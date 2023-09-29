Поспе́лов, Пётр Николаевич

Поспе́лов, Пётр Николаевич (08[20].06.1898, с. Кузнецово, Тверская губ. — 22.04.1979, Москва) — советский партийный деятель, один из ведущих партийных идеологов, историк. Родился в семье служащего. Член Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) с 1916. В 1917 был членом исполкома Тверского Совета рабочих и солдатских депутатов. Во время Гражданской вой­ны 1917–1922 в России для ведения подпольной работы был направлен на Урал и в Сибирь. В 1930 окончил Институт Красной профессуры. Член Центральной контрольной комиссии Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). В 1937 стал заместителем заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). В 1940–1949 — главный редактор газеты «Правда». Член ЦК КПСС в 1940–1971. Академик АН СССР (1953). В 1949–1952 и 1961–1967 — директор Института марксизма-­ленинизма при ЦК КПСС. Возглавлял комиссию по расследованию «культа личности» И. В. Сталина и массовых репрессий, которая подготовила основу доклада, с которым выступил Н. С. Хрущев на ХХ съезде КПСС в 1956. Секретарь ЦК КПСС (1953–1960), кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1957–1961), член Бюро ЦК КПСС по РСФСР (1960–1961). Герой Социалистического Труда (1958), лауреат Сталинской премии (1943), которую передал в Фонд обороны. Редактор многотомной «Истории КПСС», один из авторов официальных биографий Сталина и В. И. Ленина . Выступал с критикой «нового направления» в советской исторической науке.

Соч .: Проблемы истории: статьи и речи. М., 1968.

Лит .: Кукин Д. М., Куманев В. А., Минц И. И. 80‑летие академика П. Н. Поспелова // Вопросы истории. 1978. № 7. С. 152–153; Поспелова В. Н. Поспелов Пётр Николаевич. М., 2013. Д. Д. Пальчиков.