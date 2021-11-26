КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН - республика Казахстан.

Об­щие све­де­ния

К. – го­су­дар­ст­во в центр. час­ти Евр­азии. За­ни­ма­ет сев. часть Центр. Азии; рай­оны пра­во­бе­ре­жья р. Урал на край­нем за­па­де – в пре­де­лах Ев­ро­пы. На севе­ро-за­па­де, се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке гра­ни­чит с Рос­си­ей (дли­на гра­ни­цы ок. 7,6 тыс. км), на вос­то­ке – с Ки­та­ем, на юге – с Кир­ги­зи­ей, Уз­бе­ки­ста­ном и Турк­ме­ни­ей; на за­па­де омы­ва­ет­ся во­да­ми Кас­пий­ско­го мо­ря. Пл. 2724,9 тыс. км2 (9-е ме­сто в ми­ре; ок. 1,8% пл. су­ши); про­тя­жён­ность тер­ри­то­рии стра­ны с за­па­да на вос­ток ок. 3000 км, с се­ве­ра на юг – ок. 1600 км. Нас. 15,7 млн. чел. (2008). Сто­ли­ца – Ас­та­на. Де­неж­ная еди­ни­ца – тен­ге. Гос. язык – ка­зах­ский; в гос. уч­ре­ж­де­ни­ях и ор­га­нах ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния на­рав­не с ка­зах­ским офи­ци­аль­но упот­реб­ля­ет­ся рус. яз. (де­ло­про­из­вод­ст­во в ор­га­нах вла­сти и управ­ле­ния пол­но­стью пе­ре­во­дит­ся на ка­зах. яз.). В адм. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия К. со­сто­ит из 14 об­лас­тей и 2 го­ро­дов рес­пуб­ли­кан­ско­го под­чи­не­ния (табл. см. на стр. 416).

К. – член СНГ (1991), ООН (1992), ОБСЕ (1992), МВФ (1992), Орг-ции Ис­лам­ская кон­фе­рен­ция (1995), Шан­хай­ской орг-ции со­труд­ни­че­ст­ва (2001).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

К. – уни­тар­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та на ре­фе­рен­ду­ме 30.8.1995. Фор­ма прав­ле­ния – пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва гос-ва – пре­зи­дент, из­би­рае­мый на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го из­би­рат. пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии сро­ком на 5 (7 – до 2007) лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния; на пер­во­го пре­зи­ден­та К. это ог­ра­ни­че­ние не рас­про­стра­ня­ет­ся). Пре­зи­ден­том мо­жет быть из­бран гра­ж­да­нин К. по ро­ж­де­нию, не мо­ло­же 40 лет, сво­бод­но вла­дею­щий гос. язы­ком и про­жи­ваю­щий в стра­не по­след­ние 15 лет. При пре­зи­ден­те дей­ст­ву­ет осо­бый ор­ган – Ас­самб­лея на­ро­да Ка­зах­ста­на. Ре­ше­ния Ас­самб­леи но­сят ре­ко­мен­да­тель­ный ха­рак­тер, за ис­клю­че­ни­ем ре­ше­ний об из­бра­нии де­пу­та­тов Ма­жи­ли­са.

Выс­ший за­ко­но­дат. (представит.) ор­ган – двух­па­лат­ный пар­ла­мент – со­сто­ит из Ма­жи­ли­са и Се­на­та. Ма­жи­лис вклю­ча­ет 107 де­пу­та­тов (98 из­би­ра­ют­ся на­се­ле­ни­ем, 9 – Ас­самб­ле­ей на­ро­да Ка­зах­ста­на). Срок пол­но­мо­чий де­пу­та­тов Ма­жи­ли­са 5 лет. Се­нат об­ра­зу­ют де­пу­та­ты, пред­став­ляю­щие по 2 че­ло­ве­ка от ка­ж­дой об­лас­ти, го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния и сто­ли­цы К. (из­би­ра­ют­ся на ос­но­ве кос­вен­но­го из­би­рат. пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии; по­ло­ви­на из­би­рае­мых де­пу­та­тов Се­на­та пе­ре­из­би­ра­ет­ся ка­ж­дые 3 го­да); 15 се­на­то­ров на­зна­ча­ют­ся пре­зи­ден­том с учё­том не­об­хо­ди­мо­сти обес­пе­че­ния пред­ста­ви­тель­ст­ва в Се­на­те нац.-куль­тур­ных и иных зна­чи­мых ин­те­ре­сов об­ще­ст­ва. Срок пол­но­мо­чий де­пу­та­тов Се­на­та 6 лет.

Выс­ший ор­ган ис­пол­нит. вла­сти – пра­ви­тель­ст­во, на­зна­чае­мое пре­зи­ден­том. Оно яв­ля­ет­ся кол­ле­ги­аль­ным ор­га­ном и во всей сво­ей дея­тель­но­сти от­вет­ст­вен­но пе­ред пре­зи­ден­том, а в слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных Кон­сти­ту­ци­ей, – пе­ред Ма­жи­ли­сом пар­ла­мен­та и пар­ла­мен­том.

В К. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Круп­ней­шие пар­тии – Нар.-де­мо­кра­тич. пар­тия «Нур Отан», Об­ще­на­цио­наль­ная со­ци­ал-де­мо­кра­тич. пар­тия, Де­мо­кра­тич. пар­тия Ка­зах­ста­на «Ак Жол», Ка­зах­стан­ская со­ци­ал-де­мо­кра­тич. пар­тия «Ауыл», Ком­му­ни­стич. нар. пар­тия Ка­зах­ста­на.

Рель­еф. Раз­но­об­ра­зие и кон­тра­ст­ность рель­е­фа К. обу­слов­ле­ны слож­ным гео­ло­гич. строе­ни­ем и зна­чит. раз­ме­ра­ми тер­ри­то­рии. В це­лом пре­об­ла­да­ют воз­вы­шен­ные рав­ни­ны и мел­ко­со­поч­ни­ки (выс. 500–600 м), за­ни­маю­щие ок. 50% тер­ри­то­рии стра­ны; до­ля низ­мен­ных рав­нин (выс. 100–250 м) 30%, гор (выс. 1000–4000 м) – ок. 20%. Ам­пли­ту­да вы­сот рель­е­фа от –132 м (впа­ди­на Ка­ра­гие на п-ове Ман­гыш­лак) до 6995 м (пик Хан-Тен­гри в сис­те­ме Тянь-Ша­ня, выс­шая точ­ка К.).

Зап. часть стра­ны за­ни­ма­ет При­кас­пий­ская низ­мен­ность с круп­ны­ми мас­си­ва­ми пес­ков (Рын-пес­ки и др.) и со­лон­ча­ков (Мёрт­вый Кул­тук и др.). К вос­то­ку от неё под­ни­ма­ют­ся эро­зи­он­ные низ­ко­го­рья Му­год­жа­ры (выс. до 657 м, го­ра Боль­шой Бок­ты­бай). На край­нем юго-за­па­де К. рас­по­ло­же­ны п-ов Ман­гыш­лак и пус­тын­ное пла­то Ус­тюрт. К вос­то­ку от них про­сти­ра­ет­ся Ту­ран­ская низ­мен­ность с мас­си­ва­ми пес­ков При­араль­ские Ка­ра­ку­мы и Кы­зыл­кум. На се­ве­ре в пре­де­лы К. за­хо­дит юж. окраи­на За­пад­но-Си­бир­ской рав­ни­ны (100–150 м), сме­няю­щая­ся на юго-за­па­де Тур­гай­ским пла­то. Центр. часть за­ни­ма­ет об­шир­ный Ка­зах­ский мел­ко­со­поч­ник с ос­тан­цо­вы­ми низ­ко­горь­я­ми выс. до 1565 м (го­ра Ак­со­ран), к югу пе­ре­хо­дя­щий к пус­тын­ным пла­то Бет­пак-Да­ла (ср. выс. 300–350 м). В вост. и юго-вост. час­тях стра­ны пре­об­ла­да­ет гор­ный рель­еф: здесь про­тя­ги­ва­ют­ся пре­им. сред­не­вы­сот­ные и вы­со­ко­гор­ные хреб­ты юж. час­ти Ал­тая (Убин­ский, Ли­ст­вя­га, На­рым­ский, Кур­чум­ский, Юж. Ал­тай и др.), Тар­ба­га­тая, Сау­ра, Джун­гар­ско­го Ала­тау, Сев. и Зап. Тянь-Ша­ня (хреб­ты Кир­гиз­ский, Заи­лий­ский Ала­тау, Кюн­гёй-Ала-Тоо, Тер­скей-Ала-Тоо), че­ре­дую­щие­ся с об­шир­ны­ми внут­ри­гор­ны­ми и меж­гор­ны­ми кот­ло­ви­на­ми.

Сре­ди уни­каль­ных гео­мор­фо­ло­гич. объ­ек­тов – кру­тые об­ры­вы, окайм­ляю­щие пла­то Ус­тюрт (чин­ки); кань­он р. Ча­рын (Ша­рын) в 200 км к се­ве­ро-вос­то­ку от г. Ал­ма-Ата; ска­лы и озё­ра Кок­ше­тау­ской воз­вы­шен­но­сти в рай­оне ку­рор­та Бо­ро­вое на се­ве­ре стра­ны и др.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние. Тер­ри­то­рия К. в осн. при­над­ле­жит Ура­ло-Охот­ско­му под­виж­но­му поя­су, склад­ча­тые струк­ту­ры ко­то­ро­го час­тич­но пе­ре­кры­ты чех­ла­ми мо­ло­дых плат­форм. Цен­траль­но­ка­зах­стан­ская склад­ча­тая об­ласть, в осн. со­от­вет­ст­вую­щая Ка­зах­ско­му мел­ко­со­поч­ни­ку, вклю­ча­ет две ду­го­об­раз­ные склад­ча­тые сис­те­мы: ка­ле­дон­скую Се­ве­ро-Ка­зах­стан­скую на се­ве­ре и гер­цин­скую Джун­га­ро-Бал­хаш­скую на юге. Эти сис­те­мы раз­де­ле­ны ран­не­сред­не­де­вон­ским вул­ка­нич. поя­сом, сло­жен­ным вул­ка­ни­та­ми от ос­нов­но­го до ки­сло­го со­ста­ва. В пре­де­лах склад­ча­той об­лас­ти мно­го­чис­лен­ны ар­хей­ско-про­те­ро­зой­ские мас­си­вы – Кок­че­тав­ский, Ар­га­на­тин­ский, Сев. и Юж. Улу­тау­ские, Ак­тау-Мой­ын­тин­ский, Мак­баль­ский, ко­то­рые об­ра­зо­ва­ны ме­та­мор­фи­зо­ван­ны­ми в ам­фи­бо­ли­то­вой и зе­ле­нос­лан­це­вой фа­ци­ях оса­доч­ны­ми и вул­ка­но­ген­ны­ми по­ро­да­ми, джес­пи­ли­та­ми, гра­ни­тог­ней­са­ми. Ка­ле­до­ни­ды сло­же­ны верх­не­ри­фей­ско-си­лу­рий­ски­ми по­ро­да­ми. В их зап. час­ти, а так­же в склад­ча­той зо­не Сев. Тянь-Ша­ня ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны верх­не­ри­фей­ско-ор­до­вик­ские вул­ка­ни­ты (ба­заль­ты, рио­ли­ты), крем­ни­сто-слан­це­вые и фли­ше­вые тол­щи, про­рван­ные позд­не­ор­до­вик­ски­ми гра­но­дио­ри­та­ми; в яд­рах анти­кли­но­ри­ев­ вы­сту­па­ют до­верх­не­ри­фей­ские ме­та­мор­фич. об­ра­зо­ва­ния. В вост. час­ти раз­ви­ты кем­брий­ско-си­лу­рий­ские офио­ли­ты (сер­пен­ти­ни­то­вые ме­лан­жи, габб­ро, ба­заль­ты и яш­мы) и мор. от­ло­же­ния, про­рван­ные си­лу­рий­ски­ми гра­ни­тои­да­ми. За­клю­чит. де­фор­ма­ции на за­па­де про­изош­ли в позд­нем ор­до­ви­ке; на вос­то­ке – в кон­це си­лу­ра. По­сле ка­ле­дон­ско­го тек­то­ге­не­за обо­со­бил­ся Ка­зах­стан­ско-Се­ве­ро­тянь­шань­ский мас­сив с кон­ти­нен­таль­ной ко­рой, ок­ру­жён­ный бас­сей­на­ми с океа­нич. ко­рой, при за­мыка­нии ко­то­рых в эпо­ху гер­цин­ско­го тек­то­ге­не­за сфор­ми­ро­ва­лись Ураль­ская, Джун­га­ро-Бал­хаш­ская, Ир­тыш-Зай­сан­ская и др. склад­ча­тые сис­те­мы. В сред­нем – позд­нем де­во­не фор­ми­ро­вал­ся оса­доч­ный че­хол мас­си­ва, про­ис­хо­ди­ло го­ро­об­ра­зо­ва­ние с на­ко­п­ле­ни­ем в меж­гор­ных впа­ди­нах кон­ти­нен­таль­ных мо­ласс. В кон­це де­во­на – пер­ми на­ка­п­ли­ва­лись мор. из­вест­ня­ки, сме­няю­щие­ся на се­ве­ре (Ка­ра­ган­дин­ская, Эки­ба­стуз­ская, Тен­гиз­ская впа­ди­ны) тер­ри­ген­ны­ми уг­ле­нос­ны­ми се­рия­ми, а на юге – ме­де­нос­ны­ми от­ло­же­ния­ми (Жез­каз­ган­ская впа­ди­на). В строе­нии гер­ци­нид уча­ст­ву­ют по­ро­ды воз­рас­том от позд­не­го про­те­ро­зоя (Ак­тау-Мой­ын­тин­ский мас­сив, яд­ра Джун­гар­ских ан­ти­кли­но­ри­ев) до позд­ней пер­ми. Ан­ти­кли­но­рии сло­же­ны ниж­не­па­лео­зой­ски­ми офио­ли­та­ми, крем­ни­сты­ми и тер­ри­ген­ны­ми от­ло­же­ния­ми; синк­ли­но­рии – сред­не­ор­до­вик­ско-ниж­не­де­вон­ски­ми вул­ка­но­ген­но-тер­ри­ген­ны­ми и фли­ше­вы­ми тол­ща­ми. Океа­нич. бас­сей­ны замк­ну­лись в кон­це ран­не­го – на­ча­ле сред­не­го де­во­на. В сред­нем – позд­нем де­во­не про­ис­хо­ди­ло го­ро­об­ра­зо­ва­ние с на­ко­п­ле­ни­ем вул­ка­нич. мо­ласс во впа­ди­нах. В кон­це де­во­на – на­ча­ле кар­бо­на на тер­ри­то­рии Цен­траль­но­ка­зах­стан­ской склад­ча­той об­лас­ти в ус­ло­ви­ях рас­тя­же­ния фор­ми­ро­ва­лись глу­бо­кие (до 2 км и бо­лее) ши­рот­ные риф­ты, в ко­то­рых на­ка­п­ли­ва­лись крем­ни­сто-кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния. В ран­нем кар­бо­не рас­тя­же­ние сме­ни­лось сжа­ти­ем, след­ст­ви­ем че­го ста­ло об­ра­зо­ва­ние на мес­те риф­тов Ус­пен­ской, Ак­жал-Ак­са­ран­ской, Ак­ба­стау­ской и др. зон смя­тия. С кон­ца ран­не­го кар­бо­на по позд­нюю пермь в Илий­ской, То­кра­ус­кой, Кал­ма­кэ­мель­ской впа­ди­нах под воз­дей­ст­ви­ем вос­хо­дя­ще­го по­то­ка ра­зо­гре­то­го ман­тий­но­го ве­ще­ст­ва (плю­ма) про­явил­ся ак­тив­ный на­зем­ный вул­ка­низм и син­хрон­ный гра­ни­то­ид­ный маг­ма­тизм. В триа­се фор­ми­ро­ва­лись кон­ти­нен­таль­ные ко­ры вы­вет­ри­ва­ния. В юре про­ис­хо­ди­ло го­ро­об­ра­зо­ва­ние с на­ко­п­ле­ни­ем в меж­гор­ных впа­ди­нах (Бай­ко­нур­ская, Ка­ра­ган­дин­ская, Эки­ба­стуз­ская, Юж­но-Бал­хаш­ская и др.) уг­ле­нос­ных мо­ласс. В кай­но­зое на­ка­п­ли­вал­ся ма­ло­мощ­ный тер­ри­ген­но-гли­ни­стый че­хол.

На се­ве­ро-за­па­де на тер­ри­то­рию К. за­хо­дят гер­цин­ские склад­ча­тые струк­ту­ры Юж. Ура­ла, ко­то­рые гра­ни­чат с ка­ле­до­ни­да­ми Центр. К. по ран­не­ка­мен­но­уголь­но­му Ва­лерь­я­нов­ско­му вул­ка­нич. поя­су, про­тя­ги­ваю­ще­му­ся под плат­фор­мен­ным чех­лом Тур­гай­ско­го про­ги­ба. На Юж. Ура­ле про­те­ро­зой­ские и кем­брий­ские ме­та­мор­фич. об­ра­зо­ва­ния сла­га­ют яд­ра ан­ти­кли­но­ри­ев, а ор­до­вик­ско-сред­не­ка­мен­но­угольные вул­ка­но­ген­ные и оса­доч­ные по­ро­ды – синк­ли­но­рии. Вдоль Глав­но­го Ураль­ско­го раз­ло­ма и бо­лее мел­ких раз­ры­вов ло­ка­ли­зу­ют­ся те­ла сер­пен­ти­ни­зи­ро­ван­ных ульт­ра­ос­нов­ных по­род, об­ра­зую­щих ал­лох­то­ны (круп­ней­ший – Кем­пир­сай­ский). Раз­ви­ты гра­бе­ны (Ор­ский и др.), за­пол­нен­ные юр­ски­ми тер­ри­ген­ны­ми, час­тич­но уг­ле­нос­ны­ми, от­ло­же­ния­ми. На вос­то­ке К. на­хо­дят­ся гер­цин­ские Ир­тыш-Зай­сан­ская и Руд­но-Ал­тай­ская склад­ча­тые сис­те­мы. На се­ве­ре па­лео­зой­ские склад­ча­тые струк­ту­ры пе­ре­кры­ты чех­лом ме­зо­зой­ско-кай­но­зой­ских мел­ко­вод­но-мор­ских и кон­ти­нен­таль­ных осад­ков мо­лодой За­пад­но-Си­бир­ской плат­фор­мы, а на за­па­де – чех­лом кон­ти­нен­таль­ных осад­ков мо­ло­дой Се­ве­ро-Ту­ран­ской плат­фор­мы (пли­ты).

На за­па­де К. рас­по­ло­же­на са­мая глу­бо­кая часть об­шир­ной При­кас­пий­ской си­нек­ли­зы Вост.-Ев­роп. плат­фор­мы, ко­то­рая от­де­ле­на от гер­ци­нид Юж. Ура­ла Пре­ду­раль­ским крае­вым про­ги­бом, за­пол­нен­ным перм­ско-триа­со­вой крас­но­цвет­ной мо­лас­сой. К юго-вос­то­ку, ме­ж­ду пла­то Ман­гыш­лак и Араль­ским м., на­хо­дит­ся Се­ве­ро-Ус­тюрт­ский блок со склад­ча­то-ме­та­мор­фич. фун­да­мен­том не­ус­та­нов­лен­но­го воз­рас­та и сла­бо­дис­ло­ци­ро­ван­ным фа­не­ро­зой­ским плат­фор­мен­ным чех­лом мощ­но­стью до 10 км.

На юго-за­па­де К. ло­ка­ли­зу­ет­ся зап. часть Юж­но-Ту­ран­ской пли­ты Сре­ди­зем­но­мор­ско­го (Па­лео­те­ти­че­ско­го) по­движ­но­го поя­са. Пли­та име­ет ран­не­ким­ме­рий­ское склад­ча­тое ос­но­ва­ние, ко­то­рое пе­ре­кры­то чех­лом ниж­не­сред­не­юр­ских тер­ри­ген­ных уг­ле­нос­ных от­ло­же­ний, верх­не­юр­ских со­ля­ных по­род, ме­ло­вых – мио­це­но­вых мор­ских тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ных осад­ков. Юж­но-Ту­ран­ская пли­та от­де­ле­на от Се­ве­ро-Ту­ран­ской и Се­веро-Ус­тюрт­ско­го бло­ка ре­гио­наль­ным Ман­гыш­лак-Гис­сар­ским раз­ло­мом. В позд­нем плио­це­не – чет­вер­тич­ном перио­де на тер­ри­то­рии, при­ле­гаю­щей к Кас­пий­ско­му м., на­ка­п­ли­ва­лись от­ло­же­ния мор­ских транс­грес­сий. На­чи­ная с оли­го­це­на от­дель­ные уча­ст­ки мо­ло­дых плат­форм и склад­ча­тых об­лас­тей ис­пы­ты­ва­ют по­втор­ное го­ро­об­ра­зо­ва­ние с фор­ми­ро­ва­ни­ем гор­ных сис­тем Сев. Тянь-Ша­ня, Ал­тая, Джун­гар­ско­го Ала­тау, хреб­тов Ка­ра­тау, Тар­га­ба­тай, гор Му­го­д­жа­ры, Ка­зах­ско­го мел­ко­со­поч­ни­ка, пла­то Ман­гыш­лак, Ус­тюрт и др., а так­же меж­гор­ных впа­дин, за­пол­няю­щих­ся мо­лас­са­ми (Са­ры­суй­ская, Бал­хаш­ская, Ала­коль­ская, Тен­гиз­ская, Зай­сан­ская и др.).

На тер­ри­то­рии К. вы­де­ля­ют ряд сей­смо­ак­тив­ных зон: Цен­траль­но­кы­зыл­кум­скую, Чат­ка­ло-Кураминскую, Aла­коль-Зай­сан­скую, Зап.-Aлтайскую, Cе­ве­ро-Tянь-Шань­скую, Джун­гар­скую (две по­след­ние пред­став­ля­ют наи­боль­шую сей­с­мо­опас­ность; воз­мож­ны 9-балль­ные зем­ле­тря­се­ния).

По­лез­ные ис­ко­пае­мые. B К. со­сре­дото­че­ны зна­чит. за­па­сы ми­нер. сы­рья: руд чёр­ных и цвет­ных ме­тал­лов, ура­на, зо­ло­та, го­рю­чих по­лез­ных ис­ко­пае­мых, аг­ро­хи­мич., хи­мич. и ин­ду­ст­ри­аль­но­го сы­рья. Ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти, га­за и га­зо­кон­ден­са­та рас­про­стра­не­ны гл. обр. в зап. час­ти К. и от­но­сят­ся к При­кас­пийской неф­те­га­зо­нос­ной про­вин­ции­ (Зап.-Ка­зах­стан­ская, Аты­рау­ская, Ак­тю­бин­ская об­лас­ти и край­няя сев.-зап. часть Ман­ги­стау­ской обл.), Cеве­ро­ус­тюрт­ско-Бу­зачинcкому неф­те­га­зо­нос­но­му рай­ону (сев. часть Ман­ги­стау­ской обл.) и Юж­но-Ман­гыш­лак­ской неф­те­га­зо­нос­ной об­лас­ти (юж. часть Ман­ги­стау­ской обл.). По под­твер­ждён­ным за­па­сам неф­ти стра­на за­ни­ма­ет 7-е ме­сто в ми­ре (2006), природ­но­го го­рю­че­го га­за – 13-е ме­сто в ми­ре (2005). Наи­бо­лее круп­ные ме­с­то­рож­де­ния – Ка­ра­ча­га­нак (Зап.-Ка­зах­стан­ская обл.), Тен­гиз (Аты­рау­ская обл.), Ка­ша­ган (шель­фо­вое), Же­ти­бай, Узень (Ман­ги­стау­ская обл.). Неф­те­га­зо­вые за­ле­жи ус­та­нов­ле­ны так­же в от­ло­же­ни­ях Тур­гай­ско­го про­ги­ба и Чу-Са­ры­суй­ской впа­ди­ны (Кы­зы­лор­дин­ская обл.). Осн. ка­мен­но­уголь­ные бас­сей­ны К. – Ка­ра­ган­дин­ский и Эки­ба­стуз­ский. Б. ч. за­па­сов кок­сую­щих­ся уг­лей К. со­сре­дото­че­на в Ка­ра­ган­дин­ском бас­сей­не, а так­же в ме­сто­ро­ж­де­ни­ях-спут­ни­ках Са­мар­ском и За­вья­лов­ском. Уголь­ные бас­сей­ны и ме­сто­ро­ж­де­ния име­ют­ся в Tур­гайском, Ир­тыш­ском, При­бал­хаш­ском про­ги­бах (Май­кю­бен­ский и Тур­гай­ский уголь­ные бас­сей­ны).

Важ­ны­ми осо­бен­но­стя­ми ме­тал­лич. по­лез­ных ис­ко­пае­мых К. яв­ля­ют­ся ком­плекс­ный со­став руд, их вы­со­кое ка­че­ст­во, эко­но­мич. эф­фек­тив­ность ос­вое­ния и ис­поль­зо­ва­ния. По за­па­сам хро­мо­вых и ура­но­вых руд стра­на за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре, свин­ца – 3-е, цин­ка – 5-е, же­лез­ных руд – 8-е ме­сто (2005). Осн. ме­сто­ро­ж­де­ния хро­мо­вых руд на­хо­дят­ся в Ак­тю­бин­ской обл. (Дон­ская груп­па); они свя­за­ны с Кем­пир­сай­ским ульт­ра­ос­нов­ным мас­си­вом. Б. ч. за­па­сов ура­но­вых руд со­сре­до­то­че­на в Чу-Са­ры­суй­ской и Сыр­дарь­ин­ской руд­ных про­вин­ци­ях на юге К. (эк­зо­ген­ные ме­сто­рож­де­ния Ин­кай, Мын­ку­дук, Мой­ын­кум, Кан­жу­ган, Ка­ра­му­рун и др.). На се­ве­ре име­ют­ся эн­до­ген­ные ура­но­во­руд­ные ме­сто­рож­де­ния (Во­сток, Гра­чёв­ское, Зао­зёр­ное, Звёзд­ное, Ишим­ское и др. Кок­ше­та­ус­ко­го руд­но­го райо­на). Гл. пром. ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ных руд рас­по­ло­же­ны в Tургайской же­ле­зо­руд­ной про­вин­ции в Кос­та­най­ской обл. (круп­ней­шие скар­но­во-маг­не­ти­то­вые Cо­ко­лов­ское, Cар­бай­ское, Cорское и др.; бу­ро­же­лез­ня­ко­вые Ли­са­ков­ское и Aятское) и Ата­суй­ском же­ле­зо­руд­ном рай­оне. Важ­ней­шие кол­че­дан­но-по­ли­ме­тал­лич. ме­сто­ро­ж­де­ния скон­цен­три­ро­ва­ны в ста­рей­шем руд­ном pайоне К. – Pудном Aлтае: Pид­дер-Cокольное, Зы­ря­нов­ское, Бе­ло­усов­ское и др. Oсн. ком­по­нен­ты руд – Pb, Zn, Cu и S; по­пут­ные – As, Bi, Sb, Se, Te, Tl, In, Ga, Hg. Зна­чи­мые кол­че­дан­но-по­ли­ме­тал­лич. ме­сто­ро­ж­де­ния ло­ка­ли­зо­ва­ны в Джун­га­рии, зап. час­ти При­бал­ха­шья. К стра­ти­форм­ным свин­цо­во-цин­ко­вым от­но­сят­ся ме­сто­ро­ж­де­ния Ка­ра­тау­ской, Aтасуйской групп и др., со­дер­жа­щие так­же зна­чит. за­па­сы ба­ри­та, кад­мия. Cкарновые свин­цо­во-цин­ко­вые ме­сто­ро­ж­де­ния раз­ви­ты в осн. в центр. рай­онах стра­ны. B К. име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния ме­ди­стых пес­ча­ни­ков (Жез­каз­ган­ская груп­па, ме­сто­ро­ж­де­ния Чy-Cа­ры­суй­ской де­прес­сии, Tенгизской впа­ди­ны, Tур­гай­ского про­ги­ба, При­ара­лья, пла­то Mан­гышлак и др.), мед­но-кол­че­дан­ные (Руд­ный Ал­тай, Mугоджары, Тар­ба­га­тай), мед­но-пор­фи­ро­вые (При­бал­ха­шье – напр., ме­сто­ро­ж­де­ние Ко­ун­рад; Джун­га­рия, центр. рай­оны К., Tургайский про­гиб и др.), мед­но-скар­но­вые (сев. часть При­бал­ха­шья). За­па­сы зо­ло­та скон­цен­три­ро­ва­ны в соб­ст­вен­но зо­ло­тых (Ва­силь­ков­ское, Юби­лей­ное, Вар­ва­рин­ское и др.) и ком­плекс­ных зо­ло­то­со­дер­жа­щих (по­ли­ме­тал­лич., мед­но-пор­фи­ро­вых) ме­сто­рож­де­ни­ях.

Сре­ди др. по­лез­ных ис­ко­пае­мых К. – ру­ды мар­ган­ца (напр., стра­ти­форм­ные ме­сто­ро­ж­де­ния Зап. Ка­ра­жал, Джез­ди, Жай­рем – близ г. Жез­каз­ган), ти­та­на (в т. ч. маг­ма­ти­че­ское – Ка­рао­бин­ское, в ти­та­но­нос­ных ко­рах вы­вет­ри­ва­ния – Ка­ра­от­кель­ское, рос­сып­ное – Кум­коль­ское), алю­ми­ния (гл. обр. бок­си­ты в Ак­мо­лин­ской, Пав­ло­дар­ской об­лас­тях), ва­на­дия, вольф­ра­ма, мо­либ­де­на, оло­ва, ни­ке­ля, ко­баль­та, се­реб­ра, ред­ко­зе­мель­ных и рас­се­ян­ных эле­мен­тов, а так­же фос­фо­ри­ты (Ка­ра­тау­ский и Ак­тю­бин­ский бас­сей­ны), ас­бест, тальк, ба­рит, се­ра, бор­ные ру­ды, ка­мен­ная и ка­лий­ные со­ли, ми­ра­би­лит, ин­ду­ст­ри­аль­ное и кам­не­са­мо­цвет­ное сы­рьё, тех­нич. и пить­е­вые под­зем­ные во­ды.

Кли­мат. Тер­ри­то­рия К. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах уме­рен­но­го кли­ма­тич. поя­са. Внут­ри­кон­ти­нен­таль­ное по­ло­же­ние в центр. час­ти Ев­ра­зии оп­ре­де­ля­ет за­суш­ли­вость и зна­чит. кон­ти­нен­таль­ность кли­ма­та. Ле­том тер­ри­то­рия на­хо­дит­ся под влия­ни­ем Азор­ско­го, зи­мой – Си­бир­ско­го ан­ти­ци­кло­нов. В те­че­ние все­го го­да слу­ча­ют­ся пе­рио­дич. втор­же­ния хо­лод­ных воз­душ­ных масс с за­па­да, се­ве­ро-за­па­да и се­ве­ра. Обыч­но дви­же­ние хо­лод­ных фрон­тов про­сле­жи­ва­ет­ся до юго-вост. и вост. гор­ных ре­гио­нов, где они не­ред­ко за­дер­жи­ва­ют­ся, и в пред­горь­ях ус­та­нав­ли­ва­ет­ся про­дол­жи­тель­ная не­на­ст­ная по­го­да. В сев. и центр. рай­онах круг­лый год пре­об­ла­да­ет вет­ре­ная по­го­да, в сред­нем за год ско­ро­сти вет­ра со­став­ля­ют 4–5 м/с, на вост. по­бе­ре­жье Кас­пий­ско­го м. и в Му­год­жа­рах дос­ти­га­ют 7–8 м/с; оча­ги по­вы­шен­ных ско­ро­стей вет­ра ха­рак­тер­ны так­же для пред­гор­ных и гор­ных рай­онов.

Изо­тер­мы ян­ва­ря и ию­ля от­кло­ня­ют­ся от суб­ши­рот­но­го по­ло­же­ния лишь под влия­ни­ем оро­гра­фич. барь­е­ров и ак­ва­то­рий круп­ней­ших озёр. Ср. темп-ры ян­ва­ря от –18 °С на се­ве­ре и вос­то­ке до –3 °С в са­мой юж. час­ти рав­нин­ной тер­ри­то­рии; ию­ля – от 19 °С на се­ве­ре до 28–30 °С на юге. В го­рах про­яв­ля­ет­ся вы­сот­ная кли­ма­тич. зо­наль­ность. Зи­мой в пре­де­лах низ­ко­го­рий и сред­не­го­рий, бла­го­да­ря ин­вер­сии тем­пе­ра­тур, зна­чи­тель­но те­п­лее, чем на рав­ни­нах и в меж­гор­ных по­ни­же­ни­ях.

В це­лом К. ха­рак­те­ри­зу­ет­ся скуд­ны­ми осад­ка­ми, край­не не­рав­но­мер­но рас­пре­де­лён­ны­ми по тер­ри­то­рии. В сев. час­ти в пре­де­лах ле­со­степ­ной зо­ны в сред­нем за год вы­па­да­ет 300–400 мм осад­ков, к югу в пре­де­лах степ­ной зо­ны их ко­личе­ст­во сни­жа­ет­ся до 250 мм; в по­лу­пус­ты­нях и пус­ты­нях на юге рав­нин­ной час­ти – до 100–200 мм, в пред­горь­ях и го­рах юга и юго-вос­то­ка воз­рас­та­ет до 500–1000 мм, на зап. скло­нах Ал­тая – до 1600 мм. Со 2-й пол. 20 в. су­ще­ст­вен­ное умень­ше­ние сред­не­го­до­вых сумм осад­ков на­блю­да­ет­ся на п-ове Ман­гыш­лак, в пес­ках Мойын­кум и в по­лу­пус­тын­ных вост. рай­онах. Уве­ли­че­ние го­до­вых сумм осад­ков от­ме­че­но в пре­де­лах Му­год­жар, Ка­зах­ско­го мел­ко­со­поч­ни­ка, Сев. и Зап. Тянь-Ша­ня. В це­лом на­блю­да­ет­ся тен­ден­ция к по­вы­ше­нию сред­не­го­до­вых и сред­не­се­зон­ных тем­пе­ра­тур воз­ду­ха, гл. обр. зим­них, осо­бен­но на вост. по­бе­режье Кас­пий­ско­го мо­ря.

