МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ - федеральный орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и нормативно-правовое регулирование в области обороны.
Федеральный орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и нормативно-правовое регулирование в области обороны, координирующий деятельность федеральных министерств, служб, агентств, органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, общественных объединений и организаций в этой области, а также осуществляющий управление и распоряжение имуществом Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) и подведомственных организаций.
Образовано Указом Президента РФ от 16.03.1992 года на базе Министерства обороны СССР. Указом Президента РФ от 16.08.2004 года № 1082 утверждено Положение о МО РФ, согласно которому МО РФ, наряду сГенеральным штабом ВС РФ, является центральным органом военного управления и состоит из служб и иных подразделений. МО РФ является органом управления ВС РФ, а также осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных ему Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службы по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федерального агентства спец. строительства. Руководство деятельностью МО РФ осуществляет Президент РФ.
Основными функциями МО РФ являются: выработка и проведение государственной политики, нормативно-правовое регулирование в области обороны, разработка предложений по военной доктрине и иным документам, определяющим военную политику РФ; организация применения и поддержание в необходимой готовности ВС РФ в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и международными договорами РФ, разработка плана применения, мобилизационного плана ВС РФ, федеральных государственных программ вооружения и оперативного оборудования территории РФ в целях обороны; осуществление разведывательной деятельности в интересах обороны и безопасности РФ; оперативная, боевая и мобилизационная подготовка ВС РФ; организация их оперативного, технического, тылового, морально-психологического и финансового обеспечения, функционирования и развития единых систем технического и тылового обеспечения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов; обеспечение и организация стратегического развёртывания ВС РФ, мобилизационное развёртывания других войск, воинских формирований и органов, защиты государственной границы РФ в воздушном пространстве и подводной среде; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, в составе которых имеются войска, воинские формирования и органы, по вопросам обороны и обеспечения безопасности государства; осуществление мероприятий по военному строительству, разработка и реализация концепции и плана строительства ВС РФ; разработка предложений по проектам государственных программ в области обороны, в том числе по развитию оборонно-промышленного комплекса, реализация единой военно-технической политики в РФ по вопросам создания и совершенствования вооружения и военной техники; формирование государственного оборонного заказа, разработка предложений по расходам на оборону, по мобилизационным планам экономики РФ, плану технического прикрытия инфраструктуры железно-дорожного и автомобильного транспорта РФ и плану гражданской обороны; разработка и установление обязательных требований к оборонной продукции (работам, услугам), поставляемой для ВС РФ по государственному оборонному заказу, к продукции (работам, услугам), используемой в ВС РФ в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну; размещение и оплата заказов на закупку, сервисное обслуживание, модернизацию, ремонт и утилизацию вооружения и военной техники, капитальное строительство, закупку продовольствия, вещевого и другого имущества, материальных и иных ресурсов для ВС РФ, а также для других войск, воинских формирований и органов; координация работ по использованию и контролю космического пространства, радиочастотного спектра в интересах обороны; осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации, хранении и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок воен. назначения, организация ядерного обеспечения ВС РФ, проведение мероприятий по ядерной и радиац. безопасности и физич. защите ядерного оружия; организация научных исследований, размещение и оплата научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обороны; разработка государственных образовательных стандартов подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием для ВС РФ и предложений по государственным образовательным стандартам в области обязательной подготовки граждан РФ к военной службе и др.
МО РФ возглавляет министр обороны, которого назначает и освобождает от должности Президент РФ по представлению председателя Правительства РФ. Министр обороны осуществляет управление ВС РФ, издаёт приказы, положения, наставления, инструкции и другие нормативные акты по наиболее важным вопросам жизни и деятельности ВС РФ, а при необходимости - совместно с другими федеральными министерствами, службами. Министр обороны имеет заместителей по различным сферам деятельности; начальник Генерального штаба ВС РФ является 1-м заместителем министра обороны и имеет право отдавать приказания от его имени. Совещательным органом МО РФ является Коллегия министерства, в которую входят: министр обороны (председатель), его заместители, главнокомандующие видами ВС РФ и другие должностные лица, утверждаемые Президентом РФ. МО РФ имеет свои флаг и эмблему.
Список министров обороны РФ до 2001 года смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; С.Б. Иванов (март 2001 - февраль 2007 годов); А.Э. Сердюков (с февраля 2007 года).