Распад СССР стал трагедией для населения страны.
Межнациональные конфликты выходят на поверхность.
Правительство союзных республик устанавливают верховенство законов республики над союзными законами.
Начинается "парад суверенитетов".
I Съезд народных депутатов РСФСР (май — июнь 1990 г.) избирает Председателем Верховного Совета РСФСР Б. Ельцина.
12 июня Съезд принимает Декларацию о суверенитете РСФСР и приоритете её законов над Конституцией СССР.
17 марта 1991 г. - Всесоюзный референдум. Более 76 % граждан СССР высказались за сохранение Союза.
В Ново-Огарёве к августу 1991 г. представители девяти союзных республик разрабатывают компромиссный проект создания Союза суверенных государств (ССГ)
19 августа 1991 г. во время отсутствия Горбачёва в Москве объявлено о переходе власти к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП).
22 августа деятельность ГКЧП прекращена, его члены арестованы.
8 декабря 1991 г. Б. Ельцин, С. Шушкевич и Л. Кравчук в Беловежской Пуще подписывают соглашение о роспуске СССР и создании СНГ.
25 декабря 1991 г. в 19.32 происходит спуск флага СССР и подъём флага РСФСР.