КРАВЧУК ЛЕОНИД МАКАРОВИЧ
КРАВЧУК ЛЕОНИД МАКАРОВИЧ - украинский государственный и политический деятель.
В 1958 году окончил экономический факультет Киевского госудраственного университета имени Т. Шевченко, в 1970 году - аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, кандидат экономических наук. С 1970 года работал в аппарате ЦК КП Украины (ЦК КПУ), в 1988-1990 годах заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ. В 1990 году назначен 2-м секретарём ЦК КПУ, в 1990-1991 годах член Политбюро ЦК КПУ и член ЦК КПСС. В марте 1990 года избран депутатом ВС УССР, в 1990-1991 годах его председатель, в августе 1991 года заявил о своём выходе из КПСС.
1.12.1991 года избран президентом Украины (за Кравчука проголосовало 61,59% избирателей). 5.12.1991 года объявил об односторонней денонсации Украиной Союзного договора 1922 года. В ночь с 7 на 8.12.1991 года вместе с Б.Н. Ельциным и С.С. Шушкевичем подписал Беловежские соглашения 1991 года. В 1994 году во 2-м туре президентских выборов, набрав 45,1% голосов избирателей, проиграл Л.Д. Кучме. В 1994 году избран депутатом Верховной рады Украины, член фракции «Социально-рыночный выбор», позднее вошёл в депутатскую группу «Конституционный центр». С 1998 года член Социал-демократической партии Украины (объединённой), в 1998 и 2002 годах избирался депутатом Верховной рады по списку этой партии, возглавлял её парламентскую фракцию. На парламентских выборах 2006 года партия потерпела поражение и не вошла в Верховную раду Украины.