Назарбáев, Нурсултан Абишевич

Назарбáев, Нурсултан Абишевич (род. 06.07.1940, с. Чемолган, Алма-­Атинская обл.) — советский и казахстанский государственный и политический деятель, первый президент Казахстана. Был рабочим, в 1967 окончил Высшее техническое учебное заведение при Карагандинском металлургическом комбинате. С 1969 на комсомольской и партийной работе. В 1979–1984 — секретарь ЦК Компартии Казахстана (КПК). Член Центральной ревизионной комиссии КПСС с 1981, ЦК КПСС — с 1986. В 1984–1989 — Председатель Совета министров Казахской ССР. Во время Алма-­Атинских волнений 1986 активно взаимодействовал с демонстрантами. В 1989–1991 — первый секретарь ЦК КПК. С 1989 — народный депутат СССР. В феврале — апреле 1990 — одновременно Председатель Верховного Совета Казахской ССР. В 1990–1991 — член Политбюро ЦК КПСС. 24 апреля 1990 Верховный Совет Казахской ССР, председателем которого был Н., создал должность Президента Казахской ССР и избрал на нее Н. Принял участие в Новоогаревском процессе 1991. 1 декабря 1991 подавляющим большинством голосов избран президентом на всеобщих выборах. Затем избирался президентом еще 4 раза. 10 декабря Казахская ССР была переименована в Республику Казахстан, которая 16 декабря провозгласила свою независимость. 21 декабря Н. подписал Алма-Атинскую декларацию о роспуске СССР и образовании Содружества независимых государств с участием Казахстана. Доктор экономических наук (1992). Закрыл Семипалатинский ядерный полигон. Активно поддерживал евразийскую интеграцию, инициировал создание Евразийского экономического сообщества (2000). Оставался президентом до 20 марта 2019. В 2010 получил также титул «Елбасы» («Лидер нации»). В 1995–1997 перенес столицу в г. Акмола (см. в ст. Астана ). Даже в начале правления К.-Ж. Токаева сохранял значительное влияние на принятие государственных решений, являясь председателем Ассамблеи народа Казахстана (до 2021), главой Совета безопасности, почетным сенатором, членом Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан» (заняла все места в парламенте), которую возглавлял в 2007–2020. В январе 2022, после массовых протестных выступлений, потерял пост главы Совета безопасности и 18 января публично заявил, что является просто пенсионером.

Соч. : Без правых и левых. М., 1991.

Лит. : Медведев Р. А. Нурсултан Назарбаев: Казахстанский прорыв и евразийский проект. М., 2008; Видова О. Нурсултан Назарбаев. М., 2011. А. В. Шубин.