ЕДИНАЯ РОССИЯ
ЕДИНАЯ РОССИЯ - в Российской Федерации политическая партия центристского консервативного направления.
Образована 1 декабря 2001 года на основе общественно-политических объединений «Единство» и «Отечество». Председатель партии - Б.В. Грызлов. Руководящие органы - съезд партии, Генеральный совет, Президиум Генерального совета; центральные органы - наряду с названными также Высший совет (сопредседатели - Ю.М. Лужков, М.Ш. Шаймиев, С.К. Шойгу), Центральный исполнительный комитет, Центральная ревизионно-контрольная комиссия. Численность партии 1,5 млн. человек; 2597 местных и 53740 первичных отделений во всех субъектах РФ (по данным на 2007 год). Эмблема партии - изображение медведя.
«Единая Россия» выступает за укрепление российской государственности и демократии, обеспечение гарантий суверенитета и территориальной целостности страны. В области экономики ставит целью преодоление её сырьевой направленности, стимулирование инновационной деятельности, поддержку высокотехнологичных и стратегических отраслей, проведение активной промышленной политики, развитие предпринимательской инициативы и свободной конкуренции. В социальной сфере приоритетами считает повышение качества жизни граждан России, в том числе обеспечение доступности и повышение качества отечественного образования и здравоохранения, развитие рынка доступного и комфортного жилья, защиту материнства и детства, преодоление демографического кризиса. В духовно-нравственной сфере выступает за сохранение исторических традиций многонационального и многоконфессионального народа России.
На выборах депутатов Государственной думы в декабре 2003 года получила 37,57% голосов избирателей и с учётом результатов выборов по одномандатным округам сформировала конституционное парламентское большинство в Государственной думе 4-го созыва. Руководитель фракции «Единая Россия» Б.В. Грызлов в декабре 2003 года избран Председателем Государственной думы.