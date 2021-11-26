МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ - фе­де­раль­ный ор­ган ис­пол­нительной вла­сти, про­во­дя­щий государственную по­ли­ти­ку и нор­ма­тив­но-пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние в об­лас­ти обо­ро­ны.

Фе­де­раль­ный ор­ган ис­пол­нительной вла­сти, про­во­дя­щий государственную по­ли­ти­ку и нор­ма­тив­но-пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние в об­лас­ти обо­ро­ны, ко­ор­ди­ни­рую­щий дея­тель­ность фе­де­раль­ных ми­ни­стерств, служб, агентств, ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти субъ­ек­тов РФ, ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, об­щественных объ­е­ди­не­ний и ор­га­ни­за­ций в этой об­лас­ти, а так­же осу­ще­ст­в­ляю­щий управ­ле­ние и рас­по­ря­же­ние иму­ще­ст­вом Воо­ружённых Сил Российской Фе­де­ра­ции (ВС РФ) и под­ве­дом­ст­вен­ных ор­га­ни­за­ций.

Об­ра­зо­ва­но Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 16.03.1992 года на ба­зе Ми­ни­стер­ст­ва обо­ро­ны СССР . Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 16.08.2004 года № 1082 ут­вер­жде­но По­ло­же­ние о МО РФ, со­глас­но ко­то­ро­му МО РФ, на­ря­ду сГе­не­раль­ным шта­бом ВС РФ, яв­ля­ет­ся центральным ор­га­ном во­енного уп­рав­ле­ния и со­сто­ит из служб и иных под­раз­де­ле­ний. МО РФ яв­ля­ет­ся ор­га­ном управ­ле­ния ВС РФ, а так­же осу­ще­ст­в­ля­ет ко­ор­ди­на­цию и кон­троль дея­тель­но­сти под­ве­дом­ст­вен­ных ему Фе­де­раль­ной служ­бы по во­енно-тех­ническому со­труд­ни­че­ст­ву, Фе­дераль­ной служ­бы по поставкам вооружения, военной, специальной техники и ма­териальных средств, Фе­де­раль­ной служ­бы по тех­ническому и экс­порт­но­му кон­тро­лю и Фе­де­раль­но­го агент­ст­ва спец. строи­тель­ст­ва. Ру­ко­во­дство дея­тель­но­стью МО РФ осу­ще­ст­в­ля­ет Пре­зи­дент РФ.

