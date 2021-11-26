ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО ОРДЕН
Государственная награда в СССР, последняя в советской наградной системе.
Учреждён Указом Президиума ВС СССР от 28.12.1988, тогда же утверждены статут и описание ордена. Награждение орденом производилось: за отвагу, проявленную при спасении людей, пресечении преступных посягательств на их жизнь; за храбрость, проявленную в условиях повышенной опасности при охране обществ. порядка, защите социалистич. собственности, при задержании преступников и раскрытии преступных групп; за мужество и стойкость, проявленные во время стихийных бедствий, пожаров, аварий, катастроф и др. чрезвычайных обстоятельств или при ликвидации их последствий, в результате чего устранена угроза для жизни и здоровья людей либо спасены крупные материальные и духовные ценности; за др. самоотверженные действия, совершённые при исполнении гражд. или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Знак ордена – слегка выпуклая пятиконечная лучистая звезда, в промежутках между тупыми углами звезды расположены с левой стороны дубовая, с правой – лавровая ветви – символы силы, непоколебимости, долговечности и славы. Орден изготавливался из серебра с применением эмали (белой и красной). Лента шёлковая муаровая красного цвета с тремя продольными белыми полосками по краям. Автор эскиза – худ. А. Б. Жук. Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой орденской лентой. Вместо знака ордена награждённый имел право носить орденскую планку с орденской лентой. Орден носили на левой стороне груди и располагали после ордена Почёта.
Первыми орденом награждены учительница средней общеобразовательной школы № 42 г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) Н. В. Ефимова – орден № 1 и сотрудник КГБ СССР полк. Ю. С. Кирсанов – орден № 2 (оба 3.2.1989) за спасение детей, захваченных группой террористов, и пресечение преступной деятельности этой террористич. группы. Единственный раз кавалерами ордена стали иностр. граждане (27.10.1989) – св. 100 спасателей, врачей, пожарных и военнослужащих из 16 стран мира, оказывавших интернациональную помощь пострадавшему населению Арм. ССР при ликвидации последствий землетрясения. Всего до 1991 произведено 529 награждений сов. граждан. Указом Президиума ВС РСФСР от 2.3.1992 оставлен в системе гос. наград России, но был изменён внешний вид аверса ордена. Первыми награждёнными этим орденом стали работники производств. объединения «Красноярсклеспром»: В. И. Бутылкин, М. Х. Зарипова, В. Н. Покровецкий, С. В. Спиридонов – за мужество и самоотверженные действия, проявленные при тушении пожара и спасении больших материальных ценностей (10.6.1992). Аналогом сов. ордена в системе гос. наград РФ является Мужества орден.
Иллюстарции:
Архив БРЭ.
Автор статьи: М. В. Кукель.