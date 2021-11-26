КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАН - республика Казахстан.
Общие сведения
К. – государство в центр. части Евразии. Занимает сев. часть Центр. Азии; районы правобережья р. Урал на крайнем западе – в пределах Европы. На северо-западе, севере и северо-востоке граничит с Россией (длина границы ок. 7,6 тыс. км), на востоке – с Китаем, на юге – с Киргизией, Узбекистаном и Туркменией; на западе омывается водами Каспийского моря. Пл. 2724,9 тыс. км2 (9-е место в мире; ок. 1,8% пл. суши); протяжённость территории страны с запада на восток ок. 3000 км, с севера на юг – ок. 1600 км. Нас. 15,7 млн. чел. (2008). Столица – Астана. Денежная единица – тенге. Гос. язык – казахский; в гос. учреждениях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется рус. яз. (делопроизводство в органах власти и управления полностью переводится на казах. яз.). В адм. отношении территория К. состоит из 14 областей и 2 городов республиканского подчинения (табл. см. на стр. 416).
К. – член СНГ (1991), ООН (1992), ОБСЕ (1992), МВФ (1992), Орг-ции Исламская конференция (1995), Шанхайской орг-ции сотрудничества (2001).
Государственный строй
К. – унитарное гос-во. Конституция принята на референдуме 30.8.1995. Форма правления – президентская республика.
Глава гос-ва – президент, избираемый на основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании сроком на 5 (7 – до 2007) лет (с правом одного переизбрания; на первого президента К. это ограничение не распространяется). Президентом может быть избран гражданин К. по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий гос. языком и проживающий в стране последние 15 лет. При президенте действует особый орган – Ассамблея народа Казахстана. Решения Ассамблеи носят рекомендательный характер, за исключением решений об избрании депутатов Мажилиса.
Высший законодат. (представит.) орган – двухпалатный парламент – состоит из Мажилиса и Сената. Мажилис включает 107 депутатов (98 избираются населением, 9 – Ассамблеей народа Казахстана). Срок полномочий депутатов Мажилиса 5 лет. Сенат образуют депутаты, представляющие по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы К. (избираются на основе косвенного избират. права при тайном голосовании; половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые 3 года); 15 сенаторов назначаются президентом с учётом необходимости обеспечения представительства в Сенате нац.-культурных и иных значимых интересов общества. Срок полномочий депутатов Сената 6 лет.
Высший орган исполнит. власти – правительство, назначаемое президентом. Оно является коллегиальным органом и во всей своей деятельности ответственно перед президентом, а в случаях, предусмотренных Конституцией, – перед Мажилисом парламента и парламентом.
В К. существует многопартийная система. Крупнейшие партии – Нар.-демократич. партия «Нур Отан», Общенациональная социал-демократич. партия, Демократич. партия Казахстана «Ак Жол», Казахстанская социал-демократич. партия «Ауыл», Коммунистич. нар. партия Казахстана.
Рельеф. Разнообразие и контрастность рельефа К. обусловлены сложным геологич. строением и значит. размерами территории. В целом преобладают возвышенные равнины и мелкосопочники (выс. 500–600 м), занимающие ок. 50% территории страны; доля низменных равнин (выс. 100–250 м) 30%, гор (выс. 1000–4000 м) – ок. 20%. Амплитуда высот рельефа от –132 м (впадина Карагие на п-ове Мангышлак) до 6995 м (пик Хан-Тенгри в системе Тянь-Шаня, высшая точка К.).
Зап. часть страны занимает Прикаспийская низменность с крупными массивами песков (Рын-пески и др.) и солончаков (Мёртвый Култук и др.). К востоку от неё поднимаются эрозионные низкогорья Мугоджары (выс. до 657 м, гора Большой Боктыбай). На крайнем юго-западе К. расположены п-ов Мангышлак и пустынное плато Устюрт. К востоку от них простирается Туранская низменность с массивами песков Приаральские Каракумы и Кызылкум. На севере в пределы К. заходит юж. окраина Западно-Сибирской равнины (100–150 м), сменяющаяся на юго-западе Тургайским плато. Центр. часть занимает обширный Казахский мелкосопочник с останцовыми низкогорьями выс. до 1565 м (гора Аксоран), к югу переходящий к пустынным плато Бетпак-Дала (ср. выс. 300–350 м). В вост. и юго-вост. частях страны преобладает горный рельеф: здесь протягиваются преим. средневысотные и высокогорные хребты юж. части Алтая (Убинский, Листвяга, Нарымский, Курчумский, Юж. Алтай и др.), Тарбагатая, Саура, Джунгарского Алатау, Сев. и Зап. Тянь-Шаня (хребты Киргизский, Заилийский Алатау, Кюнгёй-Ала-Тоо, Терскей-Ала-Тоо), чередующиеся с обширными внутригорными и межгорными котловинами.
Среди уникальных геоморфологич. объектов – крутые обрывы, окаймляющие плато Устюрт (чинки); каньон р. Чарын (Шарын) в 200 км к северо-востоку от г. Алма-Ата; скалы и озёра Кокшетауской возвышенности в районе курорта Боровое на севере страны и др.
Геологическое строение. Территория К. в осн. принадлежит Урало-Охотскому подвижному поясу, складчатые структуры которого частично перекрыты чехлами молодых платформ. Центральноказахстанская складчатая область, в осн. соответствующая Казахскому мелкосопочнику, включает две дугообразные складчатые системы: каледонскую Северо-Казахстанскую на севере и герцинскую Джунгаро-Балхашскую на юге. Эти системы разделены раннесреднедевонским вулканич. поясом, сложенным вулканитами от основного до кислого состава. В пределах складчатой области многочисленны архейско-протерозойские массивы – Кокчетавский, Арганатинский, Сев. и Юж. Улутауские, Актау-Мойынтинский, Макбальский, которые образованы метаморфизованными в амфиболитовой и зеленосланцевой фациях осадочными и вулканогенными породами, джеспилитами, гранитогнейсами. Каледониды сложены верхнерифейско-силурийскими породами. В их зап. части, а также в складчатой зоне Сев. Тянь-Шаня широко распространены верхнерифейско-ордовикские вулканиты (базальты, риолиты), кремнисто-сланцевые и флишевые толщи, прорванные позднеордовикскими гранодиоритами; в ядрах антиклинориев выступают доверхнерифейские метаморфич. образования. В вост. части развиты кембрийско-силурийские офиолиты (серпентинитовые меланжи, габбро, базальты и яшмы) и мор. отложения, прорванные силурийскими гранитоидами. Заключит. деформации на западе произошли в позднем ордовике; на востоке – в конце силура. После каледонского тектогенеза обособился Казахстанско-Северотяньшаньский массив с континентальной корой, окружённый бассейнами с океанич. корой, при замыкании которых в эпоху герцинского тектогенеза сформировались Уральская, Джунгаро-Балхашская, Иртыш-Зайсанская и др. складчатые системы. В среднем – позднем девоне формировался осадочный чехол массива, происходило горообразование с накоплением в межгорных впадинах континентальных моласс. В конце девона – перми накапливались мор. известняки, сменяющиеся на севере (Карагандинская, Экибастузская, Тенгизская впадины) терригенными угленосными сериями, а на юге – меденосными отложениями (Жезказганская впадина). В строении герцинид участвуют породы возрастом от позднего протерозоя (Актау-Мойынтинский массив, ядра Джунгарских антиклинориев) до поздней перми. Антиклинории сложены нижнепалеозойскими офиолитами, кремнистыми и терригенными отложениями; синклинории – среднеордовикско-нижнедевонскими вулканогенно-терригенными и флишевыми толщами. Океанич. бассейны замкнулись в конце раннего – начале среднего девона. В среднем – позднем девоне происходило горообразование с накоплением вулканич. моласс во впадинах. В конце девона – начале карбона на территории Центральноказахстанской складчатой области в условиях растяжения формировались глубокие (до 2 км и более) широтные рифты, в которых накапливались кремнисто-карбонатные отложения. В раннем карбоне растяжение сменилось сжатием, следствием чего стало образование на месте рифтов Успенской, Акжал-Аксаранской, Акбастауской и др. зон смятия. С конца раннего карбона по позднюю пермь в Илийской, Токрауской, Калмакэмельской впадинах под воздействием восходящего потока разогретого мантийного вещества (плюма) проявился активный наземный вулканизм и синхронный гранитоидный магматизм. В триасе формировались континентальные коры выветривания. В юре происходило горообразование с накоплением в межгорных впадинах (Байконурская, Карагандинская, Экибастузская, Южно-Балхашская и др.) угленосных моласс. В кайнозое накапливался маломощный терригенно-глинистый чехол.
На северо-западе на территорию К. заходят герцинские складчатые структуры Юж. Урала, которые граничат с каледонидами Центр. К. по раннекаменноугольному Валерьяновскому вулканич. поясу, протягивающемуся под платформенным чехлом Тургайского прогиба. На Юж. Урале протерозойские и кембрийские метаморфич. образования слагают ядра антиклинориев, а ордовикско-среднекаменноугольные вулканогенные и осадочные породы – синклинории. Вдоль Главного Уральского разлома и более мелких разрывов локализуются тела серпентинизированных ультраосновных пород, образующих аллохтоны (крупнейший – Кемпирсайский). Развиты грабены (Орский и др.), заполненные юрскими терригенными, частично угленосными, отложениями. На востоке К. находятся герцинские Иртыш-Зайсанская и Рудно-Алтайская складчатые системы. На севере палеозойские складчатые структуры перекрыты чехлом мезозойско-кайнозойских мелководно-морских и континентальных осадков молодой Западно-Сибирской платформы, а на западе – чехлом континентальных осадков молодой Северо-Туранской платформы (плиты).
На западе К. расположена самая глубокая часть обширной Прикаспийской синеклизы Вост.-Европ. платформы, которая отделена от герцинид Юж. Урала Предуральским краевым прогибом, заполненным пермско-триасовой красноцветной молассой. К юго-востоку, между плато Мангышлак и Аральским м., находится Северо-Устюртский блок со складчато-метаморфич. фундаментом неустановленного возраста и слабодислоцированным фанерозойским платформенным чехлом мощностью до 10 км.
На юго-западе К. локализуется зап. часть Южно-Туранской плиты Средиземноморского (Палеотетического) подвижного пояса. Плита имеет раннекиммерийское складчатое основание, которое перекрыто чехлом нижнесреднеюрских терригенных угленосных отложений, верхнеюрских соляных пород, меловых – миоценовых морских терригенно-карбонатных осадков. Южно-Туранская плита отделена от Северо-Туранской и Северо-Устюртского блока региональным Мангышлак-Гиссарским разломом. В позднем плиоцене – четвертичном периоде на территории, прилегающей к Каспийскому м., накапливались отложения морских трансгрессий. Начиная с олигоцена отдельные участки молодых платформ и складчатых областей испытывают повторное горообразование с формированием горных систем Сев. Тянь-Шаня, Алтая, Джунгарского Алатау, хребтов Каратау, Таргабатай, гор Мугоджары, Казахского мелкосопочника, плато Мангышлак, Устюрт и др., а также межгорных впадин, заполняющихся молассами (Сарысуйская, Балхашская, Алакольская, Тенгизская, Зайсанская и др.).
На территории К. выделяют ряд сейсмоактивных зон: Центральнокызылкумскую, Чаткало-Кураминскую, Aлаколь-Зайсанскую, Зап.-Aлтайскую, Cеверо-Tянь-Шаньскую, Джунгарскую (две последние представляют наибольшую сейсмоопасность; возможны 9-балльные землетрясения).
Полезные ископаемые. B К. сосредоточены значит. запасы минер. сырья: руд чёрных и цветных металлов, урана, золота, горючих полезных ископаемых, агрохимич., химич. и индустриального сырья. Месторождения нефти, газа и газоконденсата распространены гл. обр. в зап. части К. и относятся к Прикаспийской нефтегазоносной провинции (Зап.-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская области и крайняя сев.-зап. часть Мангистауской обл.), Cевероустюртско-Бузачинcкому нефтегазоносному району (сев. часть Мангистауской обл.) и Южно-Мангышлакской нефтегазоносной области (юж. часть Мангистауской обл.). По подтверждённым запасам нефти страна занимает 7-е место в мире (2006), природного горючего газа – 13-е место в мире (2005). Наиболее крупные месторождения – Карачаганак (Зап.-Казахстанская обл.), Тенгиз (Атырауская обл.), Кашаган (шельфовое), Жетибай, Узень (Мангистауская обл.). Нефтегазовые залежи установлены также в отложениях Тургайского прогиба и Чу-Сарысуйской впадины (Кызылординская обл.). Осн. каменноугольные бассейны К. – Карагандинский и Экибастузский. Б. ч. запасов коксующихся углей К. сосредоточена в Карагандинском бассейне, а также в месторождениях-спутниках Самарском и Завьяловском. Угольные бассейны и месторождения имеются в Tургайском, Иртышском, Прибалхашском прогибах (Майкюбенский и Тургайский угольные бассейны).
Важными особенностями металлич. полезных ископаемых К. являются комплексный состав руд, их высокое качество, экономич. эффективность освоения и использования. По запасам хромовых и урановых руд страна занимает 2-е место в мире, свинца – 3-е, цинка – 5-е, железных руд – 8-е место (2005). Осн. месторождения хромовых руд находятся в Актюбинской обл. (Донская группа); они связаны с Кемпирсайским ультраосновным массивом. Б. ч. запасов урановых руд сосредоточена в Чу-Сарысуйской и Сырдарьинской рудных провинциях на юге К. (экзогенные месторождения Инкай, Мынкудук, Мойынкум, Канжуган, Карамурун и др.). На севере имеются эндогенные урановорудные месторождения (Восток, Грачёвское, Заозёрное, Звёздное, Ишимское и др. Кокшетауского рудного района). Гл. пром. месторождения железных руд расположены в Tургайской железорудной провинции в Костанайской обл. (крупнейшие скарново-магнетитовые Cоколовское, Cарбайское, Cорское и др.; бурожелезняковые Лисаковское и Aятское) и Атасуйском железорудном районе. Важнейшие колчеданно-полиметаллич. месторождения сконцентрированы в старейшем рудном pайоне К. – Pудном Aлтае: Pиддер-Cокольное, Зыряновское, Белоусовское и др. Oсн. компоненты руд – Pb, Zn, Cu и S; попутные – As, Bi, Sb, Se, Te, Tl, In, Ga, Hg. Значимые колчеданно-полиметаллич. месторождения локализованы в Джунгарии, зап. части Прибалхашья. К стратиформным свинцово-цинковым относятся месторождения Каратауской, Aтасуйской групп и др., содержащие также значит. запасы барита, кадмия. Cкарновые свинцово-цинковые месторождения развиты в осн. в центр. районах страны. B К. имеются месторождения медистых песчаников (Жезказганская группа, месторождения Чy-Cарысуйской депрессии, Tенгизской впадины, Tургайского прогиба, Приаралья, плато Mангышлак и др.), медно-колчеданные (Рудный Алтай, Mугоджары, Тарбагатай), медно-порфировые (Прибалхашье – напр., месторождение Коунрад; Джунгария, центр. районы К., Tургайский прогиб и др.), медно-скарновые (сев. часть Прибалхашья). Запасы золота сконцентрированы в собственно золотых (Васильковское, Юбилейное, Варваринское и др.) и комплексных золотосодержащих (полиметаллич., медно-порфировых) месторождениях.
Среди др. полезных ископаемых К. – руды марганца (напр., стратиформные месторождения Зап. Каражал, Джезди, Жайрем – близ г. Жезказган), титана (в т. ч. магматическое – Караобинское, в титаноносных корах выветривания – Караоткельское, россыпное – Кумкольское), алюминия (гл. обр. бокситы в Акмолинской, Павлодарской областях), ванадия, вольфрама, молибдена, олова, никеля, кобальта, серебра, редкоземельных и рассеянных элементов, а также фосфориты (Каратауский и Актюбинский бассейны), асбест, тальк, барит, сера, борные руды, каменная и калийные соли, мирабилит, индустриальное и камнесамоцветное сырьё, технич. и питьевые подземные воды.
Климат. Территория К. расположена в пределах умеренного климатич. пояса. Внутриконтинентальное положение в центр. части Евразии определяет засушливость и значит. континентальность климата. Летом территория находится под влиянием Азорского, зимой – Сибирского антициклонов. В течение всего года случаются периодич. вторжения холодных воздушных масс с запада, северо-запада и севера. Обычно движение холодных фронтов прослеживается до юго-вост. и вост. горных регионов, где они нередко задерживаются, и в предгорьях устанавливается продолжительная ненастная погода. В сев. и центр. районах круглый год преобладает ветреная погода, в среднем за год скорости ветра составляют 4–5 м/с, на вост. побережье Каспийского м. и в Мугоджарах достигают 7–8 м/с; очаги повышенных скоростей ветра характерны также для предгорных и горных районов.
Изотермы января и июля отклоняются от субширотного положения лишь под влиянием орографич. барьеров и акваторий крупнейших озёр. Ср. темп-ры января от –18 °С на севере и востоке до –3 °С в самой юж. части равнинной территории; июля – от 19 °С на севере до 28–30 °С на юге. В горах проявляется высотная климатич. зональность. Зимой в пределах низкогорий и среднегорий, благодаря инверсии температур, значительно теплее, чем на равнинах и в межгорных понижениях.
В целом К. характеризуется скудными осадками, крайне неравномерно распределёнными по территории. В сев. части в пределах лесостепной зоны в среднем за год выпадает 300–400 мм осадков, к югу в пределах степной зоны их количество снижается до 250 мм; в полупустынях и пустынях на юге равнинной части – до 100–200 мм, в предгорьях и горах юга и юго-востока возрастает до 500–1000 мм, на зап. склонах Алтая – до 1600 мм. Со 2-й пол. 20 в. существенное уменьшение среднегодовых сумм осадков наблюдается на п-ове Мангышлак, в песках Мойынкум и в полупустынных вост. районах. Увеличение годовых сумм осадков отмечено в пределах Мугоджар, Казахского мелкосопочника, Сев. и Зап. Тянь-Шаня. В целом наблюдается тенденция к повышению среднегодовых и среднесезонных температур воздуха, гл. обр. зимних, особенно на вост. побережье Каспийского моря.