Вы­со­та сне­го­вой ли­нии со­став­ля­ет в ср. от 2900 м в пре­де­лах Ал­тая до 3800–3900 м в го­рах Заи­лий­ско­го и Джун­гар­ско­го Ала­тау; в за­ви­си­мо­сти от экс­по­зи­ции скло­нов её по­ло­же­ние ко­леб­лет­ся в пре­де­лах 200–250 м. В К. на­счи­ты­ва­ет­ся 1450 лед­ни­ков об­щей пл. 1090 км2 (по дан­ным Е. Н. Ви­ле­со­ва, 2007). По пло­ща­ди пре­об­ла­да­ют скло­но­вые лед­ни­ки (79%), по чис­лу – до­лин­ные лед­ни­ки (66%). Ок. 50% об­ще­го чис­ла и пло­ща­ди лед­ни­ков со­сре­до­то­че­но в го­рах Джун­гар­ско­го Ала­тау, мно­го­чис­лен­ны лед­ни­ки в вы­со­ко­горь­ях Тянь-Ша­ня, Тар­ба­га­тая, Ал­тая.

Внут­рен­ние во­ды. К. от­но­сит­ся к чис­лу наи­ме­нее обес­пе­чен­ных во­дой ре­гио­нов ми­ра; по уров­ню во­до­обес­пе­чен­но­сти (6 тыс. м3 на 1 чел. в год) за­ни­ма­ет по­след­нее ме­сто сре­ди стран СНГ. Наи­бо­лее об­вод­не­ны гор­ные рай­оны юга и вос­то­ка стра­ны, где на 1 км2 при­хо­дит­ся до 200 тыс. м3 во­ды в год; наи­ме­нее – рай­оны При­кас­пия, Вост. При­ара­лья и юго-зап. При­бал­ха­шья (1 тыс. м3 на 1 км2).

На тер­ри­то­рии К. на­счи­ты­ва­ет­ся ок. 39 тыс. рек и врем. во­до­то­ков, в т. ч. св. 8 тыс. рек, имею­щих дли­ну св. 10 км. Круп­ней­шие ре­ки (дли­на в пре­де­лах К.): Ир­тыш (Ер­тис, 1700 км), Ишим (Есиль, 1400 км), Сыр­да­рья (1400 км), Урал (Жайык, 1082 км). Ре­ки сев. и сев.-вост. час­тей стра­ны, от­но­сят­ся к бас­сей­ну Сев. Ле­до­ви­то­го ок. (Ир­тыш с при­то­ка­ми Ишим и То­бол), б. ч. рек при­над­ле­жит внутр. бас­сей­нам Кас­пий­ско­го м. (Урал, Эм­ба), Араль­ско­го мо­ря (Сыр­да­рья); озёр Бал­хаш (Или), Тен­гиз (Ну­ра) и др. В це­лом пре­об­ла­да­ют ма­лые рав­нин­ные ре­ки со сне­го­вым пи­та­ни­ем, пе­ре­сы­хаю­щие в лет­ний пе­ри­од или на неск. лет; на юге и вос­то­ке – гор­ные ре­ки, имею­щие лед­ни­ко­вое пи­та­ние и об­ла­даю­щие зна­чит. гид­ро­энер­ге­тич. по­тен­циа­лом (ок. 170 млрд. кВт· ч в год).

На­счи­ты­ва­ет­ся св. 48 тыс. озёр об­щей пл. св. 45 тыс. км2, наи­бо­лее мно­гочис­лен­ны ма­лые озё­ра (пл. ме­нее 1 км2). Круп­ней­шие озё­ра: Бал­хаш, Тен­гиз в центр. час­ти, Ала­коль и Са­сык­коль у Джун­гар­ских во­рот, Зай­сан и Мар­ка­коль на вос­то­ке. Час­тич­но К. при­над­ле­жат ак­ва­то­рии круп­ней­ших озёр ми­ра – Кас­пий­ско­го и Араль­ско­го мо­рей. Мно­го­чис­лен­ны озё­ра в ле­со­степ­ной и сев. час­ти степ­ной зон, круп­ней­шее из них – Си­ле­ти­те­низ (Се­лек­ты-Тен­гиз).

Соз­да­но св. 200 во­до­хра­ни­лищ об­щим объ­ё­мом св. 95,5 км3 (без учё­та пру­дов и ма­лых во­до­хра­ни­лищ, рас­счи­тан­ных на за­дер­жа­ние ве­сен­не­го сто­ка), в т. ч. Бух­тар­мин­ское во­до­хра­ни­ли­ще, Кап­ча­гай­ское во­до­хра­ни­ли­ще, Чар­да­рин­ское (Шар­да­ра) на р. Сыр­да­рья (5,5 км3), Верх­не­то­боль­ское (0,82 км3) и Ка­ра­то­мар­ское (0,59 км3) на р. То­бол, Сер­ге­ев­ское на р. Ишим (0,7 км3) и др.

Об­щие сред­не­го­до­вые ре­сур­сы по­верх­но­ст­ных вод со­став­ля­ют 100,5 км3, из ко­то­рых толь­ко 56,5 км3 фор­ми­ру­ют­ся на тер­ри­то­рии К., а 44 км3 по­сту­па­ют из со­пре­дель­ных го­су­дарств – Ки­тая, Уз­бе­ки­ста­на, Кир­ги­зии, Рос­сии. Сред­не­го­до­вое во­до­по­треб­ле­ние 20 км3, из них 59% идёт на ну­ж­ды с. х-ва, 23,7% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия, ок. 4% ис­поль­зу­ет­ся для ком­му­наль­но-бы­то­во­го во­до­снаб­же­ния, 13,3% рас­хо­ду­ет­ся на про­чие ну­ж­ды (ры­бо­хо­зяй­ст­вен­ные, энер­ге­ти­че­ские и др.). Воз­врат­ные во­ды об­щим объ­ё­мом ок. 9 км3/год (2007) в со­ста­ве кол­лек­тор­но-дре­наж­ных, сброс­ных и сточ­ных вод от оро­ше­ния, пром-сти и ком­му­наль­но-бы­то­во­го хо­зяй­ст­ва слу­жат до­пол­ни­тель­ным ре­сур­сом во­до­поль­зо­ва­ния по­сле со­от­вет­ст­вую­щей об­ра­бот­ки, из них не бо­лее 2 км3 вновь по­сту­па­ет в ре­ки бас­сей­нов Сыр­да­рьи, Ир­ты­ша, Или и др., б. ч. рас­сеи­ва­ет­ся по тер­ри­то­рии. Не­рав­но­мер­ное рас­пре­де­ле­ние по­верх­но­ст­ных вод по тер­ри­то­рии, зна­чит. ко­ле­ба­ния сто­ка рек по го­дам и се­зо­нам, пре­вы­ше­ние объ­ё­мов ис­поль­зо­ва­ния сто­ка транс­гра­нич­ных рек со­пре­дель­ны­ми стра­на­ми и чрез­мер­ное по­треб­ле­ние во­ды на оро­ше­ние в пре­де­лах К. соз­да­ют уг­ро­зу де­фи­ци­та и ис­то­ще­ния вод­ных ре­сур­сов.

Раз­ве­да­ны 626 ме­сто­ро­ж­де­ний и уча­ст­ков под­зем­ных вод с сум­мар­ны­ми за­па­са­ми 15,83 км3 в год, ок. 50% ко­то­рых со­сре­до­то­че­но в юж. рай­онах, ок. 20% – в за­пад­ных.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Внут­ри­кон­ти­нен­таль­ное по­ло­же­ние К., зна­чи­тель­ная про­тя­жён­ность тер­ри­то­рии по ши­ро­те и дол­го­те, че­ре­до­ва­ние гор­но­го и рав­нин­но­го рель­е­фа обу­слов­ли­ва­ют вы­со­кое ланд­шафт­ное и био­логич. раз­но­об­ра­зие. Для К. ха­рак­тер­ны чёт­ко вы­ра­жен­ные ши­рот­ная зо­наль­ность на рав­ни­нах, в го­рах – вы­сот­ная по­яс­ность.

От­ме­ча­ет­ся мно­же­ст­во раз­но­вид­но­стей почв разл. фи­зи­ко-хи­мич. свойств и уров­ня пло­до­ро­дия. Вслед­ст­вие за­суш­ли­во­сти кли­ма­та, раз­но­об­ра­зия ус­ло­вий рель­е­фа и поч­во­об­ра­зую­щих по­род ха­рак­тер­на ком­плекс­ность поч­вен­но­го по­кро­ва.

Вы­ще­ло­чен­ные чер­но­зё­мы ле­со­степ­ной зо­ны сев. час­ти стра­ны к югу сме­ня­ют­ся обык­но­вен­ны­ми чер­но­зё­ма­ми уме­рен­но за­суш­ли­вой сте­пи, тём­но-каш­та­но­вы­ми поч­ва­ми уме­рен­но су­хих сте­пей, ти­пич­ны­ми каш­та­но­вы­ми – су­хих сте­пей и свет­ло-каш­та­но­вы­ми – по­лу­пус­тынь. Св. 1/2 пло­ща­ди рав­нин­ных почв при­хо­дит­ся на до­лю бу­рых пус­тын­но-степ­ных и се­ро-бу­рых пус­тын­ных почв, че­ре­дую­щих­ся с об­шир­ны­ми мас­си­ва­ми пес­ча­ных и та­кы­ро­вид­ных почв. На под­гор­ных рав­ни­нах и в пред­горь­ях Зап. и Сев. Тянь-Ша­ня пре­об­ла­да­ют се­ро­зё­мы и свет­ло-каш­та­но­вые поч­вы. В низ­ко­горь­ях Сев. Тянь-Ша­ня, Сау­ра, Тар­ба­га­тая, Зап. Ал­тая рас­про­стра­не­ны гор­ные каш­та­но­вые поч­вы и гор­ные чер­но­зё­мы, вы­ше сме­няю­щие­ся гор­ны­ми се­ры­ми лес­ны­ми и тем­но­цвет­ны­ми лес­ны­ми поч­ва­ми. Над верх­ней гра­ни­цей ле­са сфор­ми­ро­ва­лись гор­но-лу­го­вые поч­вы.

Ши­ро­ко раз­ви­ты не­при­год­ные или ма­ло­при­год­ные для зем­ле­де­лия поч­вы; напр., пес­ча­ные мас­си­вы за­ни­ма­ют 27 млн. га, со­лон­ча­ки – 20 млн. га. Поч­вы име­ют в це­лом не­вы­со­кое ес­теств. пло­до­ро­дие, в зна­чит. сте­пе­ни под­вер­же­ны эро­зии, де­фля­ции, за­со­ле­нию и др. не­бла­го­при­ят­ным про­цес­сам. Не­со­блю­де­ние аг­ро­тех­нич. пра­вил об­ра­бот­ки почв при­во­дит к ак­тив­но­му про­яв­ле­нию эро­зии на пл. 19 млн. га и де­фля­ции на пл. 45 млн. га; на 11 млн. га быв. це­лин­ных зе­мель, ак­тив­но ис­поль­зо­вав­ших­ся в 1950–80-х гг. и впо­след­ст­вии за­бро­шен­ных, на­блю­да­ет­ся ис­то­ще­ние почв вслед­ст­вие их де­гу­ми­фи­ка­ции.

В со­ста­ве фло­ры св. 5754 ви­дов со­су­ди­стых рас­те­ний из 128 се­мейств, в т. ч. 68 ви­дов дре­вес­ных по­род, 266 – кус­тар­ни­ков, 433 – кус­тар­нич­ков и по­лу­кус­тар­нич­ков, 2598 – мно­го­лет­них и 849 – од­но­лет­них трав. Эн­де­мич­ны для стра­ны св. 14% ви­дов рас­те­ний, 404 ви­да как ред­кие и ис­че­заю­щие вне­се­ны в Крас­ную кни­гу Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан. Раз­но­об­ра­зие и са­мо­быт­ность фло­ры на рав­ни­нах воз­рас­та­ют с за­па­да на вос­ток; в го­рах – с се­веро-вос­то­ка на юго-за­пад.

На се­ве­ре, в пре­де­лах ле­со­степ­ной зо­ны и в сев. час­ти степ­ной зо­ны, рас­про­стра­не­ны раз­но­трав­но-зла­ко­вые сте­пи (ко­вы­ли, тип­чак, тон­ко­ног, ов­сец, во­лос­нец, по­лы­ни), в пой­мах рек – ко­ст­ро­вые и пы­рей­ные лу­га. Ха­рак­тер­ны оси­но­во-бе­рё­зо­вые лес­ные мас­си­вы (кол­ки), лен­точ­ные и ост­ров­ные со­сно­вые бо­ры. Для су­хой сте­пи ха­рак­тер­ны тип­ча­ко­во-ко­выль­ные со­об­ще­ст­ва. В по­лу­пус­ты­нях гос­под­ству­ет по­лын­но-зла­ко­вая рас­ти­тель­ность (по­лы­ни бе­лая и чёр­ная, тыр­са и др.). Рас­тит. по­кров гли­ни­стых и щеб­ни­стых пус­тынь пред­став­лен ксе­ро­фит­ны­ми кус­тар­ни­ка­ми и по­лу­кус­тар­нич­ка­ми, в т. ч. га­ло­фит­ны­ми (прут­няк, сар­са­зан, би­юр­гун, кок­пек, со­ле­рос, бе­лая и чёр­ная по­лы­ни, ас­т­ра­га­лы, жан­так, те­ре­скен, та­ма­риск и др.). Для пес­ча­ных пус­тынь ха­рак­тер­ны псам­мо­фи­ты (пес­ча­ная по­лынь, пес­ча­ный овёс, джуз­гун, пес­ча­ная ака­ция, бе­лый сак­са­ул и др.). В пес­ках Кы­зыл­кум име­ют­ся за­рос­ли чёр­но­го сак­сау­ла. В пред­горь­ях и в ниж­них час­тях скло­нов гор­ных хреб­тов раз­ви­ты сте­пи. Вы­ше встре­ча­ют­ся кус­тар­ни­ки – ши­пов­ник, жи­мо­лость, бар­ба­рис; на сев. скло­нах Заи­лий­ско­го Ала­тау – ро­щи ди­кой и куль­ти­ви­руе­мой яб­ло­ни, боя­рыш­ни­ка. В сред­не­гор­ных хвой­ных ле­сах Ал­тая и Джун­гар­ско­го Ала­тау про­из­ра­ста­ют си­бир­ская ли­ст­вен­ни­ца, ель, со­сна, пих­та, кедр, для Тянь-Ша­ня ха­рак­тер­на тянь-шань­ская ель. Над верх­ней гра­ни­цей ле­са раз­ви­ты суб­аль­пий­ские и аль­пий­ские лу­га с бо­га­тым раз­но­травь­ем, яв­ляю­щие­ся цен­ны­ми кор­мо­вы­ми угодь­я­ми. В бо­лее вы­со­ких час­тях хреб­тов Тянь-Ша­ня встре­ча­ют­ся ар­чов­ни­ки (за­рос­ли мож­же­вель­ни­ка тур­ке­стан­ско­го).

Ле­си­стость с учё­том сак­сау­ло­вых ле­сов и кус­тар­ни­ков со­став­ля­ет в сред­нем 4,5%; наи­бо­лее вы­со­ка до­ля ле­сов на юге (до 69% в сред­не­горь­ях Тянь-Ша­ня) и се­ве­ре (до 12% в ле­со­степ­ной зо­не Зап.-Си­бир­ской рав­ни­ны). Важ­ное во­до­ох­ран­ное и во­до­ре­гу­ли­рую­щее зна­че­ние име­ют пой­мен­ные (вдоль рек Ир­тыш, Ишим, То­бол, Урал) и ту­гай­ные ле­са. Ис­кусств. лес­ные на­са­ж­де­ния за­ни­ма­ют ок.1 млн. га (гл. обр. в Жам­был­ской, Юж.-Ка­зах­стан­ской, Вост.-Ка­зах­стан­ской, Ак­мо­лин­ской, Ал­ма-Атин­ской, Кос­та­най­ской об­лас­тях). При­ня­тая в 2003 пра­ви­тельств. про­грам­ма «Ле­са Ка­зах­ста­на» пре­ду­смат­ри­ва­ет уве­ли­че­ние объ­ё­мов ле­со­вос­ста­но­ви­тель­ных и ле­со­ох­ран­ных ра­бот.

В со­ста­ве фау­ны по­зво­ноч­ных жи­вот­ных 178 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, 489 ви­дов птиц (в т. ч. 396 гнез­дя­щих­ся), 49 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся и 12 ви­дов зем­но­вод­ных. Из ок. 50 тыс. ви­дов бес­по­зво­ноч­ных б. ч. со­став­ля­ют на­се­ко­мые (ок. 30 тыс. ви­дов). Сре­ди мле­ко­пи­таю­щих осо­бен­но раз­но­об­раз­ны гры­зу­ны: сус­ли­ки, су­рок-бай­бак (в сте­пях); пес­чан­ки, обык­но­вен­ная сле­пу­шон­ка (в пус­ты­нях); по­все­ме­ст­ны по­лёв­ки, туш­кан­чи­ки; а так­же зай­цы (бе­ляк и ру­сак). Ха­рак­тер­ны­ми оби­та­те­ля­ми пус­тынь и по­лу­пус­тынь яв­ля­ют­ся сай­гак и джей­ран. Из хищ­ни­ков по всей тер­ри­то­рии рас­про­стра­не­ны волк, ли­си­ца, бар­сук, лас­ка, в сте­пи – степ­ной хорь, в пус­ты­нях – кор­сак; в гор­ных ле­сах Ал­тая и Тянь-Ша­ня встре­ча­ют­ся бу­рый мед­ведь, снеж­ный барс, рысь, ро­со­ма­ха, ко­ло­нок, бел­ка. Озё­ра и ре­ки бо­га­ты ры­бой (св. 100 ви­дов). В Кас­пий­ском м. оби­та­ют цен­ные ви­ды осет­ро­вых и ло­со­сё­вых рыб, а так­же сельдь, киль­ка, су­дак, лещ, во­бла. В ре­ках и озё­рах сев. час­ти во­дят­ся са­зан, щу­ка, окунь, ка­рась; в гор­ных ре­ках – тай­мень, ха­ри­ус, нель­ма. На во­до­ёмах еже­год­но гнез­дят­ся 7–8 млн. птиц, ещё 8–10 млн. про­ле­та­ют в пе­ри­од ве­сен­не-осен­них ми­гра­ций.

Пло­щадь охот­ничь­их уго­дий 243,9 млн. га. Сре­ди ко­пыт­ных осн. объ­ек­та­ми про­мы­сло­вой охо­ты яв­ля­ют­ся сай­гак, лось, ко­су­ля, ка­бан, гор­ные ба­ра­ны, ка­бар­га, ма­рал; охот­ни­чье-про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют св. 140 ви­дов птиц, в т. ч. во­до­пла­ваю­щие (гу­си, ут­ки, лы­су­хи). Рез­кое со­кра­ще­ние чис­лен­но­сти мн. ви­дов жи­вот­ных и рас­те­ний свя­за­но с из­ме­не­ни­ем и ут­ра­той ме­сто­оби­та­ний вслед­ст­вие хо­зяйств. дея­тель­но­сти и не­со­блю­де­ни­ем тре­бо­ва­ний при­ро­до­охран­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва. Уг­ро­жаю­щи­ми тем­па­ми со­кра­ща­ет­ся чис­лен­ность жи­вот­ных, пред­став­ляю­щих эко­но­мич. цен­ность. Напр., за по­след­ние 10 лет в 40 раз сни­зи­лась чис­лен­ность сай­га­ка; в 15 раз – ко­ли­че­ст­во гнез­дя­щих­ся со­ко­лов; в 8 раз – за­па­сы осет­ро­вых рыб в Кас­пий­ском мо­ре. В Крас­ную кни­гу Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан вне­сён 221 вид по­зво­ноч­ных жи­вот­ных, в т. ч. 40 – мле­ко­пи­таю­щих. В 20 в. пол­но­стью ис­чез­ли ту­ран­ский тигр, ка­зах­стан­ский под­вид турк­мен­ско­го ку­ла­на, ге­пард, крас­ный волк. Под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния на­хо­дят­ся 15 ви­дов птиц: куд­ря­вый пе­ли­кан, жёл­тая ца­п­ля, кол­пи­ца, ка­ра­вай­ка, фла­мин­го, крас­но­зо­бая ка­зар­ка, ор­лан-бе­ло­хвост, ал­тай­ский улар, сул­тан­ка, стре­пет, стерх, чер­но­го­ло­вый хо­хо­тун, фи­лин и др. Сре­ди зем­но­вод­ных и пре­смы­каю­щих­ся наи­бо­лее ред­ки цен­траль­ноа­зи­ат­ская ля­гуш­ка и се­рый ва­ран. Акк­ли­ма­ти­зи­ро­ва­ны ма­рал, нор­ка, он­дат­ра, со­боль и др.

Ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии. В К. вы­де­ле­ны 109 осо­бо ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих 5,4% пл. стра­ны, в т. ч. 10 за­по­вед­ни­ков (Ак­су-Жа­баг­лин­ский, Ал­ма-Атин­ский, Ала­коль­ский, Бар­са­кель­мес­ский, Зап.-Ал­тай­ский, Ка­ра­тау­ский, Кор­гал­жын­ский, На­ур­зум­ский, Мар­ка­коль­ский, Ус­тюрт­ский), 10 нац. пар­ков (Ал­тын-Эмель, Ба­я­на­ул, Бу­ра­бай, Иле-Ала­тау­ский, Кар­ка­ра­лин­ский, Ка­тон-Ка­ра­гай, Кок­ше­тау, Ча­рын­ский, Сай­рам-Угам­ский, Коль­сай­ский), 50 при­род­ных за­каз­ни­ков (гео­ло­гич., бо­та­нич., зоо­ло­гич., озёр­ные, бо­лот­ные, ланд­шафт­ные и др.), 26 па­мят­ни­ков при­ро­ды, 5 бо­та­нич. са­дов и др. Боль­шой ин­те­рес пред­став­ля­ет ка­те­го­рия гос. при­род­ных ре­зер­ва­тов (вве­де­на в 2006), цель ко­то­рых, по­ми­мо со­хра­не­ния и вос­ста­нов­ле­ния ланд­шафт­но­го и био­ло­гич. раз­но­об­ра­зия, за­клю­ча­ет­ся в обес­пе­че­нии ус­той­чи­во­го раз­ви­тия и сба­лан­си­ро­ван­но­го ис­поль­зо­ва­ния при­род­ных ре­сур­сов на тер­ри­то­рии, ис­пы­ты­ваю­щей за­мет­ное хо­зяйств. воз­дей­ст­вие. Соз­да­ны 2 при­род­ных ре­зер­ва­та – Ер­тис-ор­маны и Се­мей-ор­ма­ны в Се­ми­па­ла­тин­ском При­ир­ты­шье. В це­лом в гра­ни­цах су­ще­ст­вую­щих ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий пред­став­ле­на б. ч. на­зем­ных эко­си­стем и рас­тит. со­об­ществ.

Че­рез тер­ри­то­рию рес­пуб­ли­ки про­ле­га­ют ми­гра­ци­он­ные пу­ти ок. 140 ви­дов вод­но-бо­лот­ных птиц, 11 из ко­то­рых вне­се­ны в Крас­ную кни­гу МСОП. Под­дер­жа­ние по­пу­ля­ций этих ред­ких и эн­де­мич­ных птиц обес­пе­чи­ва­ют 14 вод­но-бо­лот­ных уго­дий гло­баль­но­го зна­че­ния об­щей пл. 17 тыс. км2. Раз­ме­ще­ны они пре­им. в центр., юго-вост. и вост. час­тях К. Кор­гал­жын­ская и Ир­гиз-Тур­гай­ская сис­те­мы озёр на­хо­дят­ся под ох­ра­ной Рам­сар­ской кон­вен­ции.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния К. со­став­ля­ют ка­за­хи – 53,4% (1999, пе­ре­пись). Рус­ские (30%), ук­ра­ин­цы (3,7%) и нем­цы (2,4%) про­жи­ва­ют в осн. на се­ве­ре и во­сто­ке. Сре­ди пред­ста­ви­те­лей др. на­ро­дов – та­та­ры (1,7%), уйгу­ры (1,4%), бе­ло­ру­сы (0,7%), ко­рей­цы (0,7%), азер­бай­джан­цы, тур­ки, по­ля­ки, дун­га­не, кур­ды, тад­жи­ки, баш­ки­ры, мол­да­ва­не и др.

В 1990-х гг. из-за мас­со­во­го от­то­ка чис­лен­ность на­се­ле­ния К. со­кра­ща­лась (16,2 млн. чел., по пе­ре­пи­си 1989; 14,8 млн. чел. в 2001). За 1993–2001 стра­ну по­ки­ну­ли св. 3,2 млн. чел., гл. обр. не от­но­ся­щих­ся к ти­туль­ной на­ции, из них 27% (в осн. нем­цы) вы­еха­ли в стра­ны даль­не­го за­ру­бе­жья; за тот же пе­ри­од в стра­ну при­бы­ло ок. 1,2 млн. чел. (в т. ч. ка­за­хи из со­пре­дель­ных рай­онов Ки­тая). В сер. 2000-х гг. впер­вые с кон. 1980-х гг. чис­ло при­бы­ваю­щих на жи­тель­ст­во в К. пре­вы­си­ло ко­ли­че­ст­во отъ­ез­жаю­щих (по­ло­жи­тель­ное саль­до внеш­них ми­гра­ций ок. 1,5 на 1000 жит., 2005). В нач. 21 в. чис­лен­ность на­се­ле­ния рас­тёт в ср. на 0,7% в год. Сред­не­го­до­вые тем­пы естеств. при­рос­та на­се­ле­ния по­вы­ша­ются (8,0 на 1000 жит. в 2005; 4,6 на 1000 жит. в 1999). Ро­ж­дае­мость 18,4 на 1000 жит.; смерт­ность 10,4 на 1000 жит. (2005). Мла­ден­чес­кая смерт­ность от­но­си­тель­но вы­со­кая – 15,2 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 2,22 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну (2005; 1,84 в 1999); св. 27% жен­щин име­ют трёх и бо­лее детей. В 2001 гра­ни­ца тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та по­вы­ше­на до 62 лет для муж­чин и 57 лет для жен­щин. В воз­рас­т­ной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) 26,2%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 63,4%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 10,4% (2005). В сред­нем на 100 муж­чин при­хо­дит­ся 107,8 жен­щи­ны. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 65,9 го­да (муж­чи­ны – 60,3, жен­щи­ны – 71,8 го­да).

Ср. плот­ность на­се­ле­ния од­на из са­мых низ­ких сре­ди стран Ев­ра­зии – 5,6 чел./км2 (2006). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны юж., сев. и вост. об­лас­ти (ср. плот­ность на­се­ле­ния Юж­но-Ка­зах­стан­ской обл. 19,7 чел./км2, Ал­ма-Атин­ской – 7,2 чел./км2, Жам­был­ской – 6,9 чел./км2, Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ской – ок. 6,8 чел./км2); наи­ме­нее – зап. и юго-зап. рай­оны К. (плот­ность на­се­ле­ния Ман­ги­стау­ской и Ак­тю­бин­ской об­лас­тей ок. 2,2 чел./км2, Кы­зы­лор­дин­ской – 2,7 чел./км2). До­ля гор. нас. 57,1% (2006). Круп­ней­шие го­ро­да (тыс. чел., 2006, офиц. дан­ные): Ал­ма-Ата 1247,9; Ас­та­на 550,4; Шым­кент 526,1; Ка­ра­ган­да 446,1; Та­раз 336,1; Пав­ло­дар 295,7; Усть-Ка­ме­но­горск 288,5; Се­ми­па­ла­тинск (Се­мей) 277,3; Ак­то­бе 258,0; Кос­та­най 207,8; Уральск 202,0.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное на­се­ле­ние 7901,7 тыс. чел. (2005), из них в эко­но­ми­ке за­ня­то 7261,0 тыс. чел. (в т. ч. на­ём­ные ра­бот­ни­ки 63,9%, са­мо­стоя­тель­но за­ня­тые 36,1%). В струк­ту­ре за­ня­то­сти на сфе­ру ус­луг при­хо­дит­ся 46,3% (в т. ч. оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля 14,3%, об­ра­зо­ва­ние 9,5%, транс­порт и связь 7,3%, здра­во­охра­не­ние 4,5%, опе­ра­ции с не­дви­жи­мо­стью 4,0%, пр. ус­лу­ги 6,7%), сель­ское, лес­ное хо­зяй­ст­во и ры­бо­лов­ст­во – 32,2%, пром-сть – 12,3%, строи­тель­ст­во – 5,7% (2005). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 8,1% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния.

В К. за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны 3993 ре­лиг. объ­е­ди­не­ния (3034 куль­то­вых со­ору­же­ния; 2007). Боль­шин­ст­во ве­рую­щих – му­суль­ма­не-сун­ни­ты. Сре­ди ис­лам­ских учеб­ных за­ве­де­ний центр. ме­сто за­ни­ма­ет Ун-т ис­лам­ской куль­ту­ры «Нур-Му­ба­рак» (Ал­ма-Ата). Зна­чит. чис­ло жи­те­лей К. ис­по­ве­ду­ет пра­во­сла­вие. Дей­ст­ву­ют бо­лее 120 при­хо­дов и 7 мо­на­сты­рей Ас­та­най­ской и Ал­ма-Атин­ской (уч­ре­ж­де­на в 1871), Ураль­ской и Гурь­ев­ской (1908, закрыта в 1933; вос­ста­нов­ле­на в 1991), Чим­кент­ской и Ак­мо­лин­ской (1991) епар­хий РПЦ. В К. име­ют­ся ста­ро­об­рядч. при­хо­ды и при­хо­ды Ар­мян­ской апо­столь­ской церк­ви. Ка­то­ли­цизм ис­по­ве­ду­ют в осн. по­том­ки нем­цев, по­ля­ков и ук­ра­ин­цев; за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны как рим­ско-ка­то­лич., так и гре­ко-ка­то­лич. при­хо­ды. Су­ще­ст­ву­ют так­же об­щи­ны еван­гель­ских хри­сти­ан-бап­ти­стов, лю­те­ран, ад­вен­ти­стов седь­мо­го дня, сви­де­те­лей Ие­го­вы, пя­ти­де­сят­ни­ков, ба­ха­итов, Об-ва соз­на­ния Криш­ны, Церк­ви по­след­не­го за­ве­та и др.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Тер­ри­то­рия Ка­зах­ста­на в древ­но­сти. Древ­ней­шие сле­ды че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии К. от­но­сят­ся к т. н. ев­ра­зий­ско­му мик­ро­ин­ду­ст­ри­аль­но­му Аше­лю (по совр. оцен­кам: ок. 1 млн. – 200 тыс. лет на­зад), из­вест­ны на пред­гор­ной рав­ни­не ме­ж­ду юго-зап. скло­ном хреб­та Ка­ра­тау и до­ли­ной Сыр­да­рьи (Кош­кур­ган, Шок­тас) и в не­ко­то­рых др. рай­онах; в Ср. При­ир­ты­шье вы­де­ля­ют­ся па­мят­ни­ки с га­леч­ны­ми ору­дия­ми [Ле­бя­жье (Ак­ку), Ма­рал­ды]. Сред­ний па­лео­лит (эпо­ха Му­стье) пред­став­лен во всех осн. ре­гио­нах (в т. ч. сто­ян­ка Ка­ра­су, где вы­де­ле­ны 3 эта­па; сто­ян­ки в Ка­ра­тау у мест до­бы­чи кам­ня и др.). Мож­но го­во­рить о яв­ном ло­каль­ном свое­об­ра­зии па­мят­ни­ков верх­не­го па­лео­ли­та (сре­ди важ­ней­ших – Виш­нёв­ка, Ку­дай­коль, Шуль­бин­ка, име­ни Ч. Ва­ли­ха­но­ва). Ме­зо­лит (сто­ян­ки и мас­тер­ские, ос­тав­лен­ные не­боль­ши­ми кол­лек­ти­ва­ми) луч­ше изу­чен на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке Ка­зах­ста­на.

Не­олит на юго-за­па­де и юге К. (с 6–5-го тыс. до н. э.) пред­став­лен ва­ри­ан­том кель­те­ми­нар­ской куль­ту­ры. При­ме­ча­те­лен пе­щер­ный па­мят­ник Ка­ра­ун­гур с круг­ло­дон­ны­ми со­су­да­ми, ок­ра­шен­ны­ми крас­ной крас­кой. На за­па­де, се­ве­ро-за­па­де и се­ве­ре вы­деле­ны па­мят­ни­ки вол­го-ураль­ской, ор­лов­ской, ма­ханд­жар­ской, ат­ба­сар­ской культур, се­ро­гла­зов­ской куль­ту­ры, на вос­то­ке – усть-на­рымской куль­ту­ры, ос­тав­лен­ные ры­бо­ло­ва­ми и охот­ни­ка­ми. Из­вест­ны оди­ноч­ные мо­ги­лы: Ши­дер­ты 3 – в фор­ме лод­ки с во­гну­тым дном, ори­ен­ти­ро­ва­на вдоль ре­ки, по­верх – ка­мен­ная клад­ка, кос­тяк вы­тя­нут на спи­не, ступ­ни скре­ще­ны, на шее – оже­ре­лье из рез­цов и клы­ков сай­ги и боб­ра; у пос. Же­ле­зин­ка – час­тич­ное тру­по­сож­же­ние, среди инвентаря: ка­мен­ные и кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел и дро­ти­ков, ук­ра­ше­ния из клы­ков ка­ба­на, зу­бов хищ­ни­ков, ра­ко­вин, круг­ло­дон­ная ке­ра­ми­ка с ор­на­мен­таль­ны­ми поя­са­ми, в т. ч. «ро­зет­ка­ми» на дне, вы­пол­нен­ны­ми гре­бен­ча­тым штам­пом и вдав­ле­ния­ми па­лоч­кой.

