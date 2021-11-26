ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ В ТЕАТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ НА ДУБРОВКЕ

Один из крупнейших террористических актов в России и Москве в начале XXI в., произошел 23-26 октября 2002 г.

Театральный центр на ул. Дубровка в Москве, где шел музыкальный спектакль «Норд-ост», был захвачен группой чеченских террористов во главе с М. Бараевым. В плену оказалось более 916 заложников, в основном зрителей и артистов. Террористы заявили, что подчиняются А. Масхадову и Ш. Басаеву , и потребовали вывода российских войск из Чечни. Они угрожали в случае штурма взорвать здание. В отряде были террористки, обвязанные взрывчаткой, заряды были заложены в зале. В переговорах с террористами участвовали депутаты А. Аслаханов, И. Кобзон , И. Хакамада, Г. Явлинский, медик Л. Рошаль, журналистка А. Политковская, Е. Примаков, Р. Аушев и др. Было освобождено и бежало более 40 заложников. 5 человек было расстреляно террористами. В отличие от практики 90-х гг. (см. Буденновская трагедия 1995 г., Кизлярская трагедия 1996 г.), российские власти не пошли на уступки террористам. Утром 26 октября здание было взято штурмом. Для того, чтобы в последний момент террористы не взорвали здание, туда был пущен усыпляющий газ. Террористы, не пострадавшие от газа, не решились на взрыв. Почти все захватчики были убиты. Погибло не менее 130 заложников, но остальные заложники были спасены. В обществе развернулась дискуссия об оправданности действий силовиков.

Автор статьи: Шубин А.В.