Высота снеговой линии составляет в ср. от 2900 м в пределах Алтая до 3800–3900 м в горах Заилийского и Джунгарского Алатау; в зависимости от экспозиции склонов её положение колеблется в пределах 200–250 м. В К. насчитывается 1450 ледников общей пл. 1090 км2 (по данным Е. Н. Вилесова, 2007). По площади преобладают склоновые ледники (79%), по числу – долинные ледники (66%). Ок. 50% общего числа и площади ледников сосредоточено в горах Джунгарского Алатау, многочисленны ледники в высокогорьях Тянь-Шаня, Тарбагатая, Алтая.
Внутренние воды. К. относится к числу наименее обеспеченных водой регионов мира; по уровню водообеспеченности (6 тыс. м3 на 1 чел. в год) занимает последнее место среди стран СНГ. Наиболее обводнены горные районы юга и востока страны, где на 1 км2 приходится до 200 тыс. м3 воды в год; наименее – районы Прикаспия, Вост. Приаралья и юго-зап. Прибалхашья (1 тыс. м3 на 1 км2).
На территории К. насчитывается ок. 39 тыс. рек и врем. водотоков, в т. ч. св. 8 тыс. рек, имеющих длину св. 10 км. Крупнейшие реки (длина в пределах К.): Иртыш (Ертис, 1700 км), Ишим (Есиль, 1400 км), Сырдарья (1400 км), Урал (Жайык, 1082 км). Реки сев. и сев.-вост. частей страны, относятся к бассейну Сев. Ледовитого ок. (Иртыш с притоками Ишим и Тобол), б. ч. рек принадлежит внутр. бассейнам Каспийского м. (Урал, Эмба), Аральского моря (Сырдарья); озёр Балхаш (Или), Тенгиз (Нура) и др. В целом преобладают малые равнинные реки со снеговым питанием, пересыхающие в летний период или на неск. лет; на юге и востоке – горные реки, имеющие ледниковое питание и обладающие значит. гидроэнергетич. потенциалом (ок. 170 млрд. кВт· ч в год).
Насчитывается св. 48 тыс. озёр общей пл. св. 45 тыс. км2, наиболее многочисленны малые озёра (пл. менее 1 км2). Крупнейшие озёра: Балхаш, Тенгиз в центр. части, Алаколь и Сасыкколь у Джунгарских ворот, Зайсан и Маркаколь на востоке. Частично К. принадлежат акватории крупнейших озёр мира – Каспийского и Аральского морей. Многочисленны озёра в лесостепной и сев. части степной зон, крупнейшее из них – Силетитениз (Селекты-Тенгиз).
Создано св. 200 водохранилищ общим объёмом св. 95,5 км3 (без учёта прудов и малых водохранилищ, рассчитанных на задержание весеннего стока), в т. ч. Бухтарминское водохранилище, Капчагайское водохранилище, Чардаринское (Шардара) на р. Сырдарья (5,5 км3), Верхнетобольское (0,82 км3) и Каратомарское (0,59 км3) на р. Тобол, Сергеевское на р. Ишим (0,7 км3) и др.
Общие среднегодовые ресурсы поверхностных вод составляют 100,5 км3, из которых только 56,5 км3 формируются на территории К., а 44 км3 поступают из сопредельных государств – Китая, Узбекистана, Киргизии, России. Среднегодовое водопотребление 20 км3, из них 59% идёт на нужды с. х-ва, 23,7% потребляют пром. предприятия, ок. 4% используется для коммунально-бытового водоснабжения, 13,3% расходуется на прочие нужды (рыбохозяйственные, энергетические и др.). Возвратные воды общим объёмом ок. 9 км3/год (2007) в составе коллекторно-дренажных, сбросных и сточных вод от орошения, пром-сти и коммунально-бытового хозяйства служат дополнительным ресурсом водопользования после соответствующей обработки, из них не более 2 км3 вновь поступает в реки бассейнов Сырдарьи, Иртыша, Или и др., б. ч. рассеивается по территории. Неравномерное распределение поверхностных вод по территории, значит. колебания стока рек по годам и сезонам, превышение объёмов использования стока трансграничных рек сопредельными странами и чрезмерное потребление воды на орошение в пределах К. создают угрозу дефицита и истощения водных ресурсов.
Разведаны 626 месторождений и участков подземных вод с суммарными запасами 15,83 км3 в год, ок. 50% которых сосредоточено в юж. районах, ок. 20% – в западных.
Почвы, растительный и животный мир. Внутриконтинентальное положение К., значительная протяжённость территории по широте и долготе, чередование горного и равнинного рельефа обусловливают высокое ландшафтное и биологич. разнообразие. Для К. характерны чётко выраженные широтная зональность на равнинах, в горах – высотная поясность.
Отмечается множество разновидностей почв разл. физико-химич. свойств и уровня плодородия. Вследствие засушливости климата, разнообразия условий рельефа и почвообразующих пород характерна комплексность почвенного покрова.
Выщелоченные чернозёмы лесостепной зоны сев. части страны к югу сменяются обыкновенными чернозёмами умеренно засушливой степи, тёмно-каштановыми почвами умеренно сухих степей, типичными каштановыми – сухих степей и светло-каштановыми – полупустынь. Св. 1/2 площади равнинных почв приходится на долю бурых пустынно-степных и серо-бурых пустынных почв, чередующихся с обширными массивами песчаных и такыровидных почв. На подгорных равнинах и в предгорьях Зап. и Сев. Тянь-Шаня преобладают серозёмы и светло-каштановые почвы. В низкогорьях Сев. Тянь-Шаня, Саура, Тарбагатая, Зап. Алтая распространены горные каштановые почвы и горные чернозёмы, выше сменяющиеся горными серыми лесными и темноцветными лесными почвами. Над верхней границей леса сформировались горно-луговые почвы.
Широко развиты непригодные или малопригодные для земледелия почвы; напр., песчаные массивы занимают 27 млн. га, солончаки – 20 млн. га. Почвы имеют в целом невысокое естеств. плодородие, в значит. степени подвержены эрозии, дефляции, засолению и др. неблагоприятным процессам. Несоблюдение агротехнич. правил обработки почв приводит к активному проявлению эрозии на пл. 19 млн. га и дефляции на пл. 45 млн. га; на 11 млн. га быв. целинных земель, активно использовавшихся в 1950–80-х гг. и впоследствии заброшенных, наблюдается истощение почв вследствие их дегумификации.
В составе флоры св. 5754 видов сосудистых растений из 128 семейств, в т. ч. 68 видов древесных пород, 266 – кустарников, 433 – кустарничков и полукустарничков, 2598 – многолетних и 849 – однолетних трав. Эндемичны для страны св. 14% видов растений, 404 вида как редкие и исчезающие внесены в Красную книгу Республики Казахстан. Разнообразие и самобытность флоры на равнинах возрастают с запада на восток; в горах – с северо-востока на юго-запад.
На севере, в пределах лесостепной зоны и в сев. части степной зоны, распространены разнотравно-злаковые степи (ковыли, типчак, тонконог, овсец, волоснец, полыни), в поймах рек – костровые и пырейные луга. Характерны осиново-берёзовые лесные массивы (колки), ленточные и островные сосновые боры. Для сухой степи характерны типчаково-ковыльные сообщества. В полупустынях господствует полынно-злаковая растительность (полыни белая и чёрная, тырса и др.). Растит. покров глинистых и щебнистых пустынь представлен ксерофитными кустарниками и полукустарничками, в т. ч. галофитными (прутняк, сарсазан, биюргун, кокпек, солерос, белая и чёрная полыни, астрагалы, жантак, терескен, тамариск и др.). Для песчаных пустынь характерны псаммофиты (песчаная полынь, песчаный овёс, джузгун, песчаная акация, белый саксаул и др.). В песках Кызылкум имеются заросли чёрного саксаула. В предгорьях и в нижних частях склонов горных хребтов развиты степи. Выше встречаются кустарники – шиповник, жимолость, барбарис; на сев. склонах Заилийского Алатау – рощи дикой и культивируемой яблони, боярышника. В среднегорных хвойных лесах Алтая и Джунгарского Алатау произрастают сибирская лиственница, ель, сосна, пихта, кедр, для Тянь-Шаня характерна тянь-шаньская ель. Над верхней границей леса развиты субальпийские и альпийские луга с богатым разнотравьем, являющиеся ценными кормовыми угодьями. В более высоких частях хребтов Тянь-Шаня встречаются арчовники (заросли можжевельника туркестанского).
Лесистость с учётом саксауловых лесов и кустарников составляет в среднем 4,5%; наиболее высока доля лесов на юге (до 69% в среднегорьях Тянь-Шаня) и севере (до 12% в лесостепной зоне Зап.-Сибирской равнины). Важное водоохранное и водорегулирующее значение имеют пойменные (вдоль рек Иртыш, Ишим, Тобол, Урал) и тугайные леса. Искусств. лесные насаждения занимают ок.1 млн. га (гл. обр. в Жамбылской, Юж.-Казахстанской, Вост.-Казахстанской, Акмолинской, Алма-Атинской, Костанайской областях). Принятая в 2003 правительств. программа «Леса Казахстана» предусматривает увеличение объёмов лесовосстановительных и лесоохранных работ.
В составе фауны позвоночных животных 178 видов млекопитающих, 489 видов птиц (в т. ч. 396 гнездящихся), 49 видов пресмыкающихся и 12 видов земноводных. Из ок. 50 тыс. видов беспозвоночных б. ч. составляют насекомые (ок. 30 тыс. видов). Среди млекопитающих особенно разнообразны грызуны: суслики, сурок-байбак (в степях); песчанки, обыкновенная слепушонка (в пустынях); повсеместны полёвки, тушканчики; а также зайцы (беляк и русак). Характерными обитателями пустынь и полупустынь являются сайгак и джейран. Из хищников по всей территории распространены волк, лисица, барсук, ласка, в степи – степной хорь, в пустынях – корсак; в горных лесах Алтая и Тянь-Шаня встречаются бурый медведь, снежный барс, рысь, росомаха, колонок, белка. Озёра и реки богаты рыбой (св. 100 видов). В Каспийском м. обитают ценные виды осетровых и лососёвых рыб, а также сельдь, килька, судак, лещ, вобла. В реках и озёрах сев. части водятся сазан, щука, окунь, карась; в горных реках – таймень, хариус, нельма. На водоёмах ежегодно гнездятся 7–8 млн. птиц, ещё 8–10 млн. пролетают в период весенне-осенних миграций.
Площадь охотничьих угодий 243,9 млн. га. Среди копытных осн. объектами промысловой охоты являются сайгак, лось, косуля, кабан, горные бараны, кабарга, марал; охотничье-промысловое значение имеют св. 140 видов птиц, в т. ч. водоплавающие (гуси, утки, лысухи). Резкое сокращение численности мн. видов животных и растений связано с изменением и утратой местообитаний вследствие хозяйств. деятельности и несоблюдением требований природоохранного законодательства. Угрожающими темпами сокращается численность животных, представляющих экономич. ценность. Напр., за последние 10 лет в 40 раз снизилась численность сайгака; в 15 раз – количество гнездящихся соколов; в 8 раз – запасы осетровых рыб в Каспийском море. В Красную книгу Республики Казахстан внесён 221 вид позвоночных животных, в т. ч. 40 – млекопитающих. В 20 в. полностью исчезли туранский тигр, казахстанский подвид туркменского кулана, гепард, красный волк. Под угрозой исчезновения находятся 15 видов птиц: кудрявый пеликан, жёлтая цапля, колпица, каравайка, фламинго, краснозобая казарка, орлан-белохвост, алтайский улар, султанка, стрепет, стерх, черноголовый хохотун, филин и др. Среди земноводных и пресмыкающихся наиболее редки центральноазиатская лягушка и серый варан. Акклиматизированы марал, норка, ондатра, соболь и др.
Охраняемые природные территории. В К. выделены 109 особо охраняемых природных территорий, занимающих 5,4% пл. страны, в т. ч. 10 заповедников (Аксу-Жабаглинский, Алма-Атинский, Алакольский, Барсакельмесский, Зап.-Алтайский, Каратауский, Коргалжынский, Наурзумский, Маркакольский, Устюртский), 10 нац. парков (Алтын-Эмель, Баянаул, Бурабай, Иле-Алатауский, Каркаралинский, Катон-Карагай, Кокшетау, Чарынский, Сайрам-Угамский, Кольсайский), 50 природных заказников (геологич., ботанич., зоологич., озёрные, болотные, ландшафтные и др.), 26 памятников природы, 5 ботанич. садов и др. Большой интерес представляет категория гос. природных резерватов (введена в 2006), цель которых, помимо сохранения и восстановления ландшафтного и биологич. разнообразия, заключается в обеспечении устойчивого развития и сбалансированного использования природных ресурсов на территории, испытывающей заметное хозяйств. воздействие. Созданы 2 природных резервата – Ертис-орманы и Семей-орманы в Семипалатинском Прииртышье. В целом в границах существующих охраняемых территорий представлена б. ч. наземных экосистем и растит. сообществ.
Через территорию республики пролегают миграционные пути ок. 140 видов водно-болотных птиц, 11 из которых внесены в Красную книгу МСОП. Поддержание популяций этих редких и эндемичных птиц обеспечивают 14 водно-болотных угодий глобального значения общей пл. 17 тыс. км2. Размещены они преим. в центр., юго-вост. и вост. частях К. Коргалжынская и Иргиз-Тургайская системы озёр находятся под охраной Рамсарской конвенции.
Население
Большинство населения К. составляют казахи – 53,4% (1999, перепись). Русские (30%), украинцы (3,7%) и немцы (2,4%) проживают в осн. на севере и востоке. Среди представителей др. народов – татары (1,7%), уйгуры (1,4%), белорусы (0,7%), корейцы (0,7%), азербайджанцы, турки, поляки, дунгане, курды, таджики, башкиры, молдаване и др.
В 1990-х гг. из-за массового оттока численность населения К. сокращалась (16,2 млн. чел., по переписи 1989; 14,8 млн. чел. в 2001). За 1993–2001 страну покинули св. 3,2 млн. чел., гл. обр. не относящихся к титульной нации, из них 27% (в осн. немцы) выехали в страны дальнего зарубежья; за тот же период в страну прибыло ок. 1,2 млн. чел. (в т. ч. казахи из сопредельных районов Китая). В сер. 2000-х гг. впервые с кон. 1980-х гг. число прибывающих на жительство в К. превысило количество отъезжающих (положительное сальдо внешних миграций ок. 1,5 на 1000 жит., 2005). В нач. 21 в. численность населения растёт в ср. на 0,7% в год. Среднегодовые темпы естеств. прироста населения повышаются (8,0 на 1000 жит. в 2005; 4,6 на 1000 жит. в 1999). Рождаемость 18,4 на 1000 жит.; смертность 10,4 на 1000 жит. (2005). Младенческая смертность относительно высокая – 15,2 на 1000 живорождённых. Показатель фертильности 2,22 ребёнка на 1 женщину (2005; 1,84 в 1999); св. 27% женщин имеют трёх и более детей. В 2001 граница трудоспособного возраста повышена до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин. В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 26,2%, лиц трудоспособного возраста 63,4%, старше трудоспособного возраста 10,4% (2005). В среднем на 100 мужчин приходится 107,8 женщины. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 65,9 года (мужчины – 60,3, женщины – 71,8 года).
Ср. плотность населения одна из самых низких среди стран Евразии – 5,6 чел./км2 (2006). Наиболее плотно заселены юж., сев. и вост. области (ср. плотность населения Южно-Казахстанской обл. 19,7 чел./км2, Алма-Атинской – 7,2 чел./км2, Жамбылской – 6,9 чел./км2, Северо-Казахстанской – ок. 6,8 чел./км2); наименее – зап. и юго-зап. районы К. (плотность населения Мангистауской и Актюбинской областей ок. 2,2 чел./км2, Кызылординской – 2,7 чел./км2). Доля гор. нас. 57,1% (2006). Крупнейшие города (тыс. чел., 2006, офиц. данные): Алма-Ата 1247,9; Астана 550,4; Шымкент 526,1; Караганда 446,1; Тараз 336,1; Павлодар 295,7; Усть-Каменогорск 288,5; Семипалатинск (Семей) 277,3; Актобе 258,0; Костанай 207,8; Уральск 202,0.
Экономически активное население 7901,7 тыс. чел. (2005), из них в экономике занято 7261,0 тыс. чел. (в т. ч. наёмные работники 63,9%, самостоятельно занятые 36,1%). В структуре занятости на сферу услуг приходится 46,3% (в т. ч. оптовая и розничная торговля 14,3%, образование 9,5%, транспорт и связь 7,3%, здравоохранение 4,5%, операции с недвижимостью 4,0%, пр. услуги 6,7%), сельское, лесное хозяйство и рыболовство – 32,2%, пром-сть – 12,3%, строительство – 5,7% (2005). Уровень безработицы 8,1% экономически активного населения.
В К. зарегистрированы 3993 религ. объединения (3034 культовых сооружения; 2007). Большинство верующих – мусульмане-сунниты. Среди исламских учебных заведений центр. место занимает Ун-т исламской культуры «Нур-Мубарак» (Алма-Ата). Значит. число жителей К. исповедует православие. Действуют более 120 приходов и 7 монастырей Астанайской и Алма-Атинской (учреждена в 1871), Уральской и Гурьевской (1908, закрыта в 1933; восстановлена в 1991), Чимкентской и Акмолинской (1991) епархий РПЦ. В К. имеются старообрядч. приходы и приходы Армянской апостольской церкви. Католицизм исповедуют в осн. потомки немцев, поляков и украинцев; зарегистрированы как римско-католич., так и греко-католич. приходы. Существуют также общины евангельских христиан-баптистов, лютеран, адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы, пятидесятников, бахаитов, Об-ва сознания Кришны, Церкви последнего завета и др.
Исторический очерк
Территория Казахстана в древности. Древнейшие следы человеческой деятельности на территории К. относятся к т. н. евразийскому микроиндустриальному Ашелю (по совр. оценкам: ок. 1 млн. – 200 тыс. лет назад), известны на предгорной равнине между юго-зап. склоном хребта Каратау и долиной Сырдарьи (Кошкурган, Шоктас) и в некоторых др. районах; в Ср. Прииртышье выделяются памятники с галечными орудиями [Лебяжье (Акку), Маралды]. Средний палеолит (эпоха Мустье) представлен во всех осн. регионах (в т. ч. стоянка Карасу, где выделены 3 этапа; стоянки в Каратау у мест добычи камня и др.). Можно говорить о явном локальном своеобразии памятников верхнего палеолита (среди важнейших – Вишнёвка, Кудайколь, Шульбинка, имени Ч. Валиханова). Мезолит (стоянки и мастерские, оставленные небольшими коллективами) лучше изучен на севере и северо-востоке Казахстана.
