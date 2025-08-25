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Новое политическое мышление и перемены во внешней политике.

Основные направления и практические результаты внешней политики СССР в 1985—1991 гг.

1985 г. — встреча глав СССР и США в Женеве

1986 г. — встреча глав СССР и США в Рейкьявике

1987 г. — встреча глав СССР и США в Вашингтоне

1988 г. — встреча глав СССР и США в Москве

1989 г. — вывод советских войск из Афганистана; визит М. Горбачёва в Китай; встреча глав СССР и США на Мальте

1987 г. — подписание советско-американского соглашения об уничтожении ракет среднего и ближнего радиуса действия

1989—1990 гг. — «бархатные революции» в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании; вхождение ГДР в состав ФРГ (аннексия ФРГ ГДР)

1991 г. — подписание советско-американского Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), роспуск СЭВ и ОВ

В марте 1985 г. М. Горбачёв подтвердил преемственность во внешней политике СССР. Однако вскоре оформилась новая политическая концепция, получившая название новое политическое мышление.

С 1988—1989 гг. идеологические принципы стали оказывать всё меньшее влияние на внешнюю политику СССР. Ухудшение внутриэкономического положения СССР заставило его руководство идти на всё более серьёзные и зачастую односторонние уступки Западу в надежде добиться экономической помощи и политической поддержки.

Вывод советских войск из Афганистана 15.02.1989, из Монголии

Резкое сокращение объёмов безвозмездной помощи Эфиопии, Анголе, Мозамбику, Никарагуа в какой-то степени стало началом поисков национального согласия в этих странах.

В то же время это способствовало резкому ослаблению позиций СССР в соответствующих регионах, поскольку подобные действия Советского Союза не сопровождались аналогичным отказом США от жёсткого продавливания своих интересов. США помогли наладить отношения с Израилем, Южной Кореей, Тайванем, ЮАР.

В 1989 г. начался односторонний вывод советских войск из стран Восточной и Центральной Европы. Ослабление военного присутствия СССР в союзных странах вызвало резкую активизацию националистических и антисоветских настроений. Этим воспользовался коллективный Запад.

В 1989—1990 гг. так называемые «бархатные революции» произошли в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании.

Приватизация, аграрные реформы, летом 1991 г. состоялся официальный роспуск СЭВ и ОВД, завершивший распад мировой социалистической системы

Из холодной войны вышла лишь одна сверхдержава — США. Другая — СССР — была уничтожена.

Отношение к М. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.

В 1990 г. Горбачёву была присуждена Нобелевская премия мира.