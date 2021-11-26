НОВОЧЕРКАССКАЯ ТРАГЕДИЯ

Расстрел массовой рабочей демонстрации в Новочеркасске 2 июня 1962 г.

С 1 июня 1962 г. в СССР были повышены цены на мясо, мясопродукты и масло, на многих предприятиях страны происходили стихийные митинги, обсуждавшие это событие. Наиболее крупное и организованное выступление рабочих против политики Н. Хрущева произошло в Новочеркасске 1-3 июня 1962 г. На Новочеркасском электровозостроительном заводе незадолго до повышения цен были изменены расценки, что и без того ухудшило положение рабочих. Директор завода Б. Курочкин разговаривал с рабочими грубо, что стало поводом к массовым волнениям. Возмущенные работники сорвали портреты Хрущева и коммунистические лозунги, сожгли их и перекрыли железнодорожные пути, чтобы довести требование отмены повышения цен до жителей других регионов. Прибывший на завод первый секретарь Ростовского обкома КПСС А. Басов не смог успокоить рабочих. Произошли столкновения с милицией. В Новочеркасск и его пригород, где был расположен завод, были введены войска, «зачинщики» выступления были арестованы, но рабочие не успокоились. На следующий день десятки тысяч трудящихся разных предприятий двинулись в центр города. Они несли портреты Ленина и красные знамена. На центральной площади Новочеркасска состоялся митинг, на котором простые работники рассказывали о своих бедах. Митингующие ворвались в здание горкома , но затем были вытеснены оттуда.

В Новочеркасск прибыли члены Президиума ЦК КПСС Ф. Козлов, А. Микоян, А. Кириленко, Д. Полянский, секретарь ЦК КПСС П. Шелепин. Микоян согласился вступить в переговоры с делегацией демонстрантов. Входивший в нее рабочий Б. Мокроусов резко критиковал партийно-государственное руководство и требовал вывода войск из города. Часть делегации была настроена более умеренно.

Начались столкновения демонстрантов с солдатами в районе горотдела милиции. У горкома войска под командованием И. Плиева открыли огонь по демонстрантам. По секретным официальным данным погибло 24 человека. Некоторое время рабочие, возмущенные расправой, все равно не расходились, но постепенно их удалось вытеснить с площади. На следующий день волнения повторились в меньших масштабах. Шли аресты “зачинщиков”.

Сразу после событий в Новочеркасске было значительно улучшено снабжение и положение рабочих. Однако 105 человек были осуждены за участие в выступлении, а семь наиболее активных участников расстреляны (А. Зайцев, А. Коркач, М. Кузнецов, Б. Мокроусов, С. Сотников, В. Черепанов, В. Шуваев).

Новочеркасское выступление оставалось строжайшим секретом в СССР, свидетелям событий было запрещено рассказывать о нем.

Автор статьи: Шубин А.В.