Неолит на юго-западе и юге К. (с 6–5-го тыс. до н. э.) представлен вариантом кельтеминарской культуры. Примечателен пещерный памятник Караунгур с круглодонными сосудами, окрашенными красной краской. На западе, северо-западе и севере выделены памятники волго-уральской, орловской, маханджарской, атбасарской культур, сероглазовской культуры, на востоке – усть-нарымской культуры, оставленные рыболовами и охотниками. Известны одиночные могилы: Шидерты 3 – в форме лодки с вогнутым дном, ориентирована вдоль реки, поверх – каменная кладка, костяк вытянут на спине, ступни скрещены, на шее – ожерелье из резцов и клыков сайги и бобра; у пос. Железинка – частичное трупосожжение, среди инвентаря: каменные и костяные наконечники стрел и дротиков, украшения из клыков кабана, зубов хищников, раковин, круглодонная керамика с орнаментальными поясами, в т. ч. «розетками» на дне, выполненными гребенчатым штампом и вдавлениями палочкой.
Начало эпохи раннего металла (кон. 4-го – 3-е тыс.) на б. ч. территории К. представлено гребенчатого геометризма культурами (терсекская, ботайская и др.). В Прииртышье распространены памятники шидертинского (примечательны каменные вкладышевые орудия с костяной основой, аналогичные прибайкальским) и усть-нарымского типов, в Волго-Уральском междуречье – памятники алтатинского типа, прикаспийской культуры и хвалынско-среднестоговской культуры. В последних появляются начатки животноводства и металлообработки (гипотеза о доместикации лошади населением терсекской и ботайской культур не имеет надёжных доказательств). В урало-казахстанских степях отмечены редкие погребения (Карагаш и др.), которые соотносят с ямной культурой и афанасьевской культурой.
Поздний бронзовый век (2-е – нач. 1-го тыс.) представлен рядом локальных вариантов и фаз андроновской культуры (общности) и сменившей её валиковой керамики культуры (общности). В Прииртышье им предшествовали поселения елунинской культуры, а на исходе бронзового века здесь появляются погребальные памятники ирменской культуры. Для Евразийской степной металлургической провинции, куда входили и эти культуры, важную роль играли расположенные на территории К. горно-металлургич. центры Уральской (Мугоджары), Казахстанской (Кокшетауский, Баянаульский, Успенско-Каркаралинский, Жезказган-Улытауский, Северо-Бетпак-Далинский, Балхашский) и Саяно-Алтайской (Рудный Алтай) горно-металлургич. областей, продукция которых распространялась на огромной территории. На месторождениях К. (Джезказган (Жезказган), Кенказган, Алтынтобе, Спасское, Коунрад и др.) в осн. в позднем бронзовом веке было добыто не менее 10 млн. т руды и выплавлено не менее 450 тыс. т меди. Начиная с бронзового века появляются петроглифы (некоторые изображения дополнялись вплоть до Средневековья), оленные камни.
Начало раннего железного века (с 8/7 вв. до н. э.) представлено памятниками сако-массагетского круга культур, савроматской археологической культуры, сарматских археологических культур, саргатской культуры. Исследовался ряд некрополей с погребениями элиты этих объединений, где найдены богатейшие комплексы, в т. ч. с сохранившимися органич. материалами (Бесшатыр, Иссык, Тагискен, Уйгарак, Чиликты, Берель, Байкара и др.). Уникальный культовый памятник изучался в Байте. Памятники, связанные с городищами, известны в Приаралье (Чирик-Рабат) и в Приишимье (Актау). Могильники, где присутствуют курганы с отходящими от них каменными насыпями («усами»), относят к тасмолинской культуре, однако материалы, полученные в Зауралье, позволяют считать, что, по крайней мере, часть из них датируется эпохой Великого переселения народов. В низовьях Сырдарьи сложилась джетыасарская культура; памятники кон. 1-го тыс. до н. э. – сер. 1-го тыс. н. э. в ср. течении Сырдарьи и на юге совр. К. принадлежат к отрарско-каратауской и куаунчинской культурам. Эти земли входили в гос-во Кангюй; ряд памятников Семиречья связывают с усунями. Памятники на территории Зап. К. (до нач. 4 в.) относят к сарматским археологич. культурам (наиболее богаты могильники Лебедевка и Кырык-Оба), в междуречье Тобола и Ишима – к саргатской культуре. На развитие культур этой и последующих эпох важное влияние оказало то, что по территории К. проходило неск. ответвлений Великого шёлкового пути.
Территория Казахстана в 4 – сер. 15 вв. Судя по всему, гунны, двигавшиеся в Европу, не могли миновать территорию К.; возможно, в связи с этим часть культур раннего железного века прекратила существование, но многие – продолжали развиваться. Ряд земель находился под контролем объединения эфталитов. Во 2-й пол. 6 в. эти и др. территории совр. К. вошли в Первый (позднее в Западный) Тюркский каганат, затем часть из них контролировали иные тюркоязычные объединения: тюргешей, вост. тюрков, карлуков, огузов, кимаков и др. Отождествление с ними археологич. памятников нередко вызывает дискуссию. Среди ярких находок – комплекс 6 в. у оз. Щучье (Боровое), который содержал богато украшенные детали кинжала, аналоги которым известны от Кореи до Подунавья. Среди памятников есть прямоугольные каменные оградки и выкладки, зачастую покрытые земляной или каменной насыпью (в ряде районов с ними связаны каменные бабы и балбалы), др. типы курганов, в т. ч. с «усами» (тип Солончанка). Выделяются комплексы памятников (вероятно, сакральных зон), нередко дополняющие более ранние группы курганов, петроглифов и т. д. (Жайсан, Мерке и др.). На ряде памятников 2-й пол. 1-го тыс. погребения людей сопровождались захоронениями лошадей. В 1-й трети 2-го тыс. ведущую роль в степях К. стали играть кипчаки.
С 6–8 вв. на юге и в центр. части совр. К. наблюдается рост городов, связанных с гос. объединениями и, как правило, с междунар. торговлей, в их культуре заметную роль играли местные, согдийские, тюркские, позднее арабские и др. элементы. Среди них – Тараз, Исфиджаб (позднее Сайрам), Усбаникет, Отрар, Шавгар (г. Туркестан), Сауран, Сыгнак, Кулан, Кайлык, Талгар. Число больших и малых городов на территории К. (в осн. на юге) к 11–12 вв., по ряду оценок, приближалось к 200. В 8–10 вв. на юге К. утвердился ислам суннитского толка, хотя часть населения ещё долго сохраняла верность вытесняемым религиям (зороастризму, буддизму, христианству); попытки исламизации кочевников в это время и позднее зачастую были неудачными или носили поверхностный характер.
В 1-й пол. 10 в. в Семиречье из Вост. Туркестана вторглось тюрк. племя ягма. Под его ударами распался Карлукский каганат, на базе которого возникло гос-во Караханидов. В кон. 10 – 1-й пол. 11 вв. Караханиды подчинили себе Кашгарию, Семиречье, Мавераннахр. В державе Караханидов была установлена удельная система: ханы жаловали вассалам икта с правом сбора в свою пользу налога с определённых территорий. Значит. уровня развития достигла культура: здесь творили Ю. Баласагуни, Махмуд Кашгари и др. выдающиеся мыслители и поэты. Во 2-й пол. 11 в. в условиях усобиц между группами караханидской знати начались войны с сельджуками, захватившими Мавераннахр. Распад державы Караханидов завершился с вторжением в Семиречье в 1130-х гг. каракитаев, которые создали в Центр. Азии своё государство. В сер. 12 в. от слабевшей державы каракитаев откололся Хорезм.
В 1219–21 территория К. была завоёвана монголами и поделена между сыновьями Чингисхана; войны сопровождались разрушением мн. городов, нарушением сложившихся обществ. и экономич. структур. Гор. культура в Семиречье прекратила существование в кон. 13 – 14 вв., на юге, переживая периоды расцвета и упадка, сохранялась до 18 в. В 13–14 вв. крупные центры гор. культуры сформировались в Прииртышье, Центр. К., на р. Урал (Сарайчик, городище Жайык и др.). В период монг. господства К. входил в Золотую Орду, а после её ослабления и распада – в новые гос. образования (Белая Орда, Синяя Орда, Моголистан и др.). В кон. 14 – нач. 15 вв. на территории Казахстана сформировались два крупных владения – Ногайская Орда и Узбекское ханство. Ногайская Орда занимала территорию между реками Яик (Урал) и Волга, а Узбекское ханство – пространство от Аральского м. до р. Урал на западе, р. Тобол на севере и р. Иртыш на востоке. В этнич. отношении эти образования объединяли тюркоязычные племена, ещё не превратившиеся в единую народность. Население Узбекского ханства собирательно именовалось «узбеки-казахи» (в рус. источниках – «киргизы»).
Казахстан во 2-й пол. 15 – нач. 18 вв. Непрекращающиеся междоусобицы вызвали массовую откочёвку ряда племён за пределы Узбекского ханства, в район Зап. Семиречья. Долины рек Чу и Талас стали местом массового притока населения из степи. Во 2-й пол. 15 – нач. 16 вв. здесь возникло Казахское ханство. К нач. 16 в., по мнению казах. историков, завершился процесс образования казах. народности. К сер. 16 в., после распада Ногайской Орды, а позднее Моголистана и Сибирского ханства, казах. роды, входившие ранее в эти гос. образования, перешли в состав Казахского ханства, которое стало делиться на жузы. В Семиречье находился Старший жуз, в Центр. К. – Средний жуз, в Зап. К. – Младший жуз. Казахское ханство вело упорную борьбу с джунгарскими (ойратскими) ханами, в ходе которой выдвинулся ряд гос. и воен. деятелей, добивавшихся сплочения казах. родов (Есим, Джангир и др.). В нач. 18 в. Казахское ханство распалось, на территории жузов образовались самостоят. ханства.
Ведущей отраслью хозяйства казахов в 15–18 вв. оставалось пастбищно-кочевое скотоводство. Земледелие в целом было достаточно примитивным. Распространение получили домашние промыслы. Торговля носила меновой характер и велась в летнее время, когда скотоводы перекочёвывали ближе к городам. Земля у казахов использовалась прежде всего как пастбище, владельцами которого фактически выступали представители родо-племенной верхушки – крупные собственники скота (лошадей, верблюдов, овец и др.). Казах. общество делилось на элиту (ханов, султанов, биев и т. д.) и «простой народ» (рядовые скотоводы – шаруа). Беднейшая часть казахов (кедеи), не имевшая скота, находилась в кабале у богатых сородичей. Особую прослойку составляли патриархальные рабы – кулы, многих из которых захватывали в плен во время войн и набегов, в т. ч. на рус. земли. Значит. роль в жизни казахов играли разл. формы межродовых и др. конфликтов: откочёвка, угон скота и грабёж имущества (т. н. баранта) и т. д. Наряду с нормами обычного права (адат) в казах. степи также действовали некоторые мусульманские (шариатские) законодат. нормы. В кон. 17 в. по инициативе хана Тауке был составлен свод норм обычного права – «Жеты-Жаргы», регламентировавший осн. принципы правопорядка в казах. обществе. Центр. место в культурной жизни казахов играли произведения героич. эпоса, передававшиеся акынами в устной форме из поколения в поколение. Среди историч. письм. источников выделяется труд Мухаммеда Хайдара «Тарих-и Рашиди» (16 в.).
Казахстан в нач. 18 в. – 1919. В нач. 18 в. в условиях непрекращающихся усобиц казах. ханства дробились на всё более мелкие части. Наиболее влиятельным среди казах. ханов был Абулхайр, власть которого распространялась на значит. часть Младшего жуза. В это время экономич. и политич. интересы побуждали рос. правительство усиливать своё влияние в казах. степи. В 1731 Абулхайр вместе с племенами Младшего жуза добровольно принял подданство России, в 1731–40 то же самое сделали султан Аблай и ряд др. ханов и султанов Среднего жуза. В 1-й пол. 18 в. большую опасность для К. представляло Джунгарское ханство. Джунгары постоянно нападали на казах. племена. В 1741–42 джунгарские войска вторглись в Средний и Младший жузы, но вмешательство рус. пограничных властей заставило их отступить. После разгрома джунгаров Китаем в 1758 возникла угроза захвата Старшего жуза кит. войсками. Юж. районы К. к кон. 18 в. были завоёваны Кокандским ханством.
Со 2-й пол. 18 в. заметно укрепились экономич. и политич. связи К. с Россией. Туда отправлялись продукты животноводства, в К. ввозились рус. хлеб и пром. изделия. К нач. 1820-х гг., после смерти Букея и Вали-хана, ханская власть в Среднем жузе была упразднена, и в 1822 введена новая система управления. «Устав о сибирских киргизах», разработанный М. М. Сперанским, предусматривал создание 8 «внешних» округов во главе с окружными приказами. Округа делились на волости во главе с волостными управителями. Ими являлись султаны (потомки Чингисхана), получавшие чины офицеров рос. армии. В 1824 ханская власть была ликвидирована в Младшем жузе, а его территория поделена на 3 части, во главе которых стояли султаны-управители. Переустройство жизни казахов проводилось прежде всего в интересах Рос. империи, однако способствовало вытеснению из быта казахов архаичных институтов: ограничивались права родо-племенной знати, запрещалось приобретение новых рабов (кулов). В казах. степи в 1-й пол. 19 в. произошли выступления против государств, контролировавших территорию К.; в 1821 на юге вспыхнуло восстание местного населения против власти Коканда. Среди антироссийских выступлений 1840-х гг. наиболее заметным было движение султана Кенесары Касымова, претендовавшего на единоличное управление К. В нач. 19 в. на территории между реками Урал и Волга образовалась Букеевская Орда, просуществовавшая до упразднения рос. правительством в 1876.
Казах. земли, находившиеся под властью России, в 1-й пол. 19 в. постоянно подвергались грабительским набегам кокандцев и хивинцев. С целью защиты от них были построены укреплённые линии на реках Сырдарья, Иргиз и Тургай. Важную роль в усилении позиций России в степи сыграло взятие в 1853 кокандской крепости Ак-Мечеть (позднее Перовск), ставшей в дальнейшем опорным пунктом при продвижении рос. войск на юг. В 1846 часть территории Семиречья до р. Или, на которой жили казахи Старшего жуза, была включена в состав рос. гос-ва. После основания в 1854 укрепления Верное (с 1867 Верный, с 1921 Алма-Ата) возросло число казаков и рус. крестьян, переселявшихся из Зап. Сибири в Семиречье. Усилению рос. влияния на территории Старшего жуза пыталось противостоять Кокандское ханство. После разгрома кокандских войск в 1860 Рос. империя полностью овладела всей территорией Семиречья.
Присоединение казах. земель к России завершилось в 1860-х гг. Царские власти провели реформу адм. управления краем. Жузовая структура формально прекратила своё существование. В 1867 были созданы Семиреченская и Сырдарьинская области в составе Туркестанского ген.-губернаторства, в 1868 – Уральская и Тургайская области в составе Оренбургского ген.-губернаторства, Акмолинская и Семипалатинская области в составе Западно-Сибирского (позднее Степного) ген.-губернаторства. Области делились на уезды, уезды на волости, волости на аулы (100–200 кибиток). Вся земля объявлялась гос. собственностью. Права родо-племенной знати и мусульм. духовных кругов были заметно ограничены. По Степному положению 1891 в областях учреждались суды, действовавшие по общероссийским законам, и суды биев, руководствовавшиеся нормами адата.
Со 2-й пол. 19 в. хозяйство К. начало активно втягиваться в структуры всерос. рынка. Важную роль играла земледельч. деятельность рус. переселенцев. На территории К. развивались гор. центры (Верный, Семипалатинск). Важное значение для развития хозяйства К. имело строительство Транссибирской магистрали, а также Оренбургско-Ташкентской ж. д. (1901–05). В нач. 20 в. определённое развитие получила добывающая пром-сть, в частности нефтяная (в Зап. К.). Капиталистич. отношения стали постепенно проникать в жизнь казах. аула, где расширилась сфера применения наёмного труда. Однако в целом среди казах. кочевников продолжало сохраняться натуральное хозяйство, преобладали родо-племенные обычаи и традиции.
Пытаясь ослабить остроту аграрного вопроса во внутр. губерниях России, царское правительство активизировало политику массового переселения рус. крестьян на Восток. В ходе столыпинской аграрной реформы в Акмолинскую, Тургайскую, Уральскую и Семипалатинскую области в 1906–12 было переведено св. 438 тыс. крестьянских хозяйств; в переселенч. фонд отмежёвано значит. количество земель, в т. ч. в районах традиц. казах. кочевий. Последнее обстоятельство вызвало заметное недовольство коренного населения края.
В годы 1-й мировой войны ухудшение экономич. положения, мобилизация казах. населения на тыловые работы, антирусская агитация герм. и тур. агентуры и консервативно настроенного мусульм. духовенства стали причиной присоединения казахов к Среднеазиатскому восстанию 1916. Восстание было подавлено, многие его участники казнены или приговорены к каторжным работам. Часть восставших эмигрировала в Кит. Туркестан.
После Февр. революции 1917 в К. установилось двоевластие. Органами Врем. правительства являлись Туркестанский к-т в Ташкенте (центре Туркестанского края и Сырдарьинской обл.), областные и уездные комитеты и комиссариаты в городах и волостях. В июле 1917 была образована казах. националистич. партия «Алаш», во главе с деятелями либерально-буржуазного толка А. Букейхановым, М. Чокаевым и др. В ряде районов К. возникли Советы, в которых вначале преобладали меньшевики и эсеры и лишь с сер. 1917 активизировались большевики. Своеобразие ситуации в К. в 1917 во многом было обусловлено тем, что в революц. процессе активно участвовали прежде всего русские и русскоязычная часть населения. Осн. масса казахов относилась к происходящему весьма пассивно. В политич. жизни проявляли себя лишь крайне незначительная по численности группа рабочих-казахов, отд. представители беднейшей части скотоводов-кочевников, члены элитных казах. семейств и родов, зажиточные скотоводы и предприниматели и небольшая группа нац. интеллигенции, занимавшей как левые, так и правые позиции.
