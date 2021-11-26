ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Законодательный орган в России в 1906-1917 годах и с 1993 года по настоящее время.

Г. д. Российской империи была впервые созвана в 1906 г., во время революции. Первым шагом к созданию Думы стал указ от 18 февр. 1905 г., к-рым были легализованы политическая агитация и политические партии. 6 авг. 1905 г. имп. мч. Николай II Александрович подписал манифест об учреждении Г. д., к-рую предполагалось наделить законосовещательными полномочиями. Но из-за бойкота выборов со стороны революционных кругов и сочувствующей им либеральной общественности положения манифеста не были реализованы. Путь к созыву Г. д., наделенной уже законодательной властью, был открыт изданием манифеста от 17 окт. 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка». Председатель Совета министров С. Ю. Витте убедил Николая II подписать этот акт, призванный способствовать «прекращению сей неслыханной смуты» (Рос. законодательство X-XX вв. Т. 9. С. 41). Манифест провозглашал предоставление подданным политических свобод и созыв Г. д. с более расширенным по сравнению с манифестом от 6 авг. электоратом. Никакой новый закон не мог вступить в силу без одобрения Г. д. 11 дек. 1905 г. был опубликован указ об изменении «Положения о выборах в Государственную думу», изданного в авг. В порядок избрания депутатов вносились заметные коррективы: выборы оставались цензовыми, многоступенчатыми и куриальными, но к прежним куриям - землевладельческой, городской и крестьянской - добавлялась рабочая, значительно увеличивалось число городских избирателей. Полномочия Г. д. были обобщены в акте от 20 февр. 1906 г. «Учреждение Государственной думы». Она обладала законодательной инициативой, но не имела права возбуждать вопрос об изменении «Основных государственных законов», к-рыми определялся гос. строй Российской империи. Законодательными полномочиями был наделен и Гос. совет, к-рый ранее действовал в качестве законосовещательного учреждения. 23 апр. 1906 г. была издана новая редакция «Основных... законов». Согласно ст. 7, император должен был осуществлять законодательную власть в единении с Г. д. и Гос. советом. В ст. 4 утверждалось: «Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть» (Там же. С. 44), из формулировки прежней редакции «Основных... законов» было исключено понятие неограниченной власти.

С т. зр. теории конституционного права, отождествляющего самодержавие с абсолютизмом, предполагающим нераздельную полноту обладания законодательной властью, «Основные... законы» в их новой редакции содержали внутреннее противоречие. Наделение палат законодательными полномочиями сообщало гос. строю России черты конституционной монархии, но сохранение самодержавного правления не соответствовало их основным принципам. Теоретики гос. права признавали, что с изданием манифеста от 17 окт. 1905 г. Россия фактически стала конституционной монархией, и с этого времени самодержавие, упоминаемое в «Основных... законах», приобрело значение суверенитета , а не абсолютной власти.

I Г. д.

Выборы были проведены в февр.-марте 1906 г. Крайние левые партии, в т. ч. большевики, бойкотировали их. Правые партии в условиях революции не смогли провести своих кандидатов в Думу . Победили на выборах умеренно левые партии, прежде всего Конституционно-демократическая (кадеты). В церковной печати обсуждался вопрос об участии священнослужителей в выборах. В большинстве статей, затрагивающих эту тему, подчеркивалась недопустимость вступления клириков в политические партии, опасность разобщения в среде духовенства. Тем не менее 6 священников стали депутатами. В Думу также был избран католич. Виленский еп. Эдуард Ропп. Депутатами разных созывов Г. д. становились ксендзы, муллы, раввины.

