EЛЬЦИН, БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Ельцин, Борис Николаевич (01.02.1931, с. Бутка, Буткинский р-н, Уральская обл. — 23.04.2007, Москва) — советский и российский государственный и политический деятель. Первый президент России.

В 1955 окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, инженер-строитель. Член Коммунистической партии Советского Союза с 1961. Руководил различными строительными организациями в Свердловской обл. В 1968 перешел на партийную работу. С 1976 — первый секретарь Свердловского обкома КПСС. Член Центрального Комитета КПСС в 1981—1990. В апреле 1985 переведен в Москву на должность заведующего строительным отделом ЦК КПСС. 1 июля 1985 — 18 февраля 1986 — секретарь ЦК КПСС. 24 декабря 1985 — 12 ноября 1987 — первый секретарь московского горкома ЦК КПСС. Предпринимал меры по «наведению порядка» в московском хозяйстве, осуществлял кадровые чистки, приобрел популярность, лично посещая общественный транспорт и магазины Москвы. Кандидат в члены Политбюро в феврале 1986 — феврале 1988.

21 октября 1987 на пленуме ЦК КПСС выступил с критикой политики М.С. Горбачева и Е.К. Лигачева , за что оказался в опале, но, признав ошибочность своего выступления, был назначен первым заместителем председателя Госстроя в ранге министра. Выросла популярность Е. как гонимого борца за справедливость, неформалы (см. Неформальное движение ) выступили в защиту гласности в деле Е.

В 1989 избран от Москвы депутатом Съезда народных депутатов СССР , вошел в Верховный совет (председатель комитета). Сопредседатель Межрегиональной депутатской группы . В 1990—1991 — ведущий лидер «демократов». 4 марта 1990 избран депутатом Съезда народных депутатов РСФСР от Свердловской обл. 29 мая 1990 — 10 июля 1991 — председатель Верховного совета РСФСР. 12 июля 1990 на XXVIII съезде КПСС вышел из партии. 12 июня 1991 избран Президентом России. Одновременно 6 ноября 1991—15 июня 1992 — председатель правительства России. Организатор отпора попытке переворота Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР 19—21 августа 1991. В результате этих событий Е. получил реальную власть. 6 ноября 1991 подписал указ о роспуске КПСС. В своей борьбе против КПСС и Горбачева предпринял шаги, которые вели к распаду СССР . 8 декабря 1991 подписал Беловежское соглашение . Проводил радикальные реформы «шоковой терапии» , которые вызвали острую социально-политическую конфронтацию в стране и конституционный кризис 1993 . 21 сентября 1993 вопреки Конституции принял решение о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета РСФСР. В результате октябрьских событий 1993 (см. Сентябрьско-октябрьский кризис 1993 ) разгромил парламентскую оппозицию и добился принятия 12 декабря 1993 Конституции России 1993 . В дальнейшем проводил более умеренную политику. 30 ноября 1994 принял решение о вводе войск в Чечню (см. Чеченская война ). 3 июля 1996 избран на второй срок. В 1997 — августе 1998 поддерживал политику «младореформаторов» . В августе 1999 назначил на пост председателя правительства и объявил своим преемником В.В. Путина . 31 декабря 1999 досрочно ушел в отставку.

Соч.: Президентский марафон. М., 2000; Исповедь на заданную тему. М., 1990; Записки президента. М., 1994.

Лит.: Воротников В. И. «А было это так…» М., 1995; Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 2014; Горбачев М. С. Жизнь и реформы. М., 1995; Горбачев — Ельцин: 1500 дней политического противостояния. М., 1992; Горюн А. Борис Ельцин. Свет и тени. Свердловск. 1991; Ельцин — Хасбулатов: единство, компромисс, борьба. М., 1994; Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997; Медведев Р. А.Советский Союз: последние годы жизни. М., 2009; Островский А. В. 1993: расстрел Белого дома. М., 2008; Распад СССР. М., 2006; Шубин А. В. Золотая осень или период застоя. СССР в 1975—1985 гг. М., 2007; Его же. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005; Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001.