На­ча­ло эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла (кон. 4-го – 3-е тыс.) на б. ч. тер­ри­то­рии К. пред­став­ле­но гре­бен­ча­то­го гео­мет­риз­ма куль­ту­ра­ми (тер­сек­ская, бо­тай­ская и др.). В При­ир­ты­шье рас­про­стра­не­ны па­мят­ни­ки ши­дер­тин­ско­го (при­ме­ча­тель­ны ка­мен­ные вкла­ды­ше­вые ору­дия с кос­тя­ной ос­но­вой, ана­ло­гич­ные при­бай­каль­ским) и усть-на­рым­ско­го ти­пов, в Вол­го-Ураль­ском ме­ж­ду­ре­чье – па­мят­ни­ки ал­та­тин­ско­го типа, при­кас­пий­ской куль­ту­ры и хва­лын­ско-сред­не­сто­гов­ской куль­ту­ры. В по­след­них по­яв­ля­ют­ся на­чат­ки жи­вот­но­вод­ст­ва и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (ги­по­те­за о до­ме­сти­ка­ции ло­ша­ди на­селе­ни­ем тер­сек­ской и бо­тай­ской куль­тур не име­ет на­дёж­ных до­ка­за­тельств). В ура­ло-ка­зах­стан­ских сте­пях от­ме­че­ны ред­кие по­гре­бе­ния (Ка­ра­гаш и др.), ко­то­рые со­от­но­сят с ям­ной куль­ту­рой и афа­нась­ев­ской куль­ту­рой.

Позд­ний брон­зо­вый век (2-е – нач. 1-го тыс.) пред­став­лен ря­дом ло­каль­ных ва­ри­ан­тов и фаз ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ры (общ­но­сти) и сме­нив­шей её ва­ли­ковой ке­ра­ми­ки куль­туры (общ­но­сти). В При­ир­ты­шье им пред­ше­ст­во­ва­ли по­се­ле­ния елу­нин­ской куль­ту­ры, а на ис­хо­де брон­зо­во­го ве­ка здесь по­яв­ля­ют­ся по­гре­баль­ные па­мят­ни­ки ир­мен­ской куль­ту­ры. Для Ев­ра­зий­ской степ­ной ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции, ку­да вхо­ди­ли и эти куль­ту­ры, важ­ную роль иг­ра­ли рас­по­ло­жен­ные на тер­ри­то­рии К. гор­но-ме­тал­лур­гич. цен­тры Ураль­ской (Му­год­жа­ры), Ка­зах­стан­ской (Кок­ше­тау­ский, Бая­на­уль­ский, Ус­пен­ско-Кар­ка­ра­лин­ский, Жез­каз­ган-Улы­тау­ский, Се­ве­ро-Бет­пак-Да­лин­ский, Бал­хаш­ский) и Сая­но-Ал­тай­ской (Руд­ный Ал­тай) гор­но-ме­тал­лур­гич. об­лас­тей, про­дук­ция ко­то­рых рас­про­стра­ня­лась на ог­ром­ной тер­ри­то­рии. На ме­сто­ро­ж­де­ни­ях К. (Джез­каз­ган (Жез­каз­ган), Кен­каз­ган, Ал­тын­то­бе, Спас­ское, Ко­ун­рад и др.) в осн. в позд­нем брон­зо­вом ве­ке бы­ло до­бы­то не ме­нее 10 млн. т ру­ды и вы­плав­ле­но не ме­нее 450 тыс. т ме­ди. На­чи­ная с брон­зо­во­го ве­ка по­яв­ля­ют­ся пет­рог­ли­фы (не­ко­то­рые изо­бра­же­ния до­пол­ня­лись вплоть до Сред­не­ве­ко­вья), олен­ные кам­ни.

На­ча­ло ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (с 8/7 вв. до н. э.) пред­став­ле­но па­мят­ни­ка­ми са­ко-мас­са­гет­ско­го кру­га куль­тур, сав­ро­мат­ской археологической куль­ту­ры, сар­мат­ских ар­хео­ло­ги­че­ских куль­тур, сар­гат­ской куль­ту­ры. Ис­сле­до­вал­ся ряд нек­ро­по­лей с по­гре­бе­ния­ми эли­ты этих объ­е­ди­не­ний, где най­де­ны бо­га­тей­шие ком­плек­сы, в т. ч. с со­хра­нив­ши­мися ор­га­нич. ма­те­риа­ла­ми (Бес­ша­тыр, Ис­сык, Та­ги­скен, Уй­га­рак, Чи­лик­ты, Бе­рель, Бай­ка­ра и др.). Уни­каль­ный куль­то­вый па­мят­ник изу­чал­ся в Бай­те. Па­мят­ни­ки, свя­зан­ные с го­ро­ди­ща­ми, из­вест­ны в При­ара­лье (Чи­рик-Ра­бат) и в При­иши­мье (Ак­тау). Мо­гиль­ни­ки, где при­сут­ст­ву­ют кур­га­ны с от­хо­дя­щи­ми от них ка­мен­ны­ми на­сы­пя­ми («уса­ми»), от­но­сят к тас­мо­лин­ской куль­ту­ре, од­на­ко ма­те­риа­лы, по­лу­чен­ные в За­ура­лье, по­зво­ля­ют счи­тать, что, по край­ней ме­ре, часть из них да­ти­ру­ет­ся эпо­хой Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов. В ни­зовь­ях Сыр­да­рьи сло­жи­лась дже­тыа­сар­ская куль­ту­ра; па­мят­ни­ки кон. 1-го тыс. до н. э. – сер. 1-го тыс. н. э. в ср. те­че­нии Сыр­да­рьи и на юге совр. К. при­над­ле­жат к от­рар­ско-ка­ра­тау­ской и куа­ун­чин­ской куль­ту­рам. Эти зем­ли вхо­ди­ли в гос-во Кан­гюй; ряд па­мят­ни­ков Се­ми­ре­чья свя­зы­ва­ют с усу­ня­ми. Па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии Зап. К. (до нач. 4 в.) от­но­сят к сар­мат­ским ар­хео­ло­гич. куль­ту­рам (наи­бо­лее бо­га­ты мо­гиль­ни­ки Ле­бе­дев­ка и Кы­рык-Оба), в ме­ж­ду­ре­чье То­бо­ла и Иши­ма – к сар­гат­ской куль­туре. На раз­ви­тие куль­тур этой и по­сле­дую­щих эпох важ­ное влия­ние ока­за­ло то, что по тер­ри­то­рии К. про­хо­ди­ло неск. от­ветв­ле­ний Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти.

Тер­ри­то­рия Ка­зах­ста­на в 4 – сер. 15 вв. Су­дя по все­му, гун­ны, дви­гав­шие­ся в Ев­ро­пу, не мог­ли ми­но­вать тер­ри­то­рию К.; воз­мож­но, в свя­зи с этим часть куль­тур ран­не­го же­лез­но­го ве­ка пре­кра­ти­ла су­щест­во­ва­ние, но мно­гие – про­дол­жа­ли раз­ви­вать­ся. Ряд зе­мель на­хо­дил­ся под кон­тро­лем объ­е­ди­не­ния эф­та­ли­тов. Во 2-й пол. 6 в. эти и др. тер­ри­то­рии совр. К. во­шли в Пер­вый (позд­нее в За­пад­ный) Тюрк­ский ка­га­нат, за­тем часть из них кон­тро­ли­ро­ва­ли иные тюр­коя­зыч­ные объ­е­ди­не­ния: тюр­ге­шей, вост. тюр­ков, кар­лу­ков, огу­зов, ки­ма­ков и др. Ото­жде­ст­в­ле­ние с ни­ми ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ков не­ред­ко вы­зы­ва­ет дис­кус­сию. Сре­ди яр­ких на­хо­док – ком­плекс 6 в. у оз. Щу­чье (Бо­ро­вое), ко­то­рый со­дер­жал бо­га­то ук­ра­шен­ные де­та­ли кин­жа­ла, ана­ло­ги ко­то­рым из­вест­ны от Ко­реи до По­ду­на­вья. Сре­ди па­мят­ник­ов есть пря­мо­уголь­ные ка­мен­ные ог­рад­ки и вы­клад­ки, за­час­тую по­кры­тые зем­ля­ной или ка­мен­ной на­сы­пью (в ря­де рай­онов с ни­ми свя­за­ны ка­мен­ные ба­бы и бал­ба­лы), др. ти­пы кур­га­нов, в т. ч. с «уса­ми» (тип Со­лон­чан­ка). Вы­де­ля­ют­ся ком­плек­сы па­мят­ни­ков (ве­ро­ят­но, са­краль­ных зон), не­ред­ко до­пол­няю­щие бо­лее ран­ние груп­пы кур­га­нов, пет­рог­ли­фов и т. д. (Жай­сан, Мер­ке и др.). На ря­де па­мят­ни­ков 2-й пол. 1-го тыс. по­гре­бе­ния лю­дей со­про­во­ж­да­лись за­хо­ро­не­ния­ми ло­ша­дей. В 1-й тре­ти 2-го тыс. ве­ду­щую роль в сте­пях К. ста­ли иг­рать кип­ча­ки.

С 6–8 вв. на юге и в центр. час­ти совр. К. на­блю­да­ет­ся рост го­ро­дов, свя­зан­ных с гос. объ­е­ди­не­ния­ми и, как пра­ви­ло, с ме­ж­ду­нар. тор­гов­лей, в их куль­ту­ре за­мет­ную роль иг­ра­ли ме­ст­ные, со­гдий­ские, тюрк­ские, позд­нее араб­ские и др. эле­мен­ты. Сре­ди них – Та­раз, Ис­фи­джаб (позд­нее Сай­рам), Ус­ба­ни­кет, От­рар, Шав­гар (г. Тур­ке­стан), Сау­ран, Сыг­нак, Ку­лан, Кай­лык, Тал­гар. Чис­ло боль­ших и ма­лых го­ро­дов на тер­ри­то­рии К. (в осн. на юге) к 11–12 вв., по ря­ду оце­нок, при­бли­жа­лось к 200. В 8–10 вв. на юге К. ут­вер­дил­ся ис­лам сун­нит­ско­го тол­ка, хо­тя часть на­се­ле­ния ещё дол­го со­хра­ня­ла вер­ность вы­тес­няе­мым ре­ли­ги­ям (зо­роа­ст­риз­му, буд­диз­му, хри­сти­ан­ст­ву); по­пыт­ки ис­ла­ми­за­ции ко­чев­ни­ков в это вре­мя и позд­нее за­час­тую бы­ли не­удач­ны­ми или но­си­ли по­верх­но­ст­ный ха­рак­тер.

В 1-й пол. 10 в. в Се­ми­ре­чье из Вост. Тур­ке­ста­на вторг­лось тюрк. пле­мя яг­ма. Под его уда­ра­ми рас­пал­ся Кар­лук­ский ка­га­нат, на ба­зе ко­то­ро­го воз­ник­ло гос-во Ка­ра­ха­ни­дов. В кон. 10 – 1-й пол. 11 вв. Ка­ра­ха­ни­ды под­чи­ни­ли се­бе Каш­га­рию, Се­ми­ре­чье, Ма­ве­ран­нахр. В дер­жа­ве Ка­ра­ха­ни­дов бы­ла ус­та­нов­ле­на удель­ная сис­те­ма: ха­ны жа­ло­ва­ли вас­са­лам ик­та с пра­вом сбо­ра в свою поль­зу на­ло­га с оп­ре­де­лён­ных тер­ри­то­рий. Зна­чит. уров­ня раз­ви­тия дос­тиг­ла куль­ту­ра: здесь тво­ри­ли Ю. Ба­ла­са­гу­ни, Мах­муд Каш­га­ри и др. вы­даю­щие­ся мыс­ли­те­ли и по­эты. Во 2-й пол. 11 в. в ус­ло­ви­ях усо­биц ме­ж­ду груп­па­ми ка­ра­ха­нид­ской зна­ти на­ча­лись вой­ны с сель­джу­ка­ми, за­хва­тив­ши­ми Ма­ве­ран­нахр. Рас­пад дер­жа­вы Ка­ра­ха­ни­дов за­вер­шил­ся с втор­же­ни­ем в Се­ми­ре­чье в 1130-х гг. ка­ра­ки­та­ев, ко­то­рые соз­да­ли в Центр. Азии своё го­су­дар­ст­во. В сер. 12 в. от сла­бев­шей дер­жа­вы ка­ра­ки­та­ев от­ко­лол­ся Хо­резм.

В 1219–21 тер­ри­то­рия К. бы­ла за­во­ё­ва­на мон­го­ла­ми и по­де­ле­на ме­ж­ду сы­новь­я­ми Чин­гис­ха­на; вой­ны со­про­во­ж­да­лись раз­ру­ше­ни­ем мн. го­ро­дов, на­ру­ше­ни­ем сло­жив­ших­ся об­ществ. и эко­но­мич. струк­тур. Гор. куль­ту­ра в Се­ми­ре­чье пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние в кон. 13 – 14 вв., на юге, пе­ре­жи­вая пе­рио­ды рас­цве­та и упад­ка, со­хра­ня­лась до 18 в. В 13–14 вв. круп­ные цен­тры гор. куль­ту­ры сфор­ми­ро­ва­лись в При­ир­ты­шье, Центр. К., на р. Урал (Са­рай­чик, го­ро­ди­ще Жайык и др.). В пе­ри­од монг. гос­под­ства К. вхо­дил в Зо­ло­тую Ор­ду, а по­сле её ос­лаб­ле­ния и рас­па­да – в но­вые гос. об­ра­зо­ва­ния (Бе­лая Ор­да, Си­няя Ор­да, Мо­го­ли­стан и др.). В кон. 14 – нач. 15 вв. на тер­ри­то­рии Ка­зах­ста­на сфор­ми­ро­ва­лись два круп­ных вла­де­ния – Но­гай­ская Ор­да и Уз­бек­ское хан­ст­во. Но­гай­ская Ор­да за­ни­ма­ла тер­ри­то­рию ме­ж­ду ре­ка­ми Яик (Урал) и Вол­га, а Уз­бек­ское хан­ст­во – про­стран­ст­во от Араль­ско­го м. до р. Урал на за­па­де, р. То­бол на се­ве­ре и р. Ир­тыш на вос­то­ке. В эт­нич. от­но­ше­нии эти об­ра­зо­ва­ния объ­е­ди­ня­ли тюр­коя­зыч­ные пле­ме­на, ещё не пре­вра­тив­шие­ся в еди­ную на­род­ность. На­се­ле­ние Уз­бек­ско­го хан­ст­ва со­би­ра­тель­но име­но­ва­лось «уз­бе­ки-ка­за­хи» (в рус. ис­точ­ни­ках – «кир­ги­зы»).

Ка­зах­стан во 2-й пол. 15 – нач. 18 вв. Не­пре­кра­щаю­щие­ся меж­до­усо­би­цы вы­зва­ли мас­со­вую от­ко­чёв­ку ря­да пле­мён за пре­де­лы Уз­бек­ско­го хан­ст­ва, в рай­он Зап. Се­ми­ре­чья. До­ли­ны рек Чу и Та­лас ста­ли ме­стом мас­со­во­го при­то­ка на­се­ле­ния из сте­пи. Во 2-й пол. 15 – нач. 16 вв. здесь воз­ник­ло Ка­зах­ское хан­ст­во. К нач. 16 в., по мне­нию ка­зах. ис­то­ри­ков, за­вер­шил­ся про­цесс об­ра­зо­ва­ния ка­зах. на­род­но­сти. К сер. 16 в., по­сле рас­па­да Но­гай­ской Ор­ды, а позд­нее Мо­го­ли­ста­на и Си­бир­ско­го хан­ст­ва, ка­зах. ро­ды, вхо­див­шие ра­нее в эти гос. об­ра­зо­ва­ния, пе­ре­шли в со­став Ка­зах­ско­го хан­ст­ва, ко­то­рое ста­ло де­лить­ся на жу­зы. В Се­ми­ре­чье на­хо­дил­ся Стар­ший жуз, в Центр. К. – Сред­ний жуз, в Зап. К. – Млад­ший жуз. Ка­зах­ское хан­ст­во ве­ло упор­ную борь­бу с джун­гар­ски­ми (ой­рат­ски­ми) ха­на­ми, в хо­де ко­то­рой вы­дви­нул­ся ряд гос. и во­ен. дея­те­лей, до­би­вав­ших­ся спло­че­ния ка­зах. ро­дов (Есим, Джан­гир и др.). В нач. 18 в. Ка­зах­ское хан­ст­во рас­па­лось, на тер­ри­то­рии жу­зов об­ра­зо­ва­лись са­мо­сто­ят. хан­ст­ва.

Ве­ду­щей от­рас­лью хо­зяй­ст­ва ка­за­хов в 15–18 вв. ос­та­ва­лось па­ст­бищ­но-ко­че­вое ско­то­вод­ст­во. Зем­ле­де­лие в це­лом бы­ло дос­та­точ­но при­ми­тив­ным. Рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли до­маш­ние про­мыс­лы. Тор­гов­ля но­си­ла ме­но­вой ха­рак­тер и ве­лась в лет­нее вре­мя, ко­гда ско­то­во­ды пе­ре­ко­чё­вы­ва­ли бли­же к го­ро­дам. Зем­ля у ка­за­хов ис­поль­зо­ва­лась пре­ж­де все­го как па­ст­би­ще, вла­дель­ца­ми ко­то­ро­го фак­ти­че­ски вы­сту­па­ли пред­ста­ви­те­ли ро­до-пле­мен­ной вер­хуш­ки – круп­ные соб­ст­вен­ни­ки ско­та (ло­ша­дей, верб­лю­дов, овец и др.). Ка­зах. об­ще­ст­во де­ли­лось на эли­ту (ха­нов, сул­та­нов, би­ев и т. д.) и «про­стой на­род» (ря­до­вые ско­то­во­ды – ша­руа). Бед­ней­шая часть ка­за­хов (ке­деи), не имев­шая ско­та, на­хо­ди­лась в ка­ба­ле у бо­га­тых со­ро­ди­чей. Осо­бую про­слой­ку со­став­ля­ли пат­ри­ар­халь­ные ра­бы – ку­лы, мно­гих из ко­то­рых за­хва­ты­ва­ли в плен во вре­мя войн и на­бе­гов, в т. ч. на рус. зем­ли. Зна­чит. роль в жиз­ни ка­за­хов иг­ра­ли разл. фор­мы меж­ро­до­вых и др. кон­флик­тов: от­ко­чёв­ка, угон ско­та и гра­бёж иму­ще­ст­ва (т. н. ба­ран­та) и т. д. На­ря­ду с нор­ма­ми обыч­но­го пра­ва (адат) в ка­зах. сте­пи так­же дей­ст­во­ва­ли не­ко­то­рые му­суль­ман­ские (ша­ри­ат­ские) за­ко­но­дат. нор­мы. В кон. 17 в. по ини­циа­ти­ве ха­на Тау­ке был со­став­лен свод норм обыч­но­го пра­ва – «Же­ты-Жар­гы», рег­ла­мен­ти­ро­вав­ший осн. прин­ци­пы пра­во­по­ряд­ка в ка­зах. об­ще­ст­ве. Центр. ме­сто в куль­тур­ной жиз­ни ка­за­хов иг­ра­ли про­из­ве­де­ния ге­ро­ич. эпо­са, пе­ре­да­вав­шие­ся акы­на­ми в уст­ной фор­ме из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние. Сре­ди ис­то­рич. письм. ис­точ­ни­ков вы­де­ля­ет­ся труд Му­хам­ме­да Хай­да­ра «Та­рих-и Ра­ши­ди» (16 в.).

Ка­зах­стан в нач. 18 в. – 1919. В нач. 18 в. в ус­ло­ви­ях не­пре­кра­щаю­щих­ся усо­биц ка­зах. хан­ст­ва дро­би­лись на всё бо­лее мел­кие час­ти. Наи­бо­лее влия­тель­ным сре­ди ка­зах. ха­нов был Абул­хайр, власть ко­то­ро­го рас­про­стра­ня­лась на зна­чит. часть Млад­ше­го жу­за. В это вре­мя эко­но­мич. и по­ли­тич. ин­те­ре­сы по­бу­ж­да­ли рос. пра­ви­тель­ст­во уси­ли­вать своё влия­ние в ка­зах. сте­пи. В 1731 Абул­хайр вме­сте с пле­ме­на­ми Млад­ше­го жу­за доб­ро­воль­но при­нял под­дан­ст­во Рос­сии, в 1731–40 то же са­мое сде­ла­ли сул­тан Аб­лай и ряд др. ха­нов и сул­та­нов Сред­не­го жу­за. В 1-й пол. 18 в. боль­шую опас­ность для К. пред­став­ля­ло Джун­гар­ское хан­ст­во. Джун­га­ры по­сто­ян­но на­па­да­ли на ка­зах. пле­ме­на. В 1741–42 джун­гар­ские вой­ска вторг­лись в Сред­ний и Млад­ший жу­зы, но вме­ша­тель­ст­во рус. по­гра­нич­ных вла­стей за­ста­ви­ло их от­сту­пить. По­сле раз­гро­ма джун­га­ров Ки­та­ем в 1758 воз­ник­ла уг­ро­за за­хва­та Стар­ше­го жу­за кит. вой­ска­ми. Юж. рай­оны К. к кон. 18 в. бы­ли за­воё­ва­ны Ко­канд­ским хан­ст­вом.

Со 2-й пол. 18 в. за­мет­но ук­ре­пи­лись эко­но­мич. и по­ли­тич. свя­зи К. с Рос­си­ей. Ту­да от­прав­ля­лись про­дук­ты жи­вот­но­вод­ст­ва, в К. вво­зи­лись рус. хлеб и пром. из­де­лия. К нач. 1820-х гг., по­сле смер­ти Бу­кея и Ва­ли-ха­на, хан­ская власть в Сред­нем жу­зе бы­ла уп­разд­не­на, и в 1822 вве­де­на но­вая сис­те­ма управ­ле­ния. «Ус­тав о си­бир­ских кир­ги­зах», раз­ра­бо­тан­ный М. М. Спе­ран­ским, пре­ду­смат­ри­вал соз­да­ние 8 «внеш­них» ок­ру­гов во гла­ве с ок­руж­ны­ми при­ка­за­ми. Ок­ру­га де­ли­лись на во­лос­ти во гла­ве с во­ло­ст­ны­ми упра­ви­те­ля­ми. Ими яв­ля­лись сул­та­ны (по­том­ки Чин­гис­ха­на), по­лу­чав­шие чи­ны офи­це­ров рос. ар­мии. В 1824 хан­ская власть бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на в Млад­шем жу­зе, а его тер­ри­то­рия по­де­ле­на на 3 час­ти, во гла­ве ко­то­рых стоя­ли сул­таны-упра­ви­те­ли. Пе­ре­уст­рой­ст­во жиз­ни ка­за­хов про­во­ди­лось пре­ж­де все­го в ин­те­ре­сах Рос. им­пе­рии, од­на­ко спо­соб­ст­во­ва­ло вы­тес­не­нию из бы­та ка­за­хов ар­ха­ич­ных ин­сти­ту­тов: ог­ра­ни­чи­ва­лись пра­ва ро­до-пле­мен­ной зна­ти, за­пре­ща­лось при­об­ре­те­ние но­вых ра­бов (ку­лов). В ка­зах. сте­пи в 1-й пол. 19 в. про­изош­ли вы­сту­п­ле­ния про­тив го­су­дарств, кон­тро­ли­ро­вав­ших тер­ри­то­рию К.; в 1821 на юге вспых­ну­ло вос­ста­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния про­тив вла­сти Ко­кан­да. Сре­ди ан­ти­рос­сий­ских вы­сту­п­ле­ний 1840-х гг. наи­бо­лее за­мет­ным бы­ло дви­же­ние сул­та­на Ке­не­са­ры Ка­сы­мо­ва, пре­тен­до­вав­ше­го на еди­но­лич­ное управ­ле­ние К. В нач. 19 в. на тер­ри­то­рии ме­ж­ду ре­ка­ми Урал и Вол­га об­ра­зо­ва­лась Бу­ке­ев­ская Ор­да, про­су­ще­ст­во­вав­шая до уп­разд­не­ния рос. пра­ви­тель­ст­вом в 1876.

Ка­зах. зем­ли, на­хо­див­шие­ся под вла­стью Рос­сии, в 1-й пол. 19 в. по­сто­ян­но под­вер­га­лись гра­би­тель­ским на­бе­гам ко­канд­цев и хи­вин­цев. С це­лью за­щи­ты от них бы­ли по­строе­ны ук­ре­п­лён­ные ли­нии на ре­ках Сыр­да­рья, Ир­гиз и Тур­гай. Важ­ную роль в уси­ле­нии по­зи­ций Рос­сии в сте­пи сыг­ра­ло взя­тие в 1853 ко­канд­ской кре­по­сти Ак-Ме­четь (позд­нее Пе­ровск), став­шей в даль­ней­шем опор­ным пунк­том при про­дви­же­нии рос. войск на юг. В 1846 часть тер­ри­то­рии Се­ми­ре­чья до р. Или, на ко­то­рой жи­ли ка­за­хи Стар­ше­го жу­за, бы­ла вклю­че­на в со­став рос. гос-ва. По­сле ос­но­ва­ния в 1854 ук­ре­п­ле­ния Вер­ное (с 1867 Вер­ный, с 1921 Ал­ма-Ата) воз­рос­ло чис­ло ка­за­ков и рус. кре­сть­ян, пе­ре­се­ляв­ших­ся из Зап. Си­би­ри в Се­ми­ре­чье. Уси­ле­нию рос. влия­ния на тер­ри­то­рии Стар­ше­го жу­за пы­та­лось про­ти­во­сто­ять Ко­канд­ское хан­ст­во. По­сле раз­гро­ма ко­канд­ских войск в 1860 Рос. им­пе­рия пол­но­стью ов­ла­де­ла всей тер­ри­то­ри­ей Се­ми­ре­чья.

При­сое­ди­не­ние ка­зах. зе­мель к Рос­сии за­вер­ши­лось в 1860-х гг. Цар­ские вла­сти про­ве­ли ре­фор­му адм. управ­ле­ния кра­ем. Жу­зо­вая струк­ту­ра фор­маль­но пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние. В 1867 бы­ли соз­да­ны Се­ми­ре­чен­ская и Сыр­дарь­ин­ская об­лас­ти в со­ста­ве Тур­ке­стан­ско­го ген.-гу­бер­на­тор­ст­ва, в 1868 – Ураль­ская и Тур­гай­ская об­лас­ти в со­ста­ве Орен­бург­ско­го ген.-гу­бер­на­тор­ства, Ак­мо­лин­ская и Се­ми­па­ла­тин­ская об­лас­ти в со­ста­ве За­пад­но-Си­бир­ско­го (позд­нее Степ­но­го) ген.-гу­бер­на­тор­ст­ва. Об­лас­ти дели­лись на уез­ды, уез­ды на во­лос­ти, во­лос­ти на ау­лы (100–200 ки­би­ток). Вся зем­ля объ­яв­ля­лась гос. соб­ст­вен­но­стью. Пра­ва ро­до-пле­мен­ной зна­ти и му­сульм. ду­хов­ных кру­гов бы­ли за­мет­но ог­ра­ни­че­ны. По Степ­но­му по­ло­же­нию 1891 в об­лас­тях уч­ре­ж­да­лись су­ды, дей­ст­во­вав­шие по об­ще­рос­сий­ским за­ко­нам, и су­ды би­ев, ру­ко­во­дство­вав­шие­ся нор­ма­ми ада­та.

Со 2-й пол. 19 в. хо­зяй­ст­во К. на­ча­ло ак­тив­но втя­ги­вать­ся в струк­ту­ры все­рос. рын­ка. Важ­ную роль иг­ра­ла зем­ле­дельч. дея­тель­ность рус. пе­ре­се­лен­цев. На тер­ри­то­рии К. раз­ви­ва­лись гор. цен­тры (Вер­ный, Се­ми­па­ла­тинск). Важ­ное зна­че­ние для раз­ви­тия хо­зяй­ст­ва К. име­ло строи­тель­ст­во Транс­си­бир­ской ма­ги­стра­ли, а так­же Орен­бург­ско-Таш­кент­ской ж. д. (1901–05). В нач. 20 в. оп­ре­де­лён­ное раз­ви­тие по­лу­чи­ла до­бы­ваю­щая пром-сть, в ча­ст­но­сти неф­тя­ная (в Зап. К.). Ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ния ста­ли по­сте­пен­но про­ни­кать в жизнь ка­зах. ау­ла, где рас­ши­ри­лась сфе­ра при­ме­не­ния на­ём­но­го тру­да. Од­на­ко в це­лом сре­ди ка­зах. ко­чев­ни­ков про­дол­жа­ло со­хра­нять­ся на­ту­раль­ное хо­зяй­ст­во, пре­об­ла­да­ли ро­до-пле­мен­ные обы­чаи и тра­ди­ции.

Пы­та­ясь ос­ла­бить ост­ро­ту аг­рар­но­го во­про­са во внутр. гу­бер­ни­ях Рос­сии, цар­ское пра­ви­тель­ст­во ак­ти­ви­зи­ро­ва­ло по­ли­ти­ку мас­со­во­го пе­ре­се­ле­ния рус. кре­сть­ян на Вос­ток. В хо­де сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы в Ак­мо­лин­скую, Тур­гай­скую, Ураль­скую и Се­ми­па­ла­тин­скую об­лас­ти в 1906–12 бы­ло пе­ре­ве­де­но св. 438 тыс. кре­сть­ян­ских хо­зяйств; в пе­ре­се­ленч. фонд от­ме­жё­ва­но зна­чит. ко­ли­че­ст­во зе­мель, в т. ч. в рай­онах тра­диц. ка­зах. ко­че­вий. По­след­нее об­стоя­тель­ст­во вы­зва­ло за­мет­ное не­до­воль­ст­во ко­рен­но­го на­се­ле­ния края.

В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны ухуд­ше­ние эко­но­мич. по­ло­же­ния, мо­би­ли­за­ция ка­зах. на­се­ле­ния на ты­ло­вые ра­бо­ты, ан­ти­рус­ская аги­та­ция герм. и тур. аген­ту­ры и кон­сер­ва­тив­но на­стро­ен­но­го му­сульм. ду­хо­вен­ст­ва ста­ли при­чи­ной при­сое­ди­не­ния ка­за­хов к Сред­неа­зи­ат­ско­му вос­ста­нию 1916. Вос­ста­ние бы­ло по­дав­ле­но, мно­гие его уча­ст­ни­ки каз­не­ны или при­го­во­ре­ны к ка­торж­ным ра­бо­там. Часть вос­став­ших эмиг­ри­ро­ва­ла в Кит. Тур­ке­стан.

По­сле Февр. ре­во­лю­ции 1917 в К. ус­та­но­ви­лось двое­вла­стие. Ор­га­на­ми Врем. пра­ви­тель­ст­ва яв­ля­лись Тур­ке­стан­ский к-т в Таш­кен­те (цен­тре Тур­ке­стан­ско­го края и Сыр­дарь­ин­ской обл.), об­ла­ст­ные и уезд­ные ко­ми­те­ты и ко­мис­са­риа­ты в го­ро­дах и во­лос­тях. В ию­ле 1917 бы­ла об­ра­зо­ва­на ка­зах. на­цио­на­ли­стич. пар­тия «Алаш», во гла­ве с дея­те­ля­ми ли­бе­раль­но-бур­жу­аз­но­го тол­ка А. Бу­кей­ха­но­вым, М. Чо­кае­вым и др. В ря­де рай­онов К. воз­ник­ли Со­ве­ты, в ко­то­рых вна­ча­ле пре­об­ла­да­ли мень­ше­ви­ки и эсе­ры и лишь с сер. 1917 ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись боль­ше­ви­ки. Свое­об­ра­зие си­туа­ции в К. в 1917 во мно­гом бы­ло обу­слов­ле­но тем, что в ре­во­люц. про­цес­се ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли пре­ж­де все­го рус­ские и рус­ско­языч­ная часть на­се­ле­ния. Осн. мас­са ка­за­хов от­но­си­лась к про­ис­хо­дя­ще­му весь­ма пас­сив­но. В по­ли­тич. жиз­ни про­яв­ля­ли се­бя лишь край­не не­зна­чи­тель­ная по чис­лен­но­сти груп­па ра­бо­чих-ка­за­хов, отд. пред­ста­ви­те­ли бед­ней­шей час­ти ско­то­во­дов-ко­чев­ни­ков, чле­ны элит­ных ка­зах. се­мейств и ро­дов, за­жи­точ­ные ско­то­во­ды и пред­при­ни­ма­те­ли и не­боль­шая груп­па нац. ин­тел­ли­ген­ции, за­ни­мав­шей как ле­вые, так и пра­вые по­зи­ции.

Про­цесс ус­та­нов­ле­ния сов. вла­сти на тер­ри­то­рии К. но­сил за­тяж­ной ха­рак­тер. Дол­гое вре­мя боль­ше­ви­ки и их сто­рон­ни­ки кон­тро­ли­ро­ва­ли лишь Сыр­дарь­ин­скую обл., часть Се­ми­ре­чен­ской обл., Тур­гай­скую обл. и Бу­ке­ев­скую степь. С ию­ля 1919 на тер­ри­то­рии сов. рай­онов К. дей­ст­во­вал соз­дан­ный по ре­ше­нию Мо­ск­вы Ре­во­люц. к-т по управ­ле­нию Кирг. кра­ем. Ос­таль­ные час­ти К. на­хо­ди­лись дли­тель­ное вре­мя под кон­тро­лем ан­ти­со­вет­ских сил – ураль­ских и орен­бург­ских ка­за­ков, позд­нее – пра­ви­тель­ст­ва А. В. Кол­ча­ка. В сою­зе с по­след­ним вы­сту­па­ли сто­рон­ни­ки пар­тии «Алаш». Лишь во 2-й пол. 1919 – нач. 1920 час­ти Крас­ной Ар­мии под ко­манд. М. В. Фрун­зе ус­та­но­ви­ли сов. власть на всей тер­ри­то­рии Ка­зах­ста­на.