Процесс установления сов. власти на территории К. носил затяжной характер. Долгое время большевики и их сторонники контролировали лишь Сырдарьинскую обл., часть Семиреченской обл., Тургайскую обл. и Букеевскую степь. С июля 1919 на территории сов. районов К. действовал созданный по решению Москвы Революц. к-т по управлению Кирг. краем. Остальные части К. находились длительное время под контролем антисоветских сил – уральских и оренбургских казаков, позднее – правительства А. В. Колчака. В союзе с последним выступали сторонники партии «Алаш». Лишь во 2-й пол. 1919 – нач. 1920 части Красной Армии под команд. М. В. Фрунзе установили сов. власть на всей территории Казахстана.
Советский Казахстан (1920–91). ВЦИК и СНК РСФСР 26.8.1920 приняли декрет об образовании Кирг. АССР в составе РСФСР. В состав новой республики вошли Акмолинская, Семипалатинская, Уральская, Тургайская области и части Закаспийской обл. и Астраханской губ. Её столицей стал г. Оренбург. Ряд мер, принятых в нач. 1920-х гг., был направлен на восстановление подорванной в годы Гражд. войны 1917–22 экономики К. В результате земельно-водных реформ 1921–22 значит. количество земель, ранее принадлежавших переселенцам из России, было возвращено коренному населению К. В ходе нац.-гос. размежевания 1924–25 в Ср. Азии часть территорий Сырдарьинской обл. и Семиречья вошла в состав Кирг. АССР. В апр. 1925 К. стал называться Казакской АССР, в июле того же года столица К. была перенесена из Оренбурга в г. Кзыл-Орда (быв. Перовск; ныне Кызылорда). Проводившаяся в 1926–1929 политика «советизации» казах. аула должна была ослабить влияние в степи байской прослойки (этого удалось добиться лишь частично). Принимались меры по более широкому привлечению казахов в гос. аппарат («коренизация» кадров). С. Сейфуллин, А. Байтурсынов и др. развернули большую работу по распространению просвещения в республике. В 1929 столицей К. стала Алма-Ата.
В 1936 Казакская АССР была преобразована в Казах. ССР. К 1941 в К. в ходе индустриализации было построено ок. 200 крупных пром. предприятий, в т. ч. такие пром. гиганты, как Чимкентский (Шымкентский) свинцовый, Балхашский медеплавильный и др. заводы, в Караганде создана одна из самых крупных в СССР угольных баз. Были проложены Турксиб и др. ж.-д. магистрали, коренным образом реконструированы старые пром. предприятия. Шёл процесс формирования казах. рабочего класса, однако высокий удельный вес среди работников пром-сти и транспорта продолжали сохранять представители некоренного, прежде всего русского, населения. К кон. 1930-х гг. заметно возросло число занятых в произ-ве заключённых ГУЛАГа, крупным центром которого стал Казахстан.
В результате политики коллективизации к 1937 в колхозы К. вошли 97,5% хозяйств скотоводов и земледельцев. Однако социалистич. преобразования в с.-х. сфере имели значит. негативные последствия. Резко сократилось поголовье скота у кочевников. Население К. из-за голода и безвозвратных откочёвок в Китай в 1931–33 уменьшилось почти на 1,8 млн. чел.
К 1941 в К. были проведены заметные культурные преобразования. Произошёл переход к новым видам алфавита: вначале араб. графику в казах. письменности заменила латиница, затем к кон. 1930-х гг. на смену латинице пришла кириллица. В К. были открыты вузы и науч. учреждения, в 1932 создана база, а в 1938 – филиал АН СССР. Выросла новая интеллигенция. Исследования на мировом уровне вели казахстанские учё- ные: геолог К. И. Сатпаев, языковед Н. Т. Сауранбаев, правовед С. В. Юшков, микробиолог И. Г. Галузо, астрофизик Г. А. Тихов, химик А. Б. Бектуров и др. Всесоюзного читателя и слушателя обрели романы М. Ауэзова и музыка А. К. Жубанова.
В годы Вел. Отеч. войны на территории К. было размещено св. 140 эвакуированных пром. предприятий, вступил в строй ряд новых заводов, рудников и шахт. К. давал в эти годы значит. долю общесоюзного произ-ва меди, молибдена, свинца, угля, мясопродуктов, кожи, шерсти и др. На фронт отправились сотни тысяч жителей К., 512 из них были удостоены звания Героя Сов. Союза, 4 получили это звание дважды. Продолжали развиваться научные, особенно оборонные, исследования, в 1945 была образована АН Казах. ССР.
В годы Вел. Отеч. войны К. стал одним из мест депортации поволжских немцев, крымских татар, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков, чеченцев; ещё ранее (в 1937–38) сюда был выселен ряд др. народов, в т. ч. корейцы, иранцы, курды (в 1957 чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы и калмыки были реабилитированы, им было разрешено вернуться на родину).
В послевоенные годы в рамках реализации атомного и ракетного проектов рудники К. стали важнейшим источником добычи радиоактивного минер. сырья, а территория Вост. К. – местом проведения испытаний ядерного оружия (Семипалатинский ядерный полигон). В Центр. К. построен космодром Байконур. В послесталинский период социально-экономич. и политич. обстановка в К. была сложной. В 1959 имели место массовые беспорядки в г. Темиртау, которые были подавлены с помощью армии.
Особое значение в жизни К. имело принятое в 1954 решение руководства СССР об освоении целинных земель, в т. ч. в Сев. К. В первые годы освоения целины, особенно в 1956, были достигнуты высокие урожаи зерновых культур. Однако нарушение экологич. равновесия, ветровая эрозия почвы привели в нач. 1960-х гг. к резкому падению производительности земледелия на целинных землях. В К. заметно сократились площади сенокосных и пастбищных угодий, начался длительный кризис традиционного для казахов животноводства.
Во главе парт. организации К. в янв. 1960 – дек. 1962, а затем с дек. 1964 стоял Д. А. Кунаев, пользовавшийся поддержкой Л. И. Брежнева, руководившего компартией К. в 1955–56. Всё более усиливавшиеся к сер. 1980-х гг. негативные явления в жизни сов. общества (бюрократизм, взяточничество, казнокрадство и др.) в К. усугублялись т. н. жузовыми пережитками, сохранявшимися несмотря на все попытки их искоренения. В повседневной жизни К. постепенно ухудшались отношения между казахами и неказахскими группами населения.
Весь комплекс данных противоречий обострился в ходе начавшейся в 1986 перестройки. Замена в кон. 1986 Д. А. Кунаева на посту руководителя компартии К. Г. В. Колбиным явилась поводом к выступлению в Алма-Ате 17–18.12.1986 казах. молодёжи, требовавшей учёта интересов местного населения при кадровых назначениях. Выступление было подавлено войсками и милицией. Последующие репрессии усилили антисоветские настроения в казах. среде. Во 2-й пол. 1980-х гг. в К. авторитет и власть компартии заметно ослабели, усилилась политич. активность населения, особенно интеллигенции. Сформировалось и громко заявило о себе экологич. движение, выдвинувшее требование прекращения ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Летом 1989 компартию К. возглавил Н. Назарбаев, а в апр. 1990 ВС Казах. ССР избрал его президентом. Движение за самостоятельность союзных республик, охватившее и К., привело к принятию в окт. 1990 Декларации о гос. суверенитете К. Во время Августовского кризиса 1991 казах. руководство уже на 2-й день выступило с осуждением действий ГКЧП; компартия К. была распущена, её имущество передано гос-ву. После провала ГКЧП Назарбаев продолжал поддерживать идею нового Союза республик.
Казахстан с 1991. В дек. 1991 в К. прошли президентские выборы. На них победил Н. Назарбаев. В условиях фактич. распада СССР 16.12.1991 была провозглашена гос. независимость К., он получил офиц. назв. Республика Казахстан (РК). Стремясь к сохранению и развитию связей между быв. союзными республиками, казах. президент в нач. 1990-х гг. стал одним из инициаторов создания СНГ.
В нач. 1992 РК стала членом ООН и ОБСЕ. В янв. 1993 ВС РК принял новую конституцию страны. Она предоставила широкие полномочия президенту (в т. ч. контроль над исполнит. властью, назначением министров и глав регионов). ВС РК сохранил статус высшего представит. органа.
В 1991–94 правительство К. под рук. премьер-мин. С. А. Терещенко осуществило ряд либеральных экономич. реформ под эгидой МВФ. Была введена нац. валюта – тенге. В эти годы в руководстве К. проявились разногласия в вопросе о темпах реформирования нац. экономики. Н. Назарбаев жёстко критиковал ВС за противодействие экономич. преобразованиям и в дек. 1993 добился его самороспуска. В апр. 1994 началась ваучерная приватизация 50 крупнейших гос. пром. предприятий.
На протяжении 1990-х гг. отношения между президентом и законодат. властью имели сложный характер. В мае 1994 ВС выразил недоверие социально-экономич. политике правительства С. А. Терещенко, что в итоге привело к его отставке (окт. 1994). Однако в марте 1995, после того как ВС отверг проект бюджета, предложенный новым правительством, результаты парламентских выборов 1994 были аннулированы Конституц. судом К. На общенациональном референдуме (апр. 1995), несмотря на противодействие Н. Назарбаеву со стороны оппозиции (коммунисты, социалисты и республиканское слав. движение «Лад»), его полномочия были продлены до 2000. В авг. 1995 на очередном референдуме население К. одобрило новую Конституцию, которая ещё больше расширяла полномочия главы гос-ва и предусматривала создание двухпалатного парламента. На выборах в его нижнюю палату (Мажилис), прошедших в дек. 1995, победили пропрезидентские партии – Партия нар. единства, Демократическая, Кооперативная, Нар. конгресс. Оппозиция получила в Мажилисе 4 места. В нач. 21 в. в политич. жизни К. признаётся существование многопартийности и парламентской демократии. Тем не менее определяющую роль в формировании политич. курса К. играет институт президентской власти. Срок президентских полномочий Назарбаева (в соответствии с поправкой к Конституции К., принятой в окт. 1998, составляет 7 лет) был вновь продлён в 1999, а затем в 2006. Ведущие позиции в парт.-политич. системе К. заняла пропрезидентская Нар.-демократич. партия «Нур Отан», завоевавшая на выборах 2007 все 98 выборных мест в Мажилисе.
Экономика К. со 2-й пол. 1990-х гг. развивается на основе рыночных принципов, однако гос-во оказывает заметное влияние на хозяйств. жизнь. В 1995–96 К. достиг договорённости с Россией, Оманом и рядом междунар. нефтяных компаний об эксплуатации месторождений на западе страны и строительстве нефтепровода к побережью Чёрного моря. За счёт доходов от нефтегазовой отрасли и металлургии в 1996–97 наметился рост ВВП; после междунар. финансового кризиса 1998 экономика К. вновь пошла на подъём.
Указом президента 10.12.1997 столица К. была перенесена в Акмолу. Алма-Ата сохранила своё значение как экономич. и культурный центр. В мае 1998 Акмола была переименована в Астану.
С нач. 1990-х гг. К. развивает торгово-экономич. и политич. отношения с США, ЕС, Китаем, странами СНГ. Важнейшим экономич. и политич. партнёром К. является Россия. Дипломатич. отношения между РФ и К. были установлены 22.10.1992, подписана Декларация о вечной дружбе и сотрудничестве двух стран (6.7.1998), включающая также пункт об оказании взаимной воен. помощи. Россия по соглашению с правительством К. продолжает использовать космодром Байконур (по рос.-казах. соглашению 2004 он находится в рос. аренде до 2050). Действует ряд рос.-казах. договоров и соглашений о совместной добыче сырья и энергоресурсов, транспортировке энергоносителей и т. д. Россия и К. сотрудничают в борьбе против междунар. терроризма и наркоторговли. Активно развивается науч. и культурное сотрудничество двух стран.
Хозяйство
К. относится к группе стран с переходной экономикой, развивается на основе рыночных методов ведения хозяйства. Объём ВВП 143,4 млрд. долл. (2006; по паритету покупательной способности), в расчёте на душу населения 9,4 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,794 (2005; 73-е место среди 177 стран мира).
До нач. 1990-х гг. К. выделялся как крупная индустриально-аграрная республика СССР со специализацией на произ-ве продукции чёрной и цветной металлургии, химич., машиностроительной, топливной, лёгкой и пищевой пром-сти, а также с. х-ва. Распад СССР и последовавший за этим экономич. кризис привели к нарушению сложившихся хозяйств. связей, потере гос. контроля над процессами экономич. развития. В 1-й пол. 1990-х гг. ежегодное снижение объёмов ВВП достигало 10–12%. Объём пром. произ-ва в 1995 составил 48% к уровню 1990. Наиболее сильно экономич. спад затронул большинство отраслей обрабатывающей пром-сти, особенно тяжёлое машиностроение (значит. часть предприятий, имевших устаревшее и изношенное оборудование, в рыночных условиях оказалась неконкурентоспособной). В аграрном секторе хозяйства значительно сократились площади с.-х. угодий и обрабатываемых земель, снизились объёмы произ-ва. Осуществление экономич. реформ, в т. ч. программы приватизации, гос. политика привлечения иностр. инвестиций, развития внешней торговли и др. в сер. 1990-х гг. дали начало устойчивому экономич. росту. В 1996–2006 ежегодные темпы роста ВВП 9–10% (10,6% в 2006). В нач. 21 в. экономика К. – одна из наиболее стабильно развивающихся на постсоветском пространстве.
Гл. движущие силы экономич. развития – наличие значит. ресурсов топливно-энергетич. и минер. сырья, крупного пром. потенциала и аграрного произ-ва. Доходы от добычи и экспорта нефти служат гл. источником поступлений нац. бюджета (профицит бюджета ок. 640 млн. долл., 2006), позволяют приступить к формированию диверсифицированной экономики. Важнейшие задачи экономич. развития: создание предпосылок для ускоренного развития совр. отраслей хозяйства, непосредственно не связанных с добычей и экспортом нефти и др. сырьевых ресурсов; совершенствование хозяйств. инфраструктуры; повышение конкурентоспособности казахстанских товаров на мировом рынке; развитие более тесного экономич. сотрудничества со странами СНГ. Прямые иностр. инвестиции (общий объём ок. 70 млрд. долл. в 2006) в осн. направляются на развитие нефтегазовой пром-сти, оптовой и розничной торговли, а также в строительный бизнес, создание объектов хозяйств. инфраструктуры, связи и телекоммуникаций. Созданы свободные экономич. зоны (СЭЗ) в Мангистауской («Морской порт Актау») и Южно-Казахстанской областях («Юг»; казах. – «Оңтүстік»); ведутся работы (2008) по созданию СЭЗ «Нац. индустриальный нефтехимический технопарк» (Атырауская обл.), 2 нац. технопарков – ядерных технологий в г. Курчатов (Павлодарская обл.), биотехнологий в г. Астана. Планируется создание СЭЗ «Иртыш» (казах. – «Ертіс»; Павлодарская обл.), новой пром. зоны в Астане, индустриального парка в Темиртау (Карагандинская обл.) и др.
В структуре ВВП (2005) на сферу услуг приходится 54,2%, пром-сть – 31,4% (ок. 50% в кон. 1980-х гг.), строительство – 7,7%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 6,7% (ок. 30%). На долю предприятий гос. сектора приходится ок. 20% ВВП. В структуре стоимости осн. фондов всех отраслей хозяйства 13,5% – собственность гос. предприятий, 86,5% – предприятий частного сектора (в т. ч. 17,6% принадлежат иностр. капиталу). С участием иностр. капитала действуют почти все крупнейшие пром. предприятия страны.
Промышленность. Один из быстро развивающихся секторов экономики (891,8 тыс. чел., или св. 12% всех занятых). Среднегодовые темпы роста пром. произ-ва ок. 10% (7,7% в 2006); объём пром. произ-ва в 2007 достиг уровня 1991. Ведущая отрасль пром-сти – горнодобывающая (ок. 60% общей стоимости пром. продукции в 2006, из них св. 9/10 приходится на добычу нефти, газового конденсата, попутных нефтяных и горючих природных газов). На долю обрабатывающей пром-сти приходится 37% стоимости пром. продукции, электроэнергетики, водо- и теплоснабжения – 3%. Наиболее значимые отрасли обрабатывающей пром-сти: чёрная и цветная металлургия (39,6% стоимости продукции, 2006), пищевая пром-сть (25,0%), машиностроение (9,7%), произ-во кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (9,0%).
В структуре энергопотребления (2006) уголь (каменный и бурый) составляет 52%, природный газ – 25%, нефть – 19%, гидроэнергия – 4%.