Торжественное открытие Г. д. и Гос. совета состоялось 27 апр. 1906 г. в Зимнем дворце С.-Петербурга, его возглавил Николай II, С.-Петербургский митр. Антоний (Вадковский) отслужил молебен. Местом заседаний Думы стал Таврический дворец, ее председателем был избран один из лидеров кадетской партии - С. А. Муромцев. С самого начала общее направление думской дискуссии и выносимых решений показало, что большинство в Г. д. не признает «Основных... законов» и не намерено сотрудничать с правительством, предпочитая поддерживать продолжающуюся революцию. Депутаты требовали назначения «ответственного правительства», имея в виду ответственность перед Думой и участие Думы в его формировании. 12 мая депутатами из кадетской фракции в повестку дня был внесен проект закона «О свободе совести», согласно к-рому признавалось равенство всех религий в России, вводилась свобода перемены вероисповедания с 17 лет, учреждалось гражданское ведение метрических записей. По существу речь шла о последовательном отделении правосл. Церкви от гос-ва, хотя соответствующей формулировки в законопроекте не было. Одобрение этого акта императором не последовало. Мн. др. законопроекты также не были направлены на совершенствование законодательства, а являлись своего рода манифестами в революционной борьбе с правительством.

9 июля был опубликован манифест о роспуске I Г. д. и об избрании новой Думы, эта Дума обвинялась в попытках подорвать устои гос. строя и в действиях, направленных на углубление смуты. Большая группа депутатов не подчинилась воле императора, собралась нелегально в Выборге и 10 июля выпустила воззвание с призывом к мирному неповиновению. За это выступление депутаты были подвергнуты 3-месячному аресту и лишению политических прав, включая право быть избранными в новую Думу. Среди них были священники Клавдий Афанасьев и Николай Огнев, с к-рых сняли сан.

II Г. д.

Новые выборы состоялись в янв. 1907 г. Крайние левые партии эти выборы не бойкотировали. Большую активность проявили и правые политики. II Г. д., как и I, по составу оказалась резко оппозиционной правительству. Кадеты вновь составляли в ней относительное большинство, но не столь убедительное, их потеснили и слева, и справа. Со стороны Святейшего Синода не было возражений против участия в избирательной кампании священнослужителей. Депутатами стали Чигиринский еп. Платон (Рождественский) и Холмский еп. Евлогий (Георгиевский), а также 11 священников. Епископы Платон и Евлогий стали членами правой фракции, а большинство священников примкнули к левым депутатам. Так, свящ. Григорий Петров вошел во фракцию кадетов, священники Константин Колокольников, Александр Архипов, Феодор Тихвинский присоединились к революционным группам. Все четверо за свою политическую деятельность и неподчинение Священноначалию были лишены священного сана. В Думе возникла также крупная мусульм. фракция, в к-рую вошли 30 депутатов.

II Г. д. была открыта 20 февр. 1907 г. По воспоминаниям еп. Евлогия, во время молебна при открытии заседаний молились члены правительства и депутаты из священников и крестьян. Остальные члены Думы «не только не присоединились к молящимся, но вели себя так непринужденно, что можно было подумать - они нас не видят и не слышат» (Путь моей жизни. С. 159). Председателем Думы стал кадет Ф. А. Головин. 6 марта перед Г. д. выступил с правительственной декларацией председатель Совета министров П. А. Столыпин. Он выразил надежду на тесное сотрудничество Думы с правительством в законодательном творчестве. Столыпин обозначил круг тем, по к-рым правительство намеревалось внести в Думу законопроекты, в частности о свободе совести и правовом статусе правосл. Церкви и др. вероисповеданий. Он отметил, что «многовековая связь Русского государства с Христианской Церковью обязывает... положить в основу всех законов о свободе совести начала государства христианского, в котором Православная Церковь, как господствующая, пользуется данью особого уважения и особою со стороны государства охраною… Вместе с тем права и преимущества Православной Церкви не могут и не должны нарушать прав других исповеданий и вероучений. Поэтому… министерство вносит в Государственную думу и Совет ряд законопроектов, определяющих переход из одного вероисповедания в другое, беспрепятственное богомоление, сооружение молитвенных зданий, образование религиозных общин, отмену связанных исключительно с исповеданием ограничений» (Столыпин. Программа реформ. Т. 1. С. 34-35). Большинство депутатов встретили декларацию правительства криками возмущения и обструкцией. 10 мая 1907 г. Столыпин, вновь выступая в Думе, сказал, что «противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия» (Там же. С. 45).

