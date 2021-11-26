РОК-ДВИЖЕНИЕ

Движение исполнителей рок-музыки и их поклонников.

Рок-музыка отличается использованием электроинструментов (прежде всего электрогитары) и энергичной манерой исполнения. Возникла в странах Запада в 50-е гг., и уже в 60-е гг. стала исполняться в СССР. Воспринималась властями как проводник капиталистического культурного влияния, ее исполнение первоначально не приветствовалось. Однако популярность рок-музыки среди молодежи заставила власти пойти на уступку. В 70-е гг. были созданы вокально-инструментальные ансамбли (ВИА), которые использовали электроинструменты, но подчинялись требованиям цензуры. Та часть молодежного рок-движения, которая стремилась исполнять неподцензурные песни, ушла в полуподполье. Рок-движение собирало нелегальные концерты, в которых участвовали тысячи молодых людей. Иногда они разгонялись милицией. Рок-песни распространялись в магнитофонных записях (альбомах). Иногда власти допускали представителей рок-движения на фестивали ВИА. Фестиваль в Тбилиси в 1980 г. принес успех группам « Машина времени » и «Аквариум». Правда, затем они были подвергнуты резкой публичной критике. В 1981 г. с согласия властей был создан Ленинградский рок-клуб. С началом Перестройки рок-движение выходит из подполья и становится одним из центров культурной жизни страны. Широкую известность приобрели коллективы «Кино», «ДДТ», «Алиса» и др. В 1988 г. многие неизвестные широкой публике рок-певцы, включая В. Цоя, снялись в фильме «Асса», в одночасье сделавшись знаменитыми. В 90-е гг. шоу-бизнес подчинил творчество рок-исполнителей рыночной конъюнктуре, и рок-движение как общественное явление прекратило свое существование.

Исторические источники:

Полный сборник текстов песен АКВАРИУМа и Б.Г. М., 1993;

Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания. С-Пб., 1991;

Макаревич А. Все очень просто. М., 1991;

Рыбин А. Кино с самого начала. Смоленск, 1992.

Автор статьи: Шубин А.В.