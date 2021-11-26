ОТТЕПЕЛЬ

Условное название закрепилось за периодом второй половины 50-х – начала 60-х гг., связанного с реформами Н. Хрущева .

Термин был введен советским писателем И. Эренбургом. Признаки «оттепели» наметились в культурной жизни уже после смерти Сталина, но ее политическим началом стал ХХ съезд КПСС . С этого времени Советское общество перестало быть политически монолитным, в нем стали развиваться различные идейные течения, заметно ослаб контроль компартии за жизнью людей и состоянием умов. Началась ограниченная реабилитация жертв сталинизма, стала возможна публикация произведений с осторожной критикой периода 30-50-х гг. Информация о репрессиях также публиковалась выборочно. Те люди, которые пытались объяснять репрессии не злым умыслом отдельных руководителей, а политикой КПСС, сами подвергались репрессиям. Всего за антисоветскую пропаганду в 1959-1962 гг. было арестовано КГБ 1601 чел. (в брежневские 1967-1970 гг. - 381 чел.). Государственно-политический режим носил авторитарный характер.

В период «оттепели» происходила модернизация советской экономики, расширялись социальные права трудящихся (введение пенсий для горожан, расширение прав колхозников, массовое жилищное строительство и др.). Однако сохранялись и острые социальные противоречия, которые приводили к социальным волнениям (см. Новочеркасские волнения 1962 г.). Началось освоение космоса. Была проведена реформа управления промышленностью (см. совнархозы).

Политическая борьба в КПСС (см. «Антипартийная группа» 1957 г.) привела к укреплению у власти нового поколения номенклатурных работников, до 1964 г. сохранявших лояльность Хрущеву.

Были восстановлены автономные республики, произвольно ликвидированные при Сталине , и их жителям (чеченцам, ингушам, калмыкам и др.) было разрешено вернуться в родные места. Но и здесь руководители КПСС были непоследовательны. Так, крымским татарам не вернули их прежние права.

Экономические успехи позволили СССР решать широкие внешнеполитические задачи — сохранять свою сферу влияния (в том числе военным путем, как при подавлении Венгерской революции 1956 г.) и расширять “социалистический лагерь”. В 50-60-е гг. коммунисты и их союзники пришли к власти в ряде стран Азии и Африки, и даже в непосредственной близости от США на Кубе. Но в 1963 г. произошел раскол “социалистического лагеря”, связанный с советско-китайским конфликтом.

Ограниченная свобода и успехи советского общества вызвали энтузиазм интеллигенции, особенно молодежи, которая позднее составила целое поколение общественного движения, известное как «шестидесятники». В обществе шли споры между сталинистами и антисталинистами. Велись дискуссии между «физиками» (технократами) и «лириками» (гуманитариями).

Сторонники различных мнений публиковали статьи в литературных журналах, которые, как и в XIX веке, выполняли роль “партий”. Консервативные авторы, считавшие «оттепель» вредным отклонением от курса на строительство коммунизма, публиковались преимущественно в журналах “Октябрь” и “Нева”. Антисталинские позиции занимали редакции журналов “Юность” и “Новый мир”. В 1950-е гг. выходили фильмы, которые как воспевали коммунистов («Коммунист»), так и высмеивавшие советских руководителей («Карнавальная ночь»).

Участники легальных споров того времени не выходили за рамки коммунистических идей государственного социализма в его более тоталитарной или более демократической модификациях. Попытки даже известных писателей выйти за эти рамки считались недопустимыми. Так, в 1957 г. Б. Пастернак опубликовал на Западе роман «Доктор Живаго», который описывал события гражданской войны с небольшевистских позиций. За этот роман Пастернаку была в 1958 г. присуждена престижная международная Нобелевская премия в области литературы. Но в СССР произведение Пастернака было осуждено как антисоветское, и под давлением властей он был вынужден отказаться от премии.

В то же время осуждение Сталина позволяло публиковать произведения, которые показывали коммунистический режим с самой неприглядной стороны. Так, бывший заключенный А. Солженицын написал рассказ «Один день Ивана Денисовича», рассказывающий о жизни в сталинских лагерях. Этот рассказ, шокирующий своей жестокой правдой, был напечатан в СССР и принес Солженицыну большую известность. Возник «самиздат». Начался процесс формирования гражданского общества. Возникли такие общественные течения, как педагоги-коммунары, дружины охраны природы, движение авторской песни. В 1962-1963 гг. Хрущев под давлением консерваторов в руководстве КПСС выступил с резкой критикой против неортодоксальных культурных направлений и инакомыслия деятелей культуры.

Усиление волюнтаризма в политике Хрущева, грубость Первого секретаря в общении приводили его к изоляции, подрывали авторитет Хрущева как в народе, так и в партийном руководстве. В этих условиях ближайшее окружение Хрущева решилось отстранить его от власти, что и было сделано на октябрьском пленуме 1964 г . Страна спокойно встретила снятие Хрущева с поста и завершение «оттепели».

Исторические источники:

ХХ съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1956;

Культура и власть от Сталина до Горбачева. Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Документы. М., 2002;

Лакшин В.Я. «Новый мир» во времена Хрущева: дневник и попутное (1953-1964). М., 1991;

Оттепель. Страницы русской советской литературы. М., 1989-1990.

Автор статьи: Шубин А.В.