Со­вет­ский Ка­зах­стан (1920–91). ВЦИК и СНК РСФСР 26.8.1920 при­ня­ли дек­рет об об­ра­зо­ва­нии Кирг. АССР в со­ста­ве РСФСР. В со­став но­вой рес­пуб­ли­ки во­шли Ак­мо­лин­ская, Се­ми­па­ла­тин­ская, Ураль­ская, Тур­гай­ская об­лас­ти и час­ти За­кас­пий­ской обл. и Ас­т­ра­хан­ской губ. Её сто­ли­цей стал г. Орен­бург. Ряд мер, при­ня­тых в нач. 1920-х гг., был на­прав­лен на вос­ста­нов­ле­ние по­до­рван­ной в го­ды Гражд. вой­ны 1917–22 эко­но­ми­ки К. В ре­зуль­та­те зе­мель­но-вод­ных ре­форм 1921–22 зна­чит. ко­ли­че­ст­во зе­мель, ра­нее при­над­ле­жав­ших пе­ре­се­лен­цам из Рос­сии, бы­ло воз­вра­ще­но ко­рен­ному на­се­ле­нию К. В хо­де нац.-гос. раз­ме­же­ва­ния 1924–25 в Ср. Азии часть тер­ри­то­рий Сыр­дарь­ин­ской обл. и Се­ми­ре­чья во­шла в со­став Кирг. АССР. В апр. 1925 К. стал на­зы­вать­ся Ка­зак­ской АССР, в ию­ле то­го же го­да сто­ли­ца К. бы­ла пе­ре­не­се­на из Орен­бур­га в г. Кзыл-Ор­да (быв. Пе­ровск; ны­не Кы­зы­лор­да). Про­во­див­шая­ся в 1926–1929 по­ли­тика «со­ве­ти­за­ции» ка­зах. аула долж­на бы­ла ос­ла­бить влия­ние в сте­пи бай­ской про­слой­ки (это­го уда­лось до­бить­ся лишь час­тич­но). При­ни­ма­лись ме­ры по бо­лее ши­ро­ко­му при­вле­че­нию ка­за­хов в гос. ап­па­рат («ко­ре­ни­за­ция» кад­ров). С. Сей­фул­лин, А. Бай­тур­сы­нов и др. раз­вер­ну­ли боль­шую ра­бо­ту по рас­про­стра­не­нию про­све­ще­ния в рес­пуб­ли­ке. В 1929 сто­ли­цей К. ста­ла Ал­ма-Ата.

В 1936 Ка­зак­ская АССР бы­ла пре­обра­зо­ва­на в Ка­зах. ССР. К 1941 в К. в хо­де ин­ду­ст­риа­ли­за­ции бы­ло по­строе­но ок. 200 круп­ных пром. пред­при­ятий, в т. ч. та­кие пром. ги­ган­ты, как Чим­кент­ский (Шым­кент­ский) свин­цо­вый, Бал­хаш­ский ме­де­пла­виль­ный и др. за­во­ды, в Ка­ра­ган­де соз­да­на од­на из са­мых круп­ных в СССР уголь­ных баз. Бы­ли про­ло­же­ны Тур­ксиб и др. ж.-д. ма­ги­ст­ра­ли, ко­рен­ным об­разом ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны ста­рые пром. пред­при­ятия. Шёл про­цесс фор­ми­ро­ва­ния ка­зах. ра­бо­че­го клас­са, од­на­ко вы­со­кий удель­ный вес сре­ди ра­бот­ни­ков пром-сти и транс­пор­та про­дол­жа­ли со­хра­нять пред­ста­ви­те­ли не­ко­рен­но­го, пре­ж­де все­го рус­ско­го, на­се­ле­ния. К кон. 1930-х гг. за­мет­но воз­рос­ло чис­ло за­ня­тых в про­из-ве за­клю­чён­ных ГУЛАГа, круп­ным цент­ром ко­то­ро­го стал Ка­зах­стан.

В ре­зуль­та­те по­ли­ти­ки кол­лек­ти­ви­за­ции к 1937 в кол­хо­зы К. вош­ли 97,5% хо­зяйств ско­то­во­дов и зем­ле­дель­цев. Од­на­ко со­циа­ли­стич. пре­об­ра­зо­ва­ния в с.-х. сфе­ре име­ли зна­чит. не­га­тив­ные по­след­ст­вия. Рез­ко со­кра­ти­лось по­го­ло­вье ско­та у ко­чев­ни­ков. На­се­ле­ние К. из-за голо­да и без­воз­врат­ных от­ко­чё­вок в Ки­тай в 1931–33 умень­ши­лось поч­ти на 1,8 млн. чел.

К 1941 в К. бы­ли про­ве­де­ны за­мет­ные куль­тур­ные пре­об­ра­зо­ва­ния. Про­изо­шёл пе­ре­ход к но­вым ви­дам ал­фа­ви­та: вна­ча­ле араб. гра­фи­ку в ка­зах. пись­мен­ности за­ме­ни­ла ла­ти­ни­ца, за­тем к кон. 1930-х гг. на сме­ну ла­ти­ни­це при­шла ки­рил­ли­ца. В К. бы­ли от­кры­ты ву­зы и на­уч. уч­ре­ж­де­ния, в 1932 соз­да­на ба­за, а в 1938 – фи­ли­ал АН СССР. Вы­рос­ла но­вая ин­тел­ли­ген­ция. Ис­сле­до­ва­ния на ми­ро­вом уров­не ве­ли ка­зах­стан­ские учё­- ные: гео­лог К. И. Сат­па­ев, язы­ко­вед Н. Т. Сау­ран­ба­ев, пра­во­вед С. В. Юш­ков, мик­ро­био­лог И. Г. Га­лу­зо, ас­т­ро­фи­зик Г. А. Ти­хов, хи­мик А. Б. Бек­ту­ров и др. Все­со­юз­но­го чи­та­те­ля и слу­ша­те­ля об­ре­ли ро­ма­ны М. Ау­эзо­ва и му­зы­ка А. К. Жу­ба­но­ва.

В го­ды Вел. Отеч. вой­ны на тер­ри­то­рии К. бы­ло раз­ме­ще­но св. 140 эва­куи­ро­ван­ных пром. пред­при­ятий, всту­пил в строй ряд но­вых за­во­дов, руд­ни­ков и шахт. К. да­вал в эти го­ды зна­чит. до­лю об­ще­со­юз­но­го про­из-ва ме­ди, мо­либ­де­на, свин­ца, уг­ля, мя­со­про­дук­тов, ко­жи, шер­сти и др. На фронт от­пра­ви­лись сот­ни ты­сяч жи­те­лей К., 512 из них бы­ли удо­стое­ны зва­ния Ге­роя Сов. Сою­за, 4 по­лу­чи­ли это зва­ние два­ж­ды. Про­дол­жа­ли раз­ви­вать­ся на­уч­ные, осо­бен­но обо­рон­ные, ис­сле­до­ва­ния, в 1945 бы­ла об­ра­зо­ва­на АН Ка­зах. ССР.

В го­ды Вел. Отеч. вой­ны К. стал од­ним из мест де­пор­та­ции по­волж­ских нем­цев, крым­ских та­тар, ин­гу­шей, бал­кар­цев, ка­ра­ча­ев­цев, кал­мы­ков, че­чен­цев; ещё ра­нее (в 1937–38) сю­да был вы­се­лен ряд др. на­ро­дов, в т. ч. ко­рей­цы, иран­цы, кур­ды (в 1957 че­чен­цы, ин­гу­ши, бал­кар­цы, ка­ра­ча­ев­цы и кал­мы­ки бы­ли реа­би­ли­ти­ро­ва­ны, им бы­ло раз­ре­ше­но вер­нуть­ся на ро­ди­ну).

В по­сле­во­ен­ные го­ды в рам­ках реа­лиза­ции атом­но­го и ра­кет­но­го про­ек­тов руд­ни­ки К. ста­ли важ­ней­шим ис­точ­ником до­бы­чи ра­дио­ак­тив­но­го ми­нер. сы­рья, а тер­ри­то­рия Вост. К. – ме­стом про­ве­де­ния ис­пы­та­ний ядер­но­го ору­жия (Се­ми­па­ла­тин­ский ядер­ный по­ли­гон). В Центр. К. по­стро­ен кос­мо­дром Бай­ко­нур. В по­слес­та­лин­ский пе­ри­од со­ци­аль­но-эко­но­мич. и по­ли­тич. об­ста­нов­ка в К. бы­ла слож­ной. В 1959 име­ли ме­сто мас­со­вые бес­по­ряд­ки в г. Те­мир­тау, ко­то­рые бы­ли по­дав­ле­ны с по­мо­щью ар­мии.

Осо­бое зна­че­ние в жиз­ни К. име­ло при­ня­тое в 1954 ре­ше­ние ру­ко­во­дства СССР об ос­вое­нии це­лин­ных зе­мель, в т. ч. в Сев. К. В пер­вые го­ды ос­вое­ния це­ли­ны, осо­бен­но в 1956, бы­ли дос­тиг­ну­ты вы­со­кие уро­жаи зер­но­вых куль­тур. Од­на­ко на­ру­ше­ние эко­ло­гич. рав­но­ве­сия, вет­ро­вая эро­зия поч­вы при­ве­ли в нач. 1960-х гг. к рез­ко­му па­де­нию про­из­во­ди­тель­но­сти зем­ле­де­лия на це­лин­ных зем­лях. В К. за­мет­но со­кра­ти­лись пло­ща­ди се­но­кос­ных и па­ст­бищ­ных уго­дий, на­чал­ся дли­тель­ный кри­зис тра­ди­ци­он­но­го для ка­за­хов жи­вот­но­вод­ст­ва.

Во гла­ве парт. ор­га­ни­за­ции К. в янв. 1960 – дек. 1962, а за­тем с дек. 1964 сто­ял Д. А. Ку­на­ев, поль­зо­вав­ший­ся под­держ­кой Л. И. Бреж­не­ва, ру­ко­во­див­ше­го ком­пар­ти­ей К. в 1955–56. Всё бо­лее уси­ли­вав­шие­ся к сер. 1980-х гг. не­га­тив­ные яв­ле­ния в жиз­ни сов. об­ще­ст­ва (бю­ро­кра­тизм, взя­точ­ни­че­ст­во, каз­но­крад­ст­во и др.) в К. усу­губ­ля­лись т. н. жу­зо­вы­ми пе­ре­жит­ка­ми, со­хра­няв­ши­ми­ся не­смот­ря на все по­пыт­ки их ис­ко­ре­не­ния. В по­все­днев­ной жиз­ни К. по­сте­пен­но ухуд­ша­лись от­но­ше­ния ме­ж­ду ка­за­ха­ми и не­ка­зах­ски­ми груп­па­ми на­се­ле­ния.

Весь ком­плекс дан­ных про­ти­во­ре­чий обо­ст­рил­ся в хо­де на­чав­шей­ся в 1986 пе­ре­строй­ки. За­ме­на в кон. 1986 Д. А. Ку­нае­ва на по­сту ру­ко­во­ди­те­ля ком­пар­тии К. Г. В. Кол­би­ным яви­лась по­во­дом к вы­сту­п­ле­нию в Ал­ма-Ате 17–18.12.1986 ка­зах. мо­ло­дё­жи, тре­бо­вав­шей учё­та ин­те­ре­сов ме­ст­но­го на­се­ле­ния при кад­ро­вых на­зна­че­ни­ях. Вы­сту­п­ле­ние бы­ло по­дав­ле­но вой­ска­ми и ми­ли­ци­ей. По­сле­дую­щие ре­прес­сии уси­ли­ли ан­ти­со­вет­ские на­строе­ния в ка­зах. сре­де. Во 2-й пол. 1980-х гг. в К. ав­то­ри­тет и власть ком­пар­тии за­мет­но ос­ла­бе­ли, уси­ли­лась по­ли­тич. ак­тив­ность на­се­ле­ния, осо­бен­но ин­тел­ли­ген­ции. Сфор­ми­ро­ва­лось и гром­ко зая­ви­ло о се­бе эко­ло­гич. дви­же­ние, вы­дви­нув­шее тре­бо­ва­ние пре­кра­ще­ния ядер­ных ис­пы­та­ний на Се­ми­па­ла­тин­ском по­ли­го­не.

Ле­том 1989 ком­пар­тию К. воз­гла­вил Н. На­зар­ба­ев, а в апр. 1990 ВС Ка­зах. ССР из­брал его пре­зи­ден­том. Дви­же­ние за са­мо­стоя­тель­ность со­юз­ных рес­пуб­лик, ох­ва­тив­шее и К., при­ве­ло к при­ня­тию в окт. 1990 Дек­ла­ра­ции о гос. су­вере­ни­те­те К. Во вре­мя Ав­гу­стов­ско­го кри­зи­са 1991 ка­зах. ру­ко­во­дство уже на 2-й день вы­ступи­ло с осу­ж­де­ни­ем дей­ст­вий ГКЧП; ком­пар­тия К. бы­ла рас­пу­ще­на, её иму­ще­ст­во пе­ре­да­но гос-ву. По­сле про­ва­ла ГКЧП На­зар­ба­ев про­дол­жал под­дер­жи­вать идею но­во­го Сою­за рес­пуб­лик.

Ка­зах­стан с 1991. В дек. 1991 в К. про­шли пре­зи­дент­ские вы­бо­ры. На них по­бе­дил Н. На­зар­ба­ев. В ус­ло­ви­ях фак­тич. рас­па­да СССР 16.12.1991 бы­ла про­воз­гла­ше­на гос. не­за­ви­си­мость К., он по­лу­чил офиц. назв. Рес­пуб­ли­ка Ка­зах­стан (РК). Стре­мясь к со­хра­не­нию и раз­ви­тию свя­зей ме­ж­ду быв. со­юз­ны­ми рес­пуб­ли­ка­ми, ка­зах. пре­зи­дент в нач. 1990-х гг. стал од­ним из ини­циа­то­ров соз­да­ния СНГ.

В нач. 1992 РК ста­ла чле­ном ООН и ОБСЕ. В янв. 1993 ВС РК при­нял но­вую кон­сти­ту­цию стра­ны. Она пре­до­ста­ви­ла ши­ро­кие пол­но­мо­чия пре­зи­ден­ту (в т. ч. кон­троль над ис­пол­нит. вла­стью, на­зна­че­ни­ем ми­ни­ст­ров и глав ре­гио­нов). ВС РК со­хра­нил ста­тус выс­ше­го пред­ста­вит. ор­га­на.

В 1991–94 пра­ви­тель­ст­во К. под рук. пре­мьер-мин. С. А. Те­ре­щен­ко осу­ще­ст­ви­ло ряд ли­бе­раль­ных эко­но­мич. ре­форм под эги­дой МВФ. Бы­ла вве­де­на нац. ва­лю­та – тен­ге. В эти го­ды в ру­ко­во­д­стве К. про­яви­лись раз­но­гла­сия в во­про­се о тем­пах ре­фор­ми­ро­ва­ния нац. эко­но­ми­ки. Н. На­зар­ба­ев жё­ст­ко кри­ти­ко­вал ВС за про­ти­во­дей­ст­вие эко­но­мич. пре­об­ра­зо­ва­ни­ям и в дек. 1993 до­бил­ся его са­мо­рос­пус­ка. В апр. 1994 на­ча­лась вау­чер­ная при­ва­ти­за­ция 50 круп­ней­ших гос. пром. пред­при­ятий.

На про­тя­же­нии 1990-х гг. от­но­ше­ния ме­ж­ду пре­зи­ден­том и за­ко­но­дат. вла­стью име­ли слож­ный ха­рак­тер. В мае 1994 ВС вы­ра­зил не­до­ве­рие со­ци­аль­но-эко­но­мич. по­ли­ти­ке пра­ви­тель­ст­ва С. А. Те­ре­щен­ко, что в ито­ге при­ве­ло к его от­став­ке (окт. 1994). Од­на­ко в мар­те 1995, по­сле то­го как ВС от­верг про­ект бюд­же­та, пред­ло­жен­ный но­вым пра­ви­тель­ст­вом, ре­зуль­та­ты пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 1994 бы­ли ан­ну­ли­ро­ва­ны Кон­сти­туц. су­дом К. На об­ще­на­цио­наль­ном ре­фе­рен­ду­ме (апр. 1995), не­смот­ря на про­ти­во­дей­ст­вие Н. На­зар­бае­ву со сто­ро­ны оп­по­зи­ции (ком­му­ни­сты, со­циа­ли­сты и рес­пуб­ли­кан­ское слав. дви­же­ние «Лад»), его пол­но­мо­чия бы­ли про­дле­ны до 2000. В авг. 1995 на оче­ред­ном ре­фе­рен­ду­ме на­се­ле­ние К. одоб­ри­ло но­вую Кон­сти­ту­цию, ко­то­рая ещё боль­ше рас­ши­ря­ла пол­но­мо­чия гла­вы гос-ва и пре­ду­смат­ри­ва­ла соз­да­ние двух­па­лат­но­го пар­ла­мен­та. На вы­бо­рах в его ниж­нюю па­ла­ту (Ма­жи­лис), про­шед­ших в дек. 1995, по­бе­ди­ли про­пре­зи­дент­ские пар­тии – Пар­тия нар. един­ст­ва, Де­мо­кра­ти­че­ская, Коо­пе­ра­тив­ная, Нар. кон­гресс. Оп­по­зи­ция по­лу­чила в Ма­жи­ли­се 4 мес­та. В нач. 21 в. в по­ли­тич. жиз­ни К. при­зна­ёт­ся су­ще­ст­во­ва­ние мно­го­пар­тий­но­сти и пар­ла­мент­ской де­мо­кра­тии. Тем не ме­нее оп­ре­де­ляю­щую роль в фор­ми­ро­ва­нии по­ли­тич. кур­са К. иг­ра­ет ин­сти­тут пре­зи­дент­ской вла­сти. Срок пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий На­зар­бае­ва (в со­от­вет­ст­вии с по­прав­кой к Кон­сти­ту­ции К., при­ня­той в окт. 1998, со­став­ля­ет 7 лет) был вновь про­длён в 1999, а за­тем в 2006. Ве­ду­щие по­зи­ции в парт.-по­ли­тич. сис­те­ме К. за­ня­ла про­пре­зи­дент­ская Нар.-де­мо­кра­тич. пар­тия «Нур Отан», за­вое­вав­шая на вы­бо­рах 2007 все 98 вы­бор­ных мест в Ма­жи­ли­се.

Эко­но­ми­ка К. со 2-й пол. 1990-х гг. раз­ви­ва­ет­ся на ос­но­ве ры­ноч­ных прин­ци­пов, од­на­ко гос-во ока­зы­ва­ет за­мет­ное влия­ние на хо­зяйств. жизнь. В 1995–96 К. дос­тиг до­го­во­рён­но­сти с Рос­си­ей, Ома­ном и ря­дом ме­ж­ду­нар. неф­тя­ных ком­па­ний об экс­плуа­та­ции ме­сто­ро­ж­де­ний на за­па­де стра­ны и строи­тель­ст­ве неф­те­про­во­да к по­бе­ре­жью Чёр­но­го мо­ря. За счёт до­хо­дов от неф­те­га­зо­вой от­рас­ли и ме­тал­лур­гии в 1996–97 на­ме­тил­ся рост ВВП; по­сле ме­ж­ду­нар. фи­нан­со­во­го кри­зи­са 1998 эко­но­ми­ка К. вновь по­шла на подъ­ём.

Ука­зом пре­зи­ден­та 10.12.1997 сто­ли­ца К. бы­ла пе­ре­не­се­на в Ак­мо­лу. Ал­ма-Ата со­хра­ни­ла своё зна­че­ние как эко­но­мич. и куль­тур­ный центр. В мае 1998 Ак­мо­ла бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Ас­та­ну.

С нач. 1990-х гг. К. раз­ви­ва­ет тор­го­во-эко­но­мич. и по­ли­тич. от­но­ше­ния с США, ЕС, Китаем, странами СНГ. Важ­ней­шим эко­но­мич. и по­ли­тич. парт­нё­ром К. яв­ля­ет­ся Рос­сия. Ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду РФ и К. бы­ли ус­та­нов­ле­ны 22.10.1992, под­пи­са­на Дек­ла­ра­ция о веч­ной друж­бе и со­труд­ни­че­ст­ве двух стран (6.7.1998), вклю­чаю­щая так­же пункт об ока­за­нии вза­им­ной во­ен. по­мо­щи. Рос­сия по со­гла­ше­нию с пра­ви­тель­ст­вом К. про­дол­жа­ет ис­поль­зо­вать кос­мо­дром Бай­ко­нур (по рос.-ка­зах. со­гла­ше­нию 2004 он на­хо­дит­ся в рос. арен­де до 2050). Дей­ст­ву­ет ряд рос.-ка­зах. до­го­во­ров и со­гла­ше­ний о сов­мест­ной до­бы­че сы­рья и энер­го­ре­сур­сов, транс­пор­ти­ров­ке энер­го­но­си­те­лей и т. д. Рос­сия и К. со­труд­ни­ча­ют в борь­бе про­тив ме­ж­ду­нар. тер­ро­риз­ма и нар­ко­тор­гов­ли. Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся на­уч. и куль­тур­ное со­труд­ни­че­ст­во двух стран.

Хо­зяй­ст­во

К. от­но­сит­ся к груп­пе стран с пе­ре­ход­ной эко­но­ми­кой, раз­ви­ва­ет­ся на ос­но­ве ры­ноч­ных ме­то­дов ве­де­ния хо­зяй­ст­ва. Объ­ём ВВП 143,4 млрд. долл. (2006; по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 9,4 тыс. долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,794 (2005; 73-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра).

До нач. 1990-х гг. К. вы­де­лял­ся как круп­ная ин­ду­ст­ри­аль­но-аг­рар­ная рес­пуб­ли­ка СССР со спе­циа­ли­за­ци­ей на про­из-ве про­дук­ции чёр­ной и цвет­ной ме­тал­лур­гии, хи­мич., ма­ши­но­строи­тель­ной, то­п­лив­ной, лёг­кой и пи­ще­вой пром-сти, а так­же с. х-ва. Рас­пад СССР и по­сле­до­вав­ший за этим эко­но­мич. кри­зис при­ве­ли к на­ру­ше­нию сло­жив­ших­ся хо­зяйств. свя­зей, по­те­ре гос. кон­тро­ля над про­цес­са­ми эко­но­мич. раз­ви­тия. В 1-й пол. 1990-х гг. еже­год­ное сни­же­ние объ­ё­мов ВВП дос­ти­га­ло 10–12%. Объ­ём пром. про­из-ва в 1995 со­ста­вил 48% к уров­ню 1990. Наи­бо­лее силь­но эко­но­мич. спад за­тро­нул боль­шин­ст­во от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти, осо­бен­но тя­жё­лое ма­ши­но­строе­ние (зна­чит. часть пред­при­ятий, имев­ших ус­та­рев­шее и из­но­шен­ное обо­ру­до­ва­ние, в ры­ноч­ных ус­ло­ви­ях ока­за­лась не­кон­ку­рен­то­спо­соб­ной). В аг­рар­ном сек­то­ре хо­зяй­ст­ва зна­чи­тель­но со­кра­ти­лись пло­ща­ди с.-х. уго­дий и об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель, сни­зи­лись объ­ё­мы про­из-ва. Осу­ще­ст­в­ле­ние эко­но­мич. ре­форм, в т. ч. про­грам­мы при­ва­ти­за­ции, гос. по­ли­ти­ка при­вле­че­ния иностр. ин­ве­сти­ций, раз­ви­тия внеш­ней тор­гов­ли и др. в сер. 1990-х гг. да­ли на­ча­ло ус­той­чи­во­му эко­но­мич. рос­ту. В 1996–2006 еже­год­ные тем­пы рос­та ВВП 9–10% (10,6% в 2006). В нач. 21 в. эко­но­ми­ка К. – од­на из наи­бо­лее ста­биль­но раз­ви­ваю­щих­ся на пост­со­вет­ском про­стран­ст­ве.

Гл. дви­жу­щие си­лы эко­но­мич. раз­ви­тия – на­ли­чие зна­чит. ре­сур­сов то­п­лив­но-энер­ге­тич. и ми­нер. сы­рья, круп­но­го пром. по­тен­циа­ла и аг­рар­но­го про­из-ва. До­хо­ды от до­бы­чи и экс­пор­та неф­ти слу­жат гл. ис­точ­ни­ком по­сту­п­ле­ний нац. бюд­же­та (про­фи­цит бюд­же­та ок. 640 млн. долл., 2006), по­зво­ля­ют при­сту­пить к фор­ми­ро­ва­нию ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ной эко­но­ми­ки. Важ­ней­шие за­да­чи эко­но­мич. раз­ви­тия: соз­да­ние пред­по­сы­лок для ус­ко­рен­но­го раз­ви­тия совр. от­рас­лей хо­зяй­ст­ва, не­по­сред­ст­вен­но не свя­зан­ных с до­бы­чей и экс­пор­том неф­ти и др. сырь­е­вых ре­сур­сов; со­вер­шен­ст­во­ва­ние хо­зяйств. ин­фра­струк­ту­ры; по­вы­ше­ние кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти ка­зах­стан­ских то­ва­ров на ми­ро­вом рын­ке; раз­ви­тие бо­лее тес­но­го эко­но­мич. со­труд­ни­че­ст­ва со стра­на­ми СНГ. Пря­мые иностр. ин­ве­сти­ции (об­щий объ­ём ок. 70 млрд. долл. в 2006) в осн. на­прав­ля­ют­ся на раз­ви­тие неф­те­га­зо­вой пром-сти, оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли, а так­же в строи­тель­ный биз­нес, соз­да­ние объ­ек­тов хо­зяйств. ин­фра­струк­ту­ры, свя­зи и те­ле­ком­му­ни­ка­ций. Соз­да­ны сво­бод­ные эко­но­мич. зо­ны (СЭЗ) в Ман­гис­тау­ской («Мор­ской порт Ак­тау») и Юж­но-Ка­зах­стан­ской об­лас­тях («Юг»; ка­зах. – «Оңтүстік»); ве­дут­ся ра­бо­ты (2008) по соз­да­нию СЭЗ «Нац. ин­ду­ст­ри­аль­ный неф­те­хи­ми­че­ский тех­но­парк» (Аты­рау­ская обл.), 2 нац. тех­но­пар­ков – ядер­ных тех­но­ло­гий в г. Кур­ча­тов (Пав­ло­дар­ская обл.), био­тех­но­ло­гий в г. Ас­та­на. Пла­ни­ру­ет­ся соз­да­ние СЭЗ «Ир­тыш» (ка­зах. – «Ертіс»; Пав­ло­дар­ская обл.), но­вой пром. зо­ны в Ас­та­не, ин­дуст­ри­аль­но­го пар­ка в Те­мир­тау (Ка­ра­ган­дин­ская обл.) и др.

В струк­ту­ре ВВП (2005) на сфе­ру ус­луг при­хо­дит­ся 54,2%, пром-сть – 31,4% (ок. 50% в кон. 1980-х гг.), строи­тель­ст­во – 7,7%, сель­ское, лес­ное и рыб­ное хо­зяй­ст­во – 6,7% (ок. 30%). На до­лю пред­при­ятий гос. сек­то­ра при­хо­дит­ся ок. 20% ВВП. В струк­ту­ре стои­мо­сти осн. фон­дов всех от­рас­лей хо­зяй­ст­ва 13,5% – соб­ст­вен­ность гос. пред­при­ятий, 86,5% – пред­при­ятий ча­ст­но­го сек­то­ра (в т. ч. 17,6% при­над­ле­жат иностр. ка­пи­та­лу). С уча­сти­ем иностр. ка­пи­та­ла дей­ст­ву­ют поч­ти все круп­ней­шие пром. пред­при­ятия стра­ны.

Про­мыш­лен­ность. Один из бы­ст­ро раз­ви­ваю­щих­ся сек­то­ров эко­но­ми­ки (891,8 тыс. чел., или св. 12% всех за­ня­тых). Сред­не­го­до­вые тем­пы рос­та пром. про­из-ва ок. 10% (7,7% в 2006); объ­ём пром. про­из-ва в 2007 дос­тиг уров­ня 1991. Ве­ду­щая от­расль пром-сти – гор­но­до­бы­ваю­щая (ок. 60% об­щей стои­мо­сти пром. про­дук­ции в 2006, из них св. 9/10 при­хо­дит­ся на до­бы­чу неф­ти, га­зо­во­го кон­ден­са­та, по­пут­ных неф­тя­ных и го­рю­чих при­род­ных га­зов). На до­лю об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти при­хо­дит­ся 37% стои­мо­сти пром. про­дук­ции, элек­тро­энер­ге­ти­ки, во­до- и те­п­ло­снаб­же­ния – 3%. Наи­бо­лее зна­чи­мые от­рас­ли об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти: чёр­ная и цвет­ная ме­тал­лур­гия (39,6% стои­мо­сти про­дук­ции, 2006), пи­ще­вая пром-сть (25,0%), ма­ши­но­строе­ние (9,7%), про­из-во кок­са, неф­те­про­дук­тов и ядер­ных ма­те­риа­лов (9,0%).

В струк­ту­ре энер­го­по­треб­ле­ния (2006) уголь (ка­мен­ный и бу­рый) со­став­ля­ет 52%, при­род­ный газ – 25%, нефть – 19%, гид­ро­энер­гия – 4%.

Неф­те­га­зо­вая про­мыш­лен­ность. До­бы­ча неф­ти и га­зо­во­го кон­ден­са­та (64,8 млн. т в 2006) с 1996 не­ук­лон­но уве­ли­чи­ва­ет­ся (ок. 20 млн. т в 1995; св. 26 млн. т в кон. 1980-х гг.). Осн. рай­оны до­бы­чи на­хо­дят­ся в зап. час­ти стра­ны – в Ман­ги­стау­ской (27,9% об­ще­го объ­ё­ма до­бы­чи в 2005), Аты­рау­ской (27,8%), За­пад­но-Ка­зах­стан­ской (16,8%), Ак­тю­бин­ской (12,9%) об­лас­тях, а так­же на юге – в Кы­зы­лор­дин­ской обл. (14,6%). Ок. 90% до­бы­вае­мой неф­ти экс­пор­ти­ру­ет­ся. Св. 3/4 экс­порт­ных по­ста­вок осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по сис­те­ме ма­ги­ст­раль­ных неф­те­про­во­дов, в т. ч. 43% – по неф­те­про­во­ду Аты­рау – Но­во­рос­сийск (дли­на 1510 км), 27% – Аты­рау – Са­мара (нефть с вы­со­ким со­дер­жа­ни­ем па­ра­фи­но­вых уг­ле­во­до­ро­дов). Важ­ное экс­порт­ное зна­че­ние при­об­ре­та­ет неф­те­про­вод Ата­су (Ка­ра­ган­дин­ская обл.) – Ала­шань­коу (Ки­тай), со­еди­нён­ный с ме­сто­ро­ж­де­ния­ми зап. час­ти К. Ок. 17% экс­пор­та неф­ти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся мо­рем че­рез пор­ты Аты­рау, Ак­тау и тер­ми­нал в бух­те Ку­рык (Ман­ги­стау­ская обл.); нефть по­став­ля­ет­ся на экс­порт так­же ж.-д. транс­пор­том (в осн. в Ки­тай). Осн. им­пор­тё­ры ка­зах­стан­ской неф­ти – стра­ны Ев­ро­пы. До­бы­чей и транс­пор­ти­ров­кой неф­ти за­ни­ма­ют­ся ме­ж­ду­нар. кон­сор­циу­мы, соз­да­ние и дея­тель­ность ко­то­рых ку­ри­ру­ет гос. неф­те­га­зо­вая кор­по­ра­ция «Каз­Му­най­Газ». Круп­ней­шие кон­сор­ци­у­мы (2007): «Кас­пий­ский тру­бо­про­вод­ный кон­сор­ци­ум» (экс­плуа­ти­ру­ет неф­те­про­вод Аты­рау – Но­во­рос­сийск), дей­ст­ву­ет при уча­стии пра­ви­тель­ст­ва Рос­сии (24% ак­ций; в до­ве­ри­тель­ном управ­ле­нии ком­па­нии «Транс­нефть»), Ка­зах­ста­на (19%), Ома­на (7%), а так­же до­чер­них струк­тур ча­ст­ных ме­ж­ду­нар. неф­тя­ных ком­па­ний – амер. «Chevron Caspian Pipeline Consortium Co.» (15%), рос.-брит. «LukArco» (со­вме­ст­ное пред­при­ятие ком­па­ний «ЛУ­КОЙЛ» и «British Petroleum»; 12,5%), рос.-брит.-ни­дерл. «Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd.» (7,5%), амер. «Mobil Caspian Pipeline Co.» (до­чер­няя ком­па­ния «ExxonMo­bil»; 7,5%) и др.; «Karachaganak Petroleum Operating» (раз­ра­бот­ка неф­те­га­зо­кон­ден­сат­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния Ка­ра­ча­га­нак в Зап.-Ка­зах­стан­ской обл.), с уча­сти­ем итал. ком­па­нии ENI (32,5%), брит. «BG Group» (32,5%), амер. «Chevron Corp.» (20%), рос. «ЛУ­КОЙЛ» (15%). Неф­те­га­зо­вое ме­сто­ро­ж­де­ние Тен­гиз (Аты­рау­ская обл.) раз­ра­ба­ты­ва­ют амер. «Chev­ron Corp.» (50%-ная до­ля) и «Exxon­Mobil» (25%), а так­же «Каз­Му­най­Газ» (20%), рос.-брит. «LukArco» (5%); шель­фо­вое неф­те­га­зо­вое ме­сто­ро­ж­де­ние Ка­ша­ган на се­ве­ре Кас­пий­ско­го м. – итал. ENI, франц. «Total», амер. «ExxonMobil» и «ConocoPhilips», брит.-ни­дерл. «Royal Dutch Shell», а так­же «Каз­Му­най­Газ». В раз­ра­бот­ке ря­да ме­нее круп­ных ме­сто­ро­ж­де­ний при­ни­ма­ют уча­стие фи­лиа­лы кит. «China National Petroleum Corp.», инд. «Oil and Natural Gas Corp.» и др. иностр. ком­па­ний.