Нефтегазовая промышленность. Добыча нефти и газового конденсата (64,8 млн. т в 2006) с 1996 неуклонно увеличивается (ок. 20 млн. т в 1995; св. 26 млн. т в кон. 1980-х гг.). Осн. районы добычи находятся в зап. части страны – в Мангистауской (27,9% общего объёма добычи в 2005), Атырауской (27,8%), Западно-Казахстанской (16,8%), Актюбинской (12,9%) областях, а также на юге – в Кызылординской обл. (14,6%). Ок. 90% добываемой нефти экспортируется. Св. 3/4 экспортных поставок осуществляется по системе магистральных нефтепроводов, в т. ч. 43% – по нефтепроводу Атырау – Новороссийск (длина 1510 км), 27% – Атырау – Самара (нефть с высоким содержанием парафиновых углеводородов). Важное экспортное значение приобретает нефтепровод Атасу (Карагандинская обл.) – Алашанькоу (Китай), соединённый с месторождениями зап. части К. Ок. 17% экспорта нефти осуществляется морем через порты Атырау, Актау и терминал в бухте Курык (Мангистауская обл.); нефть поставляется на экспорт также ж.-д. транспортом (в осн. в Китай). Осн. импортёры казахстанской нефти – страны Европы. Добычей и транспортировкой нефти занимаются междунар. консорциумы, создание и деятельность которых курирует гос. нефтегазовая корпорация «КазМунайГаз». Крупнейшие консорциумы (2007): «Каспийский трубопроводный консорциум» (эксплуатирует нефтепровод Атырау – Новороссийск), действует при участии правительства России (24% акций; в доверительном управлении компании «Транснефть»), Казахстана (19%), Омана (7%), а также дочерних структур частных междунар. нефтяных компаний – амер. «Chevron Caspian Pipeline Consortium Co.» (15%), рос.-брит. «LukArco» (совместное предприятие компаний «ЛУКОЙЛ» и «British Petroleum»; 12,5%), рос.-брит.-нидерл. «Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd.» (7,5%), амер. «Mobil Caspian Pipeline Co.» (дочерняя компания «ExxonMobil»; 7,5%) и др.; «Karachaganak Petroleum Operating» (разработка нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак в Зап.-Казахстанской обл.), с участием итал. компании ENI (32,5%), брит. «BG Group» (32,5%), амер. «Chevron Corp.» (20%), рос. «ЛУКОЙЛ» (15%). Нефтегазовое месторождение Тенгиз (Атырауская обл.) разрабатывают амер. «Chevron Corp.» (50%-ная доля) и «ExxonMobil» (25%), а также «КазМунайГаз» (20%), рос.-брит. «LukArco» (5%); шельфовое нефтегазовое месторождение Кашаган на севере Каспийского м. – итал. ENI, франц. «Total», амер. «ExxonMobil» и «ConocoPhilips», брит.-нидерл. «Royal Dutch Shell», а также «КазМунайГаз». В разработке ряда менее крупных месторождений принимают участие филиалы кит. «China National Petroleum Corp.», инд. «Oil and Natural Gas Corp.» и др. иностр. компаний.
Объём нефтепереработки ок. 12 млн. т (2006). Действуют три НПЗ – в Атырау, Павлодаре и Шымкенте; произ-во бензина ок. 2,5 млн. т, дизельного топлива 3,7 млн. т, мазута 3,5 млн. т. Часть сырой нефти поступает на НПЗ Павлодара и Шымкента из Зап. Сибири по трубопроводу Омск (Россия) – Павлодар – Шымкент – Чарджоу (Туркмения).
Добыча природного и попутных нефтяных газов за 1991–2006 возросла с 7,9 до 27 млрд. м3. К. является нетто-импортёром природного газа, ок. 1/4 потребностей покрываются за счёт поставок из России, Узбекистана и Туркмении. Ок. 1/2 объёмов добычи приходится на долю Западно-Казахстанской обл. (месторождение Карачаганак); природный и попутные нефтяные горючие газы добывают также в Атырауской (ок. 30%; месторождение Тенгиз), Мангистауской (шельфовое месторождение Кашаган, месторождения Жетибай и Узень на п-ове Мангышлак), Актюбинской областях. Ведущая компания отрасли – гос. корпорация «КазМунайГаз» (ведёт добычу совм. с рядом иностр. компаний). Действуют: 4 газоперерабатывающих завода общей мощностью ок. 8 млрд. м3 в год – в Жанаозене (Новый Узень; Мангистауская обл.), Тенгизе (Атырауская обл.), Жанажоле (Актюбинская обл.), Карачаганаке (Западно-Казахстанская обл.); система магистральных газопроводов с пропускной способностью св. 150 млрд. м3 в год; 3 подземных хранилища газа (общей ёмкостью 4 млрд. м3). По территории К. проходят транзитные магистральные газопроводы из Узбекистана в Россию (Средняя Азия – Центр и Бухара – Урал). Правительствами России, К. и Туркмении подписано соглашение (дек. 2007) о строительстве Прикаспийского газопровода, по которому туркм. природный газ через территорию К. будет поставляться в Россию и страны Европы.
Угольная промышленность. Добыча угля в нач. 21 в. постепенно увеличивается (94,3 млн. т в 2006; 58,4 млн. т в 1999), однако её объёмы не достигли уровня кон. 1980-х гг. (130 млн. т в 1990). Экспорт угля (гл. обр. в Россию) ок. 23–24 млн. т (2006). Осн. район добычи коксующихся каменных углей – Карагандинский угольный бассейн, энергетич. каменных углей – Экибастузский угольный бассейн; каменные угли добывают также на месторождениях Шубарколь и Борлы в Карагандинской обл., Каражыра в Восточно-Казахстанской обл.; добыча бурых углей ведётся в Павлодарской обл. (Майкюбенский бассейн). Ок. 2/3 общих объёмов угледобычи приходится на долю Павлодарской, ок. 1/3 – Карагандинской областей. В отрасли действуют св. 30 компаний, в т. ч. 5 иностранных. Крупнейшая угледобывающая компания «Богатырь Аксес Комир» эксплуатирует разрезы «Богатырь» и «Северное» в Экибастузском бассейне (41,6 млн. т угля в 2006); разрез «Восточный» в Экибастузском бассейне (ок. 20 млн. т в год) разрабатывает «Евро-Азиатская энергетическая корпорация», которой также принадлежит Аксуская (Ермаковская) ТЭС.
Электроэнергетика. Следствием экономич. роста явился наметившийся дефицит генерирующих мощностей в электроэнергетике. Установленная мощность электростанций 18,3 тыс. МВт (2006); 87,7% генерирующих мощностей приходится на долю ТЭС (из них 2,3% – газотурбинные электростанции), 12,3% – ГЭС. Произ-во электроэнергии 71,7 млрд. кВт· ч в 2006 (87% от уровня 1990), из них 85% приходится на ТЭС. Крупнейшие ТЭС: Экибастузские 1-я (4000 МВт) и 2-я (1000 МВт), Аксуская (2400 МВт) в Павлодарской обл., а также Жамбылская (1200 МВт) на юге К. В городах – ряд крупных ТЭЦ. Действуют: каскад ГЭС на р. Иртыш – Шульбинская (702 МВт), Бухтарминская (675 МВт), Усть-Каменогорская (334 МВт); Капчагайская ГЭС на р. Или (434 МВт), Чардаринская ГЭС на р. Сырдарья (100 МВт). В г. Актау (Мангистауская обл.) специалисты «Мангистауского атомного энергокомбината» (подразделение Нац. атомной компании «Казатомпром») осуществляют комплекс работ (2008) по выводу из эксплуатации АЭС с реактором БН-350 на быстрых нейтронах (в 1972 осуществлён его физический пуск, в 1973 – энергетический; с 1999 находится в режиме вывода из эксплуатации); в составе энергокомбината в Актау – ТЭС и 2 ТЭЦ на природном газе (общей мощностью 1342 МВт), а также завод по опреснению мор. воды. Ведутся работы по решению одной из первоочередных задач электроэнергетики – соединению энергетич. систем севера и юга Казахстана.
Чёрная металлургия (18,2% стоимости продукции обрабатывающей пром-сти, 2006) базируется на крупных запасах сырья и топлива. Добыча железных руд (19,5 млн. т в 2005) и их обогащение сосредоточены на 3 горно-обогатит. комбинатах (ГОК): Соколовско-Сарбайском и Лисаковском в Костанайской обл., Каражалском в Карагандинской обл. Добыча хромовых руд (3,6 млн. т) ведётся на Донском ГОКе (Хромтау, Актюбинская обл.), руд марганца (2,2 млн. т) – на Жайремском и Жездинском ГОКах в Центр. К. (Карагандинская обл.). Произ-во чугуна 3,6 млн. т, стали 4,6 млн. т, проката чёрных металлов 3,3 млн. т, ферросплавов 1,5 млн. т (2005); 100% чугуна и проката, а также ок. 95% стали производит единственный в К. металлургич. комбинат полного цикла (г. Темиртау, Карагандинская обл.) междунар. корпорации «ArcelorMittal». Действует завод передельной чёрной металлургии в Павлодаре; строятся (2008) заводы – сортопрокатный в Темиртау и трубопрокатный в Актау (Карагандинская обл.). Произ-во ферросплавов осуществляется на заводах в г. Аксу (Ермак) Павлодарской обл. (мощность до 1 млн. т в год – один из крупнейших в мире) и Актобе (принадлежат компании «Казхром», входящей в тройку мировых лидеров произ-ва ферросплавов; в состав компании входит также Донской ГОК). Значит. часть продукции чёрной металлургии К. идёт на экспорт (в Россию, Китай, страны ЕС и др.).
Цветная металлургия (21,4% стоимости продукции обрабатывающей пром-сти, 2006) – одна из важнейших экспортных отраслей экономики. Добыча руд меди 34 млн. т, произ-во рафинированной меди 418 тыс. т (2005). Ведущая компания – корпорация «Казахмыс» (входит в десятку крупнейших производителей меди в мире), осуществляет все стадии произ-ва – от добычи и обогащения руд до выпуска готовой продукции (медные концентраты, катодная медь, медная катанка); из руд меди попутно извлекаются золото, серебро и др. В состав корпорации входят объединения: «Жезказганцветмет» (добыча и обогащение руд меди Жезказганской группы месторождений; Жезказганский горно-металлургич. комбинат), «Балхашцветмет» (добыча и обогащение руд меди Коунрадского месторождения и др.; Балхашский горно-металлургич. комбинат), «Карагандацветмет» (добыча и обогащение руд меди месторождений Нурказган, Космурун, Жемарт и др.), «Востокцветмет» (добыча медных и полиметаллич. руд месторождений Рудного Алтая; произ-во концентратов меди, цинка и др.). В г. Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская обл.) строится (2008) медеплавильный и электролизный завод корпорации «Казцинк» (мощность 70 тыс. т катодной меди в год).
Добыча свинцово-цинковых руд 6,6 млн. т; произ-во чернового свинца 135,4 тыс. т, чернового цинка 357,1 тыс. т (2005). Ведущая компания – корпорация «Казцинк», ей принадлежат предприятия в крупнейших центрах добычи и переработки полиметаллич. руд К. (все – в Восточно-Казахстанской обл.) – в городах Усть-Каменогорск (металлургич. комплекс свинцово-цинкового комбината), Риддер (быв. Лениногорск; горно-обогатит. комплекс, цинковый завод), Зыряновск (горно-обогатит. комплекс). Предприятия корпорации «Казцинк» используют руды месторождений Рудного Алтая, а также месторождения Шаймерден в Костанайской обл. Кроме свинца и цинка, извлекаются св. 20 разл. компонентов, в т. ч. золото, серебро, медь, ртуть, кадмий, редкие металлы (теллур и др.). Действует (с 2004) цинковый завод компании «Казахмыс» в г. Балхаш (проектная мощность 100 тыс. т цинка в год). В связи с выработкой Текелинского месторождения полиметаллич. руд (Алма-Атинская обл.) свинцовый завод в Шымкенте компании «Южполиметалл» переходит на использование вторичного сырья. Выплавка золота 9,8 т в 2005 (включая добычу на золотых месторождениях севера и востока К.), серебра 812,1 т (гл. обр. при переработке полиметаллич. и медных руд).
Добыча бокситов 4,8 млн. т в 2005 (рудоуправления – Краснооктябрьское в Павлодарской обл. и Тургайское в Акмолинской обл.); ведутся работы (2008) по освоению Восточно-Аятского бокситового месторождения в Костанайской обл. Произ-во глинозёма (1,5 млн. т в 2005) – на Павлодарском алюминиевом заводе (ежегодно производит и экспортирует также ок. 20 т металлич. галлия). Вступила в строй (2007) 1-я очередь Казахстанского электролизного завода (г. Павлодар) мощностью 125 тыс. т первичного алюминия в год (общая проектная мощность завода 250 тыс. т в год). Все предприятия алюминиевой пром-сти К. принадлежат корпорации «Алюминий Казахстана», входящей в состав пром. группы «Eurasian Natural Resources Corp.» (ENRC). Группа ENRC (в осн. казахстанский капитал; создана в 2006, зарегистрирована в Лондоне, объём продаж св. 3 млрд. долл. в 2007) также консолидирует активы компании «Казхром», Жайремского ГОКа, Соколовско-Сарбайского горно-обогатит. производств. объединения, «Евро-Азиатской энергетич. корпорации» и др. Предприятия входящих в ENRC структур производят ок. 5% ВВП страны; группа занимает 3-е место в мире по произ-ву ферросплавов, является одним из мировых лидеров по добыче и обогащению железных руд, произ-ву галлия (2/5 мирового рынка), ведущим в стране производителем глинозёма и концентратов марганца; группа владеет ок. 1/4 мировых запасов руд хрома, служит одним из крупнейших поставщиков угля и электроэнергии в Казахстане.
К. обладает значит. запасами руд титана. Произ-во титановых концентратов 25 тыс. т (2006). Произ-во высококачественной титановой губки и товарного магния из сырья, добываемого на западе, севере и востоке К., осуществляется на Усть-Каменогорском титаномагниевом комбинате (Восточно-Казахстанская обл.).
По добыче руд урана (6637 т в пересчёте на металл в 2007; 5281 т в 2006) К. занимает 3-е место в мире (после Канады и Австралии; к 2010 планируется увеличить добычу до 15 тыс. т). Осн. предприятие – Нац. атомная компания «Казатомпром»; в её составе: «Горнорудная компания» – занимается добычей руд урана на юге К., в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях (в т. ч. методом подземного скважинного выщелачивания); гос. Степногорский горно-химич. комбинат (Акмолинская обл.; находится в доверительном управлении компании) – осуществляет добычу руд урана подземным способом на месторождениях Восток и Звёздное (близ пос. Шантобе, в 300 км к западу от Степногорска), переработку концентратов урана, а также произ-во сульфидного молибденового концентрата, солей и др. соединений молибдена из руд месторождения Шорское; Ульбинский металлургич. завод (г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской обл.) – производит таблетки из низкообогащённого урана для атомных реакторов, а также разл. соединения бериллия, тантала и ниобия, плавиковую кислоту. Совместно с компанией «Казатомпром» добычей руд урана занимается ряд иностр. фирм (канад. «Cameco Corp.», франц. «AREVA»), а также рос. предприятий.
Машиностроение в осн. ориентируется на внутр. рынок. Значит. часть действующих предприятий отрасли кооперируются с зарубежными партнёрами, существенна доля сборочных производств. Характерен высокий уровень территориальной концентрации: св. 1/2 объёмов произ-ва приходится на долю г. Алма-Ата, Павлодарской и Акмолинской областей.
Одна из ведущих отраслей машиностроения – произ-во оборудования для нефтегазовой пром-сти и трубопроводного транспорта – пока не в состоянии удовлетворить растущий внутр. спрос. Ряд предприятий отрасли входит в состав холдинга «КазПетроМаш» (с 2006), в т. ч. заводы: «КазНефтеГазМаш» (Петропавловск), арматурный (Усть-Каменогорск), металлопрокатный (Атырау), стекловолоконных труб (на территории СЭЗ «Морской порт Актау») и «Каскор-Машзавод» (Актау), насосно-компрессорных труб (Жанаозен, Мангистауская обл.). Особенностью развития машиностроения К. является конверсия воен. производств; ряд предприятий группы компаний «КазахстанИнжиниринг» (основана в 2003, объединяет 19 предприятий ОПК) выпускает продукцию гражд. назначения, в т. ч. нефтегазовое оборудование, – заводы: «Зенит» и «Гидроприбор» (Уральск), тяжёлого машиностроения, «ЗИКСТО» и «Мунаймаш» (Петропавловск), машиностроительный (Семипалатинск). Существенная доля на рынке нефтегазового оборудования принадлежит предприятиям г. Алма-Ата – заводам: тяжёлого машиностроения, «Белкамит» и «Гидромаш-Орион»; действуют завод нефтяного оборудования в Актобе, «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» в Уральске (создана на базе завода «Металлист»). Произ-во машин и оборудования для горнодобывающей и металлургич. пром-сти осуществляют предприятия нескольких фирм, в т. ч. «Казцинкмаш» (г. Риддер Восточно-Казахстанской обл.).
Повышенное внимание уделяется развитию транспортного машиностроения. Завод «АЗИЯ-АВТО» в Усть-Каменогорске (с 2002) ведёт конвейерную сборку легковых автомобилей «ВАЗ» («ВАЗ- 21099», «Нива»), «Skoda» и «Chevrolet». Введён в строй (2007) автосборочный завод в Семипалатинске (сборка автобусов – кор. «Daewoo» и рос. «ПАЗ»). Япон. компания «Nissan» планирует строительство крупного автосборочного предприятия в новой пром. зоне Астаны. Действует вагоноремонтный завод в Астане; в Алма-Ате – произ-во товарных вагонов, строится (2008) локомотивостроительный завод (сборка электровозов по технологии амер. компании «General Electric»).
С.-х. машиностроение находится на начальном этапе выхода из затяжного спада произ-ва. Налажена отвёрточная сборка тракторов «Беларусь» в Павлодаре (на площадях простаивающего Павлодарского тракторного завода); действует Костанайский завод дизельных двигателей (с участием рос. компании «АгромашХолдинг»; произ-во двигателей для с.-х. машин, сборка зерноуборочных комбайнов «Енисей» и тракторов «ВТ-150» из комплектующих, поставляемых из России).
Крупнейшее предприятие электротехнич. и электронной пром-сти – завод по произ-ву телевизоров и стиральных машин кор. компании «LG Electronics» в Алма-Ате; действуют мощности по выпуску конденсаторов (Усть-Каменогорский конденсаторный завод), аккумуляторных батарей (завод «Кайнар», г. Талдыкорган), трансформаторов (компания «Казтрансформатор», предприятия в Алма-Ате и Кентау, Южно-Казахстанская обл.). Приборостроение представлено заводами рентгеноаппаратуры в Актобе и контрольно-измерит. приборов в Кокшетау. Строит. технику (краны, грейферы) выпускает Павлодарский машиностроительный завод, подшипники – Степногорский подшипниковый завод в Акмолинской обл. (входит в состав рос. холдинга «Европейская подшипниковая корпорация»).
