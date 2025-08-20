0 видео из 0

Перестройка – это не только экономические перемены.

Гласность и плюрализм мнений определили новые границы допустимого в духовной и повседневной жизни советского общества и выделила новые принципы взаимоотношений между властью и гражданином. Журналисты стали свободнее, поднимали недопустимые ранее темы, часто работали в прямом эфире. Популярными стали телепередачи «Взгляд», «До и после полуночи», «Пятое колесо» и другие. Появились и весьма откровенные кино, передачи, литература. В фильмах второй половины 80-х стало больше криминала и эротики, открыто критиковалась советская система, социализм, исторические события, связанные с революционерами. Также на экраны вышли картины, снятые по мотивам ранее запрещённой в СССР литературы.

Первым ударом по репутации Горбачева и перестройки стала антиалкогольная кампания.

Экономическая реформа спровоцировала рост криминала, появление понятий криминальных авторитетов, рэкета; романтизации их деятельности.

Указ об отмене выездных виз ликвидировал «железный занавес», открыв СССР миру и мир – людям из СССР. Союз стал одновременно суперпопулярным на планете, введя слова «перестройка», «гласность» как нарицательные, с другой – вызвал дефицит и необходимость выживания для собственных граждан.