Объ­ём неф­те­пе­ре­ра­бот­ки ок. 12 млн. т (2006). Дей­ст­ву­ют три НПЗ – в Аты­рау, Пав­ло­да­ре и Шым­кен­те; про­из-во бен­зи­на ок. 2,5 млн. т, ди­зель­но­го то­п­ли­ва 3,7 млн. т, ма­зу­та 3,5 млн. т. Часть сы­рой неф­ти по­сту­па­ет на НПЗ Пав­ло­да­ра и Шым­кен­та из Зап. Си­би­ри по тру­бо­про­во­ду Омск (Рос­сия) – Пав­ло­дар – Шым­кент – Чард­жоу (Турк­ме­ния).

До­бы­ча при­род­но­го и по­пут­ных неф­тя­ных га­зов за 1991–2006 воз­рос­ла с 7,9 до 27 млрд. м3. К. яв­ля­ет­ся нет­то-им­пор­тё­ром при­род­но­го га­за, ок. 1/4 по­треб­но­стей по­кры­ва­ют­ся за счёт по­ста­вок из Рос­сии, Уз­бе­ки­ста­на и Турк­ме­нии. Ок. 1/2 объ­ё­мов до­бы­чи при­хо­дит­ся на до­лю За­пад­но-Ка­зах­стан­ской обл. (ме­сто­ро­ж­де­ние Ка­ра­ча­га­нак); при­род­ный и по­пут­ные неф­тя­ные го­рю­чие га­зы до­бы­ва­ют так­же в Аты­рау­ской (ок. 30%; ме­сто­ро­ж­де­ние Тен­гиз), Ман­ги­стау­ской (шель­фо­вое ме­сто­ро­ж­де­ние Ка­ша­ган, ме­сто­ро­ж­де­ния Же­ти­бай и Узень на п-ове Ман­гыш­лак), Ак­тю­бин­ской об­лас­тях. Ве­ду­щая ком­па­ния от­рас­ли – гос. кор­по­ра­ция «Каз­Му­най­Газ» (ве­дёт до­бы­чу совм. с ря­дом иностр. ком­па­ний). Дей­ст­ву­ют: 4 га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­да об­щей мощ­но­стью ок. 8 млрд. м3 в год – в Жа­нао­зе­не (Но­вый Узень; Ман­ги­стау­ская обл.), Тен­ги­зе (Аты­рау­ская обл.), Жа­на­жо­ле (Ак­тю­бин­ская обл.), Ка­ра­ча­га­на­ке (За­пад­но-Ка­зах­стан­ская обл.); сис­те­ма ма­ги­ст­раль­ных га­зо­про­во­дов с про­пу­ск­ной спо­соб­но­стью св. 150 млрд. м3 в год; 3 под­зем­ных хра­ни­ли­ща га­за (об­щей ём­ко­стью 4 млрд. м3). По тер­ри­то­рии К. про­хо­дят тран­зит­ные ма­ги­ст­раль­ные га­зо­про­во­ды из Уз­бе­ки­ста­на в Рос­сию (Сред­няя Азия – Центр и Бу­ха­ра – Урал). Пра­ви­тель­ст­ва­ми Рос­сии, К. и Турк­ме­нии под­пи­са­но со­гла­ше­ние (дек. 2007) о строи­тель­ст­ве При­кас­пий­ско­го га­зо­про­во­да, по ко­то­ро­му туркм. при­род­ный газ че­рез тер­ри­то­рию К. бу­дет по­став­лять­ся в Рос­сию и стра­ны Ев­ро­пы.

Уголь­ная про­мыш­лен­ность. До­бы­ча уг­ля в нач. 21 в. по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся (94,3 млн. т в 2006; 58,4 млн. т в 1999), од­на­ко её объ­ё­мы не дос­тиг­ли уров­ня кон. 1980-х гг. (130 млн. т в 1990). Экс­порт уг­ля (гл. обр. в Рос­сию) ок. 23–24 млн. т (2006). Осн. рай­он до­бы­чи кок­сую­щих­ся ка­мен­ных уг­лей – Ка­ра­ган­дин­ский уголь­ный бас­сейн, энер­ге­тич. ка­мен­ных уг­лей – Эки­ба­стуз­ский уголь­ный бас­сейн; ка­мен­ные уг­ли до­бы­ва­ют так­же на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Шу­бар­коль и Бор­лы в Ка­ра­ган­дин­ской обл., Ка­ра­жы­ра в Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ской обл.; до­бы­ча бу­рых уг­лей ве­дёт­ся в Пав­ло­дар­ской обл. (Май­кю­бен­ский бас­сейн). Ок. 2/3 об­щих объ­ё­мов уг­ле­до­бы­чи при­хо­дит­ся на до­лю Пав­ло­дар­ской, ок. 1/3 – Ка­ра­ган­дин­ской об­лас­тей. В от­рас­ли дей­ст­ву­ют св. 30 ком­па­ний, в т. ч. 5 ино­стран­ных. Круп­ней­шая уг­ле­до­бы­ваю­щая ком­па­ния «Бо­га­тырь Ак­сес Ко­мир» экс­плуа­ти­ру­ет раз­ре­зы «Бо­га­тырь» и «Се­вер­ное» в Эки­бастуз­ском бас­сей­не (41,6 млн. т уг­ля в 2006); раз­рез «Вос­точ­ный» в Эки­ба­стуз­ском бас­сей­не (ок. 20 млн. т в год) раз­ра­ба­ты­ва­ет «Ев­ро-Ази­ат­ская энер­ге­ти­че­ская кор­по­ра­ция», ко­то­рой так­же при­над­ле­жит Ак­су­ская (Ер­ма­ков­ская) ТЭС.

Элек­тро­энер­ге­ти­ка. След­ст­ви­ем эко­но­мич. рос­та явил­ся на­ме­тив­ший­ся де­фи­цит ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей в элек­тро­энер­ге­ти­ке. Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 18,3 тыс. МВт (2006); 87,7% ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей при­хо­дит­ся на до­лю ТЭС (из них 2,3% – га­зо­тур­бин­ные элек­тро­стан­ции), 12,3% – ГЭС. Про­из-во элек­тро­энер­гии 71,7 млрд. кВт· ч в 2006 (87% от уров­ня 1990), из них 85% при­хо­дит­ся на ТЭС. Круп­ней­шие ТЭС: Эки­ба­стуз­ские 1-я (4000 МВт) и 2-я (1000 МВт), Ак­су­ская (2400 МВт) в Пав­ло­дар­ской обл., а так­же Жам­был­ская (1200 МВт) на юге К. В го­ро­дах – ряд круп­ных ТЭЦ. Дей­ст­ву­ют: кас­кад ГЭС на р. Ир­тыш – Шуль­бин­ская (702 МВт), Бух­тар­мин­ская (675 МВт), Усть-Ка­ме­но­гор­ская (334 МВт); Кап­ча­гай­ская ГЭС на р. Или (434 МВт), Чар­да­рин­ская ГЭС на р. Сыр­да­рья (100 МВт). В г. Ак­тау (Ман­ги­стау­ская обл.) спе­циа­ли­сты «Ман­ги­стау­ско­го атом­но­го энер­го­ком­би­на­та» (под­раз­де­ле­ние Нац. атом­ной ком­па­нии «Ка­з­атом­пром») осу­ще­ст­в­ля­ют ком­плекс ра­бот (2008) по вы­во­ду из экс­плуа­та­ции АЭС с ре­ак­то­ром БН-350 на бы­ст­рых ней­тро­нах (в 1972 осу­щест­влён его фи­зи­чес­кий пуск, в 1973 – энер­ге­ти­чес­кий; с 1999 на­хо­дит­ся в ре­жи­ме вы­во­да из экс­плуа­та­ции); в со­ста­ве энер­го­ком­би­на­та в Ак­тау – ТЭС и 2 ТЭЦ на при­род­ном га­зе (об­щей мощ­но­стью 1342 МВт), а так­же за­вод по оп­рес­не­нию мор. во­ды. Ве­дут­ся ра­бо­ты по ре­ше­нию од­ной из пер­во­оче­ред­ных за­дач элек­тро­энер­ге­ти­ки – со­еди­не­нию энер­ге­тич. сис­тем се­ве­ра и юга Ка­зах­ста­на.

Чёр­ная ме­тал­лур­гия (18,2% стои­мо­сти про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти, 2006) ба­зи­ру­ет­ся на круп­ных за­па­сах сы­рья и то­п­ли­ва. До­бы­ча же­лез­ных руд (19,5 млн. т в 2005) и их обо­га­ще­ние со­сре­до­то­че­ны на 3 гор­но-обо­га­тит. ком­би­на­тах (ГОК): Со­ко­лов­ско-Сар­бай­ском и Ли­са­ков­ском в Кос­та­най­ской обл., Ка­ра­жал­ском в Ка­ра­ган­дин­ской обл. До­бы­ча хро­мо­вых руд (3,6 млн. т) ве­дёт­ся на Дон­ском ГОКе (Хром­тау, Ак­тю­бин­ская обл.), руд мар­ган­ца (2,2 млн. т) – на Жай­рем­ском и Жез­дин­ском ГОКах в Центр. К. (Ка­ра­ган­дин­ская обл.). Про­из-во чу­гу­на 3,6 млн. т, ста­ли 4,6 млн. т, про­ка­та чёр­ных ме­тал­лов 3,3 млн. т, фер­ро­спла­вов 1,5 млн. т (2005); 100% чу­гу­на и про­ка­та, а так­же ок. 95% ста­ли про­из­во­дит един­ст­вен­ный в К. ме­тал­лур­гич. ком­би­нат пол­но­го цик­ла (г. Те­мир­тау, Ка­ра­ган­дин­ская обл.) ме­ж­ду­нар. кор­по­ра­ции «ArcelorMittal». Дей­ст­ву­ет за­вод пе­ре­дель­ной чёр­ной ме­тал­лур­гии в Пав­ло­да­ре; стро­ят­ся (2008) за­во­ды – сор­то­про­кат­ный в Те­мир­тау и тру­бо­про­кат­ный в Ак­тау (Ка­ра­ган­дин­ская обл.). Про­из-во фер­ро­спла­вов осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на за­во­дах в г. Ак­су (Ер­мак) Пав­ло­дар­ской обл. (мощ­ность до 1 млн. т в год – один из круп­ней­ших в ми­ре) и Ак­то­бе (при­над­ле­жат ком­па­нии «Каз­хром», вхо­дя­щей в трой­ку ми­ро­вых ли­де­ров про­из-ва фер­ро­спла­вов; в со­став ком­па­нии вхо­дит так­же Дон­ской ГОК). Зна­чит. часть про­дук­ции чёр­ной ме­тал­лур­гии К. идёт на экс­порт (в Рос­сию, Ки­тай, стра­ны ЕС и др.).

Цвет­ная ме­тал­лур­гия (21,4% стои­мо­сти про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти, 2006) – од­на из важ­ней­ших экс­порт­ных от­рас­лей эко­но­ми­ки. До­бы­ча руд ме­ди 34 млн. т, про­из-во ра­фи­ни­ро­ван­ной ме­ди 418 тыс. т (2005). Ве­ду­щая ком­па­ния – кор­по­ра­ция «Ка­зах­мыс» (вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей ме­ди в ми­ре), осу­ще­ст­в­ля­ет все ста­дии про­из-ва – от до­бы­чи и обо­га­ще­ния руд до вы­пус­ка го­то­вой про­дук­ции (мед­ные кон­цен­тра­ты, ка­тод­ная медь, мед­ная ка­тан­ка); из руд ме­ди по­пут­но из­вле­ка­ют­ся зо­ло­то, се­реб­ро и др. В со­став кор­по­ра­ции вхо­дят объ­е­ди­не­ния: «Жез­каз­ган­цвет­мет» (до­бы­ча и обо­га­ще­ние руд ме­ди Жез­каз­ган­ской груп­пы ме­сто­ро­ж­де­ний; Жез­каз­ган­ский гор­но-ме­тал­лур­гич. ком­би­нат), «Бал­хаш­цвет­мет» (до­бы­ча и обо­га­ще­ние руд ме­ди Ко­ун­рад­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния и др.; Бал­хаш­ский гор­но-ме­тал­лур­гич. ком­би­нат), «Ка­ра­ган­да­цвет­мет» (до­бы­ча и обо­га­ще­ние руд ме­ди ме­сто­ро­ж­де­ний Нур­каз­ган, Кос­му­рун, Же­март и др.), «Вос­ток­цвет­мет» (до­бы­ча мед­ных и по­ли­ме­тал­лич. руд ме­сто­ро­ж­де­ний Руд­но­го Ал­тая; про­из-во кон­цен­тра­тов ме­ди, цин­ка и др.). В г. Усть-Ка­ме­но­горск (Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ская обл.) стро­ит­ся (2008) ме­де­пла­виль­ный и элек­тро­лиз­ный за­вод кор­по­ра­ции «Каз­цинк» (мощ­ность 70 тыс. т ка­тод­ной ме­ди в год).

До­бы­ча свин­цо­во-цин­ко­вых руд 6,6 млн. т; про­из-во чер­но­во­го свин­ца 135,4 тыс. т, чер­но­во­го цин­ка 357,1 тыс. т (2005). Ве­ду­щая ком­па­ния – кор­по­ра­ция «Каз­цинк», ей при­над­ле­жат пред­при­ятия в круп­ней­ших цен­трах до­бы­чи и пе­ре­ра­бот­ки по­ли­ме­тал­лич. руд К. (все – в Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ской обл.) – в го­ро­дах Усть-Ка­ме­но­горск (ме­тал­лур­гич. ком­плекс свин­цо­во-цин­ко­во­го ком­би­на­та), Рид­дер (быв. Ле­ни­но­горск; гор­но-обо­га­тит. ком­плекс, цин­ко­вый за­вод), Зы­ря­новск (гор­но-обо­га­тит. ком­плекс). Пред­при­ятия кор­по­ра­ции «Каз­цинк» ис­поль­зу­ют ру­ды ме­сто­ро­ж­де­ний Руд­но­го Ал­тая, а так­же ме­сто­ро­ж­де­ния Шай­мер­ден в Кос­та­най­ской обл. Кро­ме свин­ца и цин­ка, из­вле­ка­ют­ся св. 20 разл. ком­по­нен­тов, в т. ч. зо­ло­то, се­реб­ро, медь, ртуть, кад­мий, ред­кие ме­тал­лы (тел­лур и др.). Дей­ст­ву­ет (с 2004) цин­ко­вый за­вод ком­па­нии «Ка­зах­мыс» в г. Бал­хаш (про­ект­ная мощ­ность 100 тыс. т цин­ка в год). В свя­зи с вы­ра­бот­кой Те­ке­лин­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния по­ли­ме­тал­лич. руд (Ал­ма-Атин­ская обл.) свин­цо­вый за­вод в Шым­кен­те ком­па­нии «Юж­по­ли­ме­талл» пе­ре­хо­дит на ис­поль­зо­ва­ние вто­рич­но­го сы­рья. Вы­плав­ка зо­ло­та 9,8 т в 2005 (вклю­чая до­бы­чу на зо­ло­тых ме­сто­рож­де­ни­ях се­ве­ра и вос­то­ка К.), се­реб­ра 812,1 т (гл. обр. при пе­ре­ра­бот­ке по­ли­ме­тал­лич. и мед­ных руд).

До­бы­ча бок­си­тов 4,8 млн. т в 2005 (ру­до­управ­ле­ния – Крас­но­ок­тябрь­ское в Пав­ло­дар­ской обл. и Тур­гай­ское в Ак­мо­лин­ской обл.); ве­дут­ся ра­бо­ты (2008) по ос­вое­нию Вос­точ­но-Аят­ско­го бок­си­то­во­го ме­сто­ро­ж­де­ния в Кос­та­най­ской обл. Про­из-во гли­но­зё­ма (1,5 млн. т в 2005) – на Пав­ло­дар­ском алю­ми­ние­вом за­во­де (еже­год­но про­из­во­дит и экс­пор­ти­ру­ет так­же ок. 20 т ме­тал­лич. гал­лия). Всту­пи­ла в строй (2007) 1-я оче­редь Ка­зах­стан­ско­го элек­тро­лиз­но­го за­во­да (г. Пав­ло­дар) мощ­но­стью 125 тыс. т пер­вич­но­го алю­ми­ния в год (об­щая про­ект­ная мощ­ность за­во­да 250 тыс. т в год). Все пред­при­ятия алю­ми­ние­вой пром-сти К. при­над­ле­жат кор­по­ра­ции «Алю­ми­ний Ка­зах­ста­на», вхо­дя­щей в со­став пром. груп­пы «Eurasian Natural Resources Corp.» (ENRC). Груп­па ENRC (в осн. ка­зах­стан­ский ка­пи­тал; соз­да­на в 2006, за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на в Лон­до­не, объ­ём про­даж св. 3 млрд. долл. в 2007) так­же кон­со­ли­ди­ру­ет ак­ти­вы ком­па­нии «Каз­хром», Жай­рем­ско­го ГОКа, Со­ко­лов­ско-Сар­бай­ско­го гор­но-обо­га­тит. про­из­водств. объ­е­ди­не­ния, «Ев­ро-Ази­ат­ской энер­ге­тич. кор­по­ра­ции» и др. Пред­при­ятия вхо­дя­щих в ENRC струк­тур про­из­во­дят ок. 5% ВВП стра­ны; груп­па за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ми­ре по про­из-ву фер­ро­спла­вов, яв­ля­ет­ся од­ним из ми­ро­вых ли­де­ров по до­бы­че и обо­га­ще­нию же­лез­ных руд, про­из-ву гал­лия (2/5 ми­ро­во­го рын­ка), ве­ду­щим в стра­не про­из­во­ди­те­лем гли­но­зё­ма и кон­цен­тра­тов мар­ган­ца; груп­па вла­де­ет ок. 1/4 ми­ро­вых за­па­сов руд хро­ма, слу­жит од­ним из круп­ней­ших по­став­щи­ков уг­ля и элек­тро­энер­гии в Ка­зах­ста­не.

К. об­ла­да­ет зна­чит. за­па­са­ми руд ти­та­на. Про­из-во ти­та­но­вых кон­цент­ра­тов 25 тыс. т (2006). Про­из-во вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ной ти­та­но­вой губ­ки и то­вар­но­го маг­ния из сы­рья, до­бы­вае­мо­го на за­па­де, се­ве­ре и вос­то­ке К., осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на Усть-Ка­ме­но­гор­ском ти­та­но­маг­ние­вом ком­би­на­те (Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ская обл.).

По до­бы­че руд ура­на (6637 т в пе­ре­счё­те на ме­талл в 2007; 5281 т в 2006) К. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ми­ре (по­сле Ка­на­ды и Ав­ст­ра­лии; к 2010 пла­ни­ру­ет­ся уве­ли­чить до­бы­чу до 15 тыс. т). Осн. пред­при­ятие – Нац. атом­ная ком­па­ния «Каз­а­том­пром»; в её со­ста­ве: «Гор­но­руд­ная ком­па­ния» – за­ни­ма­ет­ся до­бы­чей руд ура­на на юге К., в Юж­но-Ка­зах­стан­ской и Кы­зы­лор­дин­ской об­лас­тях (в т. ч. ме­то­дом под­зем­но­го сква­жин­но­го вы­ще­ла­чи­ва­ния); гос. Степ­но­гор­ский гор­но-хи­мич. ком­би­нат (Ак­мо­лин­ская обл.; на­хо­дит­ся в до­ве­ри­тель­ном управ­ле­нии ком­па­нии) – осу­щест­вля­ет до­бы­чу руд ура­на под­зем­ным спо­со­бом на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Вос­ток и Звёзд­ное (близ пос. Шан­то­бе, в 300 км к за­па­ду от Степ­но­гор­ска), пе­ре­ра­бот­ку кон­цен­тра­тов ура­на, а так­же про­из-во суль­фид­но­го мо­либ­де­но­во­го кон­цен­тра­та, со­лей и др. со­еди­не­ний мо­либ­де­на из руд ме­сто­рож­де­ния Шор­ское; Уль­бин­ский ме­тал­лур­гич. за­вод (г. Усть-Ка­ме­но­горск Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ской обл.) – про­из­во­дит таб­лет­ки из низ­ко­обо­га­щён­но­го ура­на для атом­ных ре­ак­то­ров, а так­же разл. со­еди­не­ния бе­рил­лия, тан­та­ла и нио­бия, пла­ви­ко­вую ки­сло­ту. Со­вме­ст­но с ком­па­ни­ей «Ка­за­том­пром» до­бы­чей руд ура­на за­ни­ма­ет­ся ряд иностр. фирм (ка­над. «Cameco Corp.», франц. «AREVA»), а так­же рос. пред­при­ятий.

Ма­ши­но­строе­ние в осн. ори­ен­ти­ру­ет­ся на внутр. ры­нок. Зна­чит. часть дей­ст­вую­щих пред­при­ятий от­рас­ли коо­пе­ри­ру­ют­ся с за­ру­беж­ны­ми парт­нё­ра­ми, су­ще­ст­вен­на до­ля сбо­роч­ных про­из­водств. Ха­рак­те­рен вы­со­кий уро­вень тер­ри­то­ри­аль­ной кон­цен­тра­ции: св. 1/2 объ­ё­мов про­из-ва при­хо­дит­ся на до­лю г. Ал­ма-Ата, Пав­ло­дар­ской и Ак­мо­лин­ской об­лас­тей.

Од­на из ве­ду­щих от­рас­лей ма­ши­но­строе­ния – про­из-во обо­ру­до­ва­ния для неф­те­га­зо­вой пром-сти и тру­бо­про­вод­но­го транс­пор­та – по­ка не в со­стоя­нии удов­ле­тво­рить рас­ту­щий внутр. спрос. Ряд пред­при­ятий от­рас­ли вхо­дит в со­став хол­дин­га «Каз­Пет­ро­Маш» (с 2006), в т. ч. за­во­ды: «Каз­Неф­те­Газ­Маш» (Пе­тро­пав­ловск), ар­ма­тур­ный (Усть-Ка­ме­но­горск), ме­тал­ло­про­кат­ный (Аты­рау), стек­ло­во­ло­кон­ных труб (на тер­ри­то­рии СЭЗ «Мор­ской порт Ак­тау») и «Кас­кор-Маш­за­вод» (Ак­тау), на­сос­но-ком­прес­сор­ных труб (Жа­нао­зен, Ман­ги­стау­ская обл.). Осо­бен­но­стью раз­ви­тия ма­ши­но­строе­ния К. яв­ля­ет­ся кон­вер­сия во­ен. про­из­водств; ряд пред­при­ятий груп­пы ком­па­ний «Ка­зах­ста­нИн­жи­ни­ринг» (ос­но­ва­на в 2003, объ­е­ди­ня­ет 19 пред­при­ятий ОПК) вы­пус­ка­ет про­дук­цию гражд. на­зна­че­ния, в т. ч. неф­те­га­зо­вое обо­ру­до­ва­ние, – за­во­ды: «Зе­нит» и «Гид­ро­при­бор» (Уральск), тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния, «ЗИКСТО» и «Му­най­маш» (Пе­тро­пав­ловск), ма­ши­но­строи­тель­ный (Се­ми­па­ла­тинск). Су­ще­ст­вен­ная до­ля на рын­ке неф­те­га­зо­во­го обо­ру­до­ва­ния при­над­ле­жит пред­при­яти­ям г. Ал­ма-Ата – за­во­дам: тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния, «Бел­ка­мит» и «Гид­ро­маш-Ори­он»; дей­ст­ву­ют за­вод неф­тя­но­го обо­ру­до­ва­ния в Ак­то­бе, «За­пад­но-Ка­зах­стан­ская ма­ши­но­строи­тель­ная ком­па­ния» в Ураль­ске (соз­да­на на ба­зе за­во­да «Ме­тал­лист»). Про­из-во ма­шин и обо­ру­до­ва­ния для гор­но­до­бы­ваю­щей и ме­тал­лур­гич. пром-сти осу­ще­ст­в­ля­ют пред­при­ятия не­сколь­ких фирм, в т. ч. «Каз­цин­кмаш» (г. Рид­дер Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ской обл.).

По­вы­шен­ное вни­ма­ние уде­ля­ет­ся раз­ви­тию транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния. За­вод «АЗИЯ-АВТО» в Усть-Ка­ме­но­гор­ске (с 2002) ве­дёт кон­вей­ер­ную сбор­ку лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей «ВАЗ» («ВАЗ- 21099», «Ни­ва»), «Skoda» и «Chevrolet». Вве­дён в строй (2007) ав­то­сбо­роч­ный за­вод в Се­ми­па­ла­тин­ске (сбор­ка ав­то­бу­сов – кор. «Daewoo» и рос. «ПАЗ»). Япон. ком­па­ния «Nissan» пла­ни­ру­ет стро­и­тель­ст­во круп­но­го ав­то­сбо­роч­но­го пред­при­ятия в но­вой пром. зо­не Ас­та­ны. Дей­ст­ву­ет ва­го­но­ре­монт­ный за­вод в Ас­та­не; в Ал­ма-Ате – про­из-во то­вар­ных ва­го­нов, стро­ит­ся (2008) ло­ко­мо­ти­во­строи­тель­ный за­вод (сбор­ка элек­тро­во­зов по тех­но­ло­гии амер. ком­па­нии «General Electric»).

С.-х. ма­ши­но­строе­ние на­хо­дит­ся на на­чаль­ном эта­пе вы­хо­да из за­тяж­но­го спа­да про­из-ва. На­ла­же­на от­вёр­точ­ная сбор­ка трак­то­ров «Бе­ла­русь» в Пав­ло­да­ре (на пло­ща­дях про­стаи­ваю­ще­го Пав­ло­дар­ско­го трак­тор­но­го за­во­да); дей­ству­ет Кос­та­най­ский за­вод ди­зель­ных дви­га­те­лей (с уча­сти­ем рос. ком­па­нии «Агро­маш­Хол­динг»; про­из-во дви­га­те­лей для с.-х. ма­шин, сбор­ка зер­но­убо­роч­ных ком­бай­нов «Ени­сей» и трак­то­ров «ВТ-150» из ком­плек­тую­щих, по­став­ляе­мых из Рос­сии).

Круп­ней­шее пред­при­ятие элек­тро­тех­нич. и элек­трон­ной пром-сти – за­вод по про­из-ву те­ле­ви­зо­ров и сти­раль­ных ма­шин кор. ком­па­нии «LG Electronics» в Ал­ма-Ате; дей­ст­ву­ют мощ­но­сти по вы­пус­ку кон­ден­са­то­ров (Усть-Ка­ме­но­гор­ский кон­ден­са­тор­ный за­вод), ак­ку­му­ля­тор­ных ба­та­рей (за­вод «Кай­нар», г. Тал­ды­кор­ган), транс­фор­ма­то­ров (ком­па­ния «Каз­транс­фор­ма­тор», пред­при­ятия в Ал­ма-Ате и Кен­тау, Юж­но-Ка­зах­стан­ская обл.). При­бо­ро­строе­ние пред­став­ле­но за­во­да­ми рент­ге­но­ап­па­ра­ту­ры в Ак­то­бе и кон­троль­но-из­ме­рит. при­бо­ров в Кок­ше­тау. Строит. тех­ни­ку (кра­ны, грей­фе­ры) вы­пус­ка­ет Пав­ло­дар­ский ма­ши­но­строи­тель­ный за­вод, под­шип­ни­ки – Степ­но­гор­ский под­шип­ни­ко­вый за­вод в Ак­мо­лин­ской обл. (вхо­дит в со­став рос. хол­дин­га «Ев­ро­пей­ская под­шип­ни­ко­вая кор­по­ра­ция»).

Хи­ми­че­ская про­мыш­лен­ность ори­ен­ти­ру­ет­ся на по­треб­но­сти внутр. рын­ка. Про­из-во про­дук­тов ос­нов­ной хи­мии на­хо­дит­ся в кри­зис­ном со­стоя­нии, боль­шин­ст­во пред­при­ятий функ­цио­ни­ру­ет на не­ре­гу­ляр­ной ос­но­ве. Дей­ст­ву­ет за­вод «Каз­фос­фат» по вы­пус­ку фос­фор­ных удоб­ре­ний в г. Та­раз, ис­поль­зую­щий сы­рьё Ка­ра­тау­ско­го (Жам­был­ская обл.) и Чи­ли­сай­ско­го (Ак­тю­бин­ская обл.) ме­сто­ро­ж­де­ний фос­фо­ри­тов. Не­зна­чи­тель­ны­ми ос­та­ют­ся объ­ё­мы про­из-ва хи­мич. со­еди­не­ний на ос­но­ве хро­ма (три­ок­сид хро­ма, хро­мо­вые ду­би­те­ли, ди­хро­мат на­трия и др.) в Ак­то­бе, кау­стич. со­ды и хло­ра в Пав­ло­да­ре (за­вод «Кау­стик»), азот­ных и азот­но-фос­фор­ных удоб­ре­ний, ам­миа­ка, сер­ной и азот­ной ки­сло­ты в Ак­тау (за­вод ком­па­нии «Ак­тал»), сер­ной ки­сло­ты в Степ­но­гор­ске. Строи­тель­ст­во круп­но­го ком­би­на­та по про­из-ву азот­ных удоб­ре­ний пла­ни­ру­ет­ся на­чать на про­из­водств. пло­ща­дях за­во­да «Ка­зА­зот» (Ак­тау, Ман­ги­стау­ская обл.). Пред­при­ятия по про­из-ву про­дук­ции ор­га­нич. син­те­за пре­им. ис­поль­зу­ют при­воз­ное сы­рьё – за­во­ды пла­ст­масс в Ак­тау и Аты­рау, хи­мич. во­ло­кон в Кос­та­нае (вы­пуск поч­ти пре­кра­щён), шин­ный за­вод в Шым­кен­те; с уча­сти­ем фин. ком­па­нии «No­kia» стро­ит­ся (2008) шин­ный за­вод в Ас­та­не (на­ча­ло про­из-ва на­ме­че­но на 2009). Ве­ду­щее пред­при­ятие хи­ми­ко-фар­ма­цев­тич. пром-сти – «Хим­фарм» в Шым­кен­те (тор­го­вая мар­ка «San­to»); фаб­ри­ки по про­из-ву фар­ма­цев­тич. пре­па­ра­тов и ле­кар­ст­вен­ных средств дей­ст­ву­ют в Ал­ма-Ате (фир­мы «Но­бель»), Се­ми­па­ла­тин­ске и Пав­ло­да­ре.

В свя­зи с мас­штаб­ным рос­том рын­ка строи­тель­ных ус­луг раз­ви­ва­ет­ся про­мыш­лен­ность строи­тель­ных ма­те­риа­лов. Про­из-во це­мен­та 4,6 млн. т (2007; в 1,8 раза мень­ше, чем в 1991). Ве­ду­щие ком­па­нии от­рас­ли – «Central Asia Cement» (Ка­ра­ган­да), «Шым­кент­це­мент» (Шым­кент), «Се­мей­це­мент» (Се­ми­па­ла­тинск), «Вос­ток-Це­мент» (Усть-Ка­ме­но­горск), «Сас­то­бе-Це­мент» (Ал­ма-Ата; при­над­ле­жит рос. ком­па­нии «Ба­зэл­Це­мент»). Пла­ни­ру­ет­ся строи­тель­ст­во це­мент­но­го за­во­да в г. Та­раз, соз­да­ние но­вых мощ­но­стей в За­пад­но-Ка­зах­стан­ской и Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ской об­лас­тях. Стро­ят­ся (2008) за­во­ды лис­то­во­го стек­ла в Кы­зы­лор­дин­ской (брит. ком­па­нии «Pilkington») и Ак­тю­бин­ской (герм. ком­па­нии «Steinert») об­лас­тях. Герм. фир­ма «Henkel» ин­ве­сти­ро­ва­ла сред­ст­ва в строи­тель­ст­во 3 за­во­дов строи­тель­ных сме­сей.

Про­из-во из­де­лий лёг­кой про­мыш­лен­но­сти за 1991–2005 сни­зи­лось в 15 раз. Про­из-во тка­ней (35,5 млн. м2 в 2005) по срав­не­нию с кон. 1980-х гг. умень­ши­лось бо­лее чем в 8 раз, обу­ви – в 28 раз. Хлоп­ко­очи­сти­тель­ные за­во­ды дей­ст­ву­ют в Юж­но-Ка­зах­стан­ской обл. (часть из них кон­тро­ли­ру­ет ком­па­ния «Рус­ский тек­стиль», по­стро­ив­шая в этом ре­гио­не но­вую пря­диль­но-ткац­кую фаб­ри­ку). Ве­ду­щие ком­па­нии по про­из-ву хлоп­ча­то­бу­маж­ной пря­жи и тка­ней – «Ни­м­экс» (гл. пред­при­ятие – Усть-Ка­ме­но­гор­ская тек­стиль­ная фаб­ри­ка) и «Re­s­mi» (Ал­ма-Атин­ский хлоп­ча­то­бу­маж­ный ком­би­нат). Хлоп­ча­то­бу­маж­ную пря­жу вы­пус­ка­ют так­же пред­при­ятия в Шым­кен­те и Кун­гра­де (фаб­ри­ка «Ina­da», с уча­сти­ем кит. ка­пи­та­ла) в Юж­но-Ка­зах­стан­ской обл. В Усть-Ка­ме­но­гор­ске ком­па­ни­ей «Ним­экс» мо­дер­ни­зи­ро­ван ком­би­нат шёл­ко­вых тка­ней (мощ­ность 9 млн. по­гон­ных мет­ров в год). Пе­ре­ра­бот­ка шкур и шер­сти – в Се­ми­па­ла­тин­ске, Пе­тро­пав­лов­ске, Та­ра­зе, Руд­ном Кос­та­най­ской обл. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия швей­ной и ко­же­вен­ной (Ал­ма-Ата), обув­ной (про­из-во ва­ля­ной обу­ви в Кос­та­нае и др.) пром-сти.