Правительство представило II Г. д. неск. сот законопроектов, в т. ч. 7, имевших отношение к правовому статусу религ. общин: «Об инославных и иноверных обществах», «О разрешении совершения инославных и иноверных богослужений и сооружения и устройства, возобновления и починки инославных и иноверных молитвенных зданий», «Об изменениях в области семейственных прав, вызываемых свободой совести», «Об изменении законоположений, касающихся перехода из одного исповедания в другое», «О римско-католических монастырях», «О вызываемых провозглашением Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 года изменениях в области семейных прав» и «Об отмене содержащихся в действующем законодательстве ограничений, политических и гражданских, находящихся в зависимости от принадлежности к инославным и иноверным исповеданиям, а в том числе и к старообрядчеству и к отделившимся от Православия сектам, а равно законоположений, допускающих вмешательство гражданской власти в духовные отношения частных лиц». Все эти законопроекты рассматривались в Святейшем Синоде, к-рым были предложены поправки, сохранявшие за правосл. Церковью ее господствующий, привилегированный статус. Бо́льшая часть этих поправок была проигнорирована правительством.

Для предварительного обсуждения законопроектов в Думе были образованы Комиссия по церковному законодательству (председатель - С. Н. Булгаков) и Комиссия для рассмотрения законопроектов, направленных к осуществлению свободы совести (председатель - кадет Н. В. Тесленко). К конструктивному рассмотрению проектов законов, ориентированных на расширение прав инославных и иноверных исповеданий с сохранением преимуществ правосл. Церкви, готовы были правые, умеренно правые и октябристы. Столыпин пытался опереться на них, надеясь также привлечь к законодательному творчеству умеренно левые фракции, в т. ч. кадетов. Но кадеты и близкие к ним фракции использовали думскую трибуну для пропаганды идеи о полном равноправии религ. общин и о превращении России во внеконфессиональное гос-во. Эта позиция доминировала и на заседаниях Комиссии по свободе совести (всего их было 13). За основу дискуссии комиссия приняла положения, к-рые содержались в проекте закона «О свободе совести», внесенном кадетской фракцией в повестку дня I Г. д. Ни один из правительственных законопроектов не был вынесен комиссией на пленарное обсуждение Думы. В правых изданиях выражалось возмущение, авторы писали об унижении Православия. Столь же непримиримую позицию занимало думское большинство и по др. законопроектам правительства.

Еп. Евлогий участвовал в деятельности 3 думских комиссий: по церковному законодательству, народному образованию и аграрной. В аграрной комиссии он защищал интересы правосл. крестьян Холмщины, притесняемых польск. помещиками-католиками, что вызвало неодобрение мн. правых депутатов, отстаивавших неприкосновенность дворянского землевладения. Еп. Евлогий поднял вопрос о выделении из Привислинского края (Польша) Холмской губ., т. к. большинство населения территории составляли русские, украинцы и белорусы правосл. или униатского вероисповедания. Это вызвало резко негативную реакцию со стороны депутатов от Польского кола и от всех левых.

1 июня 1907 г. Столыпин выступил перед Г. д. с требованием лишить депутатской неприкосновенности 55 членов Думы, принадлежавших к социал-демократической фракции. Они обвинялись в заговоре, направленном на свержение правительства. Г. д. не дала согласия на это, передав требование правительства в специальную комиссию. 3 июня Николай II издал манифест «О роспуске Государственной думы, о времени созыва новой Думы и об изменении порядка выборов в Государственную думу». В новом «Положении о выборах в Государственную думу», также подписанном 3 июня, по сравнению с прежним порядком увеличивалось представительство депутатов от курий землевладельцев и крупных городских собственников, сокращалось количество мест для депутатов от крестьян и рабочих, а также от национальных окраин. Подписание этих документов и роспуск II Г. д. получили название «государственного переворота», т. к. император, согласно «Основным... законам», принятым 23 апр. 1906 г., не имел права вносить изменения в постановления о выборах в Г. д. во время прекращения сессий. Временем этих событий принято датировать окончание революции 1905-1907 гг.

III Г. д.

