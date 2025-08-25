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Распад СССР стал трагедией для населения страны.

Межнациональные конфликты выходят на поверхность.

Правительство союзных республик устанавливают верховенство законов республики над союзными законами.

Начинается "парад суверенитетов".

I Съезд народных депутатов РСФСР (май — июнь 1990 г.) избирает Председателем Верховного Совета РСФСР Б. Ельцина.

12 июня Съезд принимает Декларацию о суверенитете РСФСР и приоритете её законов над Конституцией СССР.

17 марта 1991 г. - Всесоюзный референдум. Более 76 % граждан СССР высказались за сохранение Союза.

В Ново-Огарёве к августу 1991 г. представители девяти союзных республик разрабатывают компромиссный проект создания Союза суверенных государств (ССГ)

19 августа 1991 г. во время отсутствия Горбачёва в Москве объявлено о переходе власти к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП).

22 августа деятельность ГКЧП прекращена, его члены арестованы.

8 декабря 1991 г. Б. Ельцин, С. Шушкевич и Л. Кравчук в Беловежской Пуще подписывают соглашение о роспуске СССР и создании СНГ.

25 декабря 1991 г. в 19.32 происходит спуск флага СССР и подъём флага РСФСР.