ПУТИН Владимир Владимирович

Российский государственный деятель, Президент Российской Федерации в 2000-2008 и с 2012 г.

Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 1976-1991 гг. работал в КГБ. В 1979 г. окончил курсы переподготовки высшей школы КГБ, в 1985 г. – одногодичный институт КГБ. В 1985-1990 гг. работал в разведке в Дрездене (ГДР).

В 1990 г. работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам. С мая 1990 г. - помощник председателя Ленинградского совета А. Собчака . С июня 1991 г. – председатель комитета по внешним связям мэрии Ленинграда, Петербурга. С марта 1994 г. – 1-й заместитель председателя правительства Петербурга. В мэрии Петербурга с Путиным работали Д. Медведев, И. Сечин, А. Кудрин, В. Зубков, А. Миллер, Г. Греф и другие будущие руководители РФ в период президентства Путина. В 1995 г. Путин возглавил региональное отделение «Наш дом – Россия».

После поражения Собчака на выборах губернатора в августе 1996 г. Путин перешел на работу в Москву, заместителем управляющего делами администрации президента П. Бородина. В 1997 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)». С 26 марта 1997 г. – заместитель руководителя администрации президента, начальник Главного контрольного управления. С 25 мая 1998 г. – первый заместитель руководителя администрации президента РФ. С 25 июля – директор Федеральной службы безопасности. С 26 марта 1999 г. также секретарь Совета безопасности.

9 августа 1999 г. назначен исполняющим обязанности председателя правительства, 16 августа утвержден Государственной думой в качестве председателя правительства. Первоначально рейтинг мало кому известного Путина составлял 2%, однако начал быстро расти. Путин выступил одним из инициаторов второй чеченской кампании 1999-2000 гг. Движение «Единство», поддерживающее Путина, добилось успехов на выборах в Государственную думу 1999 г. После отставки Б. Ельцина 31 декабря 1999 г. Путин стал исполняющим обязанности президента России. Победил на выборах 26 марта 2000 г.

Путиным был взят курс на укрепление федеральной власти и правопорядка. Администрация президента при поддержке Государственной Думы начала серию реформ, направленных на усиление контроля центра над субъектами федерации. 13 мая Путин принял указ "О полномочном представителе президента РФ в федеральном округе", которым заменил представителей в каждом из 89 субъектов федерации полномочными представителями президента РФ в 7 федеральных округах. 19 мая президент внес в Думу закон о выборах Совета Федерации, который лишал губернаторов права занимать кресла сенаторов. 19 июля Государственная дума одобрила эту реформу. 1 сентября был учрежден Государственный совет , в который губернаторы вводились по должности. Этот орган должен был обсуждать вместе с президентом планируемые им преобразования. В 2004 г. был введен порядок выборов губернаторов законодательными собраниями региона по представлению президента.

Сотрудничество президента и парламента России позволило в 2000-2002 гг. осуществить важные правовые реформы — принять важнейшие кодексы: налоговый, уголовно-процессуальный, административный, трудовой и др. Налоговый кодекс резко снизил подоходный налог (до 13%), что способствовало росту его собираемости.

Были предприняты шаги к ограничению влияния медиамагнатов и региональных групп элиты в пользу центра. Изменились отношения президентской власти и крупного бизнеса. Влияние на администрацию таких предпринимателей, как Б. Березовский, значительно ослабло. В дальнейшем производились аресты крупных предпринимателей по подозрению в нарушении законодательства (см. дело Ходорковского).

Тяжелым испытанием для начинающего президента стала гибель подводной лодки «Курск» 12 августа 2000 г. и трудности спасательной операции в районе катастрофы. 8 декабря 2000 г. Путин утвердил государственную символику РФ, включая гимн на музыку советского гимна, что символизировало отказ от резкого неприятия советского прошлого, характерного для правления Б. Ельцина.

В своей политике Путин опирался на центристское большинство Государственной думы (фракции «Единство» и ОВР, объединившиеся в 2001 г. в партию « Единая Россия »), что обеспечило поддержку законодательных инициатив президента. Политическая стабильность в период правления В. Путина и рост цен на энергоносители способствовали экономическому росту 1999-2008 гг. Рост ВВП в 2000 г. составил 10%, в 2005 г. - 6,5%. В 1999 г. внешний государственный долг составлял 143,9 млрд. долл., в 2001 г. – 148,7 млрд., а к 2007 г. снизился до 50,1 млрд. При этом золотовалютные резервы России в 2006 г. превысили 240 млрд. долларов.