Выборы в новую Думу проходили в сент.-окт. 1907 г. Реформа избирательного законодательства, а также перемены в настроениях общества привели к значительному изменению депутатского состава. Победу одержал «Союз 17 октября» (октябристы), занявший в Думе ключевое центристское положение: блокируясь либо с правыми, либо с кадетами, октябристы могли обеспечить принятие любого законопроекта. В III Г. д. (на момент начала ее работы) было 45 священнослужителей. В число депутатов вновь был избран еп. Евлогий, а также Могилёвский еп. сщмч. Митрофан (Краснопольский). Значительное большинство священнослужителей вошли в правую и умеренно правую фракции. Мусульм. группу составили 8 депутатов.

Открытие Думы состоялось 1 нояб. 1907 г. Председателем избрали октябриста Н. А. Хомякова, сына А. С. Хомякова. В 1910 г. его сменил лидер октябристов А. И. Гучков, старообрядец по вероисповеданию, а в 1911 г.- октябрист М. В. Родзянко. Среди 8 постоянных думских комиссий были Комиссии по вероисповедным вопросам (председатель - октябрист П. В. Каменский) и по делам правосл. Церкви (председатель - октябрист В. Н. Львов), позже Комиссия по старообрядческим вопросам (председатель - кадет В. А. Караулов). III Г. д. была готова к конструктивному сотрудничеству с правительством, к-рое возглавлял Столыпин, а после его убийства в 1911 г.- В. Н. Коковцов. III Г. д. действовала до истечения своих полномочий 9 июня 1912 г. Важнейшие законы, принятые ею, были связаны с землевладением. Большинство депутатов поддержали аграрные реформы Столыпина.

Отношения между Г. д. и Святейшим Синодом постепенно становились конфликтными, большинство депутатов критически относились к Синоду, что отражалось на обсуждении его финансовой сметы. В частности, депутаты отказывались повышать ассигнования на церковноприходские школы. В результате долгих обсуждений законопроекта «О введении всеобщего начального обучения» Дума в 1911 г. приняла его в редакции, утверждавшей передачу церковноприходских школ в ведение Мин-ва народного просвещения.

Все 7 законопроектов, связанных с правовым статусом правосл. Церкви и др. религ. общин, вынесенных на рассмотрение II Г. д., перешли 5 нояб. 1907 г. в III Думу. Позже правительство представило новые законопроекты, в частности «Об издании правил относительно секты мариавитов». Особая важность придавалась проекту закона «О старообрядческих и сектантских общинах». Работа над законопроектами по религ. тематике предварительно велась в соответствующих думских комиссиях. Первым на пленарное заседание Думы был вынесен проект закона «Об изменении постановлений закона, ограничивающего права духовных лиц православного исповедания, добровольно снявших с себя духовный сан или звание и лишенных духовного сана или звания судом». Доклад по нему был сделан Львовым 5 мая 1909 г. и вызвал возражения со стороны правых депутатов, к-рые находили, что законопроект в редакции комиссии решительно разошелся с его первоначальной правительственной формулировкой. Но большинством голосов он был принят Г. д. в редакции комиссии.

В мае 1909 г. на пленарном заседании Думы началось обсуждение законопроекта «О старообрядческих и сектантских общинах», разделенного на 2 части: «О старообрядческих общинах» и «Об упорядочении правового положения старообрядцев». 12 мая с докладом выступил Караулов. Он обозначил те нововведения, к-рые были внесены в законопроект Комиссией по старообрядческим вопросам: признание за старообрядцами права не только на исповедание, но и на проповедь веры; уменьшение числа лиц, имеющих право ходатайствовать о создании общины, с 50 до 12; замена разрешительного порядка регистрации старообрядческих общин явочным; замена утверждения избранных старообрядческих духовных лиц и старост их регистрацией в губ. правлениях; введение офиц. обозначения старообрядческих духовных лиц «священнослужителями по старообрядчеству»; предоставление беспоповским общинам, к-рые не желают вести метрические записи, права передавать их ведение городовым управам и волостным правлениям. Особенно резкую полемику вызвали положения о предоставлении старообрядцам права проповеди, а также об офиц. формулировке «священнослужитель по старообрядчеству». Против законопроекта в редакции комиссии возражали правые и националисты, а также часть октябристов, в т. ч. Львов. От лица большинства правосл. священнослужителей была составлена декларация, в к-рой формулировку о свободной проповеди веры старообрядцами предлагалось исключить или изменить ее в смысле предоставления старообрядцам права проповедовать в своей среде. В поддержку права проповеди выступили свящ. Петр Исполатов от либерально настроенного правосл. духовенства, большинство октябристов (нек-рые из них сами были старообрядцами), а также левые депутаты, в частности кадет П. Н. Милюков. 21 мая 1909 г. проект был принят большинством голосов в редакции комиссии. Разногласия по вопросу о статусе старообрядческих общин послужили одной из главных причин разрыва союза между националистами и октябристами в Г. д. и выделения из октябристской фракции правого крыла, сохранившего тесные отношения с националистами. Это привело к распаду блока умеренно правых и центристов, на к-рый опирался Столыпин.

