Рахмóн, Эмомали

Рахмóн ( тадж. Рах'мон) , Эмомали (до 21.03.2007 Рахмонов Эмомали Шарипович) (род. 05.10.1952, Дангара, Кулябская обл.) — таджикский государственный деятель. Из крестьян. Работал электриком. В 1982 заочно окончил экономический факультет Таджикского государственного университета. В 1988–1992 — директор совхоза. Член КПСС. С 1990 — депутат Верховного Совета Таджикской ССР. В условиях Гражданской вой­ны в Таджикистане 1992–1997 2 ноября 1992 стал председателем Кулябского облисполкома. 27 ноя﻿бря избран председателем Верховного Совета Таджикистана, находившегося в Худжанде. В тот период это была должность главы государства. 10 декабря Душанбе был взят вой­сками Народного фронта, лояльными Верховному Совету. Вместе с ними в столицу прибыл Р. 6 ноября 1994, одновременно с референдумом по новой конституции, Р. выиграл альтернативные выборы президента, набрав 58,7 % голосов. 27 июня было заключено перемирие между представителями Р. и Объединенной таджикской оппозицией (в дальнейшем ее лидеры подверглись репрессиям). Мятежи и вооруженные столкновения продолжались до 1999, Р. и его сторонники смогли с ними справиться. С 1998 — лидер Народно-­демократической партии Таджикистана. 26 сентября 1999 был проведен референдум по внесению поправок в конституцию, увеличивший срок президентских полномочий с 4 до 7 лет. 6 ноября Р. был избран президентом подавляющим большинством голосов. В 2003 в результате референдума президент получил право занимать свой пост два срока подряд без ограничения возраста. В 2016 было отменено ограничение по количеству сроков. Был избран президентом в 2006, 2013 и 2020. Проводил политику вывода русского языка из официального употребления. В 2003–2011 осуществил урегулирование пограничных разногласий с Китаем. 25 декабря 2015. Р. получил почетный титул «Лидер нации».

Лит. : Постсоветская Центральная Азия. Потери и обретения. М., 1998; Улунян А. А. Центр-­Азия 2000/2005: упущенный шанс? Оценки и прогнозы зарубежного экспертно-­аналитического сообщества. М., 2006; Шарифзода А., Шамсиддинов С., Заробиддин К. Президент. Душанбе, 2011; Жирохов М. А. Семена распада: вой­ны и конфликты на территории бывшего СССР. СПб., 2012. А. В. Шубин .