ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР ВРЕМЕН ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991)

«Новое политическое мышление»

В середине 1980-х гг. новое руководство СССР резко активизировало внешнюю политику с целью вывести Советский Союз из международной изоляции. Изначально ставившиеся руководством страны внешнеполитические задачи формулировались традиционно для СССР: всеобщая безопасность и разоружение, укрепление мировой социалистической системы и международного коммунистического движения, восстановление конструктивных отношений с капиталистическими странами. Эти задачи были одобрены XXVII съездом партии в 1986 г.

Однако вскоре в них были внесены значительные коррективы. Впервые они были отражены в книге М.С. Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира», изданной в 1987 г. Активное участие в определении и реализации принципов «нового политического мышления» во внешней политике СССР принимали министр иностранных дел Э.А. Шеварднадзе и член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев.

«Новое политическое мышление» во внешней политике явилось попыткой реализации идей перестройки на международной арене. Его основные принципы сводились к отказу от вывода, что современный мир расколот на две противоположные общественно-политические системы и к признанию мира единым и взаимосвязанным. Гарантией безопасности современного мира признавался баланс интересов, принципы социалистического интернационализма отвергались, а их место занимали общечеловеческие ценности.

В соответствии с новыми принципами были определены новые приоритеты советской внешней политики: деидеологизация межгосударственных отношений, совместное решение глобальных наднациональных проблем, совместное строительство «общеевропейского дома». В мае 1987 г., руководствуясь этими принципами, политический консультативный комитет стран Варшавского договора по инициативе советского руководства принял Берлинскую декларацию, в которой говорилось о необходимости одновременного роспуска ОВД и НАТО.

Первые шаги по разрядке напряженности. Советско-американские договоренности

Во второй половине 1980-х гг. Советский Союз предпринял ряд шагов по нормализации межгосударственных отношений, ослаблению напряженности в мире, укреплению международного авторитета СССР. В августе 1985 г., в сороковую годовщину ядерной бомбардировки Хиросимы , СССР ввел мораторий на испытание ядерного оружия. В ответ руководство США пригласило представителей СССР присутствовать на своих ядерных испытаниях. Поэтому мораторий был временно отменен в апреле 1987 г. (его действие было возобновлено в 1990 г.).

В январе 1986 г. М.С. Горбачев выступил с заявлением «В 2000-й год без ядерного оружия». В нем предлагался план поэтапной и полной ликвидации ядерного оружия к XXI веку. В феврале 1987 г. в Москве на международном форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» Горбачев призвал представителей свыше 80 стран «очеловечить» международные отношения, заменив древний принцип «хочешь мира - готовься к войне» принципиально другим: «хочешь мира - борись за мир».

В 1985 г. возобновились советско-американские встречи на высшем уровне , ставшие ежегодными. Переговоры М.С. Горбачева с президентами США Р.Рейганом и Дж.Бушем-старшим способствовали взаимному уничтожению образа врага и налаживанию отношений между двумя государствами.

Между СССР и США были заключены важные договоры, способствовавшие взаимному разоружению. В декабре 1987 г. в Вашингтоне был подписан договор по РСМД (ракетам средней и малой дальности), который положил начало повороту от гонки вооружений к разоружению путем ликвидации целого класса оружия. Ратифицированный в обеих странах в мае 1988 г., он привел к уничтожению к 1990 г. более 2,5 тыс. ракет, что составило около 4% мирового запаса ядерного оружия. В июле 1991 г. в Москве был подписан договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1), который также предусматривал ликвидацию части ядерного оружия.

В 1987 г. в ходе переговоров М. С. Горбачева с Р. Рейганом была достигнута договоренность о прекращении американской военной помощи моджахедам в Афганистане и о выводе оттуда советских войск. Вывод советских войск из Афганистана , завершившийся в 1989 г., стал важнейшим внешнеполитическим актом СССР времен перестройки.