22 мая 1909 г. с докладом по законопроекту «Об изменении законоположений, касающихся перехода из одного вероисповедания в другое» выступил депутат Каменский. Члены Комиссии по вероисповедным вопросам внесли в правительственную редакцию существенные поправки, расширявшие возможности свободного перехода из одной конфессии в другую, включая право на выход из правосл. Церкви. В то же время замечания к правительственному законопроекту со стороны Святейшего Синода были направлены на защиту правового статуса господствующей Церкви. Выступая в Г. д., правые и националисты поддерживали позицию Синода, левые - законопроект в редакции комиссии. Нек-рые из правых депутатов предлагали допускать отпадение от Православия лишь для лиц, чьи ближайшие предки не принадлежали к правосл. Церкви, повысить возрастной ценз для переходящих из одной религии в другую (не моложе 21 года), ввести образовательный ценз. На заседании 22 мая Столыпин критиковал поправки со стороны правых и левых депутатов, настаивал на возвращении к правительственной редакции. Однако 1 июня усилиями думского большинства проект закона был принят в редакции комиссии с незначительными поправками. Столыпин был обеспокоен тем, что обсуждение законопроектов по религ. тематике приводит к обострению взаимоотношений между фракциями, и решил снять с обсуждения в Думе законопроекты «Об отношении государства к отдельным вероисповеданиям» и «Об изменениях в области семейственных прав, вызываемых свободой совести».

13 мая 1911 г. на пленарном заседании Думы был рассмотрен законопроект «Об издании правил относительно секты мариавитов», предварительно изученный в Комиссии по вероисповедным вопросам. Проект не вызвал глубоких разногласий и был принят в тот же день. Мариавиты, отделившиеся от католич. Церкви, признавались законно существующей сектой с правом беспрепятственного исповедания своего учения и совершения богослужений.

После принятия в Думе проекты законов поступали на обсуждение в Гос. совет. В этой палате позиции правых были сильнее, чем в Г. д. Гос. совет не утвердил, но и не отклонил законопроекты по религ. вопросам в думской редакции, передав их в согласительные комиссии, состоявшие, как правило, из 7 представителей от каждой из 2 законодательных палат. Эти комиссии внесли в думские законопроекты поправки, направленные на то, чтобы сделать их более приемлемыми для Синода. В такой редакции они поступили на повторное рассмотрение в III Г. д. Новое обсуждение состоялось по законопроектам «Об издании правил относительно секты мариавитов» и «Об изменении постановлений закона, ограничивающего права духовных лиц православного исповедания, добровольно снявших с себя духовный сан или звание и лишенных духовного сана или звания судом». Несмотря на возражения крайних правых, второй был принят в редакции согласительной комиссии, но был отклонен императором, к-рый увидел в нем посягательство на права и преимущества правосл. Церкви. Законом стал лишь проект «Об издании правил относительно секты мариавитов», подписанный Николаем II 11 марта 1912 г.

Депутаты от духовенства активно участвовали также в обсуждении др. законопроектов. Еп. Митрофан (Краснопольский) возглавил Комиссию о мерах борьбы с пьянством. Среди вопросов, связанных с национальной политикой правительства, особенно важным оказался проект о создании Холмской губ., инициированный еп. Евлогием (Георгиевским). По этому вопросу было принято положительное решение: в 1912 г. из частей Люблинской и Седлецкой губерний была выделена новая губерния. Это вызвало негодование депутатов от Польского кола, назвавших данное событие «четвертым разделом Польши».

