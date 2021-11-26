ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович

Российский государственный деятель и ученый-экономист, председатель Верховного совета России в 1991-1993 гг.

В 1944 гг., во время депортации «народов-предателей» был как чеченец выслан в Казахстан. В 1965 г. окончил юридический факультет Московского университета . Доктор экономических наук (1980), профессор. Член КПСС с 1966 г. В период Перестройки являлся членом научного совета Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию, принимал деятельное участие в разработке закона об аренде. В 1990 г. избран народным депутатом РСФСР, с 5 июня - заместитель председателя Верховного совета РСФСР. Выступал с демократических позиций. После избрания Б. Ельцина президентом 29 июля 1991 г. стал и.о. председателя Верховного совета. Активно участвовал в организации сопротивления ГКЧП. 29 октября избран председателем Верховного совета. Поддержал ратификацию Беловежских соглашений 1991 г. После начала «шоковой терапии» перешел в оппозицию к Б. Ельцину, как экономист резко критиковал реформы Е. Гайдар а. Был одним из лидеров оппозиции Б. Ельцину во время конституционного кризиса 1992-1993 гг. Однако оппозиционные депутаты обвиняли Хасбулатова за склонность к компромиссам с президентом. Во время сентябрьско-октябрьских событий 1993 г. после принятия Б. Ельциным указа 1400 Хасбулатов заявил о прекращении полномочий президента. Вместе с А. Руцким возглавил сопротивление действиям сторонников Б. Ельцина, 4 октября при сдаче защитников Дома советов был арестован. Вышел из заключения по амнистии 25 февраля 1994 г. После начала гражданской войны в ходе чеченского конфликта выехал в республику в августе 1994 г., возглавил группировку, выступавшую за сохранение Чечни в составе России при соблюдении широкой автономии. Пытался посредничать между Д. Дудаевым и оппозицией, но неудачно. После начала первой чеченской кампании вернулся в Россию, занялся преподавательской работой. Заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета им. Плеханова.

Исторические источники:

Ельцин Б. Записки президента. М., 1994;

Ельцин – Хасбулатов: единство, компромисс, борьба. М., 1994;

Современная Россия (1985-2010): Хрестоматия по истории. М., 2014; Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. М., 1994.

Сочинения:

Социализм и бюрократия. М.,1989;

Власть: размышления спикера. М., 1992;

Выбор судьбы. М., 1992;

Россия: пора перемен. М., 1993;

Мировая экономика. М., 1994;

Великая российская трагедия. М., 1994;

Международные экономические отношения. Углублённый курс. Учебник. М., 2011;

Иллюзия величия: Катастрофа лидерства. М., 2012;

Полураспад СССР. Как развалили сверхдержаву. М., 2011.

Автор статьи: Шубин А.В.