Химическая промышленность ориентируется на потребности внутр. рынка. Произ-во продуктов основной химии находится в кризисном состоянии, большинство предприятий функционирует на нерегулярной основе. Действует завод «Казфосфат» по выпуску фосфорных удобрений в г. Тараз, использующий сырьё Каратауского (Жамбылская обл.) и Чилисайского (Актюбинская обл.) месторождений фосфоритов. Незначительными остаются объёмы произ-ва химич. соединений на основе хрома (триоксид хрома, хромовые дубители, дихромат натрия и др.) в Актобе, каустич. соды и хлора в Павлодаре (завод «Каустик»), азотных и азотно-фосфорных удобрений, аммиака, серной и азотной кислоты в Актау (завод компании «Актал»), серной кислоты в Степногорске. Строительство крупного комбината по произ-ву азотных удобрений планируется начать на производств. площадях завода «КазАзот» (Актау, Мангистауская обл.). Предприятия по произ-ву продукции органич. синтеза преим. используют привозное сырьё – заводы пластмасс в Актау и Атырау, химич. волокон в Костанае (выпуск почти прекращён), шинный завод в Шымкенте; с участием фин. компании «Nokia» строится (2008) шинный завод в Астане (начало произ-ва намечено на 2009). Ведущее предприятие химико-фармацевтич. пром-сти – «Химфарм» в Шымкенте (торговая марка «Santo»); фабрики по произ-ву фармацевтич. препаратов и лекарственных средств действуют в Алма-Ате (фирмы «Нобель»), Семипалатинске и Павлодаре.
В связи с масштабным ростом рынка строительных услуг развивается промышленность строительных материалов. Произ-во цемента 4,6 млн. т (2007; в 1,8 раза меньше, чем в 1991). Ведущие компании отрасли – «Central Asia Cement» (Караганда), «Шымкентцемент» (Шымкент), «Семейцемент» (Семипалатинск), «Восток-Цемент» (Усть-Каменогорск), «Састобе-Цемент» (Алма-Ата; принадлежит рос. компании «БазэлЦемент»). Планируется строительство цементного завода в г. Тараз, создание новых мощностей в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Строятся (2008) заводы листового стекла в Кызылординской (брит. компании «Pilkington») и Актюбинской (герм. компании «Steinert») областях. Герм. фирма «Henkel» инвестировала средства в строительство 3 заводов строительных смесей.
Произ-во изделий лёгкой промышленности за 1991–2005 снизилось в 15 раз. Произ-во тканей (35,5 млн. м2 в 2005) по сравнению с кон. 1980-х гг. уменьшилось более чем в 8 раз, обуви – в 28 раз. Хлопкоочистительные заводы действуют в Южно-Казахстанской обл. (часть из них контролирует компания «Русский текстиль», построившая в этом регионе новую прядильно-ткацкую фабрику). Ведущие компании по произ-ву хлопчатобумажной пряжи и тканей – «Нимэкс» (гл. предприятие – Усть-Каменогорская текстильная фабрика) и «Resmi» (Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат). Хлопчатобумажную пряжу выпускают также предприятия в Шымкенте и Кунграде (фабрика «Inada», с участием кит. капитала) в Южно-Казахстанской обл. В Усть-Каменогорске компанией «Нимэкс» модернизирован комбинат шёлковых тканей (мощность 9 млн. погонных метров в год). Переработка шкур и шерсти – в Семипалатинске, Петропавловске, Таразе, Рудном Костанайской обл. Действуют предприятия швейной и кожевенной (Алма-Ата), обувной (произ-во валяной обуви в Костанае и др.) пром-сти.
Пищевая промышленность использует местное сырьё и в осн. ориентирована на удовлетворение потребностей внутр. рынка. Произ-во муки (в осн. пшеничной) 2,7 млн. т (2006), экспорт – ок. 1,1 млн. т (1-е место в мире). Растёт произ-во растительного масла (167 тыс. т), сахара-песка (529 тыс. т). Объёмы выпуска др. видов продовольств. товаров остаются незначительными: мяса 85,6 тыс. т (2005; по сравнению с 1991 снизились в 10 раз), молока и цельномолочных продуктов 283 тыс. т (почти в 5 раз), животного масла 19,7 тыс. т (почти в 4 раза). Большинство крупных отраслевых корпораций агропромышл. комплекса К. (в т. ч. созданных с участием и под контролем гос-ва) в 2006 объединены в нац. холдинг «КазАгро»; крупная многопрофильная частная компания пищевой пром-сти – «Raimbek Group» (Алма-Ата; осн. специализация – произ-во фруктовых соков и молочных продуктов). Развивается произ-во безалкогольных напитков (завод междунар. компании «Pepsi Lipton International» в Алма-Ате и др.), пива – 5 пивоваренных заводов в Алма-Ате, а также заводы в Шымкенте, Караганде (тур. компании «Efes»), Павлодаре, Уральске и др. Произ-во табачных изделий поделено между двумя междунар. компаниями, предприятия которых действуют в Алма-Атинской обл., – амер. «Philip Morris» и брит. «Gallaher» (в составе япон. корпорации JTI).
Сельское хозяйство. С.-х. произ-во (2,4 млн. занятых в 2005) обеспечивает ок. 80% потребностей К. в продовольствии. Общая площадь земель с.-х. назначения 222,6 млн. га, в т. ч. используемых земель 114,7 млн. га, или св. 42% пл. страны, т. н. земель запаса 107,9 млн. га (2007). Площадь пахотных земель ок. 24 млн. га (35,3 млн. га в 1991), сенокосов 5 млн. га, используемых естественных кормовых угодий ок. 86 млн. га (2007). Площадь орошаемых земель 2,6 млн. га (2006). В структуре землепользования преобладают с.-х. предприятия (быв. совхозы и колхозы), на их долю приходится св. 1/2 площади используемых с.-х. земель, ок. 1/2 площадей используемых земель принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам; площадь с.-х. земель в личных подсобных хозяйствах граждан остаётся относительно стабильной (менее 0,3%, или 308 тыс. га, в 2007). Особенно велико преобладание с.-х. предприятий в структуре землепользования быв. районов освоения целинных и залежных земель на севере К.; крестьянские (фермерские) хозяйства наиболее распространены на юге и востоке страны. Ок. 1/2 аграрной продукции (по стоимости) производится в личных подсобных хозяйствах.
На растениеводство приходится 56,4% стоимости с.-х. продукции [2007; ок. 90% в структуре произ-ва с.-х. предприятий, св. 80% – крестьянских (фермерских) хозяйств, ок. 25% – личных подсобных хозяйств]. Ведущая отрасль растениеводства – зерновое хозяйство (ок. 1/2 стоимости продукции отрасли, посевная площадь 18,0 млн. га в 2007). Сбор зерна 20,1 млн. т в 2007 (ок. 2/3 – в с.-х. предприятиях), или св. 1300 кг на душу населения страны. Наиболее крупные массивы посевов зерновых – в сев. районах К.; св. 2/3 площадей под зерновыми культурами – в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Осн. зерновая культура – яровая пшеница, гл. обр. твёрдых сортов. Повсеместно возделывают ячмень, на юге – озимую пшеницу и кукурузу, на востоке – овёс и рожь, на западе и севере – просо, на севере и востоке – гречиху. В Кызылординской и Алма-Атинской областях – посевы риса. К. – один из ведущих в мире экспортёров зерна; ежегодно ок. 1/2 урожая (зерно и продукты его переработки) отправляют за рубеж (ок. 1/2 – в государства СНГ, остальное – в страны Европы и Азии).
Из технич. культур выращивают: хлопчатник (в Южно-Казахстанской обл.; сбор хлопка 455 тыс. т в 2007; 95% – в крестьянских хозяйствах), сахарную свёклу (в Алма-Атинской и Жамбылской областях; сбор ок. 400 тыс. т в 2005; 69% – в крестьянских хозяйствах), подсолнечник (в Восточно-Казахстанской обл. и др.; сбор ок. 280 тыс. т в 2005; 60% – в крестьянских хозяйствах). Выращивают рапс и сою. Картофель возделывают повсеместно, наибольшие площади посадок – на севере, а также на юге (картофель ранних сортов); сбор ок. 2,5 млн. т (82% – в личных подсобных хозяйствах). Овощи выращивают в осн. на юге К. (ок. 2/3 площади посадок); сбор овощей 2,2 млн. т в 2005 (в т. ч. 65% – в личных подсобных хозяйствах, 31% – в крестьянских хозяйствах). Под бахчевыми культурами 43,3 тыс. га в 2005, из них ок. 90% – на юге страны; сбор бахчевых культур 670 тыс. т (в т. ч. 59% – в личных подсобных хозяйствах, 39% – в крестьянских хозяйствах). Площадь садов 56,3 тыс. га, из них 3/5 сосредоточено на юге К.; сбор плодов и ягод 244 тыс. т (в т. ч. 84% – в личных подсобных хозяйствах). Площадь виноградников 10,2 тыс. га, из них ок. 90% – на юге страны; сбор винограда 52 тыс. т (в т. ч. 47% – в с.-х. предприятиях, 33% – в крестьянских хозяйствах). Площадь посевов кормовых культур 2,4 млн. га (2005).
На животноводство приходится 43,6% стоимости с.-х. продукции (2007). Крупный рогатый скот разводят гл. обр. на юге и севере (5,9 млн. голов в 2007, в т. ч. ок. 85% – в личных подсобных хозяйствах), свиней – в осн. на севере (1,4 млн. голов, в т. ч. св. 80% – в личных подсобных хозяйствах), овец (в т. ч. тонкорунных и полутонкорунных, а также каракульских пород) и коз – гл. обр. в юж. районах (общее поголовье 16,2 млн.; ок. 80% – в личных подсобных хозяйствах). Лошадей в осн. разводят на юге и севере на мясо и для выпаса др. животных (ок. 1,3 млн. голов, в т. ч. св. 70% – в личных подсобных хозяйствах); верблюдов – в осн. в полупустынных районах зап. и центр. частей страны (ок. 145 тыс. голов, в т. ч. св. 70% – в личных подсобных хозяйствах). Произ-во (2007): мясо (в убойном весе) 1503,6 тыс. т (в т. ч. ок. 1/2 – мясо крупного рогатого скота), молоко 5,0 млн. т (средний надой на одну корову 2220 кг в год), яйца 2,7 млрд. шт., шерсть 32,9 тыс. т. В предгорьях Алтая разводят маралов, развито пчеловодство; на юге – шелководство.
Улов рыбы 49,2 тыс. т (2007; офиц. данные). Вылов рыбы ценных осетровых пород в Каспийском м. и р. Урал (только в К. сохранились естественные нерестилища осетровых); значит. часть уловов экспортируется. Лов рыбы в оз. Балхаш, др. крупных озёрах, водохранилищах. Рыбоводство развито слабо; общая площадь зарыбленных водоёмов 76,3 тыс. га.
Сфера услуг. Один из наиболее быстро растущих секторов экономики. Отраслевая структура сферы услуг отражает начальный этап её развития. Важнейшие отрасли: оптовая и розничная торговля (57,0% стоимости услуг в 2005); услуги в социальной сфере, включая образование и здравоохранение (14,0%); гос. управление (13,6%); услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая услуги ЖКХ (3,2%); рекреационные услуги (2,8%). Развиваются банковско-кредитная система и сфера страховых услуг, информац. инфраструктура, телекоммуникации и связь.
Транспорт. Служит важнейшим элементом хозяйств. комплекса К. Одна из гл. задач отрасли – ликвидация значит. диспропорций между интенсивным ростом экономики и отстающим развитием транспортной инфраструктуры. Из общего объёма внутр. грузоперевозок (296 млрд. т·км в 2005) на ж.-д. транспорт приходится 58,1% (172 млрд. т·км), на трубопроводный – 26,0% (77млрд. т·км), на автомобильный – 15,9% (47 млрд. т·км). Автомобильным транспортом перевезено 1505 млн. т грузов (78,4% общего количества), железнодорожным – 223 млн. т (11,6%), трубопроводным – 192 млн. т (10,0%). По числу пассажиров также лидирует автомобильный транспорт – 9,8 млн. чел. в 2005 (98,5% пассажиров, перевезённых всеми видами транспорта).
Общая длина железных дорог 13,7 тыс. км, в т. ч. св. 3,7 тыс. км электрифицировано (2006). Рисунок сети железных дорог определяют три меридиональные ж.-д. линии: Оренбург – Ташкент, Петропавловск – Караганда – Шу, Семипалатинск – Алма-Ата, а также неск. соединительных субширотных ж.-д. магистралей – Транссибирская (через Петропавловск), Среднесибирская (Челябинск – Костанай – Кокшетау – Карасук), Южно-Сибирская (Карталы – Астана – Кулунда – Барнаул), Южно-Казахстанская (Алма-Ата – Шу – Луговая – Тараз – Шымкент – Арыс). Чтобы избежать двойного пересечения границы с Россией, за 1991–2006 построены участки ж.-д. линий: Аксу – Конечная (соединила Семипалатинск и Павлодар), Хромтау – Алтынсарино (Актобе и Костанай), Усть-Каменогорск – Шар (Усть-Каменогорск и Семипалатинск). В 1990-х гг. достроена железная дорога от ст. Дружба (казах. – Достык) до Алашанькоу (Китай). Строится (2008) Трансказахстанская ж.-д. магистраль, которая соединит территорию Китая со странами Закавказья и Турцией (включает паромную переправу через Каспийское м.). Объём ж.-д. грузоперевозок постоянно растёт; осн. грузы – уголь, железная и марганцевая руды, нефть, чёрные металлы, зерно и продукты его переработки. Ж.-д. транспорт находится в ведении гос. компании «Казахстан темир жолы».
Протяжённость автомобильных дорог 90,0 тыс. км (2004), в т. ч. дорог с твёрдым покрытием 84,1 тыс. км. Большинство дорог имеют одну полосу движения в каждом направлении, невысокое качество и значит. износ дорожного покрытия (многополосных дорог 1-й категории – 792 км). Плотность автодорог (33 км на 1000 км2 территории) для успешного развития экономики должна быть увеличена в 3–4 раза. Конфигурация междугородней автодорожной сети примерно повторяет рисунок сети железных дорог. Обеспеченность населения легковыми автомобилями – ок. 80 на 1000 чел. (2005). Значит. часть парка грузовых автомобилей сильно изношена.
Всё большее значение приобретает трубопроводный транспорт. Общая протяжённость магистральных трубопроводов 23,1 тыс. км (2006), в т. ч. газопроводов 11,0 тыс. км, нефтепроводов 10,3 тыс. км, продуктопроводов 1,1 тыс. км, трубопроводов для транспортировки газового конденсата 658 км.
Для экспорта нефти по Каспийскому м. создаётся флот нефтеналивных судов. Мор. торговый флот К. состоит из 5 судов водоизмещением св. 1000 рег. бр.-т каждое (всего 30,1 тыс. рег. бр.-т, или 49,2 тыс. т дедвейта, 2007) – 4 танкеров и 1 рефрижераторного судна. Крупнейший мор. порт – Актау (отправление – св. 9,3 млн. т нефтеналивных грузов, общая перевалка сухих и паромных грузов – св. 1,7 млн. т, 2007), др. мор. порты – Атырау (гл. обр. нефтеналивные грузы), Баутино в Мангистауской обл. (перевалка до 150 тыс. т сухих грузов). Действуют паромные переправы Актау – Баку (Азербайджан) и Актау – Оля́ (Россия). Рассматривается проект строительства глубоководного мор. порта в бухте Курык (в 60 км к югу от Актау). Судоходство по р. Иртыш, частично по Уралу и Сырдарье. Гл. речные порты – Усть-Каменогорск, Павлодар, Семипалатинск.
Развивается авиац. транспорт. Всего насчитывается 67 аэропортов с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос (2007). Осн. междунар. аэропорты – в Алма-Ате, Астане, Актау, Актобе; в Кызылординской обл., в 40 км к северо-западу от г. Байконур, – аэропорт «Юбилейный» (обслуживает космодром Байконур, способен принимать самолёты всех типов). Большинство междунар. авиарейсов осуществляют зарубежные авиаперевозчики, в т. ч. рос. «Аэрофлот», «Россия», «Трансаэро». Наиболее крупные нац. авиакомпании – «Эр Астана» (совместное предприятие гос-ва и брит. корпорации «BAE Systems»), «Скат» (гл. обр. внутр. авиаперевозки).
Внешняя торговля. Объём внешнеторгового товарооборота 62,9 млрд. долл. (2006), в т. ч. экспорт 38,8 млрд. долл., импорт 24,1 млрд. долл. Св. 70% стоимости экспорта приходится на долю нефти, проката чёрных металлов, меди, ферросплавов и зерна (в т. ч. ок. 60% – на долю нефти). Гл. импортёры товаров из К. (% стоимости, 2006): Германия (12,4), Россия (11,6), Китай (11,0), Италия (10,5), Франция (7,5), Румыния (5,0). Важнейшие статьи товарного импорта: продукция машиностроения (машины и оборудование, автомобили, бытовая техника и др.), стальные трубы, химикаты, природный газ. Важнейшие поставщики товаров в К. (% стоимости, 2006): Россия (36,4), Китай (19,3), Германия (7,4%).
Вооружённые силы
Общая численность Вооруж. сил (ВС) К. ок. 74 тыс. чел. (2007); состоят из Сухопутных войск (СВ), Сил воздушной обороны (СВО) и ВМС. Самостоят. родами войск являются: аэромобильные силы (войска); ракетные войска и артиллерия; спец. войска. Имеются также военизир. формирования численностью 34,5 тыс. чел. (внутр. и пограничные войска, республиканская гвардия). Воен. годовой бюджет 1,22 млрд. долл. (2007).
Верховным главнокомандующим ВС в воен. время является президент страны. Общее руководство ВС в мирное время осуществляет мин. обороны через Мин-во обороны и К-т начальников штабов, в состав которого входят начальники гл. штабов видов ВС и штабов региональных командований «Астана», «Запад», «Восток» и «Юг».
СВ (47 тыс. чел.) образованы на базе 40-й общевойсковой армии из состава ВС СССР, в которую входили армейский корпус, танковая и мотострелковая дивизии, отд. воздушно-десантная бригада и ряд частей и подразделений обеспечения. На вооружении СВ св. 1 тыс. танков, ок. 200 боевых брониров. машин, 2,5 тыс. орудий и миномётов, 495 ПУ тактич. и оперативно-тактич. ракет, 290 ПУ зенитных ракет, св. 100 вертолётов. СВО (19 тыс. чел.) сформированы в 1998, состоят из ВВС, войск ПВО и радиотехнич. войск. На их вооружении ок. 200 боевых самолётов, ок. 60 транспортных самолётов и самолётов общего назначения, ок. 100 вертолётов, 100 ЗРК. Осн. воен.-возд. базы – Костанай, Семипалатинск, Талдыкорган, Шымкент. ВМС (4 тыс. чел.) созданы в 2003; в их составе – Каспийская флотилия, мор. пехота и береговая артиллерия. На вооружении ВМС – пограничные катера и 1 сторожевой корабль. Гл. воен.-мор. база – Актау. Аэромобильные силы (войска) являются резервом верховного главнокомандующего ВС. В их основе – отд. десантно-штурмовая бригада.