IV Г. д.

Выборы в Думу состоялись в сент.-окт. 1912 г. Среди 442 избранных депутатов относительное большинство осталось за октябристами (98 мест), хотя состав Г. д. был неск. левее предыдущего. Перед выборами в правой печати раздавались призывы к увеличению представителей от духовенства среди депутатов, к созданию «фиолетовой» Думы. Обер-прокурор Синода В. К. Саблер предложил еп. Евлогию (Георгиевскому) организовать отдельную фракцию от духовенства, но владыка отказался и не принимал участия в выборах. В результате членами Думы (на момент начала ее работы) стали 46 правосл. священнослужителей, включая Кременецкого еп. Никона (Бессонова; впосл. снял с себя сан и монашество) и Елисаветградского еп. Анатолия (Каменского). В числе депутатов были сщмч. прот. Алексий Будрин и сщмч. В. П. Шеин (впосл. архим. Сергий). Подавляющее большинство депутатов от духовенства вошли в правую фракцию и фракцию националистов. Вновь была создана мусульм. группа, к-рую составили 6 депутатов.

Открытие IV Г. д. состоялось 15 нояб. 1912 г. Председателем был избран Родзянко, с программной речью выступил Коковцов. Он, в частности, призвал депутатов направить усилия к «неуклонной охране издревле положенных в основу русской государственной жизни… единства и нераздельности империи, первенства в ней русской народности и веры православной».

Вновь были образованы Комиссии по вероисповедным вопросам (председатель - националист З. М. Благонравов) и по делам правосл. Церкви (председатель - Львов). В начале работы Дума вынесла постановление о том, что займется рассмотрением законопроектов, не принятых во время предыдущего созыва, в частности по религ. тематике: «Об отмене содержащихся в действующем законодательстве ограничений, политических и гражданских, находящихся в зависимости от принадлежности к инославным и иноверным исповеданиям, а в том числе и к старообрядчеству и к отделившимся от Православия сектам, а равно законоположений, допускающих вмешательство гражданской власти в духовные отношения частных лиц», «О разрешении совершения инославных и иноверных богослужений и богомолений и сооружения, устройства, возобновления и починки инославных и иноверных молитвенных зданий», «О римско-католических монастырях» и др. Но уже 7 дек. Мин-во внутренних дел изъяло эти законопроекты и отправило их на доработку. В 1913 г. были отозваны законопроекты «О духовном судопроизводстве по брачным делам последователей вероучения мариавитов», «Об узаконении браков, заключенных по обрядам инославных и иноверных исповеданий, числившихся православными до издания Высочайшего указа 17 апреля 1905 г., и происшедшего от этих браков потомства», «Об упорядочении гражданско-правового положения сектантов, браки которых не записаны в метрические книги», «Об иноверных и инославных религиозных обществах». Доработка проектов затянулась. IV Г. д. предстояло также вернуться к рассмотрению докладов согласительной комиссии по законопроектам «Об изменении законоположений, касающихся перехода из одного вероисповедания в другое» и «О старообрядческих общинах». Работа над ними шла вяло и не завершилась до прекращения деятельности Думы. 12 февр. 1914 г. группа депутатов во главе со старообрядцем С. Р. Кирилловым внесла в Г. д. законопроект «Об изменении правил о преподавании Закона Божия детям старообрядцев», в к-ром предусматривалось учреждение должностей преподавателей Закона Божия, церковнослав. чтения и духовного пения в начальных учебных заведениях, где обучались дети старообрядцев, с содержанием их из гос. казны. Однако начало первой мировой войны поставило на повестку дня более актуальные проблемы, и Дума уже не возвращалась к обсуждению этого и др. законопроектов по религ. тематике.

