ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Алексеевич

Советский государственный и партийный деятель.

Родился в селе Теплое Чернского уезда Тульской губернии (ныне Тульская область) в семье служащего лесной конторы, трудиться начал с 14 лет. В 1919 г. создал в городе Чернь уездную комсомольскую организацию и возглавил ее. В том же году вступил в партию большевиков. В 1924 г. окончил Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова в Москве и был направлен на партийную работу. В 1931 г. окончил Экономический институт красной профессуры и последующие несколько лет преподавал в нем. В 1935 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. После убийства С. М. Кирова Вознесенский был направлен в Ленинград, где возглавил Ленинградскую городскую плановую комиссию, был заместителем председателя городского Совета (1935-1937 гг.). С 1937 г. — заместитель председателя Госплана СССР. В 1938-1941 и 1942-1949 гг. возглавлял Госплан СССР. Одновременно с 1939 г. занял пост заместителя председателя Совнаркома СССР, с 1941 г.— 1-й заместитель председателя правительства. Перед войной немало сделал для укрепления оборонной промышленности, особенно размещения ее новых мощностей в восточных районах СССР. С началом войны Вознесенский возглавил комиссию Госплана, которая разработала мобилизационный план экономики на 3-й квартал 1941 г. и «Военно-хозяйственный план на 4-й квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии». Эти документы, ставшие основой перевода экономики страны на нужды армии и флота, служили одновременно и директивными указаниями руководству вышеперечисленных регионов СССР, где в сжатые сроки должен был развернуться выпуск вооружения и бое-припасов. Осенью 1941 г. Вознесенский с аппаратом СНК и ряда наркоматов был эвакуирован в Куйбышев (Самара), где фактически руководил деятельностью правительства по наращиванию военного производства и обеспечению фронта всем необходимым. В 1942 г. стал членом ГКО, в 1943 г.— членом Комитета по восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от оккупантов. Сыграл существенную роль в достижении экономической победы над агрессорами. С 1943 г. Вознесенский — академик Академии наук СССР. С помощью работников Госплана собрал значительный материал, который был изложен в монографии «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», опубликованной в 1947 г. и ставшей научным событием. За эту книгу в 1948 г. Вознесенский был удостоен Сталинской премии 1-й степени. Но уже в следующем году книгу изъяли из библиотек, а ее автор оказался репрессированным по т. н. «ленинградскому делу». Вознесенскому предъявили обвинение в «антигосударственных действиях, фактах обмана правительства, преступных фактах по подгону цифр», а также в утрате ряда документов, составлявших государственную тайну. 5 марта 1949 г. Вознесенский был снят с постов заместителя председателя Совета Министров СССР и председателя Госплана СССР, через два дня выведен из состава Политбюро и позднее из состава ЦК ВКП(б). 7 месяцев он оставался безработным. 27 октября 1949 г. его арестовали, и 30 сентября 1950 г. приговорили к высшей мере наказания. В заключительном слове Вознесенский сказал: «Я не виноват в тех преступлениях, которые мне здесь предъявляются. Я прошу передать это Сталину». 1 октября 1950 г. Вознесенского расстреляли. Реабилитирован 30 апреля 1954 г.