Комплектование ВС осуществляется по призыву и контракту. Продолжительность срочной службы 1 год, для офицеров 2 года. Подготовка воен. кадров проводится в средних и высших воен. учебных заведениях страны, а также в военно-учебных заведениях России, США, Китая, Турции, Франции, Германии и др.
Здравоохранение
В К. на 100 тыс. жит. приходится: врачей 366,4, лиц ср. мед. персонала 9277, стоматологов 521, фармацевтов 1039, акушерок 52 (2004); больничных коек – 176,2 (2006). Общие расходы на здравоохранение составляют 3,9% ВВП (2004) [бюджетное финансирование – 59,8%, частный сектор – 40,2% (2003)]. Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией (1995), законами: о системе здравоохранения (2003), об охране здоровья граждан (2006), о санитарно-эпидемиологич. благополучии населения (2002). Система здравоохранения состоит из гос. и частного секторов. Запрещается частная практика по оказанию первичной медико-санитарной и консультативно-диагностич. помощи в гос. учреждениях здравоохранения (за исключением аптек). Заболеваемость туберкулёзом – 175,5 случая на 100 тыс. жит. (2004). Осн. причины смерти взрослого населения: болезни сердечно-сосудистой системы (51,6%), травмы и отравления (27%) (2006). Курорты: Алма-Арасан, Боровое, Сарыагаш (Сары-Агач); курортные местности – Алатау, Баянаул, Рахмановские Ключи, Щучинский, Яныкурган и др.
Спорт
В 1923–25 в К. были созданы советы физич. культуры, выросла сеть кружков физич. культуры, расширилась материальная база, физич. воспитание введено в школах, средних и высших учебных заведениях ряда городов.
Введение Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО (1931) явилось новым этапом в развитии физич. культуры и спорта. В 1935 в К. создано Добровольное спортивное об-во «Спартак», в 1936 – спортивные об-ва профсоюзов. В 1935 разработаны единые правила по наиболее распространённым в К. нац. видам спорта. Состязания по нац. борьбе казахша-курес, настольной игре тогуз-кумалак, а также отд. нац. конным видам спорта (напр., аламан байга – скачки на длинные и сверхдлинные дистанции, ат жегу – соревнование всадников на скорость запрягания лошади и прохождения дистанции на ней) были включены в календарь спортивных мероприятий республики.
В 1944 в Алма-Ате основан Ин-т физич. культуры (совр. назв. – Казах. академия спорта и туризма), позднее открыты физкультурное отделение в Щучинском педагогич. уч-ще, факультеты физич. воспитания при Петропавловском и Карагандинском педагогич. ин-тах. В 1951 создано сельское спортивное об-во «Колхозшы», способствовавшее улучшению физкультурной работы среди сельского населения. В 1956 спортивные об-ва «Колхозшы» и «Урожай» объединены в единое – «Кайрат».
Развитию и популяризации зимних видов спорта способствовало строительство в горном урочище Медео одноим. спортивного комплекса (открыт 4.2.1951, реконструкция в 2003; в 2011 намечено провести 7-е зимние Азиат. игры), на конькобежной дорожке которого установлено ок. 170 мировых рекордов.
Нац. олимпийский к-т создан в 1990, признан МОК в 1993. Сборная команда К. принимает участие в Олимпийских играх с 1996, за три Олимпиады 1996–2008 завоёвано 9 золотых, 16 серебряных, 14 бронзовых медалей; в Олимпийских зимних играх – с 1994, в 1994–2006 выиграны одна золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Олимпийскими чемпионами становились: в 1994 (Лиллехаммер) – В. М. Смирнов (лыжный спорт, гонка на 50 км) – самый титулованный олимпиец К., завоевал также 2 серебряные и одну бронзовую олимпийские награды в разл. гонках; в 1996 (Атланта) – В. В. Жиров (бокс), А. Парыгин (современное пятиборье), Ю. В. Мельниченко (греко-римская борьба); в 2000 (Сидней) – О. В. Шишигина (лёгкая атлетика, бег на 100 м с барьерами), Б. Саттарханов, Е. Ибраимов (оба – бокс); в 2004 (Афины) – Б. Артаев (бокс); в 2008 (Пекин) – Б. Сарсекбаев (бокс), И. А. Ильин (тяжёлая атлетика). На счету представителей К. также 19 золотых медалей, выигранных в разл. годы в составе сборных команд СССР (до 1988) и СНГ (1992); среди самых известных олимпийских чемпионов – В. Г. Резанцев (греко-римская борьба), В. В. Люкин (спортивная гимнастика), А. М. Храпатый (тяжёлая атлетика).
Среди командных игровых видов спорта наиболее популярны футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве, водное поло, волейбол, гандбол, регби. В высшей лиге чемпионата СССР (1960–88) успешно выступала команда «Кайрат» (Алма-Ата). Федерация футбола К. (первоначально Футбольный союз К.) создана в 1992, с 1994 – в ФИФА. Сборная команда К. по футболу участвует в отборочных играх чемпионата Европы (с 2002). Сильнейшей хоккейной командой К. долгие годы была «Торпедо» (Усть-Каменогорск), выступавшая в 1987–88 в высшей лиге чемпионата СССР; с 2001 – «Казцинк-Торпедо»; др. лидеры хоккея К. – «Иртыш» (Павлодар), «Казахмыс» (Сатпаев, до 2006 Караганда); сборная К. (тренер Б. В. Александров) заняла на Олимпийских зимних играх в Нагано (1998) 5-е место. Одной из сильнейших сов. команд по хоккею с мячом была «Динамо» (Алма-Ата), побеждавшая в чемпионатах СССР (1976/77 и 1989/90) и в Кубке европ. чемпионов (1977); тренировали команду Э. Ф. Айрих, К. Д. Байбулов; ведущие игроки команды – Е. Агуреев, В. А. Бочков, А. М. Ионкин, Л. Н. Лобачёв, Б. А. Чехлыстов и др. В 2003 сборная команда К. завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею с мячом.
Команда «Динамо» (Алма-Ата) – многократный чемпион СССР по хоккею на траве; 6 игроков команды в составе сборной СССР стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр (Москва, 1980).
Среди др. популярных видов спорта – бокс, борьба, велосипедный, лёгкая и тяжёлая атлетика, спортивная и худож. гимнастика, шахматы, конькобежный, лыжный. В К. существуют давние боксёрские традиции; первое лично-командное первенство г. Алма-Ата проведено в 1937. В нач. 1960-х гг. созданы областные федерации бокса в Актюбинской, Гурьевской, Кустанайской, Карагандинской и Павлодарской областях. На чемпионатах СССР и СНГ боксёры К. завоевали 157 медалей (36 золотых, 44 серебряные, 77 бронзовых). Чемпионами мира среди профессионалов становились В. В. Жиров (1999) и О. А. Маскаев (2006). Нац. героем К. считается один из сильнейших борцов греко-римского стиля в мире в кон. 19 – нач. 20 вв. Х. Мунайтпасов (1871–1948).
В соревнованиях по худож. гимнастике К. с успехом представляет многократная чемпионка страны (2000–05) А. Юсупова (ученица засл. тренера РФ И. А. Винер) – обладательница 6 золотых медалей на чемпионате Азии 2006 (4 – в личном и 2 – в командном зачёте).
Благодаря успешным выступлениям одного из лидеров проф. велогонок А. Н. Винокурова [серебряного призёра Олимпийских игр в Сиднее (2000) в шоссейной гонке] в 2006 была создана проф. казахско-швейцарская команда «Астана». Среди др. известных казахстанских велосипедистов – А. Кивилёв (погиб в 2003 во время велогонки Париж – Ницца), А. Г. Кашечкин (чл. команды «Астана»). С 2005 за К. выступает олимпийская чемпионка Атланты (1996) З. Забирова.
В нач. 1950-х гг. в 11 детских спортивных школах открыты шахматные отделения. Популярности и массовому развитию шахмат способствовали: проведение в Алма-Ате ряда крупных соревнований – чемпионата СССР (1968/69), матча претендентов Л. А. Полугаевский – М. Н. Таль (1980), первого в К. междунар. женского турнира (1987); крупного междунар. мужского турнира с участием сильнейших шахматистов мира в Астане (2001); активная деятельность 10-кратного чемпиона Казах. ССР, тренера и теоретика шахмат А. Г. Уфимцева (1914–2002); участие сборной К. во Всемирных шахматных олимпиадах (с 1992; лучший результат – 18-е место среди 106 команд в 1998). Среди воспитанников казахстанской шахматной школы – гроссмейстеры Н. Н. Рашковский (неоднократно тренировал сборную России на Всемирных шахматных олимпиадах), Е. Ю. Владимиров (тренировал Г. К. Каспарова в 1984–86), Д. К. Садвакасов, В. И. Ткачёв (один из сильнейших шахматистов мира по блицу).
Oбразоват. учреждения всех типов находятся в ведении Мин-ва образования и науки. Осн. регламентирующим документом является закон «Об образовании» (2007). Система образования включает: дошкольное воспитание и обучение, начальное, основное среднее, полное среднее (общее среднее, техническое и профессиональное), послесреднее, высшее и послевузовское образование. Дошкольное воспитание детей в возрасте от 1 года до 5 лет осуществляется в дошкольных учреждениях (ясли, детские сады, дошкольные мини-центры и др.). Обязательная предшкольная подготовка (дошкольное обучение) для детей от 5 лет реализуется в семье, дошкольных учреждениях, предшкольных классах общеобразоват. учебных заведений. Общее среднее образование состоит из трёх ступеней: 4-летнего начального образования для детей с 6-летнего возраста; основного среднего образования (5–10-й классы); полного среднего образования (10–12-й классы). Учебные программы основного среднего образования включают предпрофильную подготовку, программы общего среднего образования – профильное обучение по социально-гуманитарному, естественно-научному, технологич. и др. направлениям. В нач. 2006/07 учебного года в К. действовали 2115 дошкольных учреждений (230,8 тыс. детей; 27,6% общего количества детей дошкольного возраста), 8,1 тыс. общеобразоват. учебных заведений (школ, гимназий, лицеев, профильных школ), в которых обучались св. 2,7 млн. уч-ся. Технич. и проф. образование осуществляется в проф. лицеях, училищах, колледжах и высших технич. школах (срок обучения 2–3 года) на базе основного среднего или полного среднего образования. На уровне послесреднего проф. образования (в колледже) реализуются программы подготовки младших специалистов обслуживающего и управленч. труда по гуманитарным специальностям на базе полного среднего образования (срок обучения 1–2 года). Лица, имеющие послесреднее образование, могут получить высшее образование по сокращённой программе. В нач. 2006/07 учебного года в К. действовали 312 учебных заведений начального проф. образования (106,1 тыс. уч-ся), 442 средних спец. учебных заведения (452 тыс. уч-ся).
В систему высшего образования входят 176 вузов – университеты, академии, институты и приравненные к ним вузы (консерватория, высшие школы, высшие училища), в которых обучаются 768 тыс. студентов. Среди гос. вузов – Казах. нац. педагогич. ун-т им. Абая в Алма-Ате (1928), Западно-Казахстанский ун-т им. М. Утемисова в Уральске (основан в 1932 как Уральский педагогич. ин-т; совр. статус с 2000); Казах. нац. мед. ун-т им. С. Д. Асфендиярова (1931; совр. статус с 2001), Казах. нац. ун-т им. аль-Фараби (1934; совр. статус с 1993), Казах. нац. технич. ун-т им. К. И. Сатпаева (образован в 1934 как Казах. горно-металлургич. ин-т; совр. назв. и статус с 1994), Казах. нац. консерватория им. Курмангазы (1944), Казах. нац. академия искусств им. Т. К. Жургенова (1955), все – в Алма-Ате; Казах. гос. мед. академия (1964), Евразийский нац. ун-т им. Л. Н. Гумилёва (1996; в его составе Дипломатич. академия МИД Республики Казахстан), Казах. нац. академия музыки (1998), все – в Астане; Южно-Казахстанский гос. ун-т им. М. Ауэзова в Шымкенте [создан в 1998 слиянием Южно-Казахстанского гуманитарного ун-та им. М. Ауэзова (1968) и Южно-Казахстанского технич. ун-та, основанного в 1943], Карагандинский гос. ун-т им. Е. А. Букетова (основан в 1938 как учительский ин-т; совр. назв. и статус с 1971), Восточно-Казахстанский гос. ун-т им. С. Аманжалова в Усть-Каменогорске (основан в 1952 как педагогич. ин-т; совр. статус с 1991). Послевузовское образование реализуется в 142 вузах и науч. учреждениях.
Крупнейшее науч. учреждение К. – Нац. АН (1946; реорганизована в 2003), включает св. 40 НИИ и науч. центров, в т. ч. Ин-т литературы и искусства им. М. О. Ауэзова (1934), Ин-т истории и этнологии им. Ч. Валиханова (1945), Ин-т химич. наук им. А. Б. Бектурова (1945), Астрофизич. ин-т им. В. Г. Фесенкова (1950), Ин-т ядерной физики (1957), Ин-т языкознания им. А. Байтурсынова (1961), все – в Алма-Ате; Химико-металлургич. ин-т им. Ж. Абишева в Караганде (2000). Науч. деятельность также ведут Нац. ядерный центр в Курчатове (1992), Академия образования им. И. Алтынсарина в Алма-Ате (1998), 55 науч. учреждений, находящихся в ведении Мин-ва образования и науки, и др.
В К. действуют 3,7 тыс. библиотек и св. 150 музеев. Гл. библиотеки и музеи находятся в Алма-ате и Астане. Среди др. музеев – историко-краеведч. и худож. музеи – в Астане, Актобе, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семипалатинске, Караганде и др. городах; мемориальные музеи (К. И. Сатпаева, М. Ауэзова, Абая, Ч. Валиханова, Джамбула и др.). Гос. историко-культурные заповедники-музеи – «Азрет-Султан» (открыт в 1978 на базе мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави; совр. назв. с 1989; г. Туркестан) и «Памятники древнего Тараза» (1998), Гос. историко-культурный и природный заповедник-музей «Тамгалы» (Алма-Атинская обл.) и др.
Средства массовой информации
В К. выходит более 1,8 тыс. печатных и электронных СМИ (2007). Крупнейшие и наиболее влиятельные газеты – «Егемен Казахстан» (выпускается c 1919, основана как «Ушкын», ежедневно, на казах. яз.), «Казахстанская правда» (с 1920, основана как «Известия Киргизского края», 5 раз в неделю, тираж 115 тыс. экз., на рус. яз.), «Панорама», «Деловая неделя», журналы – «Континент», «Мир Евразии» (с 2003, ежемесячно, 10 тыс. экз., на рус. яз.). Развивается региональная пресса – газеты «Акмолинская правда» (Акмолинская обл., с 1920, основана как «Целиноградская правда», 3 раза в неделю, 31 тыс. экз., на рус. яз.), «Орталык Казахстан» (Карагандинская обл., с 1931, 3 раза в неделю, 32 тыс. экз., на казах. яз.), «Приуралье» (Западно-Казахстанская обл., с 1999, ежедневно, 4 тыс. экз., на рус. яз.), «Огни Мангистау» (Мангистауская обл., 3 раза в неделю, 18 тыс. экз., на рус. яз.), «Панорама недели» (Северо-Казахстанская обл., с 1999, еженедельно, 10 тыс. экз., на рус. яз.), «Астана Хабары» (г. Астана, с 1990, еженедельно, 3 тыс. экз., на казах. яз.) и др. Большая часть СМИ принадлежит государству.
Радиовещание с 1923. В нач. 21 в. в К. функционировали более 80 центр. и региональных радиостанций. Радиовещание осуществляется на казах., рус., нем., кор. и уйгурском языках. Телевещание с 1958. Программы телевидения передаются на казах. и рус. языках; принимаются программы рос. телевидения. С 1996 взят курс на создание нац. системы спутникового телевидения. В 2006 работали 18 телевизионных станций. Ведущая телерадиокомпания – «Хабар» (с 1995), действуют также телерадиокомпании «Рахат-ТВ», «Казахстан» и др. Гос. информац. агентство – Казахское информационное агентство (КАЗИНФОРМ, основано в 1920 как Оренбургско-Тургайское отделение РОСТА, совр. назв. с 2002).
Литература
Литература К. развивается гл. обр. на казах. яз.; некоторые писатели К. пишут также на рус. языке. Словесность казахов опирается на богатые традиции устного творчества нар. сказителей – акынов и жырау. Первое письм. произведение казах. словесности – «Сборник летописей» Кадырали-бий Джалаири (нач. 17 в.) о генеалогии казах. ханов. Формирование совр. казах. лит-ры началось в 19 в., в русле просветительных тенденций, наиболее полно выраженных в многосторонней деятельности первого казах. учёного Ч. Валиханова. В нар. поэзии этого периода начинается переход от устной импровизации к письм. творчеству (Д. Бабатайулы). В 1870 появилась первая газета на казах. яз., в 1911 – первый казах. ж. «Айкап». В 1912 в Семипалатинске была создана первая типография, выпускавшая книги на казах. языке. Основоположником новой казах. лит-ры стал Абай Кунанбаев, творивший во многих жанрах (сатирич. и лирич. стихи, песни, поэмы, филос. проза) и способствовавший развитию рус.-казах. лит. связей как переводчик («Евгений Онегин» А. С. Пушкина, стихотворения и поэмы М. Ю. Лермонтова). Среди казах. поэтов 1-й пол. 20 в. – А. Байтурсынов, Ш. Кудайбердиев, М. Жумабаев (поэмы «Батыр Баян», 1923, «Кобыз Койлыбая», 1923), Ж. Аймаутов, С. Сейфуллин (поэмы «Кокчетау», 1926–27, «Красный конь», 1933), Б. Майлин. Продолжателем фольклорной традиции стал акын Джамбул Джабаев. В 1920–30-х гг. развивались драматургия (драмы «На путь счастья» и «Красные соколы» Сейфуллина, обе 1920); прозаич. жанры – повесть («Сын бая», 1928, «Балуан-Шолак», 1939, С. Муканова), роман («Товарищи» И. Джансугурова, 1933). В 1950–60-х гг. были созданы произведения, осмысляющие Вел. Отеч. войну и др. историч. события 20 в.: повести «История одной ночи» (1954), «За нами Москва» (1959) Б. Момыш-улы, роман «Солдат из Казахстана» Г. Мусрепова (1949), романная трилогия «Кровь и пот» А. Нурпеисова (1961–70).
