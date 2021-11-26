КОМИТЕТ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Комитет партийно-госудaрственного контроля ЦК КПСС и Совета министров СССР — единый орган государственного и партийного контроля, имевший союзно-республиканский характер.

Образован 27 ноября 1962 по постановлению ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР. В основу был положен принцип соединения партийного и государственного контроля. Функции КПГК: контроль ЦК КПСС и СМ и их органов на местах, оказание помощи партии и государству в выполнении программы КПСС, проверка исполнения директив КПСС и правительства, совершенствование руководства коммунистическим строительством, соблюдение партийной и государственной дисциплины, «социалистической законности» и т. д. КПГК состоял из председателя, заместителя и членов. Учреждения КПГК присутствовали в республиках, краях, областях, городах и районах. На предприятиях, стройках, колхозах, совхозах, в учреждениях и при домоуправлениях существовали группы содействия партийно-государственному контролю. КПГП возглавлял А. Н. Шелепин , используя его для подготовки смещения Н. С. Хрущева на Октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964. 9 декабря 1965 КПГП был ликвидирован.

Лит.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права (послеоктябрьский период). М., 1994; Шорина Е. В.Партийно-государственный контроль — важное средство коммунистического строительства // Советское государство и право. 1963. № 5—14—25; Щагин Э. М., Чураков Д. О., Вдовин А. И. Политическая система СССР в период Великой Отечественной войны и послевоенные десятилетия: 1941—1982 годы: учебное пособие. М., 2012.