­пе­че­ния их дея­тель­но­сти.

В ве­де­нии министерства юстиции Российской им­пе­рии на­хо­ди­лись Московский ар­хив министерства юстиции (с 1852 года, ны­не в со­ста­ве Российского государственного ар­хи­ва древ­них ак­тов), учеб­ные за­ве­де­ния - Учи­ли­ще пра­во­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1835 года), Ме­же­вой ин­сти­тут в Мо­ск­ве, сред­ние зем­ле­мер­ные учи­ли­ща в Пско­ве, Пен­зе, Кур­ске, Уфе и Тиф­ли­се (по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года все учеб­ные за­ве­де­ния пе­ре­да­ны в под­чи­не­ние Нар­ко­ма­та про­све­ще­ния); Главное тю­рем­ное управ­ле­ние со все­ми под­ве­дом­ст­вен­ны­ми ему мес­та­ми за­клю­че­ния [с 1895 года, пе­ре­да­но из со­ста­ва МВД; 26.04(09.05).1917 года пре­об­ра­зо­ва­но в Главное управ­ле­ние мес­та­ми за­клю­че­ния]. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года при министерстве юстиции уч­ре­ж­де­ны Чрез­вы­чай­ная след­ст­вен­ная ко­мис­сия Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва, Осо­бая след­ст­вен­ная ко­мис­сия для рас­сле­до­ва­ния про­ти­во­за­кон­ных дей­ст­вий се­на­то­ров Уго­лов­но­го кас­са­ци­он­но­го департамента Се­на­та по государственным пре­сту­п­ле­ни­ям, Осо­бая ко­мис­сия для об­сле­до­ва­ния дея­тель­но­сти Департамента по­ли­ции МВД и под­ве­дом­ст­вен­ных ему уч­ре­ж­де­ний за 1905-1917 годы. В советский пе­ри­од в ве­де­нии НКЮ (Мин­юс­та) РСФСР на­хо­ди­лись мес­та за­клю­че­ния (1917-1922, 1930-1934 годы; в 1922-1930 годах в под­чи­не­нии НКВД, с 1934 года - в под­чи­не­нии ГУЛАГа), а так­же научно-исследовательской кри­ми­на­ли­стической ла­бо­ра­то­рии, Государственный институт по изу­че­нию пре­ступ­но­сти и пре­ступ­ни­ка (1930-1991 годы, с 1963 года Все­со­юз­ный НИИ советского за­ко­но­да­тель­ст­ва), в 1917-1930 и 1936-1949 годы издательство «Юри­ди­че­ская ли­те­ра­ту­ра» (ме­ня­ло на­зва­ния).

Пе­рио­дические из­да­ния министерство юстиции и НКЮ: «Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва юс­ти­ции» (1859-1868, 1894-1917 годы), газета «Су­деб­ный вест­ник» (1866-1877 годы; приложение - «Су­деб­ный жур­нал», 1869-1876 годы), журнал «Тю­рем­ный вест­ник», 1893-1917 годы); журнал «Про­ле­тар­ская ре­во­лю­ция и пра­во» (1918-1921 годы), «Бюл­ле­тень Вер­хов­но­го Су­да СССР» (1925; 1957-1990 годы), «Рос­сий­ская юс­ти­ция» (в 1922-1929 годах «Еже­не­дель­ник Со­вет­ской юс­ти­ции»; в 1930-1993 годах «Со­вет­ская юс­ти­ция») и др. Вы­пус­ка­лись так­же: «Со­б­ра­ние уза­ко­не­ний и рас­по­ря­же­ний Ра­бо­че­го и Кре­сть­ян­ско­го Пра­ви­тель­ст­ва» (1917-1924 годы), «Со­б­ра­ние за­ко­нов и рас­по­ря­же­ний Ра­бо­че-Кре­сть­ян­ско­го Пра­ви­тель­ст­ва Сою­за ССР» (1924-1946 годы; с 1938 года «Со­б­ра­ние по­ста­нов­ле­ний и рас­по­ря­же­ний пра­ви­тель­ст­ва Сою­за ССР»), «Сис­те­ма­ти­че­ское со­б­ра­ние дей­ст­вую­щих за­ко­нов СССР» (книги 1-5, 1926-1927 годы), «Сис­те­ма­ти­че­ское со­б­ра­ние за­ко­нов РСФСР, ука­зов Пре­зи­диу­ма Вер­хов­но­го Со­ве­та РСФСР и ре­ше­ний Пра­ви­тель­ст­ва РСФСР» (тома 1-15, 1967-1970 годы), «Сбор­ник за­ко­нов СССР и ука­зов Пре­зи­диу­ма Вер­хов­но­го Со­ве­та СССР» (тома 1-4, 1975-1976 годы) и др.