Во внешней политике в 2001-2003 гг. Путин придерживался стремления к союзу с партнерами по «Антитеррористической коалиции» в борьбе против международного терроризма , но выступил против односторонних действий США в обход ООН (см. война в Ираке). Было ликвидировано российское военное присутствие на Кубе, во Вьетнаме, Боснии и Косово. Начиная с речи в Мюнхене 10 февраля 2007 г. Путин усиливал критику внешней политики государств НАТО.

14 октября 2004 г. Китаю были переданы остров Тарабарова и половина Большого Уссурийского острова, что обеспечило завершение последнего территориального спора с КНР.

Важной проблемой оставались военные действия на Кавказе и терроризм в Российской федерации. После террористических актов на Дубровке в Москве (2002 г.) и в Беслане (2004 г.), гибели А. Масхадова (2005 г.) и Ш. Басаева (2006 г.), атаки экстремистов на Нальчик (2005 г.) сепаратисты и исламские экстремисты не проводили крупных операций против федеральных войск. В 2003 г. президентом Чеченской республики был избран бывший муфтий А. Кадыров , но в 2004 г. он погиб в результате теракта. В 2007 г. по представлению Президента РФ Президентом Чеченской республики был утвержден Р. Кадыров. Интенсивность террористической активности на Кавказе снизилась по сравнению с началом правления В. Путина.

В правление В. Путина правительство возглавляли М. Касьянов (2000-2004), М. Фрадков (2004-2007), В. Зубков (2007-2008), а в период третьего президентского срока – Д. Медведев (с 2012). 14 марта 2004 г. Путин был переизбран на второй президентский срок.

В 2005 г. были введены новые, более жесткие нормы регистрации партий, количество официально зарегистрированных партий сократилось до семи. С 2004 г. по инициативе Путина выборы в Государственную думу стали производиться только по партийным спискам. В парламенте остались четыре партии – «Единая Россия», КПРФ , ЛДПР и «Справедливая Россия». На выборах 2007 г. «Единая Россия» получила конституционное большинство в Государственной думе. Сокращение возможностей для парламентской оппозиционной деятельности способствовало росту уличной протестной активности.

В 2007 г. при поддержке президента В. Путина кандидатом в президенты был выдвинут первый вице-премьер, куратор национальных проектов и бывший руководитель администрации президента Д. Медведев . 2 марта 2008 г. он был избран новым президентом России. 8 мая В. Путин стал председателем правительства. Испытанием для его кабинета стал начавшийся в 2008 г. мировой экономический кризис. В конце 2009 г. Путин заявил о завершении его «активной фазы» в России. В качестве главы правительства Путин обеспечил вступление России в ВТО 16 декабря 2011 г. Также в октябре 2011 г. им было подписано соглашение о зоне свободной торговли России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Молдавии, Киргизии и Таджикистана.

4 марта 2012 г. Путин был вновь избран президентом РФ. В соответствии с предвыборными обещаниями подписал майские указы 2012 г., призванные обеспечить рост благосостояния и соблюдение социальных прав граждан. В 2013 г. наметилась экономическая рецессия. В феврале 2014 г. была успешно для России проведены Олимпийские игры в Сочи, в подготовке которых Путин активно участвовал в качестве председателя правительства и, затем, президента.

Путин был инициатором и организатором принятия республики Крым и г. Севастополь в Российскую федерацию в феврале-марте 2014 г. и введения контрсанкций. По инициативе Путина были объединены Верховный и Высший арбитражные суды, что потребовало внесения изменения в Конституцию (февраль 2014 г.).

11-12 февраля 2015 г. принял участие в переговорах с Ф. Олландом , А. Меркель и П. Порошенко , на которых были согласованы вторые Минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

В 2014-2015 гг. популярность Путина в России выросла.

Сочинения:

Избранные речи и выступления. М., 2008.

Исторические источники:

Современная Россия (1985-2010): Хрестоматия по истории. М., 2014.

Автор статьи: Шубин А.В.