Пи­ще­вая про­мыш­лен­ность ис­поль­зу­ет ме­ст­ное сы­рьё и в осн. ори­ен­ти­ро­ва­на на удов­ле­тво­ре­ние по­треб­но­стей внутр. рын­ка. Про­из-во му­ки (в осн. пше­нич­ной) 2,7 млн. т (2006), экс­порт – ок. 1,1 млн. т (1-е ме­сто в ми­ре). Рас­тёт про­из-во рас­ти­тель­но­го мас­ла (167 тыс. т), са­ха­ра-пес­ка (529 тыс. т). Объ­ё­мы вы­пус­ка др. ви­дов про­до­вольств. то­ва­ров ос­та­ют­ся не­зна­чи­тель­ны­ми: мя­са 85,6 тыс. т (2005; по срав­не­нию с 1991 сни­зи­лись в 10 раз), мо­ло­ка и цель­но­мо­лоч­ных про­дук­тов 283 тыс. т (поч­ти в 5 раз), жи­вот­но­го мас­ла 19,7 тыс. т (поч­ти в 4 ра­за). Боль­шин­ст­во круп­ных от­рас­ле­вых кор­по­ра­ций аг­ро­про­мышл. ком­плек­са К. (в т. ч. соз­дан­ных с уча­сти­ем и под кон­тро­лем гос-ва) в 2006 объ­е­ди­не­ны в нац. хол­динг «Ка­зАг­ро»; круп­ная мно­го­про­филь­ная ча­ст­ная ком­па­ния пи­ще­вой пром-сти – «Raimbek Group» (Ал­ма-Ата; осн. спе­циа­ли­за­ция – про­из-во фрук­то­вых со­ков и мо­лоч­ных про­дук­тов). Раз­ви­ва­ет­ся про­из-во без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков (за­вод ме­ж­ду­нар. ком­па­нии «Pepsi Lipton International» в Ал­ма-Ате и др.), пи­ва – 5 пи­во­ва­рен­ных за­во­дов в Ал­ма-Ате, а так­же за­во­ды в Шым­кен­те, Ка­ра­ган­де (тур. ком­па­нии «Efes»), Пав­ло­да­ре, Ураль­ске и др. Про­из-во та­бач­ных из­де­лий по­де­ле­но ме­ж­ду дву­мя ме­ж­ду­нар. ком­па­ния­ми, пред­при­ятия ко­то­рых дей­ст­ву­ют в Ал­ма-Атин­ской обл., – амер. «Philip Mor­ris» и брит. «Gallaher» (в со­ста­ве япон. кор­по­ра­ции JTI).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. С.-х. про­из-во (2,4 млн. за­ня­тых в 2005) обес­пе­чи­ва­ет ок. 80% по­треб­но­стей К. в про­до­воль­ст­вии. Об­щая пло­щадь зе­мель с.-х. на­зна­че­ния 222,6 млн. га, в т. ч. ис­поль­зуе­мых зе­мель 114,7 млн. га, или св. 42% пл. стра­ны, т. н. зе­мель за­па­са 107,9 млн. га (2007). Пло­щадь па­хот­ных зе­мель ок. 24 млн. га (35,3 млн. га в 1991), се­но­ко­сов 5 млн. га, ис­поль­зуе­мых ес­те­ст­вен­ных кор­мо­вых уго­дий ок. 86 млн. га (2007). Пло­щадь оро­шае­мых зе­мель 2,6 млн. га (2006). В струк­ту­ре зем­ле­поль­зо­ва­ния пре­об­ла­да­ют с.-х. пред­при­ятия (быв. сов­хо­зы и кол­хо­зы), на их до­лю при­ходит­ся св. 1/2 пло­ща­ди ис­поль­зуе­мых с.-х. зе­мель, ок. 1/2 пло­ща­дей ис­поль­зуе­мых зе­мель при­над­ле­жит кре­сть­ян­ским (фер­мер­ским) хо­зяй­ст­вам; пло­щадь с.-х. зе­мель в лич­ных под­соб­ных хо­зяй­ст­вах гра­ж­дан ос­та­ёт­ся от­но­си­тель­но ста­биль­ной (ме­нее 0,3%, или 308 тыс. га, в 2007). Осо­бен­но ве­ли­ко пре­об­ла­да­ние с.-х. пред­при­ятий в струк­ту­ре зем­ле­поль­зо­ва­ния быв. рай­онов ос­вое­ния це­лин­ных и за­леж­ных зе­мель на се­ве­ре К.; кре­сть­ян­ские (фер­мер­ские) хо­зяй­ст­ва наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны на юге и вос­то­ке стра­ны. Ок. 1/2 аг­рар­ной про­дук­ции (по стои­мо­сти) про­из­во­дит­ся в лич­ных под­соб­ных хо­зяй­ст­вах.

На рас­те­ние­вод­ст­во при­хо­дит­ся 56,4% стои­мо­сти с.-х. про­дук­ции [2007; ок. 90% в струк­ту­ре про­из-ва с.-х. пред­при­ятий, св. 80% – кре­сть­ян­ских (фер­мер­ских) хо­зяйств, ок. 25% – лич­ных под­соб­ных хо­зяйств]. Ве­ду­щая от­расль рас­те­ние­вод­ст­ва – зер­но­вое хо­зяй­ст­во (ок. 1/2 стои­мо­сти про­дук­ции от­рас­ли, по­сев­ная пло­щадь 18,0 млн. га в 2007). Сбор зер­на 20,1 млн. т в 2007 (ок. 2/3 – в с.-х. пред­при­яти­ях), или св. 1300 кг на ду­шу на­се­ле­ния стра­ны. Наи­бо­лее круп­ные мас­си­вы по­се­вов зер­но­вых – в сев. рай­онах К.; св. 2/3 пло­ща­дей под зер­но­вы­ми куль­ту­ра­ми – в Ак­мо­лин­ской, Кос­та­най­ской и Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ской об­лас­тях. Осн. зер­но­вая куль­ту­ра – яро­вая пше­ни­ца, гл. обр. твёр­дых сор­тов. По­все­ме­ст­но воз­де­лы­ва­ют яч­мень, на юге – ози­мую пше­ни­цу и ку­ку­ру­зу, на вос­то­ке – овёс и рожь, на за­па­де и се­ве­ре – про­со, на се­ве­ре и вос­то­ке – гре­чи­ху. В Кы­зы­лор­дин­ской и Ал­ма-Атин­ской об­лас­тях – по­се­вы ри­са. К. – один из ве­ду­щих в ми­ре экс­пор­тё­ров зер­на; еже­год­но ок. 1/2 уро­жая (зер­но и про­дук­ты его пе­ре­ра­бот­ки) от­прав­ля­ют за ру­беж (ок. 1/2 – в го­су­дар­ст­ва СНГ, ос­таль­ное – в стра­ны Ев­ро­пы и Азии).

Из тех­нич. куль­тур вы­ра­щи­ва­ют: хлоп­чат­ник (в Юж­но-Ка­зах­стан­ской обл.; сбор хлоп­ка 455 тыс. т в 2007; 95% – в кре­сть­ян­ских хо­зяй­ст­вах), са­хар­ную свёк­лу (в Ал­ма-Атин­ской и Жам­был­ской об­лас­тях; сбор ок. 400 тыс. т в 2005; 69% – в кре­сть­ян­ских хо­зяй­ст­вах), под­сол­неч­ник (в Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ской обл. и др.; сбор ок. 280 тыс. т в 2005; 60% – в кре­сть­ян­ских хо­зяй­ст­вах). Вы­ра­щи­ва­ют рапс и сою. Кар­то­фель воз­де­лы­ва­ют по­все­ме­ст­но, наи­боль­шие пло­ща­ди по­са­док – на се­ве­ре, а так­же на юге (кар­то­фель ран­них сор­тов); сбор ок. 2,5 млн. т (82% – в лич­ных под­соб­ных хо­зяй­ст­вах). Ово­щи вы­ра­щи­ва­ют в осн. на юге К. (ок. 2/3 пло­ща­ди по­са­док); сбор ово­щей 2,2 млн. т в 2005 (в т. ч. 65% – в лич­ных под­соб­ных хо­зяй­ст­вах, 31% – в кре­сть­ян­ских хо­зяй­ст­вах). Под бах­че­вы­ми куль­ту­ра­ми 43,3 тыс. га в 2005, из них ок. 90% – на юге стра­ны; сбор бах­че­вых куль­тур 670 тыс. т (в т. ч. 59% – в лич­ных под­соб­ных хо­зяй­ст­вах, 39% – в кре­сть­ян­ских хо­зяй­ст­вах). Пло­щадь са­дов 56,3 тыс. га, из них 3/5 со­сре­до­то­че­но на юге К.; сбор пло­дов и ягод 244 тыс. т (в т. ч. 84% – в лич­ных под­соб­ных хо­зяй­ст­вах). Пло­щадь ви­но­град­ни­ков 10,2 тыс. га, из них ок. 90% – на юге стра­ны; сбор ви­но­гра­да 52 тыс. т (в т. ч. 47% – в с.-х. пред­при­яти­ях, 33% – в кре­сть­ян­ских хо­зяй­ст­вах). Пло­щадь по­се­вов кор­мо­вых куль­тур 2,4 млн. га (2005).

На жи­вот­но­вод­ст­во при­хо­дит­ся 43,6% стои­мо­сти с.-х. про­дук­ции (2007). Круп­ный ро­га­тый скот раз­во­дят гл. обр. на юге и се­ве­ре (5,9 млн. го­лов в 2007, в т. ч. ок. 85% – в лич­ных под­соб­ных хо­зяй­ст­вах), сви­ней – в осн. на се­ве­ре (1,4 млн. го­лов, в т. ч. св. 80% – в лич­ных под­соб­ных хо­зяй­ст­вах), овец (в т. ч. тон­ко­рун­ных и по­лу­тон­ко­рун­ных, а так­же ка­ра­куль­ских по­род) и коз – гл. обр. в юж. рай­онах (об­щее по­го­ло­вье 16,2 млн.; ок. 80% – в лич­ных под­соб­ных хо­зяй­ствах). Ло­ша­дей в осн. раз­во­дят на юге и се­ве­ре на мя­со и для вы­па­са др. жи­вот­ных (ок. 1,3 млн. го­лов, в т. ч. св. 70% – в лич­ных под­соб­ных хо­зяй­ст­вах); верб­лю­дов – в осн. в по­лу­пус­тын­ных рай­онах зап. и центр. час­тей стра­ны (ок. 145 тыс. го­лов, в т. ч. св. 70% – в лич­ных под­соб­ных хо­зяй­ст­вах). Про­из-во (2007): мя­со (в убой­ном ве­се) 1503,6 тыс. т (в т. ч. ок. 1/2 – мя­со круп­но­го ро­га­то­го ско­та), мо­ло­ко 5,0 млн. т (сред­ний на­дой на од­ну ко­ро­ву 2220 кг в год), яй­ца 2,7 млрд. шт., шерсть 32,9 тыс. т. В пред­горь­ях Ал­тая раз­во­дят ма­ра­лов, раз­ви­то пче­ло­вод­ст­во; на юге – шел­ко­вод­ст­во.

Улов ры­бы 49,2 тыс. т (2007; офиц. дан­ные). Вы­лов ры­бы цен­ных осет­ро­вых по­род в Кас­пий­ском м. и р. Урал (толь­ко в К. со­хра­ни­лись ес­те­ст­вен­ные не­рес­ти­ли­ща осет­ро­вых); зна­чит. часть уло­вов экс­пор­ти­ру­ет­ся. Лов ры­бы в оз. Бал­хаш, др. круп­ных озё­рах, во­до­хра­ни­ли­щах. Ры­бо­вод­ст­во раз­ви­то сла­бо; об­щая пло­щадь за­рыб­лен­ных во­до­ёмов 76,3 тыс. га.

Сфе­ра ус­луг. Один из наи­бо­лее бы­ст­ро рас­ту­щих сек­то­ров эко­но­ми­ки. От­рас­ле­вая струк­ту­ра сфе­ры ус­луг от­ра­жа­ет на­чаль­ный этап её раз­ви­тия. Важ­ней­шие от­рас­ли: оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля (57,0% стои­мо­сти ус­луг в 2005); ус­лу­ги в со­ци­аль­ной сфе­ре, вклю­чая об­ра­зо­вание и здра­во­охра­не­ние (14,0%); гос. управ­ле­ние (13,6%); ус­лу­ги, свя­зан­ные с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, вклю­чая ус­лу­ги ЖКХ (3,2%); рек­реа­ци­он­ные ус­лу­ги (2,8%). Раз­ви­ва­ют­ся бан­ков­ско-кре­дит­ная сис­те­ма и сфе­ра стра­хо­вых ус­луг, ин­фор­мац. ин­фра­струк­ту­ра, те­ле­ком­му­ни­ка­ции и связь.

Транс­порт. Слу­жит важ­ней­шим эле­мен­том хо­зяйств. ком­плек­са К. Од­на из гл. за­дач от­рас­ли – ли­к­ви­да­ция зна­чит. дис­про­пор­ций ме­ж­ду ин­тен­сив­ным рос­том эко­но­ми­ки и от­стаю­щим раз­ви­ти­ем транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры. Из об­ще­го объ­ё­ма внутр. гру­зо­пе­ре­во­зок (296 млрд. т·км в 2005) на ж.-д. транс­порт при­хо­дит­ся 58,1% (172 млрд. т·км), на тру­бо­про­вод­ный – 26,0% (77млрд. т·км), на ав­то­мо­биль­ный – 15,9% (47 млрд. т·км). Ав­то­мо­биль­ным транс­пор­том пе­ре­ве­зе­но 1505 млн. т гру­зов (78,4% об­ще­го ко­ли­че­ст­ва), же­лез­но­до­рож­ным – 223 млн. т (11,6%), тру­бо­про­вод­ным – 192 млн. т (10,0%). По чис­лу пас­са­жи­ров так­же ли­ди­ру­ет ав­то­мо­биль­ный транс­порт – 9,8 млн. чел. в 2005 (98,5% пас­са­жи­ров, пе­ре­ве­зён­ных все­ми ви­да­ми транс­пор­та).

Об­щая дли­на же­лез­ных до­рог 13,7 тыс. км, в т. ч. св. 3,7 тыс. км элек­три­фи­ци­ро­ва­но (2006). Ри­су­нок се­ти же­лез­ных до­рог оп­ре­де­ля­ют три ме­ри­дио­наль­ные ж.-д. ли­нии: Орен­бург – Таш­кент, Пе­тро­пав­ловск – Ка­ра­ган­да – Шу, Се­ми­па­ла­тинск – Ал­ма-Ата, а так­же неск. со­еди­ни­тель­ных суб­ши­рот­ных ж.-д. ма­ги­ст­ра­лей – Транс­си­бир­ская (че­рез Пе­тро­пав­ловск), Сред­не­си­бир­ская (Че­ля­бинск – Кос­та­най – Кок­ше­тау – Ка­ра­сук), Юж­но-Си­бир­ская (Кар­та­лы – Ас­та­на – Ку­лун­да – Бар­на­ул), Юж­но-Ка­зах­стан­ская (Ал­ма-Ата – Шу – Лу­го­вая – Та­раз – Шым­кент – Арыс). Что­бы избе­жать двой­но­го пе­ре­се­че­ния гра­ни­цы с Рос­си­ей, за 1991–2006 по­строе­ны уча­ст­ки ж.-д. ли­ний: Ак­су – Ко­неч­ная (со­еди­ни­ла Се­ми­па­ла­тинск и Пав­ло­дар), Хром­тау – Ал­тын­са­ри­но (Ак­то­бе и Кос­та­най), Усть-Ка­ме­но­горск – Шар (Усть-Ка­ме­но­горск и Се­ми­па­ла­тинск). В 1990-х гг. до­строе­на же­лез­ная до­ро­га от ст. Друж­ба (ка­зах. – Дос­тык) до Ала­шань­коу (Ки­тай). Стро­ит­ся (2008) Транс­ка­зах­стан­ская ж.-д. ма­ги­ст­раль, ко­то­рая со­еди­нит тер­ри­то­рию Ки­тая со стра­на­ми За­кав­ка­зья и Тур­ци­ей (вклю­ча­ет па­ром­ную пе­ре­пра­ву че­рез Кас­пий­ское м.). Объ­ём ж.-д. гру­зо­пе­ре­во­зок по­сто­ян­но рас­тёт; осн. гру­зы – уголь, же­лез­ная и мар­ган­це­вая ру­ды, нефть, чёр­ные ме­тал­лы, зер­но и про­дук­ты его пе­ре­ра­бот­ки. Ж.-д. транс­порт на­хо­дит­ся в ве­де­нии гос. ком­па­нии «Ка­зах­стан те­мир жо­лы».

Про­тя­жён­ность ав­то­мо­биль­ных до­рог 90,0 тыс. км (2004), в т. ч. до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 84,1 тыс. км. Боль­шин­ст­во до­рог име­ют од­ну по­ло­су дви­же­ния в ка­ж­дом на­прав­ле­нии, не­вы­со­кое ка­че­ст­во и зна­чит. из­нос до­рож­но­го по­кры­тия (мно­го­по­лос­ных до­рог 1-й ка­те­го­рии – 792 км). Плот­ность ав­то­до­рог (33 км на 1000 км2 тер­ри­то­рии) для ус­пеш­но­го раз­ви­тия эко­но­ми­ки долж­на быть уве­ли­че­на в 3–4 раза. Кон­фи­гу­ра­ция ме­ж­ду­го­род­ней ав­то­до­рож­ной се­ти при­мер­но по­вто­ря­ет ри­су­нок се­ти же­лез­ных до­рог. Обес­пе­чен­ность на­се­ле­ния лег­ко­вы­ми ав­то­мо­би­ля­ми – ок. 80 на 1000 чел. (2005). Зна­чит. часть пар­ка гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей силь­но из­но­ше­на.

Всё боль­шее зна­че­ние при­об­ре­та­ет тру­бо­про­вод­ный транс­порт. Об­щая про­тя­жён­ность ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов 23,1 тыс. км (2006), в т. ч. га­зо­про­во­дов 11,0 тыс. км, неф­те­про­во­дов 10,3 тыс. км, про­дук­то­про­во­дов 1,1 тыс. км, тру­бо­про­во­дов для транс­пор­ти­ров­ки га­зо­во­го кон­ден­са­та 658 км.

Для экс­пор­та неф­ти по Кас­пий­ско­му м. соз­да­ёт­ся флот неф­те­на­лив­ных су­дов. Мор. тор­го­вый флот К. со­сто­ит из 5 су­дов во­до­из­ме­ще­ни­ем св. 1000 рег. бр.-т ка­ж­дое (все­го 30,1 тыс. рег. бр.-т, или 49,2 тыс. т дед­вей­та, 2007) – 4 тан­ке­ров и 1 реф­ри­же­ра­тор­но­го суд­на. Круп­ней­ший мор. порт – Ак­тау (от­прав­ле­ние – св. 9,3 млн. т неф­те­на­лив­ных гру­зов, об­щая пе­ре­вал­ка су­хих и па­ром­ных гру­зов – св. 1,7 млн. т, 2007), др. мор. пор­ты – Аты­рау (гл. обр. неф­те­на­лив­ные гру­зы), Бау­ти­но в Ман­ги­стау­ской обл. (пе­ре­вал­ка до 150 тыс. т су­хих гру­зов). Дей­ст­ву­ют па­ром­ные пе­ре­пра­вы Ак­тау – Ба­ку (Азер­бай­джан) и Ак­тау – Оля́ (Рос­сия). Рас­смат­ри­ва­ет­ся про­ект строи­тель­ст­ва глу­бо­ко­вод­но­го мор. пор­та в бух­те Ку­рык (в 60 км к югу от Ак­тау). Су­до­ход­ст­во по р. Ир­тыш, час­тич­но по Ура­лу и Сыр­да­рье. Гл. реч­ные пор­ты – Усть-Ка­ме­но­горск, Пав­ло­дар, Се­ми­па­ла­тинск.

Раз­ви­ва­ет­ся авиац. транс­порт. Все­го на­счи­ты­ва­ет­ся 67 аэ­ро­пор­тов с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ных по­лос (2007). Осн. ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты – в Ал­ма-Ате, Ас­та­не, Ак­тау, Ак­то­бе; в Кы­зы­лор­дин­ской обл., в 40 км к се­ве­ро-за­па­ду от г. Бай­ко­нур, – аэ­ро­порт «Юби­лей­ный» (об­слу­жи­ва­ет кос­мо­дром Бай­ко­нур, спо­со­бен при­ни­мать са­мо­лё­ты всех ти­пов). Боль­шин­ст­во ме­ж­ду­нар. авиа­рей­сов осу­ще­ст­в­ля­ют за­ру­беж­ные авиа­пе­ре­воз­чи­ки, в т. ч. рос. «Аэ­ро­флот», «Рос­сия», «Тран­са­эро». Наи­бо­лее круп­ные нац. авиа­ком­па­нии – «Эр Ас­та­на» (со­вме­ст­ное пред­при­ятие гос-ва и брит. кор­по­ра­ции «BAE Systems»), «Скат» (гл. обр. внутр. авиа­пе­ре­воз­ки).

Внеш­няя тор­гов­ля. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 62,9 млрд. долл. (2006), в т. ч. экс­порт 38,8 млрд. долл., им­порт 24,1 млрд. долл. Св. 70% стои­мо­сти экс­пор­та при­хо­дит­ся на до­лю неф­ти, про­ка­та чёр­ных ме­тал­лов, ме­ди, фер­ро­спла­вов и зер­на (в т. ч. ок. 60% – на до­лю неф­ти). Гл. им­пор­тё­ры то­ва­ров из К. (% стои­мо­сти, 2006): Гер­ма­ния (12,4), Рос­сия (11,6), Ки­тай (11,0), Ита­лия (10,5), Фран­ция (7,5), Ру­мы­ния (5,0). Важ­ней­шие ста­тьи то­вар­но­го им­пор­та: про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, ав­то­мо­би­ли, бы­то­вая тех­ни­ка и др.), сталь­ные тру­бы, хи­ми­ка­ты, при­род­ный газ. Важ­ней­шие по­став­щи­ки то­ва­ров в К. (% стои­мо­сти, 2006): Рос­сия (36,4), Ки­тай (19,3), Гер­ма­ния (7,4%).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Об­щая чис­лен­ность Воо­руж. сил (ВС) К. ок. 74 тыс. чел. (2007); со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), Сил воз­душ­ной обо­ро­ны (СВО) и ВМС. Са­мо­сто­ят. ро­да­ми войск яв­ля­ют­ся: аэ­ро­мо­биль­ные си­лы (вой­ска); ра­кет­ные вой­ска и ар­тил­ле­рия; спец. вой­ска. Име­ют­ся так­же вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ния чис­лен­но­стью 34,5 тыс. чел. (внутр. и по­гра­нич­ные вой­ска, рес­пуб­ли­кан­ская гвар­дия). Во­ен. го­до­вой бюд­жет 1,22 млрд. долл. (2007).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС в во­ен. вре­мя яв­ля­ет­ся пре­зи­дент стра­ны. Об­щее ру­ко­во­дство ВС в мир­ное вре­мя осу­ще­ст­в­ля­ет мин. обо­ро­ны че­рез Мин-во обо­ро­ны и К-т на­чаль­ни­ков шта­бов, в со­став ко­то­ро­го вхо­дят на­чаль­ни­ки гл. шта­бов ви­дов ВС и шта­бов ре­гио­наль­ных ко­ман­до­ва­ний «Ас­та­на», «За­пад», «Вос­ток» и «Юг».

СВ (47 тыс. чел.) об­ра­зо­ва­ны на ба­зе 40-й об­ще­вой­ско­вой ар­мии из со­ста­ва ВС СССР, в ко­то­рую вхо­ди­ли ар­мей­ский кор­пус, тан­ко­вая и мо­то­стрел­ко­вая ди­ви­зии, отд. воз­душ­но-де­сант­ная бри­га­да и ряд час­тей и под­раз­де­ле­ний обес­пе­че­ния. На воо­ру­же­нии СВ св. 1 тыс. тан­ков, ок. 200 бое­вых бро­ни­ров. ма­шин, 2,5 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 495 ПУ так­тич. и опе­ра­тив­но-так­тич. ра­кет, 290 ПУ зе­нит­ных ра­кет, св. 100 вер­то­лё­тов. СВО (19 тыс. чел.) сфор­ми­ро­ва­ны в 1998, со­сто­ят из ВВС, войск ПВО и ра­дио­тех­нич. войск. На их воо­ру­же­нии ок. 200 бое­вых са­мо­лё­тов, ок. 60 транс­порт­ных са­мо­лё­тов и са­мо­лё­тов об­ще­го на­зна­че­ния, ок. 100 вер­то­лё­тов, 100 ЗРК. Осн. во­ен.-возд. ба­зы – Кос­та­най, Се­ми­па­ла­тинск, Тал­ды­кор­ган, Шым­кент. ВМС (4 тыс. чел.) соз­да­ны в 2003; в их со­ста­ве – Кас­пий­ская фло­ти­лия, мор. пе­хо­та и бе­ре­го­вая ар­тил­ле­рия. На воо­ру­же­нии ВМС – по­гра­нич­ные ка­те­ра и 1 сто­ро­же­вой ко­рабль. Гл. во­ен.-мор. ба­за – Ак­тау. Аэ­ро­мо­биль­ные си­лы (вой­ска) яв­ля­ют­ся ре­зер­вом вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го ВС. В их ос­но­ве – отд. де­сант­но-штур­мо­вая бри­га­да.

Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по при­зы­ву и кон­трак­ту. Про­дол­жи­тель­ность сроч­ной служ­бы 1 год, для офи­це­ров 2 го­да. Под­го­тов­ка во­ен. кад­ров про­во­дит­ся в сред­них и выс­ших во­ен. учеб­ных за­ве­де­ни­ях стра­ны, а так­же в во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ни­ях Рос­сии, США, Ки­тая, Тур­ции, Фран­ции, Гер­ма­нии и др.

Здра­во­охра­не­ние

В К. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся: вра­чей 366,4, лиц ср. мед. пер­со­на­ла 9277, сто­ма­то­ло­гов 521, фар­ма­цев­тов 1039, аку­ше­рок 52 (2004); боль­нич­ных ко­ек – 176,2 (2006). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 3,9% ВВП (2004) [бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 59,8%, ча­ст­ный сек­тор – 40,2% (2003)]. Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­ох­ране­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей (1995), за­ко­на­ми: о сис­те­ме здра­во­охра­не­ния (2003), об ох­ра­не здо­ро­вья гра­ж­дан (2006), о са­ни­тар­но-эпи­де­мио­ло­гич. бла­го­по­лу­чии на­се­ле­ния (2002). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния со­сто­ит из гос. и ча­стно­го сек­то­ров. За­пре­ща­ет­ся ча­ст­ная прак­ти­ка по ока­за­нию пер­вич­ной ме­ди­ко-са­ни­тар­ной и кон­суль­та­тив­но-ди­аг­но­стич. по­мо­щи в гос. уч­ре­ж­де­ни­ях здра­во­охра­не­ния (за ис­клю­че­ни­ем ап­тек). За­бо­ле­вае­мость ту­бер­ку­лё­зом – 175,5 слу­чая на 100 тыс. жит. (2004). Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: бо­лез­ни сер­деч­но-со­су­ди­стой сис­те­мы (51,6%), трав­мы и от­рав­ле­ния (27%) (2006). Ку­рор­ты: Ал­ма-Ара­сан, Бо­ро­вое, Са­рыа­гаш (Са­ры-Агач); ку­рорт­ные ме­ст­но­сти – Ала­тау, Бая­на­ул, Рах­ма­нов­ские Клю­чи, Щу­чин­ский, Яны­кур­ган и др.

Спорт

В 1923–25 в К. бы­ли соз­да­ны со­ве­ты фи­зич. куль­ту­ры, вы­рос­ла сеть круж­ков фи­зич. куль­ту­ры, рас­ши­ри­лась ма­те­ри­аль­ная ба­за, фи­зич. вос­пи­та­ние вве­де­но в шко­лах, сред­них и выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях ря­да го­ро­дов.

Вве­де­ние Все­со­юз­но­го физ­куль­тур­но­го ком­плек­са ГТО (1931) яви­лось но­вым эта­пом в раз­ви­тии фи­зич. куль­ту­ры и спор­та. В 1935 в К. соз­да­но Доб­ро­воль­ное спор­тив­ное об-во «Спар­так», в 1936 – спор­тив­ные об-ва проф­сою­зов. В 1935 раз­ра­бо­та­ны еди­ные пра­ви­ла по наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ным в К. нац. ви­дам спор­та. Со­стя­за­ния по нац. борь­бе ка­зах­ша-ку­рес, на­столь­ной иг­ре то­гуз-ку­ма­лак, а так­же отд. нац. кон­ным ви­дам спор­та (напр., ала­ман бай­га – скач­ки на длин­ные и сверх­длин­ные ди­стан­ции, ат же­гу – со­рев­но­ва­ние всад­ников на ско­рость за­пря­га­ния ло­ша­ди и про­хо­ж­де­ния дис­тан­ции на ней) бы­ли вклю­че­ны в ка­лен­дарь спор­тив­ных ме­ро­прия­тий рес­пуб­ли­ки.

В 1944 в Ал­ма-Ате ос­но­ван Ин-т фи­зич. куль­ту­ры (совр. назв. – Ка­зах. ака­де­мия спор­та и ту­риз­ма), позд­нее от­кры­ты физ­куль­тур­ное от­де­ле­ние в Щу­чин­ском пе­да­го­гич. уч-ще, фа­куль­те­ты фи­зич. вос­пи­та­ния при Пе­тро­пав­лов­ском и Ка­ра­ган­дин­ском пе­да­го­гич. ин-тах. В 1951 соз­да­но сель­ское спор­тив­ное об-во «Кол­хоз­шы», спо­соб­ст­во­вав­шее улуч­ше­нию физ­куль­тур­ной ра­бо­ты сре­ди сель­ско­го на­се­ле­ния. В 1956 спор­тив­ные об-ва «Кол­хоз­шы» и «Уро­жай» объ­е­ди­не­ны в еди­ное – «Кай­рат».

Раз­ви­тию и по­пу­ля­ри­за­ции зим­них ви­дов спор­та спо­соб­ст­во­ва­ло строи­тель­ст­во в гор­ном уро­чи­ще Ме­део од­но­им. спор­тив­но­го ком­плек­са (от­крыт 4.2.1951, ре­кон­ст­рук­ция в 2003; в 2011 на­ме­че­но про­вес­ти 7-е зим­ние Ази­ат. иг­ры), на конь­ко­беж­ной до­рож­ке ко­то­ро­го ус­та­нов­ле­но ок. 170 ми­ро­вых ре­кор­дов.

Нац. олим­пий­ский к-т соз­дан в 1990, при­знан МОК в 1993. Сбор­ная ко­ман­да К. при­ни­ма­ет уча­стие в Олим­пий­ских иг­рах с 1996, за три Олим­пиа­ды 1996–2008 завоёвано 9 зо­ло­тых, 16 се­реб­ря­ных, 14 брон­зо­вых ме­да­лей; в Олим­пий­ских зим­них иг­рах – с 1994, в 1994–2006 выигра­ны од­на зо­ло­тая, 2 се­реб­ря­ные и 2 брон­зо­вые ме­да­ли. Олим­пий­ски­ми чем­пио­на­ми ста­но­ви­лись: в 1994 (Лил­ле­хам­мер) – В. М. Смир­нов (лыж­ный спорт, гон­ка на 50 км) – са­мый ти­ту­ло­ван­ный олим­пи­ец К., за­вое­вал так­же 2 се­реб­ряные и од­ну брон­зо­вую олим­пий­ские на­гра­ды в разл. гон­ках; в 1996 (Ат­лан­та) – В. В. Жи­ров (бокс), А. Па­ры­гин (со­вре­мен­ное пя­ти­бо­рье), Ю. В. Мель­ни­чен­ко (гре­ко-рим­ская борь­ба); в 2000 (Сид­ней) – О. В. Ши­ши­ги­на (лёг­кая ат­ле­ти­ка, бег на 100 м с барь­е­ра­ми), Б. Сат­тар­ха­нов, Е. Иб­раи­мов (оба – бокс); в 2004 (Афи­ны) – Б. Ар­та­ев (бокс); в 2008 (Пекин) – Б. Сарсекбаев (бокс), И. А. Ильин (тяжёлая атлетика). На сче­ту пред­ста­ви­те­лей К. так­же 19 зо­ло­тых ме­да­лей, вы­иг­ран­ных в разл. го­ды в со­ста­ве сбор­ных ко­манд СССР (до 1988) и СНГ (1992); сре­ди са­мых из­вест­ных олим­пий­ских чем­пио­нов – В. Г. Ре­зан­цев (гре­ко-рим­ская борь­ба), В. В. Лю­кин (спор­тив­ная гим­на­сти­ка), А. М. Хра­па­тый (тя­жё­лая ат­ле­ти­ка).