Г. д. поддержала правительство в его действиях, направленных на организацию обороны России во время войны. Но по мере нарастания неудач на фронте левые фракции и центристское большинство перешли в оппозицию. В 1915 г. в Думе был создан «Прогрессивный блок», в к-рый вошло большинство депутатов. Они выдвинули старую идею «ответственного министерства», что подразумевало ограничение самодержавия. 3 сент. 1915 г. Николай II распустил Г. д. на каникулы. В февр. 1916 г. IV Г. д. возобновила заседания. Позиция думского большинства по отношению к Синоду была критической. Рассматривая финансовую смету Синода в 1916 г., депутаты стали обсуждать внутрицерковные проблемы, признали необходимым переустройство управления Церкви на началах соборности, расширение местного самоуправления, созыв Поместного Собора и т. д. К кон. 1916 г. оппозиционная направленность Думы резко усилилась. В лагерь противников правительства перешел также один из лидеров правых депутатов - В. М. Пуришкевич. С 26 февр. 1917 г. император вновь распустил депутатов на каникулы.

В этот момент в Петрограде началась Февральская революция 1917 г. 27 февр. Совет старейшин Думы образовал Временный комитет Г. д. (во главе с Родзянко), к-рый по согласованию с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов сформировал 2 марта Временное правительство (см. Временное правительство и его вероисповедная политика), взявшее власть в свои руки. Оно отвергло требование Родзянко действовать под контролем Г. д. Фактически на этом Дума прекратила свою деятельность, формальный роспуск ее Временным правительством последовал 6 окт. 1917 г. В состав Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. был включен Родзянко как представитель правосл. депутатов Г. д. Он был избран товарищем председателя Собора, но не явился на заседания.

Г. д. Российской Федерации была образована в 1993 г. В соответствии с Конституцией РФ, принятой в результате всенародного голосования 12 дек. 1993 г., является нижней законодательной палатой, к-рая вместе с верхней палатой - Советом Федерации - составляет Федеральное собрание. В отличие от дореволюционной Г. д. избирается всеми правоспособными гражданами РФ, достигшими 18-летнего возраста, прямым и тайным голосованием. Согласно действующей Конституции, Г. д. избирается на 4-летний срок, но на переходное время после принятия Конституции 1993 г. предусматривалось, что полномочия Думы 1-го созыва будут сохраняться в течение 2 лет.

В соответствии с Конституцией Г. д. принимает федеральные конституционные законы и постановления. Нек-рые из них подлежат затем обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Все законы вступают в силу после их подписания Президентом РФ. Депутаты Думы создавали различные комитеты. Вопросы правового статуса религ. общин, а также взаимоотношений между гос-вом и конфессиями, в т. ч. РПЦ, были отнесены к ведению Комитета по делам общественных и религ. орг-ций.

Выборы в Г. д. 1-го созыва были проведены одновременно с голосованием по проекту конституции 12 дек. 1993 г. Ни одна из партий не получила абсолютного большинства голосов избирателей, но относительную победу (22,9%) одержала Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Председателем Г. д. был избран И. П. Рыбкин, представлявший Аграрную партию. Председателем Комитета по делам общественных и религ. орг-ций стал член Коммунистической партии РФ (КПРФ) В. И. Зоркальцев. Выборы в Г. д. 2-го созыва состоялись 17 дек. 1995 г. Относительную победу (22,3%) одержала КПРФ. Председателем Г. д. избрали Г. Н. Селезнёва (КПРФ), Комитет по делам общественных и религ. орг-ций вновь возглавил Зоркальцев. Выборы в Г. д. 3-го созыва проводились 19 дек. 1999 г. Наибольшее количество голосов получили КПРФ (24,3%) и новый блок «Единство» (23,3%). Председателем Думы снова был избран Селезнёв, а председателем Комитета по делам общественных и религ. орг-ций - Зоркальцев. В 2002 г. в Думе была образована фракция «Единая Россия», включившая депутатов от блоков «Единство», «Отечество - вся Россия» и «Регионы России». Это объединение привело к образованию устойчивого проправительственного большинства в Думе. 7 дек. 2003 г. состоялись выборы в Г. д. 4-го созыва. Значительное большинство голосов (37,6%) досталось фракции «Единая Россия» во главе с Б. В. Грызловым, занимавшим пост министра внутренних дел. Председателем Думы был избран Грызлов, а Комитет по делам общественных и религ. орг-ций возглавил депутат от «Единой России» С. А. Попов.

