СНЕГУР, МИРЧА ИВАНОВИЧ

Снéгур ( молд. Snegur) , Мирча Иванович (17.01.1940, с. Трифанэшты — 13.09.2023, Кишинев) — советский и молдавский государственный и политический деятель. Из крестьян. В 1961 окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт, работал агрономом, председателем колхоза, в Министерстве сельского хозяйства МССР. Кандидат сельскохозяйственных наук. Член КПСС в 1964–1990. С 1981 — первый секретарь Единецкого райкома КПСС. С 1985 — секретарь ЦК КП Молдавии. С 29 июля 1989 — председатель президиума, с 27 апреля 1990 — председатель Верховного Совета Молдавской ССР. 3 сентября 1990 избран Верховным Советом на пост президента Молдавии. 8 декабря 1991 избран президентом Молдовы на всеобщих выборах. Пытался силой ликвидировать Приднестровскую Молдавскую республику на начальном этапе Приднестровского конфликта . 27 августа была провозглашена независимость Молдовы. С. опирался на Аграрно-демократическую партию. В условиях острого социально-экономического кризиса на выборах 1996 проиграл П. К. Лучинскому во втором туре голосования. С. возглавил Партию возрождения и согласия Молдовы, которая была представлена в парламенте до 2001.

Соч. : Mircea Snegur — Эдуард Волков: Откровенные диалоги (Краткая версия). Chişinău, 2007.

Лит .: Кто есть кто в России и ближнем зарубежье. М., 1993; История Республики Молдова. С древнейших времен до наших дней. Кишинев, 2002; Бомешко Б. Г. История При­днестровской вой­ны 1992 года. Тирасполь, 2015 . А. В. Шубин.