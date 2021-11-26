ГЛАСНОСТЬ

Расширение информированности общества о положении в стране и мире.

Слово употреблялось еще в период реформ Александра II . В период Перестройки М. Горбачев провозгласил политику «гласности». Официальным изданиям было разрешено критиковать деятельность И. Сталина и Л. Брежнева, в политике которых видели истоки проблем 80-х гг. Можно было критически обсуждать поведение отдельных руководителей, но не КПСС и ее лидеров. К руководству официальными изданиями пришли реформистские настроенные журналисты-“ шестидесятники ”. Особенно активно за углубление перестройки, разоблачение сталинизма и “застойных чиновников” выступала газета “Московские новости” во главе с Е. Яковлевым и журнал “Огонек” во главе с В. Коротичем. Публикации в этих и других изданиях вызывали большой интерес граждан СССР, так как из них можно было узнать о злоупотреблениях коммунистического режима прежних времен. Одновременно публиковались материалы о лидерах, которые, подобно Н. Бухарину, искали путь развития страны, альтернативный сталинскому. Однако сознательное сосредоточение критики на периодах Сталина и Брежнева превращала гласность в полуправду, так как нельзя было критиковать политику В. Ленина и М. Горбачева. Таким образом, принципы коммунистической политики брались под защиту, и осуждались только отдельные “отклонения от принципов марксизма-ленинизма”. Несмотря на ограниченность гласности, подписка на реформистские издания значительно возросла. Культурный уровень многих советских граждан помогал им “читать между строк” и делать более последовательные выводы из фактов, которые сообщала официальная пресса. Это, в свою очередь, вызывало недовольство консервативно настроенных людей, которые осуждали “очернительство” советской действительности и ее прошлого.

Были опубликованы труды эмигрантских писателей, философов, историков, социологов (хотя руководство КПСС не давало санкции на публикацию «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына). Более раскованным стало телевидение. Непривычными для зрителей были прямые телеэфиры по наиболее острым вопросам политики, телемосты с зарубежными аудиториями. Страна с огромным вниманием следила за работой Съездов народных депутатов. Появились телепередачи, ведущие которых вели себя расковано, ставили на обсуждение острые вопросы ("Взгляд", "12-й этаж", "Пятое колесо"). Большой резонанс имел фильм Т. Абуладзе "Покаяние", посвященный теме сталинских репрессий. В прокат вышли "полочные" фильмы. Массовые открытые концерты стали проводить рок-группы «Машина времени», « Наутилус », «Аквариум», «Кино», «ДДТ» и др.

«Гласность» привела к росту влияния и известности либеральных общественных деятелей, которые придерживались оппозиционных взглядов, хотя и оставались членами КПСС, что позволяло им иметь доступ к принадлежавшим партии и государству изданиям. Среди них были известные журналисты, ученые и деятели культуры (Г. Попов, Ю. Афанасьев и др.). В это время многие из них уже стремились к созданию в СССР многопартийной системы и капиталистической экономики, но на словах поддерживали идеи демократизации социализма. Это было необходимо для сохранения как принадлежности к КПСС, так и поддержки народа. Большинство советских людей в этот период поддерживало сохранение социализма, укрепление в нем начал социальной справедливости.

В условиях, когда самиздат в 1989 г. стал все более массовым и ставил более острые темы, чем официальная пресса, она также становилась более смелой. Но только в 1990 г., с отменой цензуры, «гласность» ненадолго сменилась свободой слова. Но вскоре средства массовой информации попали в зависимость от финансирующих их структур.

Исторические источники:

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995; «Иного не дано». М., 1988; Коротич В.А. От первого лица. Харьков, 2000.

Автор статьи: Шубин А.В.