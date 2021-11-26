Десталинизация

Десталиниза`ция — осуждение и постепенная ликвидация установленного при И. В. Сталине государственно-политического режима. Первые шаги к десталинизации были предприняты сразу после смерти Сталина (начало реабилитации жертв сталинских репрессий). На ХХ съезде КПСС (см. Съезд КПСС ХХ) Н. С. Хрущев выступил с докладом «О культе личности Сталина и его последствиях». Понимая опасность для авторитета Коммунистической партии Советского Союза и Союза Советских Социалистических Республик разоблачения их высшего руководителя, члены Президиума ЦК КПСС проводили Д. осторожно и непоследовательно. 30 июня 1956 было опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», в которой оценка Сталина была уже не столь резкой, как в докладе Хрущева на съезде. Это двойственное постановление , осуждавшее культ Сталина, но во многом оправдывавшее самого Сталина, привело к дискуссиям в обществе: только ли в Сталине дело , или причина — недостатки курса КПСС? Многие люди не приняли разоблачения Сталина. Советское общество перестало быть политически монолитным, оно разделилось на сталинистов и антисталинистов. Началась открытая реабилитация жертв репрессий. Новый импульс Д. придал XXII съезд КПСС (см. Съезд КПСС ХХII). В период правления Л. И. Брежнева Д. затормозилась. Эту проблему стали публично замалчивать, но ее продолжали обсуждать в обществе, особенно диссиденты . В период Перестройки Д. была использована для нанесения удара по консервативной части КПСС, критика сталинского режима и его по­следствий приобрела всеобъемлющий и радикальный характер. Лит.: Культура и власть от Сталина до Горбачева. Доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Документы. М., 2002; Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945—1991 гг. М., 1998; Пыжиков А. Хрущевская «оттепель». М., 2002; Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. М., 2003—2004; Реабилитация. Политические процессы 30—50-х гг. М., 1991; Хрущев Н. С. Воспоминания. М., 1997; Шубин А. В. Диссиденты , неформалы и свобода в СССР. М., 2008. А. В. Шубин.