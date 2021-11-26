ЕДИНАЯ РОССИЯ

ЕДИНАЯ РОССИЯ - в Российской Фе­де­ра­ции по­ли­тическая пар­тия цен­три­ст­ско­го кон­сер­ва­тив­но­го на­прав­ле­ния.

Об­ра­зо­ва­на 1 декабря 2001 года на ос­но­ве об­ще­ст­вен­но-по­ли­тических объ­е­ди­не­ний «Един­ст­во» и «Оте­че­ст­во». Председатель пар­тии - Б.В. Грыз­лов . Ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны - съезд пар­тии, Ге­не­раль­ный со­вет, Пре­зи­ди­ум Ге­не­раль­но­го со­ве­та; центральные ор­га­ны - на­ря­ду с на­зван­ны­ми так­же Выс­ший со­вет (со­пред­се­да­те­ли - Ю.М. Луж­ков, М.Ш. Шай­ми­ев, С.К. Шой­гу), Центральный ис­пол­нительный комитет, Центральная ре­ви­зи­он­но-кон­троль­ная ко­мис­сия. Чис­лен­ность пар­тии 1,5 млн. человек; 2597 ме­ст­ных и 53740 пер­вич­ных от­де­ле­ний во всех субъ­ек­тах РФ (по дан­ным на 2007 год). Эмб­ле­ма пар­тии - изо­бра­же­ние мед­ве­дя.

«Единая Россия» вы­сту­па­ет за ук­ре­п­ле­ние российской го­су­дар­ст­вен­но­сти и де­мо­кра­тии, обес­пе­че­ние га­ран­тий су­ве­ре­ни­те­та и тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти стра­ны. В об­лас­ти эко­но­ми­ки ста­вит це­лью пре­одоле­ние её сырь­е­вой на­прав­лен­но­сти, сти­му­ли­ро­ва­ние ин­но­ва­ци­он­ной дея­тель­но­сти, под­держ­ку вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных и стра­те­гических от­рас­лей, про­ве­де­ние ак­тив­ной промышленной по­ли­ти­ки, раз­ви­тие пред­при­ни­ма­тель­ской ини­циа­ти­вы и сво­бод­ной кон­ку­рен­ции. В со­ци­аль­ной сфе­ре при­ори­те­та­ми счи­та­ет по­вы­ше­ние ка­чест­ва жиз­ни гра­ж­дан Рос­сии, в том числе обес­пе­че­ние дос­туп­но­сти и по­вы­ше­ние ка­че­ст­ва отечественного об­ра­зо­ва­ния и здра­во­охра­не­ния, раз­ви­тие рын­ка дос­туп­но­го и ком­форт­но­го жи­лья, за­щи­ту ма­те­рин­ст­ва и дет­ст­ва, пре­одо­ле­ние де­мо­гра­фического кри­зи­са. В ду­хов­но-нрав­ст­вен­ной сфе­ре вы­сту­па­ет за со­хра­не­ние ис­то­рических тра­ди­ций мно­го­на­цио­наль­но­го и мно­го­кон­фес­сио­наль­но­го на­ро­да Рос­сии.

На вы­бо­рах де­пу­та­тов Государственной ду­мы в декабре 2003 года по­лу­чи­ла 37,57% го­ло­сов из­би­ра­те­лей и с учё­том ре­зуль­та­тов вы­бо­ров по од­но­ман­дат­ным ок­ру­гам сфор­ми­ро­ва­ла кон­сти­ту­ци­он­ное пар­ла­мент­ское боль­шин­ст­во в Государственной ду­ме 4-го со­зы­ва. Ру­ко­во­ди­тель фрак­ции «Единая Россия» Б.В. Грыз­лов в декабре 2003 года из­бран Пред­се­да­телем Государственной ду­мы.

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