В окт. 1993 г., накануне выборов в Г. д., Свящ. Синод РПЦ запретил священнослужителям баллотироваться в депутаты Г. д. и Совета Федерации. Не подчинившийся этому решению и проявивший явное неповиновение Священноначалию свящ. Глеб Якунин был лишен сана. В отличие от дореволюционной Г. д. и съездов народных депутатов СССР и РСФСР в Г. д. РФ не было и нет клириков РПЦ. Среди депутатов кроме православных были мусульмане, иудеи, буддисты. В РФ в отличие от Российской империи религ. объединения отделены от гос-ва, поэтому законодательство несравненно в меньшей мере затрагивает конфессиональную тематику.

Важнейшим актом стал принятый 26 сент. 1997 г. Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях», вызвавший острую дискуссию на стадии его разработки и после принятия. В 1994 г. для подготовки этого Закона в Г. д. был создан экспертный совет по взаимодействию с религ. орг-циями, в к-рый вошли представители основных религий РФ, ученые-религиеведы и богословы, депутаты Думы и Совета Федерации. Совет под рук. проф. В. А. Алексеева существовал до 1997 г.

Статус РПЦ затрагивал и ряд др. Законов РФ, принятие к-рых проходило через Г. д. В 1995 г. в Г. д. пересматривался Закон СССР «Об образовании» от 10 июля 1992 г. В него были внесены изменения, утвержденные Советом Федерации и подписанные Президентом Б. Н. Ельциным. В редакции от 12 июля 1995 г. Федеральный закон «Об образовании» предусматривал возможность получения религ. образования в следующих формах: обучения в образовательной, в т. ч. православной, орг-ции, семейного образования, самообразования и экстерната. Правосл. образовательные учреждения в соответствии с п. 4 ст. 12 Закона РФ «Об образовании» могли быть неск. типов: дошкольные (правосл. ясли и детские сады), общеобразовательные (церковноприходские школы, правосл. гимназии, лицеи и т. п.), дополнительного образования (воскресные школы, правосл. учебные центры, правосл. центры по внешкольной работе с детьми и подростками и специальные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Гражданский кодекс, принятый 26 янв. 1996 г., рассматривает религ. орг-ции наравне с общественными как некоммерческие структуры, имеющие право осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради к-рых они созданы. При этом члены общественных и религ. орг-ций не сохраняют прав на переданное ими этим орг-циям имущество и не отвечают по их обязательствам, в свою очередь и эти орг-ции не отвечают по обязательствам своих членов (Гражданский кодекс РФ. М., 1996. С. 486-487). Отдельные положения, затрагивавшие правовой статус религ. объединений и личные права верующих, содержались в прошедших через Г. д. Федеральных законах «О некоммерческих организациях» от 12 янв. 1996 г., «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 г., в Уголовном кодексе от 13 июня 1996 г. и др. В Законе РФ от 15 июня 2002 г. «О противодействии террористической деятельности» содержатся статьи о пресечении деятельности экстремистских религ. групп и орг-ций.

В 1994 г. делегация Г. д. вошла в состав Межпарламентской ассамблеи Православия, объединяющей представителей из 29 стран мира. Президентами ассамблеи с 1994 г. были депутаты из России: до 2003 г.- Зоркальцев, с 2004 г.- Попов.

Иллюстрации:

Здание Государственной думы. Москва. Фотография. 2006 г.

Таврический дворец. С.-Петербург. Фототипия. 1906 г. (ГИМ)

С. А. Муромцев. Фототипия. 1906 г. (ГИМ)

Еп. Платон (Рождественский). Фотография. Нач. ХХ в. (ЦАК МДА)

П. А. Столыпин. Фотография. Нач. ХХ в. (ГИМ)

М. В. Родзянко. Фототипия. 1906 г. (ГИМ)

Архив:

РГИА. Ф. 1278.

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Автор статьи: Прот. Владислав Цыпин

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