Основными функ­ция­ми МО РФ яв­ля­ют­ся: вы­ра­бот­ка и про­ве­де­ние государственной по­ли­ти­ки, нор­ма­тив­но-пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние в об­лас­ти обо­ро­ны, раз­ра­бот­ка пред­ло­же­ний по во­ен­ной док­три­не и иным до­ку­мен­там, оп­ре­де­ляю­щим во­енную по­ли­ти­ку РФ; ор­га­ни­за­ция при­ме­не­ния и под­дер­жа­ние в не­об­хо­ди­мой го­тов­но­сти ВС РФ в со­от­вет­ст­вии с фе­де­раль­ны­ми кон­сти­туционными за­ко­на­ми, фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми и ме­ж­ду­народными до­го­во­ра­ми РФ, раз­ра­бот­ка пла­на при­ме­не­ния, мо­би­ли­зационного пла­на ВС РФ, фе­де­раль­ных государственных про­грамм воо­ру­же­ния и опе­ра­тив­но­го обо­ру­до­ва­ния тер­ри­то­рии РФ в це­лях обо­ро­ны; осу­ще­ст­в­ле­ние раз­ве­ды­вательной дея­тель­но­сти в ин­те­ре­сах обо­ро­ны и безо­пас­но­сти РФ; опе­ра­тив­ная, бое­вая и мо­би­ли­зационная под­го­тов­ка ВС РФ; ор­га­ни­за­ция их опе­ра­тив­но­го, тех­нического, ты­ло­во­го, мо­раль­но-пси­хо­ло­гического и фи­нан­со­во­го обес­пе­че­ния, функ­цио­ни­ро­ва­ния и раз­ви­тия еди­ных сис­тем тех­нического и ты­ло­во­го обес­пе­че­ния ВС РФ, других войск, во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний и ор­га­нов; обес­пе­че­ние и ор­га­ни­за­ция стра­те­гического раз­вёр­ты­ва­ния ВС РФ, мо­би­ли­зационное раз­вёр­ты­ва­ния других войск, во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний и ор­га­нов, за­щи­ты государственной гра­ни­цы РФ в воздушном про­стран­ст­ве и под­вод­ной сре­де; ор­га­ни­за­ция взаи­мо­дей­ст­вия с фе­де­раль­ны­ми ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти, в со­ста­ве ко­то­рых име­ют­ся вой­ска, во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния и ор­га­ны, по во­про­сам обо­ро­ны и обес­пе­че­ния без­опас­но­сти го­су­дар­ст­ва; осу­ще­ст­в­ле­ние ме­ро­прия­тий по во­енному строи­тель­ст­ву, раз­ра­бот­ка и реа­ли­за­ция кон­цеп­ции и пла­на строи­тель­ст­ва ВС РФ; раз­ра­бот­ка пред­ло­же­ний по про­ек­там государственных про­грамм в об­лас­ти обо­ро­ны, в том числе по раз­ви­тию обо­рон­но-про­мыш­лен­но­го ком­плек­са, реа­ли­за­ция еди­ной во­енно-тех­нической по­ли­ти­ки в РФ по во­про­сам соз­да­ния и со­вер­шен­ство­ва­ния воо­ру­же­ния и во­енной тех­ни­ки; фор­ми­ро­ва­ние государственного обо­рон­но­го за­ка­за, раз­ра­бот­ка пред­ло­же­ний по рас­хо­дам на обо­ро­ну, по мо­би­ли­зационным пла­нам эко­но­ми­ки РФ, пла­ну тех­нического при­кры­тия ин­фра­струк­ту­ры железно-дорожного и ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та РФ и пла­ну гра­ж­дан­ской обо­ро­ны; раз­ра­бот­ка и ус­та­нов­ле­ние обя­зательных тре­бо­ва­ний к обо­рон­ной про­дук­ции (ра­бо­там, ус­лу­гам), по­став­ляе­мой для ВС РФ по государственному обо­рон­но­му за­ка­зу, к про­дук­ции (ра­бо­там, ус­лу­гам), ис­поль­зуе­мой в ВС РФ в це­лях за­щи­ты све­де­ний, со­став­ляю­щих го­су­дар­ст­вен­ную тай­ну; раз­ме­ще­ние и оп­ла­та за­ка­зов на за­куп­ку, сер­вис­ное об­слу­жи­ва­ние, мо­дер­ни­за­цию, ре­монт и ути­ли­за­цию воо­ру­же­ния и во­енной тех­ни­ки, ка­пи­таль­ное строи­тель­ст­во, за­куп­ку про­до­воль­ст­вия, ве­ще­во­го и другого иму­ще­ст­ва, ма­те­ри­аль­ных и иных ре­сур­сов для ВС РФ, а так­же для других войск, во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний и ор­га­нов; ко­ор­ди­на­ция ра­бот по ис­поль­зо­ва­нию и кон­тро­лю кос­ми­че­ско­го про­стран­ст­ва, ра­дио­час­тот­но­го спек­тра в ин­те­ре­сах обо­ро­ны; осу­ще­ст­в­ле­ние государственного над­зо­ра за ядер­ной и ра­ди­ационной безо­пас­но­стью при раз­ра­бот­ке, из­го­тов­ле­нии, ис­пы­та­нии, экс­плуа­та­ции, хра­не­нии и ути­ли­за­ции ядер­но­го ору­жия и ядер­ных энер­ге­ти­че­ских ус­та­но­вок во­ен. на­зна­че­ния, ор­га­ни­за­ция ядер­но­го обес­пе­че­ния ВС РФ, про­ве­де­ние ме­ро­прия­тий по ядер­ной и ра­ди­ац. безо­пас­но­сти и фи­зич. за­щи­те ядер­но­го ору­жия; ор­га­ни­за­ция на­учных ис­сле­до­ва­ний, раз­ме­ще­ние и оп­ла­та научно-исследовательских и опыт­но-кон­ст­рук­тор­ских ра­бот в об­лас­ти обо­ро­ны; раз­ра­бот­ка государственных об­ра­зовательных стан­дар­тов под­го­тов­ки спе­циа­ли­стов с выс­шим и сред­ним специальным об­ра­зова­ни­ем для ВС РФ и пред­ло­же­ний по государственным об­ра­зо­вательным стан­дар­там в об­лас­ти обя­зательной под­го­тов­ки гра­ж­дан РФ к во­енной служ­бе и др.

МО РФ воз­глав­ля­ет ми­нистр обо­ро­ны, ко­то­ро­го на­зна­ча­ет и ос­во­бо­ж­да­ет от долж­но­сти Пре­зи­дент РФ по пред­став­ле­нию председателя Пра­ви­тель­ст­ва РФ. Ми­нистр обо­ро­ны осу­ще­ст­в­ля­ет управ­ле­ние ВС РФ, из­да­ёт при­ка­зы, по­ло­же­ния, на­став­ле­ния, ин­ст­рук­ции и другие нор­ма­тив­ные ак­ты по наи­бо­лее важ­ным во­про­сам жиз­ни и дея­тель­но­сти ВС РФ, а при не­об­хо­ди­мо­сти - совместно с другими фе­де­раль­ны­ми ми­ни­стер­ст­ва­ми, служ­ба­ми. Ми­нистр обо­ро­ны име­ет за­мес­ти­те­лей по различным сфе­рам дея­тель­но­сти; начальник Ге­не­раль­но­го шта­ба ВС РФ яв­ля­ет­ся 1-м за­мес­ти­те­лем ми­ни­ст­ра обо­ро­ны и име­ет пра­во от­да­вать при­ка­за­ния от его име­ни. Со­ве­щательным ор­га­ном МО РФ яв­ля­ет­ся Кол­ле­гия ми­ни­стер­ст­ва, в ко­то­рую вхо­дят: ми­нистр обо­ро­ны (председатель), его за­мес­ти­те­ли, глав­но­ко­ман­дую­щие ви­да­ми ВС РФ и другие долж­но­ст­ные ли­ца, ут­вер­ждае­мые Пре­зи­ден­том РФ. МО РФ име­ет свои флаг и эмб­ле­му.

Спи­сок ми­ни­ст­ров обо­ро­ны РФ до 2001 года смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­реж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия»; С.Б. Ива­нов (март 2001 - февраль 2007 годов); А.Э. Сер­дю­ков (с февраля 2007 года).

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