Сре­ди ко­манд­ных иг­ро­вых ви­дов спор­та наи­бо­лее по­пу­ляр­ны фут­бол, хок­кей с шай­бой, хок­кей с мя­чом, хок­кей на тра­ве, вод­ное по­ло, во­лей­бол, ганд­бол, рег­би. В выс­шей ли­ге чем­пио­на­та СССР (1960–88) ус­пеш­но вы­сту­па­ла ко­ман­да «Кай­рат» (Ал­ма-Ата). Фе­де­ра­ция фут­бо­ла К. (пер­во­на­чаль­но Фут­боль­ный со­юз К.) соз­да­на в 1992, с 1994 – в ФИФА. Сбор­ная ко­ман­да К. по фут­бо­лу уча­ст­ву­ет в от­бо­роч­ных иг­рах чем­пио­на­та Ев­ро­пы (с 2002). Силь­ней­шей хок­кей­ной ко­ман­дой К. дол­гие го­ды бы­ла «Тор­пе­до» (Усть-Ка­ме­но­горск), вы­сту­пав­шая в 1987–88 в выс­шей ли­ге чем­пио­на­та СССР; с 2001 – «Каз­цинк-Тор­пе­до»; др. ли­де­ры хок­кея К. – «Ир­тыш» (Пав­ло­дар), «Ка­зах­мыс» (Сат­па­ев, до 2006 Ка­ра­ган­да); сбор­ная К. (тре­нер Б. В. Алек­сан­д­ров) за­ня­ла на Олим­пий­ских зим­них иг­рах в На­га­но (1998) 5-е ме­сто. Од­ной из силь­ней­ших сов. ко­манд по хок­кею с мя­чом бы­ла «Ди­на­мо» (Ал­ма-Ата), по­бе­ж­дав­шая в чем­пио­на­тах СССР (1976/77 и 1989/90) и в Куб­ке ев­роп. чем­пио­нов (1977); тре­ни­ро­ва­ли ко­ман­ду Э. Ф. Ай­рих, К. Д. Бай­бу­лов; ве­ду­щие иг­ро­ки ко­ман­ды – Е. Агу­ре­ев, В. А. Боч­ков, А. М. Ион­кин, Л. Н. Ло­ба­чёв, Б. А. Че­хлы­стов и др. В 2003 сбор­ная ко­ман­да К. за­вое­ва­ла брон­зо­вые ме­да­ли на чем­пио­на­те ми­ра по хок­кею с мя­чом.

Ко­ман­да «Ди­на­мо» (Ал­ма-Ата) – мно­го­крат­ный чем­пи­он СССР по хок­кею на тра­ве; 6 иг­ро­ков ко­ман­ды в со­ста­ве сбор­ной СССР ста­ли брон­зо­вы­ми при­зё­ра­ми Олим­пий­ских игр (Мо­ск­ва, 1980).

Сре­ди др. по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та – бокс, борь­ба, ве­ло­си­пед­ный, лёг­кая и тя­жё­лая ат­ле­ти­ка, спор­тив­ная и ху­дож. гим­на­сти­ка, шах­ма­ты, конь­ко­беж­ный, лыж­ный. В К. су­ще­ст­ву­ют дав­ние бок­сёр­ские тра­ди­ции; пер­вое лич­но-ко­манд­ное пер­вен­ст­во г. Ал­ма-Ата про­ве­де­но в 1937. В нач. 1960-х гг. соз­да­ны об­ла­ст­ные фе­де­ра­ции бок­са в Ак­тю­бин­ской, Гурь­ев­ской, Кус­та­най­ской, Ка­ра­ган­дин­ской и Пав­ло­дар­ской об­лас­тях. На чем­пио­на­тах СССР и СНГ бок­сё­ры К. за­вое­ва­ли 157 ме­да­лей (36 зо­ло­тых, 44 се­реб­ря­ные, 77 брон­зо­вых). Чем­пио­на­ми ми­ра сре­ди про­фес­сио­на­лов ста­но­ви­лись В. В. Жи­ров (1999) и О. А. Мас­ка­ев (2006). Нац. ге­ро­ем К. счи­та­ет­ся один из силь­ней­ших бор­цов гре­ко-рим­ско­го сти­ля в ми­ре в кон. 19 – нач. 20 вв. Х. Му­найт­па­сов (1871–1948).

В со­рев­но­ва­ни­ях по ху­дож. гим­на­сти­ке К. с ус­пе­хом пред­став­ля­ет мно­го­крат­ная чем­пи­он­ка стра­ны (2000–05) А. Юсу­по­ва (уче­ни­ца засл. тре­не­ра РФ И. А. Ви­нер) – об­ла­да­тель­ни­ца 6 зо­ло­тых ме­да­лей на чем­пио­на­те Азии 2006 (4 – в лич­ном и 2 – в ко­манд­ном за­чё­те).

Бла­го­да­ря ус­пеш­ным вы­сту­п­ле­ни­ям од­но­го из ли­де­ров проф. ве­ло­го­нок А. Н. Ви­но­ку­ро­ва [се­реб­ря­но­го при­зё­ра Олим­пий­ских игр в Сид­нее (2000) в шос­сей­ной гон­ке] в 2006 бы­ла соз­да­на проф. ка­зах­ско-швей­цар­ская ко­ман­да «Ас­та­на». Сре­ди др. из­вест­ных ка­зах­стан­ских ве­ло­си­пе­ди­стов – А. Ки­ви­лёв (по­гиб в 2003 во вре­мя ве­ло­гон­ки Па­риж – Ниц­ца), А. Г. Ка­шеч­кин (чл. ко­ман­ды «Ас­та­на»). С 2005 за К. вы­сту­па­ет олим­пий­ская чем­пи­он­ка Ат­лан­ты (1996) З. За­би­ро­ва.

В нач. 1950-х гг. в 11 дет­ских спор­тив­ных шко­лах от­кры­ты шах­мат­ные от­де­ле­ния. По­пу­ляр­но­сти и мас­со­во­му раз­ви­тию шах­мат спо­соб­ст­во­ва­ли: про­ве­де­ние в Ал­ма-Ате ря­да круп­ных со­рев­но­ва­ний – чем­пио­на­та СССР (1968/69), мат­ча пре­тен­ден­тов Л. А. По­лу­га­ев­ский – М. Н. Таль (1980), пер­во­го в К. ме­ж­ду­нар. жен­ско­го тур­ни­ра (1987); круп­но­го ме­ж­ду­нар. муж­ско­го тур­ни­ра с уча­сти­ем силь­ней­ших шах­ма­ти­стов ми­ра в Ас­та­не (2001); ак­тив­ная дея­тель­ность 10-крат­но­го чем­пио­на Ка­зах. ССР, тре­не­ра и тео­ре­ти­ка шах­мат А. Г. Уфим­це­ва (1914–2002); уча­стие сбор­ной К. во Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах (с 1992; луч­ший ре­зуль­тат – 18-е ме­сто сре­ди 106 ко­манд в 1998). Сре­ди вос­пи­тан­ни­ков ка­зах­стан­ской шах­мат­ной шко­лы – гросс­мей­сте­ры Н. Н. Раш­ков­ский (не­од­но­крат­но тре­ни­ро­вал сбор­ную Рос­сии на Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах), Е. Ю. Вла­ди­ми­ров (тре­ни­ро­вал Г. К. Кас­па­ро­ва в 1984–86), Д. К. Сад­ва­ка­сов, В. И. Тка­чёв (один из силь­ней­ших шах­ма­ти­стов ми­ра по бли­цу).

Oбразоват. уч­ре­ж­де­ния всех ти­пов на­хо­дят­ся в ве­де­нии Мин-ва об­ра­зо­ва­ния и нау­ки. Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щим до­ку­мен­том яв­ля­ет­ся за­кон «Об об­ра­зо­ва­нии» (2007). Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет: до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние и обу­че­ние, на­чаль­ное, ос­нов­ное сред­нее, пол­ное сред­нее (об­щее сред­нее, тех­ни­че­ское и про­фес­сио­наль­ное), по­слес­ред­нее, выс­шее и по­сле­ву­зов­ское об­ра­зо­ва­ние. До­шко­ль­ное вос­пи­та­ние де­тей в воз­рас­те от 1 го­да до 5 лет осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ни­ях (яс­ли, дет­ские са­ды, до­шко­ль­ные ми­ни-цен­тры и др.). Обя­за­тель­ная пред­школь­ная под­го­тов­ка (до­шко­ль­ное обу­че­ние) для де­тей от 5 лет реа­ли­зу­ет­ся в се­мье, до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ни­ях, пред­школь­ных клас­сах об­ще­об­ра­зо­ват. учеб­ных за­ве­де­ний. Об­щее сред­нее об­ра­зо­ва­ние со­сто­ит из трёх сту­пе­ней: 4-лет­не­го на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния для де­тей с 6-лет­не­го воз­рас­та; ос­нов­но­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния (5–10-й клас­сы); пол­но­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния (10–12-й клас­сы). Учеб­ные про­грам­мы ос­нов­но­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ют пред­про­филь­ную под­го­тов­ку, про­грам­мы об­ще­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния – про­филь­ное обу­че­ние по со­ци­аль­но-гу­ма­ни­тар­но­му, ес­те­ст­вен­но-на­уч­но­му, тех­но­ло­гич. и др. на­прав­ле­ни­ям. В нач. 2006/07 учеб­но­го го­да в К. дей­ст­во­ва­ли 2115 до­школь­ных уч­ре­ж­де­ний (230,8 тыс. де­тей; 27,6% об­ще­го ко­ли­че­ст­ва де­тей до­шко­ль­но­го воз­рас­та), 8,1 тыс. об­ще­об­ра­зо­ват. учеб­ных за­ве­де­ний (школ, гим­на­зий, ли­це­ев, про­филь­ных школ), в ко­то­рых обу­ча­лись св. 2,7 млн. уч-ся. Тех­нич. и проф. об­ра­зо­ва­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в проф. ли­це­ях, учи­ли­щах, кол­лед­жах и выс­ших тех­нич. шко­лах (срок обу­че­ния 2–3 го­да) на ба­зе ос­нов­но­го сред­не­го или пол­но­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния. На уров­не по­слес­ред­не­го проф. об­ра­зо­ва­ния (в кол­лед­же) реа­ли­зу­ют­ся про­грам­мы под­го­тов­ки млад­ших спе­циа­ли­стов об­слу­жи­ваю­ще­го и управ­ленч. тру­да по гу­ма­ни­тар­ным спе­ци­аль­но­стям на ба­зе пол­но­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния (срок обу­че­ния 1–2 го­да). Ли­ца, имею­щие по­слес­ред­нее об­ра­зо­ва­ние, мо­гут по­лу­чить выс­шее об­ра­зо­ва­ние по со­кра­щён­ной про­грам­ме. В нач. 2006/07 учеб­но­го го­да в К. дей­ст­во­ва­ли 312 учеб­ных за­ве­де­ний на­чаль­но­го проф. об­ра­зо­ва­ния (106,1 тыс. уч-ся), 442 сред­них спец. учеб­ных за­ве­де­ния (452 тыс. уч-ся).

В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­дят 176 ву­зов – уни­вер­си­те­ты, ака­де­мии, ин­сти­ту­ты и при­рав­нен­ные к ним ву­зы (кон­сер­ва­то­рия, выс­шие шко­лы, выс­шие учи­ли­ща), в ко­то­рых обу­ча­ют­ся 768 тыс. сту­ден­тов. Сре­ди гос. ву­зов – Ка­зах. нац. пе­да­го­гич. ун-т им. Абая в Ал­ма-Ате (1928), За­пад­но-Ка­зах­стан­ский ун-т им. М. Уте­ми­со­ва в Ураль­ске (ос­но­ван в 1932 как Ураль­ский пе­да­го­гич. ин-т; совр. ста­тус с 2000); Ка­зах. нац. мед. ун-т им. С. Д. Ас­фен­дия­ро­ва (1931; совр. ста­тус с 2001), Ка­зах. нац. ун-т им. аль-Фа­ра­би (1934; совр. ста­тус с 1993), Ка­зах. нац. тех­нич. ун-т им. К. И. Сат­пае­ва (об­ра­зо­ван в 1934 как Ка­зах. гор­но-метал­лур­гич. ин-т; совр. назв. и ста­тус с 1994), Ка­зах. нац. кон­сер­ва­то­рия им. Кур­ман­га­зы (1944), Ка­зах. нац. ака­де­мия ис­кусств им. Т. К. Жур­ге­но­ва (1955), все – в Ал­ма-Ате; Ка­зах. гос. мед. ака­де­мия (1964), Ев­ра­зий­ский нац. ун-т им. Л. Н. Гу­ми­лё­ва (1996; в его со­ста­ве Ди­пло­ма­тич. ака­де­мия МИД Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан), Ка­зах. нац. ака­де­мия му­зы­ки (1998), все – в Ас­та­не; Юж­но-Ка­зах­стан­ский гос. ун-т им. М. Ау­эзо­ва в Шым­кен­те [со­з­дан в 1998 слия­ни­ем Юж­но-Ка­зах­стан­ско­го гу­ма­ни­тар­но­го ун-та им. М. Ау­эзо­ва (1968) и Юж­но-Ка­зах­стан­ско­го тех­нич. ун-та, ос­но­ван­но­го в 1943], Ка­ра­ган­дин­ский гос. ун-т им. Е. А. Бу­ке­то­ва (ос­нован в 1938 как учи­тель­ский ин-т; совр. назв. и ста­тус с 1971), Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ский гос. ун-т им. С. Аман­жало­ва в Усть-Ка­ме­но­гор­ске (ос­но­ван в 1952 как пе­да­го­гич. ин-т; совр. ста­тус с 1991). По­сле­ву­зов­ское об­ра­зо­ва­ние реа­ли­зу­ет­ся в 142 ву­зах и на­уч. уч­ре­ж­де­ни­ях.

Круп­ней­шее на­уч. уч­ре­ж­де­ние К. – Нац. АН (1946; ре­ор­га­ни­зо­ва­на в 2003), вклю­ча­ет св. 40 НИИ и на­уч. цен­тров, в т. ч. Ин-т ли­те­ра­ту­ры и ис­кус­ст­ва им. М. О. Ау­эзо­ва (1934), Ин-т ис­то­рии и эт­но­ло­гии им. Ч. Ва­ли­ха­но­ва (1945), Ин-т хи­мич. на­ук им. А. Б. Бек­ту­ро­ва (1945), Ас­т­ро­фи­зич. ин-т им. В. Г. Фе­сен­ко­ва (1950), Ин-т ядер­ной фи­зи­ки (1957), Ин-т язы­ко­зна­ния им. А. Бай­тур­сы­но­ва (1961), все – в Ал­ма-Ате; Хи­ми­ко-ме­тал­лур­гич. ин-т им. Ж. Аби­ше­ва в Ка­ра­ган­де (2000). На­уч. дея­тель­ность так­же ве­дут Нац. ядер­ный центр в Кур­чато­ве (1992), Ака­де­мия об­ра­зо­ва­ния им. И. Ал­тын­са­ри­на в Ал­ма-Ате (1998), 55 на­уч. уч­ре­ж­де­ний, на­хо­дя­щих­ся в ве­де­нии Мин-ва об­ра­зова­ния и нау­ки, и др.

В К. дей­ст­ву­ют 3,7 тыс. биб­лио­тек и св. 150 му­зе­ев. Гл. биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся в Ал­ма-ате и Аста­не­. Сре­ди др. му­зе­ев – ис­то­ри­ко-крае­ведч. и ху­дож. му­зеи – в Ас­та­не, Ак­то­бе, Усть-Ка­ме­но­гор­ске, Пав­ло­да­ре, Се­ми­па­ла­тин­ске, Ка­ра­ган­де и др. го­ро­дах; ме­мо­ри­аль­ные му­зеи (К. И. Сат­пае­ва, М. Ау­эзо­ва, Абая, Ч. Ва­ли­ха­но­ва, Джам­бу­ла и др.). Гос. ис­то­ри­ко-куль­тур­ные за­по­вед­ни­ки-му­зеи – «Аз­рет-Сул­тан» (от­крыт в 1978 на ба­зе мав­зо­лея Ход­жи Ах­ме­да Яса­ви; совр. назв. с 1989; г. Тур­ке­стан) и «Па­мят­ни­ки древ­не­го Та­ра­за» (1998), Гос. ис­то­ри­ко-куль­тур­ный и при­род­ный за­по­вед­ник-му­зей «Там­га­лы» (Ал­ма-Атин­ская обл.) и др.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

В К. вы­хо­дит бо­лее 1,8 тыс. пе­чат­ных и элек­трон­ных СМИ (2007). Круп­ней­шие и наи­бо­лее влия­тель­ные га­зе­ты – «Еге­мен Ка­зах­стан» (вы­пус­ка­ет­ся c 1919, ос­но­ва­на как «Уш­кын», еже­днев­но, на ка­зах. яз.), «Ка­зах­стан­ская прав­да» (с 1920, ос­но­ва­на как «Из­вес­тия Кир­гиз­ско­го края», 5 раз в не­де­лю, ти­раж 115 тыс. экз., на рус. яз.), «Па­но­ра­ма», «Де­ло­вая не­де­ля», жур­на­лы – «Кон­ти­нент», «Мир Ев­ра­зии» (с 2003, еже­ме­сяч­но, 10 тыс. экз., на рус. яз.). Раз­ви­ва­ет­ся ре­гио­наль­ная прес­са – га­зе­ты «Ак­мо­лин­ская прав­да» (Ак­мо­лин­ская обл., с 1920, ос­но­ва­на как «Це­ли­но­град­ская прав­да», 3 раза в не­де­лю, 31 тыс. экз., на рус. яз.), «Ор­та­лык Ка­зах­стан» (Ка­ра­ган­дин­ская обл., с 1931, 3 раза в не­де­лю, 32 тыс. экз., на ка­зах. яз.), «При­ура­лье» (За­пад­но-Ка­зах­стан­ская обл., с 1999, еже­днев­но, 4 тыс. экз., на рус. яз.), «Ог­ни Ман­ги­стау» (Ман­ги­стау­ская обл., 3 ра­за в не­де­лю, 18 тыс. экз., на рус. яз.), «Па­но­ра­ма не­де­ли» (Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ская обл., с 1999, еже­не­дель­но, 10 тыс. экз., на рус. яз.), «Ас­та­на Ха­ба­ры» (г. Ас­та­на, с 1990, еже­не­дель­но, 3 тыс. экз., на ка­зах. яз.) и др. Боль­шая часть СМИ при­над­ле­жит го­су­дар­ст­ву.

Ра­дио­ве­ща­ние с 1923. В нач. 21 в. в К. функ­цио­ни­ро­ва­ли бо­лее 80 центр. и ре­гио­наль­ных ра­дио­стан­ций. Ра­дио­ве­ща­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ка­зах., рус., нем., кор. и уй­гур­ском язы­ках. Те­ле­ве­ща­ние с 1958. Про­грам­мы те­ле­ви­де­ния пе­ре­дают­ся на ка­зах. и рус. язы­ках; при­нима­ют­ся про­грам­мы рос. те­ле­ви­де­ния. С 1996 взят курс на соз­да­ние нац. сис­те­мы спут­ни­ко­во­го те­ле­ви­де­ния. В 2006 ра­бо­та­ли 18 те­ле­ви­зи­он­ных стан­ций. Ве­ду­щая те­ле­ра­дио­ком­па­ния – «Ха­бар» (с 1995), дей­ству­ют так­же те­ле­ра­дио­ком­па­нии «Ра­хат-ТВ», «Ка­зах­стан» и др. Гос. ин­фор­мац. агент­ст­во – Ка­зах­ское ин­фор­ма­ци­он­ное агент­ст­во (КАЗИНФОРМ, ос­но­ва­но в 1920 как Орен­бург­ско-Тур­гай­ское от­де­ле­ние РОСТА, совр. назв. с 2002).

Ли­те­ра­ту­ра

Ли­те­ра­ту­ра К. раз­ви­ва­ет­ся гл. обр. на ка­зах. яз.; не­ко­то­рые пи­са­те­ли К. пи­шут так­же на рус. язы­ке. Сло­вес­ность ка­за­хов опи­ра­ет­ся на бо­га­тые тра­ди­ции уст­но­го твор­че­ст­ва нар. ска­зи­те­лей – акы­нов и жы­рау. Пер­вое письм. про­из­ве­дение ка­зах. сло­вес­но­сти – «Сбор­ник ле­то­пи­сей» Ка­ды­ра­ли-бий Джа­лаи­ри (нач. 17 в.) о ге­неа­ло­гии ка­зах. ха­нов. Фор­ми­ро­ва­ние совр. ка­зах. лит-ры на­ча­лось в 19 в., в рус­ле про­све­ти­тель­ных тен­ден­ций, наи­бо­лее пол­но вы­ра­жен­ных в мно­го­сто­рон­ней дея­тель­но­сти пер­во­го ка­зах. учё­но­го Ч. Ва­ли­ха­но­ва. В нар. по­эзии это­го пе­рио­да на­чи­на­ет­ся пе­ре­ход от уст­ной им­про­ви­за­ции к письм. твор­че­ст­ву (Д. Ба­ба­тай­у­лы). В 1870 поя­ви­лась пер­вая га­зе­та на ка­зах. яз., в 1911 – пер­вый ка­зах. ж. «Ай­кап». В 1912 в Се­ми­па­ла­тин­ске бы­ла соз­да­на пер­вая ти­по­гра­фия, вы­пус­кав­шая кни­ги на ка­зах. язы­ке. Ос­но­во­по­лож­ни­ком но­вой ка­зах. лит-ры стал Абай Ку­нан­ба­ев, тво­рив­ший во мно­гих жан­рах (са­ти­рич. и ли­рич. сти­хи, пес­ни, по­эмы, фи­лос. про­за) и спо­соб­ст­во­вав­ший раз­ви­тию рус.-ка­зах. лит. свя­зей как пе­ре­вод­чик («Ев­ге­ний Оне­гин» А. С. Пуш­ки­на, сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы М. Ю. Лер­мон­то­ва). Сре­ди ка­зах. по­этов 1-й пол. 20 в. – А. Бай­тур­сы­нов, Ш. Ку­дай­бер­ди­ев, М. Жу­ма­ба­ев (по­эмы «Ба­тыр Ба­ян», 1923, «Ко­быз Кой­лы­бая», 1923), Ж. Ай­мау­тов, С. Сей­фул­лин (по­эмы «Ко­к­че­тау», 1926–27, «Крас­ный конь», 1933), Б. Май­лин. Про­дол­жа­те­лем фоль­к­лор­ной тра­ди­ции стал акын Джам­бул Джа­ба­ев. В 1920–30-х гг. раз­ви­ва­лись дра­ма­тур­гия (дра­мы «На путь сча­стья» и «Крас­ные со­ко­лы» Сей­фул­ли­на, обе 1920); про­за­ич. жан­ры – по­весть («Сын бая», 1928, «Ба­лу­ан-Шо­лак», 1939, С. Му­ка­но­ва), ро­ман («То­ва­ри­щи» И. Джан­су­гу­ро­ва, 1933). В 1950–60-х гг. бы­ли со­зда­ны про­из­ве­де­ния, ос­мыс­ляю­щие Вел. Отеч. вой­ну и др. ис­то­рич. со­бы­тия 20 в.: по­вес­ти «Ис­то­рия од­ной но­чи» (1954), «За на­ми Мо­ск­ва» (1959) Б. Мо­мыш-улы, ро­ман «Сол­дат из Ка­зах­ста­на» Г. Мус­ре­по­ва (1949), ро­ман­ная три­ло­гия «Кровь и пот» А. Нур­пеи­со­ва (1961–70).

Вер­ши­ной ка­зах. лит-ры сов. пе­рио­да ста­ло твор­че­ст­во М. Ау­эзо­ва, чья про­за (ро­ман-эпо­пея «Путь Абая», ч. 1–4, 1942–56, по­вес­ти) со­ста­ви­ла сво­его ро­да эн­цик­ло­пе­дию пред­ре­во­люц. ка­зах. жиз­ни. Выз­ван­ный его про­зой ин­те­рес к ка­зах. ис­то­рии на­шёл вы­ра­же­ние в ро­ма­нах о да­лё­ком про­шлом ка­зах. на­ро­да: «Про­мельк­нув­ший ме­теор» С. Му­ка­но­ва (кн. 1–2, 1967–70), три­ло­гия «Ко­чев­ни­ки» И. Есен­бер­ли­на (1969–73), рус­скоя­зыч­ные ро­ма­ны А. Алим­жа­но­ва. Ак­ту­аль­ные те­мы со­вре­мен­но­сти от­ра­зи­лись в ро­ма­нах и рас­ска­зах А. Та­ра­зи. Ве­ду­щие по­эты 2-й пол. 20 в. – О. Су­лей­ме­нов, под­ни­маю­щий в сво­их про­из­ве­де­ни­ях (пи­шет на рус. яз.) слож­ные ис­то­рио­соф­ские во­про­сы, М. Ша­ха­нов. С тре­мя куль­тур­ны­ми тра­ди­ция­ми – ка­зах­ской, не­мец­кой и рус­ской – свя­за­но твор­че­ст­во Г. Бель­ге­ра, ав­то­ра сб-ка очер­ков-эс­се «Гар­мо­ния ду­ха» (1992). На ру­бе­же 20–21 вв. за­мет­ным яв­ле­ни­ем ста­ли про­из­ве­де­ния дра­ма­тур­га К. Му­ха­ме­жа­но­ва (пье­са «Жар­кое сло­во», 2003), про­заи­ка К. Ис­ка­ко­ва (по­весть «Кед­ры вы­со­кие», 2003).

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

На территории К. от неолита и бронзового века до нас дошли петроглифы, керами­ка, бронзовые украшения и др. Со­хра­ни­лись ве­ли­че­ст­вен­ные кур­га­ны 7–2 вв. до н. э. (выс. до 17 м, до 100 м в диа­мет­ре) с ка­мен­ной об­ли­цов­кой на­сы­пи и бре­вен­ча­той ка­ме­рой за­хо­ро­не­ния (мо­гиль­ники Бес­ша­тыр и др.) или по­гре­баль­ны­ми мно­го­ка­мер­ны­ми со­ору­же­ния­ми из пах­сы или сыр­ца (в Чи­рик-Ра­ба­те; ку­поль­ное со­ору­же­ние – Ба­лан­ды II в Кы­зы­лор­дин­ской обл., 4–2 вв., и др.). Для иск-ва это­го пе­рио­да ха­рак­тер­ны изо­бра­же­ния в ски­фо-си­бир­ском зве­ри­ном сти­ле (плос­ко­рель­еф­ные на­шив­ные де­рев. бля­хи, об­тя­ну­тые зо­ло­той фоль­гой, ли­тые брон­зо­вые изо­бра­же­ния на кот­лах и жерт­вен­ни­ках, брон­зо­вые пряж­ки, зо­ло­тые диа­де­мы и др.).

В пе­рио­ды, ко­гда тер­ри­то­рия К. вхо­ди­ла в со­став Тюрк­ско­го ка­га­на­та (6–8 вв. н. э.), а за­тем кон­тро­ли­ро­ва­лась объ­е­ди­не­ния­ми тюр­ге­шей, кар­лу­ков и др. (8–10 вв.), раз­ви­ва­лись го­ро­да Ис­фид­жаб (с 11 в. Сай­рам), Та­раз, От­рар и др., со­ору­жа­лись кре­по­сти и ук­ре­п­лён­ные зам­ки (го­ро­ди­ща Ба­ба-Ата, за­мок Тас-Акыр в Жам­был­ской обл.), мав­зо­леи (ко­ну­со­об­раз­ной фор­мы в 8–10 вв. – Дом­ба­ул и Ка­ра­дын в Ка­ра­ган­дин­ской обл., Ко­зы-Кор­пе­ша и Ба­ян-Слу на р. Ая­гуз). Ко 2-й пол. 1-го тыс. от­но­сят­ся тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки, вы­пол­нен­ные со­гдий­ски­ми мас­те­ра­ми, све­тиль­ни­ки, гли­ня­ные ос­суа­рии (на не­ко­то­рых по­ме­ща­лись скульп­тур­ные го­ло­вы); с 9 в. распространяется по­ли­хром­ная по­лив­ная по­су­да (круп­ным цен­тром её про­из-ва был г. Та­раз).

В пе­ри­од гос-ва Ка­ра­ха­ни­дов (10–12 вв.) в Юж. К. раз­ви­ва­лись го­ро­да; для мно­гих из них бы­ла ха­рак­тер­на 3-ча­ст­ная струк­ту­ра: ци­та­дель, «шах­ри­стан» (гор. квар­та­лы) и «ра­бад» (пред­ме­стье). С рас­про­стра­не­ни­ем ис­ла­ма в К. по­яв­ля­ют­ся ме­че­ти и мед­ре­се, стро­ят­ся «сар­до­бы» (цис­тер­ны для хра­не­ния во­ды), ба­ни, ка­ра­ван-са­раи, пе­ре­кры­тые ку­по­лом мав­зо­леи (Ба­бад­жи-ха­тун в Жам­был­ской обл., 10–11 вв.; Ай­ша-Би­би близ г. Та­раз, 11–12 вв.; Бай­та­ка в Ак­тю­бин­ской обл., 1-я пол. 13 в.; Ала­ша-хан близ Улы­тау, 2-я пол. 13 в., и др.). Про­дол­жа­ют раз­ви­вать­ся и обо­га­щать­ся тра­диц. фор­мы ор­на­мен­та, ко­то­рым ук­ра­ша­лись из­де­лия из де­ре­ва, ко­жи, кам­ня, ме­тал­ла, гли­ня­ная по­су­да.

По­сле раз­ру­ши­тель­но­го монг. на­ше­ст­вия со 2-й пол. 13 в. на­чи­на­ют воз­рож­дать­ся го­ро­да и гор. куль­ту­ра, воз­во­дят­ся мо­ну­мен­таль­ные со­ору­же­ния. В 1370-х гг. дос­ти­га­ет наи­боль­ше­го рас­цве­та сто­ли­ца Бе­лой Ор­ды – г. Сыг­нак. В г. Ясы (ны­не г. Тур­ке­стан) в кон. 14 в. соз­да­ёт­ся гран­ди­оз­ный ком­плекс мав­зо­лея Ход­жи Ах­ме­да Яс­са­ви, пор­тал, фа­са­ды и ку­по­ла ко­то­ро­го об­ли­цо­ва­ны по­ли­хром­ны­ми гла­зу­ро­ван­ны­ми плит­ка­ми. Меж­до­усоб­ные вой­ны 15–16 вв. и джун­гар­ские на­ше­ст­вия (17–18 вв.) при­ве­ли в упа­док куль­ту­ру К., мн. ста­рые го­ро­да пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние. Вме­сте с тем в 17–18 вв. вдоль зап., сев. и сев.-вост. гра­ниц тер­ри­то­рии К. воз­ни­ка­ли рус. во­ен. ук­ре­п­ле­ния – Уральск, Гурь­ев (ны­не Аты­рау), Се­ми­па­ла­тинск, Усть-Ка­ме­но­горск, Пе­тро­пав­ловск и др., позд­нее раз­рас­тав­шие­ся в го­ро­да но­во­го для К. ти­па. Воз­во­ди­лись (вплоть до кон. 19 в.) мав­зо­леи уп­ро­щён­ной ар­хи­тек­ту­ры – низ­кие, квад­рат­ные в пла­не, с вы­со­ки­ми ко­нич. или шле­мо­вид­ны­ми ку­по­ла­ми: Шик-ния­за и Кар­мак­чи-Ата (17 в., Кы­зы­лор­дин­ская обл.), Ту­ле­ка (18 в., Ка­ра­ган­дин­ская обл.) и др.

По­сле при­сое­ди­не­ния К. к Рос­сии на­ча­лось ожив­ле­ние стро­ит. дея­тель­но­сти. В го­ро­дах Сев. и Вост. К., воз­ник­ших на ба­зе во­ен. ук­ре­п­ле­ний, обыч­но име­лись 4 осн. час­ти: кре­пость, ка­за­чья ста­ни­ца, т. н. та­тар­ская сло­бод­ка и соб­ст­вен­но го­род. Для ста­рых го­ро­дов Юж. К. бы­ло ха­рак­тер­но де­ле­ние на «ста­рый» и «но­вый» го­род. На­ря­ду с пре­об­ла­даю­щи­ми од­но­этаж­ны­ми де­рев. и са­ман­ны­ми до­ма­ми стро­ят­ся адм. и тор­го­вые зда­ния, ж.-д. во­кза­лы (в ду­хе рос. ар­хи­тек­ту­ры то­го вре­ме­ни), так­же ме­че­ти и мед­ре­се, мав­зо­леи (Жуз­день и Торт-Ка­ра в Ка­ра­ган­дин­ской обл., Шо­кая в Юж. К.; все 1-я пол. – сер. 19 в.; Нур­бер­ге­на Ка­ли­ше­ва в Се­не­ке, кон. 19 в., нар. мас­тер Д. Жан­дау­ле­тов). В 19 в. со­з­да­ют­ся про­изве­де­ния изо­бра­зит. иск-ва, от­ра­жаю­щие жизнь ка­зах. на­ро­да, – кар­ти­ны и ри­сун­ки В. В. Ве­ре­ща­ги­на и Т. Г. Шев­чен­ко (на­хо­див­ше­го­ся в 1847–1857 в ссыл­ке в К.), ри­сун­ки и ак­ва­ре­ли Ч. Ва­ли­ха­но­ва. Бы­ту ка­зах. на­ро­да по­свя­тил своё твор­че­ст­во Н. Г. Хлу­дов, ра­бо­тав­ший в К. с 1877.

В сов. вре­мя К. ин­тен­сив­но за­страи­вал­ся. Уже в 1920-е гг. воз­ник­ли но­вые жи­лые до­ма и об­ществ. зда­ния в Кзыл-Ор­де (ны­не Кы­зы­лор­да), Чим­кен­те (ны­не Шым­кент), Бал­ха­ше, Ка­ра­ганде, Гурье­ве (ны­не Аты­рау), Те­мир­тау, Усть-Ка­ме­но­гор­ске, Ал­ма-Ате и др. го­ро­дах. Ар­хи­тек­ту­ра К. про­шла эта­пы сти­ли­стич. эво­лю­ции, об­щие для все­го сов. зод­че­ст­ва, – кон­ст­рук­ти­визм, не­о­клас­си­цизм и др. В сов. пе­ри­од в К. ра­бо­та­ли ар­хи­тек­то­ры А. В. Арефь­ев, И. И. Брен­нер, С. В. Ва­силь­ков­ский, Г. А. Воз­нюк, М. А. Гу­ра, Н. С. Длу­гач, Е. К. Дят­лов, А. К. Ка­па­нов, А. Н. Ка­п­лун, Ким До Сен, А. Я. Ко­сов, Н. А. Про­ста­ков, Б. Р. Ру­ба­нен­ко, Г. А. Си­мо­нов, М. Д. Шу­гал, так­же А. В. Щу­сев. Жи­лищ­ное строи­тель­ст­во учи­ты­ва­ло осо­бен­но­сти кли­ма­тич. ус­ло­вий и бы­та ме­ст­но­го на­се­ле­ния – напр., в юж. рай­онах при до­мах уст­раи­ва­лись «ай­ва­ны» (от­кры­тые тер­ра­сы на де­рев. ко­лон­ках) и озе­ле­нён­ные дво­ри­ки. По­сле 1954 соз­да­ва­лись но­вые по­сёл­ки гор. ти­па, но­вые го­ро­да (Руд­ный, Абай, Шах­тинск, Се­реб­рянск и др.).