По­сле рас­па­да СССР , в свя­зи с из­ме­не­ния­ми в государственно-пра­во­вой сис­те­ме и при­ня­ти­ем Кон­сти­ту­ции РФ 1993 года, осу­ще­ст­в­ля­лась пе­ре­строй­ка дея­тель­но­сти министерства юстиции РФ, на­прав­лен­ная на ис­клю­че­ние функ­ций, до­пус­каю­щих вме­ша­тель­ст­во в пра­во­су­дие, на по­вы­ше­ние ро­ли ор­га­нов юс­ти­ции в за­щи­те прав и сво­бод гра­ж­дан. В сис­те­ме министерства юстиции РФ дей­ст­ву­ют Фе­де­раль­ная служ­ба ис­пол­не­ния на­ка­за­ний, Фе­де­раль­ная служ­ба су­деб­ных при­ста­вов, при министерстве юстиции - Российский фе­де­раль­ный центр су­деб­ной экс­пер­ти­зы (с 1948 года; пер­во­на­чаль­но научно-исследовательская ла­бо­ра­то­рия, с 1962 года Центральный НИИ су­деб­но-мединской экс­пер­ти­зы), Российская пра­во­вая ака­де­мия (с 1970 года; об­ра­зо­ва­на как Все­со­юз­ный институт усо­вер­шен­ст­во­ва­ния ра­бот­ни­ков юс­ти­ции), На­учный центр пра­во­вой ин­фор­ма­ции (об­ра­зо­ван в 1975 году при Все­со­юз­ном НИИ советского за­коно­да­тель­ст­ва), Государственная ре­ги­ст­ра­ци­он­ная па­ла­та (с 1998 года), Фе­де­раль­ное агент­ст­во по пра­во­вой за­щи­те ре­зуль­та­тов ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти во­енного, специального и двой­но­го на­зна­че­ния (1998 год). Ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми министерства юстиции РФ яв­ля­ют­ся ми­ни­стер­ст­ва юс­ти­ции рес­пуб­лик в со­ста­ве РФ, управ­ле­ния (от­де­лы) юс­ти­ции в фе­де­раль­ных ок­ру­гах, кра­ях, об­лас­тях, го­ро­дах Мо­ск­ва и Санкт-Пе­тер­бург, в ав­то­ном­ных ок­ру­гах и ав­то­ном­ной об­лас­ти. Министерство юстиции РФ осу­ще­ст­в­ля­ет нор­ма­тив­но-пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние в сфе­ре ис­пол­не­ния уго­лов­ных на­ка­за­ний, ад­во­ка­ту­ры, но­та­риа­та, государственной ре­ги­ст­ра­ции ак­тов гражданского со­стоя­ния, в об­лас­ти обес­пе­че­ния ус­та­нов­лен­но­го по­ряд­ка дея­тель­но­сти су­дов и ис­пол­не­ния су­деб­ных ак­тов и ак­тов других ор­га­нов, пра­во­при­ме­ни­тель­ные функ­ции, а так­же кон­троль и над­зор в под­ве­дом­ст­вен­ных сфе­рах, ре­ги­ст­ри­ру­ет не­ком­мерческие ор­га­ни­за­ции (государственную ре­ги­ст­ра­цию ком­мерческих ор­га­ни­за­ций осу­ще­ст­в­ля­ют тер­ри­то­ри­аль­ные ор­га­ны Фе­де­раль­ной на­лого­вой служ­бы). Заместитель ми­ни­ст­ра юс­ти­ции РФ яв­ля­ет­ся упол­но­мо­чен­ным РФ при Ев­ропеском су­де по пра­вам че­ло­ве­ка. Министерство юстиции РФ из­да­ёт «Бюл­ле­тень...» (с 1998 года).

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва до 1999 года смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия»; Ю.Я. Чайка (17.08.1999-23.06.2006 годов); В.В. Устинов (23.06.2006-12.05.2008 годов); А.В. Коновалов (с 12.05.2008 года).

Дополнительная литература:

При­ка­зы по Ми­ни­стер­ст­ву юс­ти­ции за [1865-1917]. СПб.; П., [1865-1917];

От­чет ми­ни­ст­ра юс­ти­ции за [1834-1868, 1886-1915 гг.]. СПб.; П., [1887-1916];

Сбор­ник ста­ти­сти­че­ских све­де­ний Ми­ни­стер­ст­ва юс­ти­ции. СПб.; П., [1887-1916]. Вып. 1-30;

Об­щий об­зор дея­тель­но­сти Ми­ни­стер­ст­ва юс­ти­ции и Пра­ви­тель­ст­вую­ще­го Се­на­та за цар­ст­во­ва­ние им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра III. СПб., 1901;

Ми­нистер­ст­во юс­ти­ции за сто лет. 1802-1902. Ис­то­ри­че­ский очерк. СПб., 1902. М., 2001;

Все­под­дан­ней­ший док­лад ми­ни­ст­ра юс­ти­ции, статс-сек­ре­та­ря Му­равь­е­ва о дея­тель­но­сти Ми­ни­стер­ст­ва юс­ти­ции за ис­тек­шее де­ся­ти­ле­тие (1894-1904 гг.). СПб., 1904;

Ми­ни­стер­ст­во юс­ти­ции в пер­вое де­ся­ти­ле­тие цар­ст­во­ва­ния им­пе­ра­то­ра Ни­ко­лая II. 1894-1904 г. СПб., 1904;

Сбор­ник цир­ку­ля­ров и ин­ст­рук­ций Ми­ни­стер­ст­ва юс­ти­ции (с 1877 по 1914 г.). Сек­рет­ные. П., 1914;

Лу­чин­ский Н. Ф. Крат­кий очерк дея­тель­но­сти Глав­но­го тю­рем­но­го уп­рав­ле­ния за пер­вые 35 лет его су­ще­ст­во­ва­ния (1879-1914 гг.). СПб., 1914;

Еф­ре­мо­ва Н. Н. Ми­ни­стер­ст­во юс­ти­ции Рос­сий­ской им­пе­рии. 1802-1917 г. М., 1983;она же. Раз­ви­тие су­деб­но­го управ­ле­ния в Рос­сии (пер­вая по­ло­ви­на XIX в.) // Го­су­дар­ст­во и пра­во. 2010. № 7.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)