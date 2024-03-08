САЮДИС

Сáюдис ( лит. Sąjūdis — «Движение») — общественно-политическое движение в Литве, боровшееся в 1988–1990 за автономию и затем независимость страны от СССР. 3 июня 1988 на заседании научных и общественных деятелей в здании АН Литвы была создана инициативная группа по созданию Литовского движения за перестройку (ЛДП), в которую вошли Р. Адомайтис, В. Ландсбергис , Р. Озолас, К. Прунскене и др. Первоначально ЛДП пользовалось поддержкой Коммунистической партии Литвы. С 21 июня ЛДП проводило массовые митинги, насчитывавшие десятки тысяч участников. Ко времени учредительного съезда ЛДП 22–23 октября оно насчитывало около 180 тыс. человек. Призывы к независимости Литвы не получили поддержки съезда. ЛДП выступало за культурное возрождение, демократию, экономическую самостоятельность Литвы, защиту природы. Были приняты программа и устав, избраны сейм ЛДП и его совет из 35 человек. ЛДП получило официальную регистрацию 16 марта 1989. ЛДП выпускало информационный бюллетень «Sąjūdžio žinios» («Вести движения»), газеты «Atgimimas» («Возрождение») и «Согласие». 16 февраля 1989 руководство ЛДП провозгласило курс на независимость Литвы. На выборах на съезд народных депутатов СССР 26 марта 1989 ЛДП получило 36 мест из 42 от Литовской ССР. Депутаты ЛДП входили в Межрегиональную депутатскую группу . 25 ноября председателем совета сейма С. был избран В. Ландсбергис. 4 и 10 марта 1990 на выборах в Верховный Совет (ВС) Литовской ССР С. получило 101 место из 141. На первом заседании ВС 11 марта 1990 был принят Акт о восстановлении независимости Литвы. Председателем ВС, т. е. главой республики, стал В. Ландсбергис. Участники и лидеры С. стали создавать свои партии и организации, конкурировавшие между собой. После признания независимости Литвы со стороны СССР 6 сентября 1991 С. стал одной из многих общественных организаций Литвы.

Лит .: Ефремов Г. И. Мы люди друг другу. Литва: будни свободы 1988–1989. М., 1990; Бразуаскас А. Развод по-литовски. Вильнюс, 1993; Червонная С. М. Гражданские движения в Литве. М., 1993; Шубин А. В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005. А. В. Шубин.