В сов. вре­мя в К. ус­пеш­но раз­ви­ва­лись изо­бра­зит. иск-ва, гл. обр. жи­во­пись и гра­фи­ка. В 1920-х гг. ра­бо­та­ли Н. Г. Хлу­дов, Ф. Бол­ко­ев, А. Ис­маи­лов, Н. И. Кру­тиль­ни­ков, Х. Ход­жи­ков и К. Ход­жи­ков; в 1930–40-х гг. сре­ди жи­во­пис­цев вы­дви­га­ют­ся А. И. Борт­ни­ков, А. Га­лим­бае­ва, С. И. Кал­мы­ков (ра­бо­тал в К. с 1935), А. Кас­те­ев, Л. П. Ле­он­ть­ев, А. А. Рит­тих; сре­ди гра­фи­ков – В. И. Ан­то­щен­ко-Оле­нев, Г. А. Бры­лов, Л. В. Гер­ба­нов­ский, И. И. Са­вель­ев и др. В по­сле­во­ен­ные го­ды ра­бо­та­ли порт­ре­ти­сты П. В. Вер­хов­цев, Кру­тиль­ни­ков, М. С. Ли­зо­губ, А. М. Сте­па­нов, А. М. Чер­кас­ский, пей­за­жист Н. Тан­сык­ба­ев. Сре­ди зна­чит. ху­дож­ни­ков К. 2-й пол. 20 в. – жи­во­пис­цы У. Ажи­ев, А. Джу­су­пов, М. Кен­ба­ев, В. И. Кры­лов, С. Мам­бе­ев, Н. Нур­му­хам­ме­дов, И. С. Петь­ко, К. И. Плю­хин, К. Тель­жа­нов, К. Ша­ях­ме­тов, А. Г. Школь­ный; ак­ва­ре­ли­сты Р. В. Ве­ли­ка­но­ва, А. Ф. Под­ко­вы­ров; гра­фи­ки К. Я. Ба­ра­нов, Н. С. Га­ев, Е. А. Го­во­ро­ва, А. А. Дяч­кин, Ч. Кен­же­ба­ев, Ю. Мин­га­зи­ти­нов, С. Ро­ма­нов, Е. М. Си­дор­кин и др. В по­сле­во­ен­ное вре­мя по­яв­ля­ет­ся скульп­ту­ра, пре­им. порт­рет­ная (А. А. Иса­ев, И. Я. Ит­кинд, Я. К. Ку­чис, А. С. По­но­ма­рёв, П. Д. Уса­чёв); мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­рой за­ни­ма­ет­ся Х. На­ур­зба­ев. С об­ре­те­ни­ем го­су­дарст­вен­но­сти в К. во­зоб­нов­ля­ет­ся гор. строи­тель­ст­во (но­вые рай­оны Ал­ма-Аты и др.). Ин­тен­сив­но за­страи­ва­ет­ся но­вая сто­ли­ца К. – Ас­та­на (по ге­не­раль­но­му пла­ну япон. арх. К. Ку­ро­ка­вы); со­ору­жа­ют­ся но­вые мо­ну­мен­ты (Не­за­ви­си­мо­сти в Ал­ма-Ате, 1996, арх. Ш. Ва­ли­ха­нов; «Друж­ба на­ро­дов» в Ас­та­не, 2003, скульп­тор С. На­ры­нов, и др.).

Му­зы­ка

Муз. куль­ту­ра К. объ­е­ди­ни­ла тра­диции ка­за­хов, рус­ских (в т. ч. се­ми­ре­чен­ских ка­за­ков), ук­ра­ин­цев, нем­цев, уз­бе­ков, та­тар, уй­гу­ров, бе­ло­ру­сов, ко­рей­цев, по­ля­ков, азер­бай­джан­цев, ту­рок, баш­кир, дун­ган, кур­дов, тад­жи­ков, морд­вы, мол­да­ван, турк­мен, ев­ре­ев, гре­ков и др. Проф. уст­ная куль­ту­ра ка­за­хов пред­став­ле­на твор­че­ст­вом пев­цов, ска­зи­те­лей (акы­ны, жы­рау, ан­ши, олен­ши) и ин­ст­ру­мен­та­ли­стов (кюй­ши – соз­да­те­ли и ис­пол­ни­те­ли кю­ев, тра­диц. соль­ных пьес для дом­бры). Пред­ста­ви­те­ли уст­но­го проф. муз. иск-ва: Абай Ку­нан­ба­ев, Бир­жан Ко­жа­гу­лов, Жа­яу-Му­са Бай­жа­нов, Дау­лет­ке­рей Ши­га­ев, Кур­ман­га­зы Са­гыр­ба­ев, Их­лас Ду­ке­нов, Му­хит Ме­ра­ли­ев, Ба­лу­ан-Шо­лак Бай­мур­зин, Тат­тим­бет Ка­зан­га­пов, Ка­зан­гап Тлеп­бер­ге­нов, Сар­ма­лай, Д. Нур­пеи­со­ва. На фор­ми­ро­ва­ние проф. ком­по­зи­тор­ской му­зы­ки зна­чи­тель­ное влия­ние ока­за­ли ком­по­зи­то­ры Е. Г. Бру­си­лов­ский (спо­соб­ст­во­вал ста­нов­ле­нию ка­зах. опе­ры, ба­ле­та и сим­фо­нии), В. В. Ве­ли­ка­нов, С. И. Ша­бель­ский, му­зы­ко­ве­ды-эт­но­гра­фы А. В. За­тае­вич, Д. Д. Ма­цу­цин, ди­ри­жё­ры Г. А. Сто­ля­ров, В. И. Пи­ра­дов, Л. М. Шар­го­род­ский, хо­ро­вые ди­ри­жё­ры И. В. Ко­цык, А. В. Пре­об­ра­жен­ский, Б. В. Ле­бе­дев, Е. Е. Ви­но­гра­до­ва, А. В. Мо­ло­дов. В 1934 со­сто­ял­ся 1-й рес­пуб­ли­кан­ский слёт дея­те­лей нар. твор­че­ст­ва. То­гда же на ос­но­ве ре­кон­ст­руи­ро­ван­ных нар. ин­ст­ру­мен­тов был ор­га­ни­зо­ван Гос. ор­кестр ка­зах. нар. ин­ст­ру­мен­тов (с 1944 им. Кур­ман­га­зы; соз­да­тель и пер­вый ру­ко­во­ди­тель – комп. А. Жу­ба­нов; см. в ст. Жу­ба­но­вы); в 1935 от­кры­та Ка­зах. гос. фи­лар­мо­ния им. Джам­бу­ла, в её со­став во­шли ка­зах. хор, ор­кестр нар. ин­ст­ру­мен­тов, тан­це­валь­ные кол­лек­ти­вы, груп­па нар. пев­цов. В Ал­ма-Ате ос­но­ван Уй­гур­ский те­атр муз. ко­ме­дии (1933).

В 1934 от­крыт Ка­зах. муз. те­атр (с 1937 Ка­зах­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та). В его спек­так­лях впер­вые вы­сту­пи­ли пев­цы К. Бай­сеи­то­ва, К. Джан­дар­бе­ков, К. Бай­сеи­тов, М. Ер­жа­нов, ре­жис­сёр Ж. Ша­нин и др. В 1934 по­став­лена пер­вая ка­зах. опе­ра «Кыз-Жи­бек» Е. Г. Бру­си­лов­ско­го по мо­ти­вам од­но­им. эпо­са, за­тем его же опе­ры «Жал­быр» (1935) и «Ер-Тар­гын» (1936). Поя­ви­лись пер­вые нац. ба­ле­ты «Кал­ка­ман и Ма­мыр» В. В. Ве­ли­ка­но­ва (1938) и «Вес­на» И. На­ди­ро­ва (1940). 1930–1940-е гг. – вре­мя ста­нов­ле­ния ка­зах. мас­со­вой пес­ни и ро­ман­са, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ной, сим­фо­нич. и хо­ро­вой му­зы­ки. Воз­ник­ли но­вые ис­пол­ни­тель­ские кол­лек­ти­вы при Ра­дио­ко­ми­те­те: сим­фо­нич. ор­кестр, ан­самбль рус. нар. ин­ст­ру­мен­тов, хор сов. мас­со­вой и нар. пес­ни. В 1939 ор­га­ни­зо­ван Со­юз ком­по­зи­то­ров Ка­зах. ССР. Этап­ны­ми в раз­ви­тии ка­зах. му­зы­ки ста­ли опе­ра «Абай» А. Жу­ба­но­ва и Л. Ха­ми­ди (пост. 1944) и 3-я сим­фо­ния Бру­си­лов­ско­го («Зо­ло­тая степь», 1944). В 1944 от­кры­та конс. в Ал­ма-Ате (в 1963–72 Ин-т ис­кусств им. Кур­ман­га­зы), в 1945 при Пре­зи­диу­ме Ка­зах. фи­лиа­ла АН СССР ор­га­ни­зо­ван Сек­тор ис­кус­ст­во­ве­де­ния, по­ло­жив­ший на­ча­ло изу­че­нию ис­то­рии ка­зах. иск-ва, в т. ч. му­зы­ки.

В по­сле­во­ен­ные го­ды ком­по­зи­то­ры К. твор­че­ски пе­ре­ос­мыс­ли­ва­ют эле­мен­ты нар. ме­ло­са (в от­ли­чие от его ци­ти­ро­ва­ния в пред­ше­ст­вую­щий пе­ри­од). Сре­ди опер – «Аман­гель­ды» Е. Г. Бру­си­лов­ско­го и М. Ту­ле­бае­ва (пост. 1945; 2-я ред. – 1961), «Бир­жан и Са­ра» Ту­ле­бае­ва (пост. 1946; 2-я ред. – 1957), «Ту­ле­ген Тох­та­ров» А. Жу­ба­но­ва и Л. Ха­ми­ди (пост. 1947; 2-я ред. – 1963), «Ду­да­рай» Бру­си­лов­ско­го (1953), пер­вые уй­гур­ские опе­ра «На­зу­гум» (1956) и ба­лет «Чин-То­мур» (1969) К. Ку­жамь­я­ро­ва, пер­вая ка­зах. ко­мич. опе­ра «Ай­су­лу» С. Му­ха­мед­жа­но­ва (пост. 1964). В 1970–80-х гг. соз­да­ны опе­ры «Жум­бак кыз» («За­га­доч­ная де­вуш­ка», 1971) и «Ахан-се­рэ-Ак­ток­ты» (1980, пост. 1982) Му­ха­ме­джа­но­ва, «Го­лый ко­роль» А. В. Быч­ко­ва (1972, пост. 1979), «Ал­па­мыс» (1973) и «Песнь о це­ли­не» (1980) Е. Рах­ма­дие­ва, «Са­дыр-пал­ван» Ку­жамь­я­ро­ва (1975), опе­ры Г. Жу­ба­но­вой «Ен­лик-Ке­бек» (1975), «Два­дцать во­семь» (1981) и «Кур­ман­га­зы» (1987; совм. с А. Жу­ба­но­вым). В жан­ре рок-опе­ры-ба­ле­та вы­сту­пил А. Сер­ке­ба­ев («Брат мой Ма­уг­ли», 1982). Сре­ди сим­фо­нич. про­из­ве­де­ний – «Ка­зах­ская сим­фо­ния» В. В. Ве­ли­ка­но­ва (1947), сим­фо­нич. по­эмы К. А. Му­си­на, «Риз­ван­гуль» Ку­жамь­я­ро­ва (1950, пре­тво­рён уй­гур­ский фольк­лор), 4–7-я сим­фо­нии Бру­си­лов­ско­го (6-я – «Кур­ман­га­зы», 1965), сим­фо­нии «Жи­гер» («Энер­гия», 1973) и «Ост­ров жен­щин» (1983) Жу­ба­но­вой, 2-я (1970) и 3-я (1976) сим­фо­нии Быч­ко­ва, 4 сим­фо­нии Ку­жамь­я­ро­ва (1971–85). Ряд про­из­ве­де­ний Бру­си­лов­ско­го, Му­ха­мед­жа­но­ва, М. Кой­ши­бае­ва на­пи­сан для ор­ке­ст­ра нар. ин­ст­ру­мен­тов. Жанр ин­ст­ру­мен­таль­но­го кон­цер­та с ор­ке­ст­ром раз­ви­ва­ли Ку­жамь­я­ров (кон­церт для скрип­ки), Рах­ма­ди­ев (для тру­бы; оба 1982), Му­ха­мед­жа­нов (кон­цер­ти­но для го­ло­са, 1980). Струн­ные квар­те­ты соз­да­ны Бру­си­лов­ским, ан­самб­ли для скрип­ки с фп. – Ве­ли­ка­но­вым, Жу­ба­но­вой и др. Боль­шое раз­ви­тие в муз. куль­ту­ре К. по­лу­чи­ли жан­ры кан­та­ты и ора­то­рии. По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись хо­ро­вые про­из­ве­де­ния Б. Бай­ка­да­мо­ва, М. Ту­ле­бае­ва, Г. Жу­ба­но­вой, Е. Рах­ма­дие­ва, пес­ни Н. Тлен­дие­ва и др. Соз­да­ны мно­го­числ. хо­ро­вые об­ра­бот­ки нар. пе­сен.

Рус. те­ма­ти­ка по­лу­чи­ла от­ра­же­ние в со­чи­не­ни­ях А. В. Быч­ко­ва; свя­зи с дун­ган­ской нар. му­зы­кой – в твор­че­ст­ве Б. Бая­ху­но­ва. В со­чи­не­ни­ях К. Ку­жамь­я­ро­ва и С. Ки­би­ро­вой пред­став­лен пласт уй­гур­ской проф. му­зы­ки в фор­мах ев­роп. мно­го­го­ло­сия и совр. ком­по­зи­тор­ских тех­ник. Зна­чит. про­из­ве­де­ния соз­да­ны нем. ком­по­зи­то­ра­ми А. Мет­ту­сом, О. Гей­ль­фу­сом. Фольк­лор греч. ди­ас­по­ры пре­тво­рён в фп. пье­сах Н. Ф. Тиф­ти­ки­ди. Сбли­же­ние нац. куль­тур, взаи­мо­про­ник­но­ве­ние ин­то­на­ци­он­но-сти­ле­вых сис­тем про­яви­лось в твор­че­ст­ве Г. Жу­ба­но­вой [ба­лет «Хи­ро­си­ма» («Ле­ген­да о бе­лой пти­це», 1966)], Гей­ль­фу­са (ро­ман­сы и др.), Быч­ко­ва («Кюй-фан­та­зия» для тру­бы с ор­ке­ст­ром, 1970), Бая­ху­но­ва (5-я сим­фо­ния «Аура Во­сто­ка», 2000; во­каль­ный цикл «Из ли­ри­ки ки­тай­ских по­этесс», 1994).

С об­ре­те­ни­ем К. гос. су­ве­ре­ни­те­та за­мет­но об­но­ви­лась му­зы­каль­но-ис­пол­ни­тель­ская прак­ти­ка, ве­ду­щее ме­сто за­ня­ли нац. пла­сты ка­зах. куль­ту­ры. Тра­диц. му­зы­ку про­па­ган­ди­ру­ют ан­самб­ли «Ак-Ор­да», «Му­ра­гер», «Фор­ман­та-Кюй», ор­ке­ст­ры «От­рар са­зы», им. Кур­ман­га­зы. Совр. му­зы­ка К. со­хра­ня­ет жан­ро­во-сти­ле­вую струк­ту­ру, сло­жив­шую­ся во 2-й пол. 20 в.: на­ря­ду с нац. мо­но­дий­ной тра­ди­ци­ей раз­ви­ва­ют­ся ев­роп. жан­ры – опе­ра (Б. Джу­мания­зов), мю­зикл (Б. Даль­ден­ба­ев), ба­лет (С. Ер­ким­бе­ков, Б. Даль­ден­ба­ев, Т. Каж­га­ли­ев). Ин­ст­ру­мен­таль­ное на­сле­дие К. обо­га­ти­лось кон­цер­та­ми и сим­фо­ния­ми А. Сер­ке­бае­ва, Т. Каж­га­лие­ва, С. Аб­ди­ну­ро­ва, К. Дуй­си­кее­ва, С. Ер­ким­бе­ко­ва; хо­ро­вая му­зы­ка – про­из­ве­де­ния­ми Б. Даль­ден­бае­ва, К. Шиль­ди­бае­ва. Те­ма­тизм ка­зах. пе­сен и кю­ев ста­но­вит­ся пред­ме­том экс­пе­ри­мен­ти­ро­ва­ния в элек­тро­аку­стич. и ком­пь­ю­тер­ной му­зы­ке К. Шиль­ди­бае­ва, А. Ра­им­ку­ло­ва.

Сре­ди дея­те­лей муз. иск-ва К.: пев­цы Р. и М. Аб­дул­ли­ны, Т. Адет­бе­ко­ва, Л. Ас­ла­но­ва, Б. Аши­мо­ва, Р. Баг­ла­но­ва, А. Бай­ка­да­мо­ва, К. Бай­сеи­то­ва, К. Ба­ка­та­ев, К. Бей­са­ли­ев, Ш. Бей­се­ко­ва, Р. Джа­ма­но­ва, А. Дни­шев, Б. До­сым­жа­нов, Ж. Еле­бе­ков, Р. Есим­жа­но­ва, Р. Жу­ба­ту­ро­ва, Е. Иса­ков, Х. Ка­ли­лам­бе­ко­ва, Н. Ка­ра­жи­ги­тов, К. Кен­же­та­ев, Г. Кур­ман­га­ли­ев, С. Кур­ман­га­лие­ва, М. Му­са­ба­ев, К. Мыр­за­бе­ков, Ж. Ома­ро­ва, Н. Ор­ле­нин, Н. Рад­чен­ко, Е. Сер­ке­ба­ев, Б. Ту­ле­ге­но­ва, Ш. Ум­бе­та­ли­ев, А. Ум­бет­ба­ев; пиа­ни­сты Ж. Ау­ба­кие­ва, Г. Ка­дыр­бе­ко­ва; дом­бри­сты К. Ах­ме­дия­ров, А. Ес­ка­ли­ев, К. Жант­леу­ов, Б. Ка­ра­ба­ли­на, Р. Ома­ров, М. Хам­зин; ди­ри­жё­ры Б. Вра­на, Г. Ду­га­шев, Б. Жа­ман­ба­ев, И. А. Зак, Ш. Каж­га­ли­ев, Ф. Кузь­мич, Ф. Ман­су­ров, Т. Ос­ма­нов, Р. Са­ды­ко­ва, Р. Са­ла­ва­тов, Э. Юн­г­вальд-Хиль­ке­вич; хор­мей­сте­ры Г. Ви­но­гра­до­ва, Р. Га­лим­зя­но­ва, Б. Жа­ман­ба­ев. Раз­ви­тию му­зы­ко­ве­де­ния в К. спо­соб­ст­во­ва­ли тру­ды П. В. Ара­ви­на, М. Ах­ме­то­вой, Г. Би­се­но­вой, Б. Ги­за­то­ва, Л. И. Гон­ча­ро­вой, В. П. Дер­но­вой, С. А. Еле­ма­но­вой, Б. Г. Ер­за­ко­ви­ча, комп. А. Жу­ба­но­ва, К. Жуз­ба­со­ва, Б. Ка­ра­ку­ло­ва, Н. Ке­те­ге­но­вой, К. Ф. Ки­ри­ной, З. Кос­па­ко­ва, С. Ку­зем­бае­вой, А. Му­хам­бе­то­вой, К. Те­мир­бе­ко­вой. В Ка­ра­ган­де ор­га­ни­зо­ва­ны Те­атр муз. ко­ме­дии (1973), сим­фо­нич. ор­кестр (1984); в Ас­та­не – Нац. те­атр опе­ры и ба­ле­та им. К. Бай­сеи­то­вой (2000).

Ос­но­ву нац. тан­цев со­став­ля­ет им­про­ви­за­ция, ха­рак­тер­ны­ми осо­бен­но­стя­ми яв­ля­ют­ся экс­прес­сив­ность ис­пол­не­ния, рез­кость дви­же­ний, под­виж­ность плеч, на­пря­жён­ность и со­б­ран­ность кор­пу­са и од­но­вре­мен­но гиб­кость, по­зво­ляю­щая тан­цов­щи­кам вклю­чать слож­ные ак­ро­ба­тич. приё­мы. Ка­ж­дый род, пе­ре­да­вав­ший иск-во тан­ца из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние, имел сво­их мас­те­ров-про­фес­сио­на­лов. В 1933 в Ал­ма-Ате бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на ка­зах. муз. сту­дия, в по­ста­нов­ках ко­то­рой уча­ст­во­ва­ла груп­па уче­ни­ков ба­лет­но­го пе­да­го­га М. Ар­ци­ба­ше­вой. Этот кол­лек­тив со­ста­вил яд­ро бу­ду­щей ба­лет­ной труп­пы Ка­зах­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та им. Абая. Боль­шую роль в фор­ми­ро­ва­нии труп­пы сыг­рал её ру­ко­во­ди­тель А. А. Алек­сан­д­ров (Мар­ти­рось­янц). В 1934 при муз. шко­ле в Ал­ма-Ате он ос­но­вал ба­лет­ное от­де­ле­ние, в 1937 пре­об­ра­зо­ван­ное в Хо­рео­гра­фич. уч-ще. В 1998 в Ал­ма-Ате от­крыл­ся те­атр-сту­дия совр. тан­ца «Сам­рук», в 2000 – Нац. те­атр опе­ры и ба­ле­та им. К. Бай­сеи­то­вой. Зна­чит. вклад в раз­ви­тие хо­рео­гра­фич. иск-ва вне­сли Д. Аби­ров, Б. Аю­ха­нов, М. Ф. Мои­се­ев, З. Рай­ба­ев, Ш. Жи­ен­ку­ло­ва, Р. Бай­сеи­то­ва и др. В К. ра­бо­та­ют ан­самб­ли тан­ца «Сал­та­нат» (1955, до 1989 Ан­самбль тан­ца и пес­ни К.), «Гуль­дер» (1969). С 2006 в Ас­та­не про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. кон­курс ар­ти­стов ба­ле­та.

С сер. 19 в. в Ак­мо­лин­ске (ны­не Ас­та­на) про­хо­ди­ли лю­би­тель­ские те­ат­раль­ные пред­став­ле­ния. В 1899 на сред­ст­ва гор. упра­вы по­строе­но те­ат­раль­ное зда­ние; се­зон от­крыл­ся во­де­ви­лем «Вспыш­ка у до­маш­не­го оча­га» П. С. Фё­до­ро­ва. В 1913 бы­ла об­ра­зо­ва­на тат. труп­па Г. Ау­ба­ки­ро­ва. Пер­вый ка­зах. проф. те­атр от­крыл­ся в Кзыл-Ор­де (ны­не Кы­зыл­ор­да) 13.1.1926 спек­так­лем «Ен­лик-Ке­бек» М. Ау­эзо­ва. С 1928 те­атр ра­бо­та­ет в Ал­ма-Ате, с 1961 Ка­зах. те­атр дра­мы им. М. Ау­эзо­ва. В 1932 в Ал­ма-Ате бы­ла соз­да­на шко­ла, го­то­вив­шая дра­ма­тич. ак­тё­ров, пев­цов и му­зы­кан­тов. На­ча­лось раз­ви­тие се­ти рай­он­ных и кол­хоз­но-сов­хоз­ных те­ат­ров, воз­ни­кав­ших на ос­но­ве са­мо­дея­тель­ных круж­ков. Во мно­гих го­ро­дах от­кры­ва­лись об­ла­ст­ные ка­зах. и рус. дра­ма­тич. те­ат­ры. С 1937 в те­ат­ры при­шли ак­тё­ры и ре­жис­сё­ры, по­лу­чив­шие спец. об­ра­зо­ва­ние в Мо­ск­ве и Ле­нин­гра­де. В 1944 в Ал­ма-Ате под рук. Н. И. Сац был ос­но­ван ТЮЗ (рус. труп­па – с 1945, ка­зах­ская – с 1946), в 1985 на ба­зе те­ат­ра соз­да­ны Ка­зах. те­атр для де­тей и юно­ше­ст­ва им. Г. Мус­ре­по­ва и Рус. те­атр для де­тей и юно­ше­ст­ва им. Н. Сац. В К. так­же ра­бо­та­ют те­ат­ры: Ко­рей­ский муз. ко­ме­дии (1932, Вла­ди­во­сток, с 1968 в Ал­ма-Ате), Рус. дра­ма­ти­че­ский им. М. Ю. Лер­мон­то­ва (1933, Се­ми­па­ла­тинск, с 1934 в Алма-Ате), Уй­гур­ский муз. ко­ме­дии им. К. Ку­жа­мья­ро­ва (1934), Ка­зах­ский ку­коль­ный (1935), Не­мец­кий дра­ма­ти­чес­кий (1979, Те­мир­тау, с 1989 в Ал­ма-Ате), ку­кол «Се­зам» (1997), все – в Ал­ма-Ате; Рус. дра­ма­ти­че­ский им. М. Горь­ко­го (1940), Ка­зах. му­зы­каль­но-дра­ма­ти­че­ский им. К. Куа­ныш­па­е­ва (1991), оба – в Ас­та­не; Ман­ги­стау­ский об­ла­ст­ной ку­коль­ный (1981), Об­ла­ст­ной му­зы­каль­но-дра­ма­ти­че­ский (2003), оба – в Ак­тау; Об­ла­ст­ной дра­ма­ти­чес­кий им. Т. Ах­та­но­ва (1964), Об­ла­ст­ной ку­коль­ный «Ала­кай» (1985), оба – в Ак­тю­бин­ске (ны­не Ак­то­бе); Об­ла­ст­ной рус. дра­ма­ти­че­ский им. К. С. Ста­ни­слав­ско­го (1930), Ка­зах. дра­ма­ти­че­ский им. С. Сей­фул­ли­на (1932), Муз. ко­ме­дии (1973), все – в Ка­ра­ган­де; Кус­та­най­ский (ны­не Кос­та­най­ский) об­ла­ст­ной рус. дра­мы и ку­кол (1922), Вос­точ­но-Ка­зах­стан­ский об­ла­ст­ной дра­ма­ти­че­ский им. Джам­бу­ла (1936, Усть-Ка­ме­но­горск), Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ский об­ла­ст­ной рус. дра­мы им. Н. По­го­ди­на (1887, Пе­тро­пав­ловск), Ка­зах. му­зы­каль­но-дра­ма­ти­че­ский им. С. Ко­жам­ку­ло­ва (1972; Жез­каз­ган), Ка­зах. му­зы­каль­но-дра­ма­ти­че­ский им. Абая (1934, Се­ми­па­ла­тинск); Жам­был­ские об­ла­ст­ные дра­ма­ти­че­ские (Ка­зах­ский, 1936, Рус­ский, 1967), Те­мир­тау­ский для де­тей и юно­ше­ст­ва (1989), За­пад­но-Ка­зах­стан­ский об­ла­ст­ной дра­ма­ти­че­ский им. А. Н. Ост­ров­ско­го (1923, Уральск), Юж­но-Ка­зах­стан­ские об­ла­ст­ные в Шым­кен­те (Рус. дра­ма­ти­че­ский, 1929, Ка­зах­ский дра­ма­ти­че­ский им. Ж. Ша­ни­на, 1934, Ку­кол и юно­го зри­те­ля, 1983); Же­ти­сай­ский дра­ма­ти­че­ский им. К. Жан­дар­бе­ко­ва (1969) и др.

В 1925 в К. был снят пер­вый до­ку­мен­таль­ный ф. «Пя­тая го­дов­щи­на Ка­зах­ской АССР» (опе­ра­тор Я. М. Тол­чан). В 1928 об­ра­зо­ван трест «Вос­ток­ки­но», его ал­ма-атин­ское от­де­ле­ние вы­пус­ка­ло ки­но­жур­на­лы «По­след­ние из­вес­тия». В 1934 об­ра­зо­ва­на Ал­ма-Атин­ская сту­дия ки­но­хро­ни­ки, ко­то­рая на­ча­ла вы­пуск ки­но­жур­на­ла «Со­вет­ский Ка­зах­стан», а за­тем до­ку­мен­таль­ных филь­мов. В сент. 1941 в Ал­ма-Ате ор­га­ни­зо­ва­на ки­но­сту­дия ху­дож. филь­мов, в но­яб­ре она сли­лась с эва­куи­ро­ван­ны­ми в К. ки­но­сту­дия­ми «Мос­фильм» и «Лен­фильм» в Центр. объ­е­ди­нён­ную ки­но­сту­дию (ЦОКС; су­ще­ст­во­ва­ла до 1944), вы­пус­тив­шую 80% сов. филь­мов вре­мён Вел. Отеч. вой­ны. В 1944 ал­ма-атин­ские сту­дии ху­дож. филь­мов и ки­но­хро­ни­ки объ­еди­ни­лись в Ки­но­сту­дию ху­дож. и хро­ни­каль­ных филь­мов, до нач. 1950-х гг. вы­пус­кав­шую гл. обр. до­ку­мен­таль­ные филь­мы и ки­но­жур­на­лы. В 1953 вы­шел ф. «Джам­бул» (реж. Е. Л. Дзи­ган), в ко­то­ром гл. роль ис­пол­нил Ш. К. Ай­ма­нов, вско­ре став­ший ве­ду­щим ки­но­ре­жис­сё­ром К. С его ф. «По­эма о люб­ви» (1954) в Ал­ма-Ате на­чал­ся ре­гу­ляр­ный вы­пуск иг­ро­вых кар­тин, боль­шин­ст­во из них бы­ли по­свя­ще­ны со­вре­мен­но­сти: «Наш ми­лый док­тор» (1958, реж. Ай­ма­нов), «Мы из Се­ми­ре­чья» (1959, реж. С. Ход­жи­ков) и др. В 1960 ал­ма-атин­ская сту­дия пе­ре­име­но­ва­на в ки­но­сту­дию «Ка­зах­фильм». В по­сле­дую­щие го­ды бы­ли соз­да­ны филь­мы: «Зем­ля от­цов» (1967, реж. Ай­ма­нов), «Транс­си­бир­ский экс­пресс» (1978, реж. Э. Ураз­ба­ев), «Вкус хле­ба» (1979, реж. А. Н. Са­ха­ров; совм. с ки­но­сту­ди­ей «Мос­фильм», Гос. пр. СССР, 1980), «Иг­ла» (1988, реж. Р. Нуг­ма­нов), «Кай­рат» (1991, реж. Д. Омир­ба­ев), «Абай» (1995, реж. А. Амир­ку­лов), «Три бра­та» (2000, реж. С. Ап­ры­мов), «Ост­ров воз­ро­ж­де­ния» (2004, реж. Р. Аб­д­ра­шев), «За­пис­ки пу­те­во­го об­ход­чи­ка» (2006, реж. Ж. Же­ти­ру­ов) и др. Сре­ди ре­жис­сё­ров до­ку­мен­таль­ных и на­уч­но-по­пу­ляр­ных филь­мов – А. Нуг­ма­нов, О. Аби­шев, М. Бер­ко­вич, М. Са­гим­ба­ев, И. Ты­ныш­па­ев. С 1967 на ки­но­сту­дии вы­пус­ка­ют­ся ани­ма­ци­он­ные филь­мы. В этом жан­ре ра­бо­та­ли ре­жис­сё­ры Ж. Да­не­нов, Б. Ну­гер­бе­ков, Е. и А. Бей­сем­би­но­вы и др. В 1984 ки­но­сту­дии «Ка­зах­фильм» при­свое­но имя Ш. К. Ай­ма­но­ва.

В К. из­дав­на бы­ли по­пу­ляр­ны нар. ко­ми­ки-им­про­ви­за­то­ры (ай­ты­сы), си­ла­чи-ба­луа­ны, ак­ро­ба­ты и др. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние име­ла кон­ная иг­ра, в ко­то­рой всад­ни­ки со­стя­за­лись в джи­ги­тов­ке (ку­ми­са­лу). В нач. 20 в. по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись вы­сту­п­ле­ния си­ла­ча Х. Му­найт­ба­со­ва и ак­ро­ба­та Ш. Кош­кар­бае­ва. В Вер­ном (с 1921 Ал­ма-Ата) в 1919 вы­сту­пал цир­ко­вой кол­лек­тив под рук. А. И. Со­си­на, в 1923 в Се­ми­пала­тин­ске ра­бо­та­ла цир­ко­вая ан­тре­при­за В. Фер­ро­ни (позд­нее Т-во цир­ко­вых ар­ти­стов и бор­цов). В 1965 в Ал­ма-Ате соз­да­на Му­зы­каль­но-эс­т­рад­ная сту­дия, пре­об­ра­зо­ван­ная за­тем в эс­т­рад­но-цир­ко­вую. Её вы­пу­ск­ни­ки во­шли в ор­га­ни­зо­ван­ный в 1970 Ка­зах. цир­ко­вой кол­лек­тив. В 1972 в Ал­ма-Ате от­крыл­ся но­вый ста­цио­нар­ный цирк, в 1983 – ста­цио­нар­ный цирк в Ка­ра­ган­де, в 2005 – в Ас­та­не. Ус­пе­хом поль­зу­ют­ся вы­сту­п­ле­ния ка­зах. джи­ги­тов под рук. Ш. Алие­ва, К. Кун­гу­жи­но­ва, К. Ча­ла­бае­ва, гим­на­стов Дос­ба­ты­ро­вых, кло­унов и дрес­си­ров­щи­ков Е. и М. Джу­ма­га­лие­вых.

Иллюстрации:

Флаг Казахстана. Архив БРЭ.

Герб Казахстана. Архив БРЭ.

Ас­та­на. Вид ча­сти го­ро­да на пра­вом бе­ре­гу р. Ишим. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)