В 1989 г., подписав Венскую декларацию СБСЕ, Советский Союз обязался привести все свои законы, правила и практику в соответствие с международными, а также уважать и гарантировать права и свободы человека, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений. В мае того же года были подготовлены проекты закона о свободе совести и религиозных организаций и указа о выезде из СССР и въезде в СССР советских граждан. Весной 1989 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О сокращении Вооруженных сил СССР и расходов на оборону в течение 1989-1990 гг.». Согласно нему, в том же году началось сокращение вооруженных сил на 500 тыс. человек, а также вывод советских воинских частей из социалистических стран. Советские оборонные расходы были сокращены на 14,2%.

В 1989 г. началась нормализация советско-китайских отношений. Вывод советских войск из Афганистана и начавшийся вывод войск из Монголии снимал два из трех препятствий, которые, по мнению руководителей КНР, мешали улучшению отношений между двумя странами. Но оставалось третье: проблема Кампучии (Камбоджи). Руководство СССР смогло убедить руководителей Вьетнама в необходимости вывода своих войск из Кампучии, что и было завершено осенью 1989 г. Открылась возможность для советско-китайской встречи на высшем уровне. Она состоялась в мае-июне 1989 г. Стороны заявили о нормализации отношений между двумя государствами, договорились возобновить переговоры по спорным пограничным территориям и отводу своих войск от совместной границы, а также о налаживании широкого экономического и культурного сотрудничества.

Распад социалистической системы. Прекращение существования СССР

1989 г. стал переломным в отношениях между СССР и странами социалистического содружества, руководители которых не приняли «новое политическое мышление», считая, что оно ведет к изменению общественно-политического строя. Правительство СССР приняло решение о переводе взаиморасчетов в рамках Совета экономической взаимопомощи на мировые цены и мировую валюту. Это привело к падению авторитета правящих партий социалистических стран, которые длительное время ориентировали свои государства и народы на тесный экономический и военно-политический союз с СССР. Всплеск антисоветских и антикоммунистических настроений перерос в серию восточноевропейских революций, в ходе которых компартии были отстранены от власти, начиная со второй половины 1989 г. и до начала 1990 г. Инициатором процесса стала Польша (август 1989 г.). Символом разрушения социалистической системы стало падение Берлинской стены в ноябре 1989 г. Практически все эти революции, за исключением Румынии, обошлись без кровопролития.

Пришедшие к власти демократические силы стран Восточной Европы взяли курс на сближение со странами НАТО, одновременно потребовав ускорить вывод советских войск со своих территорий. Что касается ГДР, бывшего «форпоста социализма» в Европе, то оно прекратило свое существование как государство, войдя в 1990 г. в состав ФРГ.

Политическому обострению отношений внутри содружества способствовало ослабление экономических связей между социалистическими государствами, свертывание их экономической интеграции, перевод взаиморасчетов с рублевой на свободно конвертируемую валюту. Это серьезно сказалось на всей системе экономической взаимопомощи. Весной 1991 г. был официально оформлен роспуск СЭВ и ОВД .

В обмен на значительные односторонние уступки руководство СССР рассчитывало на добрую волю стран Запада в политической и финансовой сферах. Однако Запад не собирался компенсировать Советскому Союзу его экономические и политические потери, связанные с этими уступками. Ухудшение внутриэкономического положения в СССР в 1989-1991 гг. заставило руководителей СССР обратиться за финансовой и экономической помощью к ведущим странам мира, прежде всего к странам «большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония). В 1990-1991 гг. они оказали Советскому Союзу гуманитарную помощь, в основном продовольствием, медикаментами и медицинским оборудованием. Однако серьезной финансовой помощи со стороны этих государств не последовало. Страны «большой семерки» и Международный валютный фонд вначале пообещали СССР такую помощь, но летом 1991 г. отказали в ней, ссылаясь на неустойчивое внутриполитическое положение в СССР. Страны Запада и МВФ все больше склонялись к поддержке отдельных республик СССР, поощряя их стремление отделиться от СССР. Тем не менее, по закрытым каналам широкомасштабная помощь кредитами была оказана. В итоге внешний долг СССР за период правления Горбачева вырос с 13 до 113 млрд. долларов.

8 декабря 1991 г. руководители РСФСР, Белорусской ССР и Украинской ССР Б.Н. Ельцин , С.С. Шушкевич и Л.М. Кравчук приняли решение о ликвидации Союза ССР и создании СНГ. Крушение Советского Союза вывело Америку в разряд единственной сверхдержавы.