БУДЁННОВСК
БУДЁННОВСК - город в России, в восточной части Ставропольского края, центр Будённовского района.
Население 65,5 тысяч человек (2005). Расположен в Предкавказье, на реке Кума. Железнодорожная станция, узел автодорог.
На месте совреиенного Будённовска в XIII-XVI веках существовал крупнейший на Северном Кавказе золотоордынский город Маджар, располагавшийся на оживлённом торговом пути из Азии в Европу.
В 1795 году армянские переселенцы основали в Кавказском наместничестве, близ развалин Маджара, торгово-ремесленное поселение Карабаглы, названное в память о Карабахе. В 1799 году поселение преобразовано в Город Святого Креста. В 1799-1802 годах заштатный город Астраханской губернии, в 1802-1822 годах Кавказской губернии, в 1822-1847 годах Кавказской области, в 1847-1910/11 годах Ставропольской губернии. В 1910/11-1921 годах уездный город Ставропольской губернии, в 1921-1924 годах Терской губернии. В 1921-1935 и 1957-1973 годах носил название Прикумск; в 1935 году городу присвоено имя С.М. Будённого (до 1957 года, вновь Будённовск с 1973 года). В 1924-1934 годах районный центр Северо-Кавказского края, с 1934 года Ставропольского края (в 1934-1937 годах-Северо-Кавказского, в 1937-1943 годах - Орджоникидзевского).
Во время Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах был оккупирован германскими войсками. Освобождён в ходе Северо-Кавказской операции 1943 года, являвшейся составной частью Битвы за Кавказ 1942-1943 годов.
В 1970-1980-х годах город интенсивно развивался после открытия в регионе нефтяных месторождений, а также в связи с вводом в эксплуатацию крупнейшего в СССР Прикумского завода пластмасс (ныне «Ставролен»).
14 июня 1995 года Будённовск подвергся нападению террористов, захвативших ряд городских объектов, в том числе городскую больницу, где они удерживали свыше 1800 заложников. 19 июня террористы взяли с собой около 100 заложников и покинули Будёновск, затем, отпустив заложников, ушли в горные районы Чечни. В ходе событий в Будёновске погибло свыше 100 человек, свыше 400 получило ранения.
В юго-восточной части Будёновска - памятник истории федерального значения городище Маджары. В Будёновске сохранилась деревянная церковь Казанской иконы Богоматери (1895).
Прикумская опытно-селекционная станция Ставропольского НИИ сельского хозяйства. Научно-экспериментальный производственный комбинат Российской академии сельскохозяйственных наук.
Краеведческий музей (1992). Народный (1958) и кукольный театры.
Будённовск - центр сельскохозяйственного района (многочисленные предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, в том числе элеватор).
Заводы: полиэтиленовых труб, машиностроительные (изделия контейнерного типа, включая вагоны-дома, и др.); производство полиэтилена («Ставролен») и др..