Вершиной казах. лит-ры сов. периода стало творчество М. Ауэзова, чья проза (роман-эпопея «Путь Абая», ч. 1–4, 1942–56, повести) составила своего рода энциклопедию предреволюц. казах. жизни. Вызванный его прозой интерес к казах. истории нашёл выражение в романах о далёком прошлом казах. народа: «Промелькнувший метеор» С. Муканова (кн. 1–2, 1967–70), трилогия «Кочевники» И. Есенберлина (1969–73), русскоязычные романы А. Алимжанова. Актуальные темы современности отразились в романах и рассказах А. Тарази. Ведущие поэты 2-й пол. 20 в. – О. Сулейменов, поднимающий в своих произведениях (пишет на рус. яз.) сложные историософские вопросы, М. Шаханов. С тремя культурными традициями – казахской, немецкой и русской – связано творчество Г. Бельгера, автора сб-ка очерков-эссе «Гармония духа» (1992). На рубеже 20–21 вв. заметным явлением стали произведения драматурга К. Мухамежанова (пьеса «Жаркое слово», 2003), прозаика К. Искакова (повесть «Кедры высокие», 2003).
Архитектура и изобразительное искусство
На территории К. от неолита и бронзового века до нас дошли петроглифы, керамика, бронзовые украшения и др. Сохранились величественные курганы 7–2 вв. до н. э. (выс. до 17 м, до 100 м в диаметре) с каменной облицовкой насыпи и бревенчатой камерой захоронения (могильники Бесшатыр и др.) или погребальными многокамерными сооружениями из пахсы или сырца (в Чирик-Рабате; купольное сооружение – Баланды II в Кызылординской обл., 4–2 вв., и др.). Для иск-ва этого периода характерны изображения в скифо-сибирском зверином стиле (плоскорельефные нашивные дерев. бляхи, обтянутые золотой фольгой, литые бронзовые изображения на котлах и жертвенниках, бронзовые пряжки, золотые диадемы и др.).
В периоды, когда территория К. входила в состав Тюркского каганата (6–8 вв. н. э.), а затем контролировалась объединениями тюргешей, карлуков и др. (8–10 вв.), развивались города Исфиджаб (с 11 в. Сайрам), Тараз, Отрар и др., сооружались крепости и укреплённые замки (городища Баба-Ата, замок Тас-Акыр в Жамбылской обл.), мавзолеи (конусообразной формы в 8–10 вв. – Домбаул и Карадын в Карагандинской обл., Козы-Корпеша и Баян-Слу на р. Аягуз). Ко 2-й пол. 1-го тыс. относятся терракотовые статуэтки, выполненные согдийскими мастерами, светильники, глиняные оссуарии (на некоторых помещались скульптурные головы); с 9 в. распространяется полихромная поливная посуда (крупным центром её произ-ва был г. Тараз).
В период гос-ва Караханидов (10–12 вв.) в Юж. К. развивались города; для многих из них была характерна 3-частная структура: цитадель, «шахристан» (гор. кварталы) и «рабад» (предместье). С распространением ислама в К. появляются мечети и медресе, строятся «сардобы» (цистерны для хранения воды), бани, караван-сараи, перекрытые куполом мавзолеи (Бабаджи-хатун в Жамбылской обл., 10–11 вв.; Айша-Биби близ г. Тараз, 11–12 вв.; Байтака в Актюбинской обл., 1-я пол. 13 в.; Алаша-хан близ Улытау, 2-я пол. 13 в., и др.). Продолжают развиваться и обогащаться традиц. формы орнамента, которым украшались изделия из дерева, кожи, камня, металла, глиняная посуда.
После разрушительного монг. нашествия со 2-й пол. 13 в. начинают возрождаться города и гор. культура, возводятся монументальные сооружения. В 1370-х гг. достигает наибольшего расцвета столица Белой Орды – г. Сыгнак. В г. Ясы (ныне г. Туркестан) в кон. 14 в. создаётся грандиозный комплекс мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави, портал, фасады и купола которого облицованы полихромными глазурованными плитками. Междоусобные войны 15–16 вв. и джунгарские нашествия (17–18 вв.) привели в упадок культуру К., мн. старые города прекратили существование. Вместе с тем в 17–18 вв. вдоль зап., сев. и сев.-вост. границ территории К. возникали рус. воен. укрепления – Уральск, Гурьев (ныне Атырау), Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Петропавловск и др., позднее разраставшиеся в города нового для К. типа. Возводились (вплоть до кон. 19 в.) мавзолеи упрощённой архитектуры – низкие, квадратные в плане, с высокими конич. или шлемовидными куполами: Шик-нияза и Кармакчи-Ата (17 в., Кызылординская обл.), Тулека (18 в., Карагандинская обл.) и др.
После присоединения К. к России началось оживление строит. деятельности. В городах Сев. и Вост. К., возникших на базе воен. укреплений, обычно имелись 4 осн. части: крепость, казачья станица, т. н. татарская слободка и собственно город. Для старых городов Юж. К. было характерно деление на «старый» и «новый» город. Наряду с преобладающими одноэтажными дерев. и саманными домами строятся адм. и торговые здания, ж.-д. вокзалы (в духе рос. архитектуры того времени), также мечети и медресе, мавзолеи (Жуздень и Торт-Кара в Карагандинской обл., Шокая в Юж. К.; все 1-я пол. – сер. 19 в.; Нурбергена Калишева в Сенеке, кон. 19 в., нар. мастер Д. Жандаулетов). В 19 в. создаются произведения изобразит. иск-ва, отражающие жизнь казах. народа, – картины и рисунки В. В. Верещагина и Т. Г. Шевченко (находившегося в 1847–1857 в ссылке в К.), рисунки и акварели Ч. Валиханова. Быту казах. народа посвятил своё творчество Н. Г. Хлудов, работавший в К. с 1877.
В сов. время К. интенсивно застраивался. Уже в 1920-е гг. возникли новые жилые дома и обществ. здания в Кзыл-Орде (ныне Кызылорда), Чимкенте (ныне Шымкент), Балхаше, Караганде, Гурьеве (ныне Атырау), Темиртау, Усть-Каменогорске, Алма-Ате и др. городах. Архитектура К. прошла этапы стилистич. эволюции, общие для всего сов. зодчества, – конструктивизм, неоклассицизм и др. В сов. период в К. работали архитекторы А. В. Арефьев, И. И. Бреннер, С. В. Васильковский, Г. А. Вознюк, М. А. Гура, Н. С. Длугач, Е. К. Дятлов, А. К. Капанов, А. Н. Каплун, Ким До Сен, А. Я. Косов, Н. А. Простаков, Б. Р. Рубаненко, Г. А. Симонов, М. Д. Шугал, также А. В. Щусев. Жилищное строительство учитывало особенности климатич. условий и быта местного населения – напр., в юж. районах при домах устраивались «айваны» (открытые террасы на дерев. колонках) и озеленённые дворики. После 1954 создавались новые посёлки гор. типа, новые города (Рудный, Абай, Шахтинск, Серебрянск и др.).
В сов. время в К. успешно развивались изобразит. иск-ва, гл. обр. живопись и графика. В 1920-х гг. работали Н. Г. Хлудов, Ф. Болкоев, А. Исмаилов, Н. И. Крутильников, Х. Ходжиков и К. Ходжиков; в 1930–40-х гг. среди живописцев выдвигаются А. И. Бортников, А. Галимбаева, С. И. Калмыков (работал в К. с 1935), А. Кастеев, Л. П. Леонтьев, А. А. Риттих; среди графиков – В. И. Антощенко-Оленев, Г. А. Брылов, Л. В. Гербановский, И. И. Савельев и др. В послевоенные годы работали портретисты П. В. Верховцев, Крутильников, М. С. Лизогуб, А. М. Степанов, А. М. Черкасский, пейзажист Н. Тансыкбаев. Среди значит. художников К. 2-й пол. 20 в. – живописцы У. Ажиев, А. Джусупов, М. Кенбаев, В. И. Крылов, С. Мамбеев, Н. Нурмухаммедов, И. С. Петько, К. И. Плюхин, К. Тельжанов, К. Шаяхметов, А. Г. Школьный; акварелисты Р. В. Великанова, А. Ф. Подковыров; графики К. Я. Баранов, Н. С. Гаев, Е. А. Говорова, А. А. Дячкин, Ч. Кенжебаев, Ю. Мингазитинов, С. Романов, Е. М. Сидоркин и др. В послевоенное время появляется скульптура, преим. портретная (А. А. Исаев, И. Я. Иткинд, Я. К. Кучис, А. С. Пономарёв, П. Д. Усачёв); монументальной скульптурой занимается Х. Наурзбаев. С обретением государственности в К. возобновляется гор. строительство (новые районы Алма-Аты и др.). Интенсивно застраивается новая столица К. – Астана (по генеральному плану япон. арх. К. Курокавы); сооружаются новые монументы (Независимости в Алма-Ате, 1996, арх. Ш. Валиханов; «Дружба народов» в Астане, 2003, скульптор С. Нарынов, и др.).
Музыка
Муз. культура К. объединила традиции казахов, русских (в т. ч. семиреченских казаков), украинцев, немцев, узбеков, татар, уйгуров, белорусов, корейцев, поляков, азербайджанцев, турок, башкир, дунган, курдов, таджиков, мордвы, молдаван, туркмен, евреев, греков и др. Проф. устная культура казахов представлена творчеством певцов, сказителей (акыны, жырау, анши, оленши) и инструменталистов (кюйши – создатели и исполнители кюев, традиц. сольных пьес для домбры). Представители устного проф. муз. иск-ва: Абай Кунанбаев, Биржан Кожагулов, Жаяу-Муса Байжанов, Даулеткерей Шигаев, Курмангазы Сагырбаев, Ихлас Дукенов, Мухит Мералиев, Балуан-Шолак Баймурзин, Таттимбет Казангапов, Казангап Тлепбергенов, Сармалай, Д. Нурпеисова. На формирование проф. композиторской музыки значительное влияние оказали композиторы Е. Г. Брусиловский (способствовал становлению казах. оперы, балета и симфонии), В. В. Великанов, С. И. Шабельский, музыковеды-этнографы А. В. Затаевич, Д. Д. Мацуцин, дирижёры Г. А. Столяров, В. И. Пирадов, Л. М. Шаргородский, хоровые дирижёры И. В. Коцык, А. В. Преображенский, Б. В. Лебедев, Е. Е. Виноградова, А. В. Молодов. В 1934 состоялся 1-й республиканский слёт деятелей нар. творчества. Тогда же на основе реконструированных нар. инструментов был организован Гос. оркестр казах. нар. инструментов (с 1944 им. Курмангазы; создатель и первый руководитель – комп. А. Жубанов; см. в ст. Жубановы); в 1935 открыта Казах. гос. филармония им. Джамбула, в её состав вошли казах. хор, оркестр нар. инструментов, танцевальные коллективы, группа нар. певцов. В Алма-Ате основан Уйгурский театр муз. комедии (1933).
В 1934 открыт Казах. муз. театр (с 1937 Казахский театр оперы и балета). В его спектаклях впервые выступили певцы К. Байсеитова, К. Джандарбеков, К. Байсеитов, М. Ержанов, режиссёр Ж. Шанин и др. В 1934 поставлена первая казах. опера «Кыз-Жибек» Е. Г. Брусиловского по мотивам одноим. эпоса, затем его же оперы «Жалбыр» (1935) и «Ер-Таргын» (1936). Появились первые нац. балеты «Калкаман и Мамыр» В. В. Великанова (1938) и «Весна» И. Надирова (1940). 1930–1940-е гг. – время становления казах. массовой песни и романса, камерно-инструментальной, симфонич. и хоровой музыки. Возникли новые исполнительские коллективы при Радиокомитете: симфонич. оркестр, ансамбль рус. нар. инструментов, хор сов. массовой и нар. песни. В 1939 организован Союз композиторов Казах. ССР. Этапными в развитии казах. музыки стали опера «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди (пост. 1944) и 3-я симфония Брусиловского («Золотая степь», 1944). В 1944 открыта конс. в Алма-Ате (в 1963–72 Ин-т искусств им. Курмангазы), в 1945 при Президиуме Казах. филиала АН СССР организован Сектор искусствоведения, положивший начало изучению истории казах. иск-ва, в т. ч. музыки.
В послевоенные годы композиторы К. творчески переосмысливают элементы нар. мелоса (в отличие от его цитирования в предшествующий период). Среди опер – «Амангельды» Е. Г. Брусиловского и М. Тулебаева (пост. 1945; 2-я ред. – 1961), «Биржан и Сара» Тулебаева (пост. 1946; 2-я ред. – 1957), «Тулеген Тохтаров» А. Жубанова и Л. Хамиди (пост. 1947; 2-я ред. – 1963), «Дударай» Брусиловского (1953), первые уйгурские опера «Назугум» (1956) и балет «Чин-Томур» (1969) К. Кужамьярова, первая казах. комич. опера «Айсулу» С. Мухамеджанова (пост. 1964). В 1970–80-х гг. созданы оперы «Жумбак кыз» («Загадочная девушка», 1971) и «Ахан-серэ-Актокты» (1980, пост. 1982) Мухамеджанова, «Голый король» А. В. Бычкова (1972, пост. 1979), «Алпамыс» (1973) и «Песнь о целине» (1980) Е. Рахмадиева, «Садыр-палван» Кужамьярова (1975), оперы Г. Жубановой «Енлик-Кебек» (1975), «Двадцать восемь» (1981) и «Курмангазы» (1987; совм. с А. Жубановым). В жанре рок-оперы-балета выступил А. Серкебаев («Брат мой Маугли», 1982). Среди симфонич. произведений – «Казахская симфония» В. В. Великанова (1947), симфонич. поэмы К. А. Мусина, «Ризвангуль» Кужамьярова (1950, претворён уйгурский фольклор), 4–7-я симфонии Брусиловского (6-я – «Курмангазы», 1965), симфонии «Жигер» («Энергия», 1973) и «Остров женщин» (1983) Жубановой, 2-я (1970) и 3-я (1976) симфонии Бычкова, 4 симфонии Кужамьярова (1971–85). Ряд произведений Брусиловского, Мухамеджанова, М. Койшибаева написан для оркестра нар. инструментов. Жанр инструментального концерта с оркестром развивали Кужамьяров (концерт для скрипки), Рахмадиев (для трубы; оба 1982), Мухамеджанов (концертино для голоса, 1980). Струнные квартеты созданы Брусиловским, ансамбли для скрипки с фп. – Великановым, Жубановой и др. Большое развитие в муз. культуре К. получили жанры кантаты и оратории. Популярностью пользовались хоровые произведения Б. Байкадамова, М. Тулебаева, Г. Жубановой, Е. Рахмадиева, песни Н. Тлендиева и др. Созданы многочисл. хоровые обработки нар. песен.
Рус. тематика получила отражение в сочинениях А. В. Бычкова; связи с дунганской нар. музыкой – в творчестве Б. Баяхунова. В сочинениях К. Кужамьярова и С. Кибировой представлен пласт уйгурской проф. музыки в формах европ. многоголосия и совр. композиторских техник. Значит. произведения созданы нем. композиторами А. Меттусом, О. Гейльфусом. Фольклор греч. диаспоры претворён в фп. пьесах Н. Ф. Тифтикиди. Сближение нац. культур, взаимопроникновение интонационно-стилевых систем проявилось в творчестве Г. Жубановой [балет «Хиросима» («Легенда о белой птице», 1966)], Гейльфуса (романсы и др.), Бычкова («Кюй-фантазия» для трубы с оркестром, 1970), Баяхунова (5-я симфония «Аура Востока», 2000; вокальный цикл «Из лирики китайских поэтесс», 1994).
С обретением К. гос. суверенитета заметно обновилась музыкально-исполнительская практика, ведущее место заняли нац. пласты казах. культуры. Традиц. музыку пропагандируют ансамбли «Ак-Орда», «Мурагер», «Форманта-Кюй», оркестры «Отрар сазы», им. Курмангазы. Совр. музыка К. сохраняет жанрово-стилевую структуру, сложившуюся во 2-й пол. 20 в.: наряду с нац. монодийной традицией развиваются европ. жанры – опера (Б. Джуманиязов), мюзикл (Б. Дальденбаев), балет (С. Еркимбеков, Б. Дальденбаев, Т. Кажгалиев). Инструментальное наследие К. обогатилось концертами и симфониями А. Серкебаева, Т. Кажгалиева, С. Абдинурова, К. Дуйсикеева, С. Еркимбекова; хоровая музыка – произведениями Б. Дальденбаева, К. Шильдибаева. Тематизм казах. песен и кюев становится предметом экспериментирования в электроакустич. и компьютерной музыке К. Шильдибаева, А. Раимкулова.
Среди деятелей муз. иск-ва К.: певцы Р. и М. Абдуллины, Т. Адетбекова, Л. Асланова, Б. Ашимова, Р. Багланова, А. Байкадамова, К. Байсеитова, К. Бакатаев, К. Бейсалиев, Ш. Бейсекова, Р. Джаманова, А. Днишев, Б. Досымжанов, Ж. Елебеков, Р. Есимжанова, Р. Жубатурова, Е. Исаков, Х. Калиламбекова, Н. Каражигитов, К. Кенжетаев, Г. Курмангалиев, С. Курмангалиева, М. Мусабаев, К. Мырзабеков, Ж. Омарова, Н. Орленин, Н. Радченко, Е. Серкебаев, Б. Тулегенова, Ш. Умбеталиев, А. Умбетбаев; пианисты Ж. Аубакиева, Г. Кадырбекова; домбристы К. Ахмедияров, А. Ескалиев, К. Жантлеуов, Б. Карабалина, Р. Омаров, М. Хамзин; дирижёры Б. Врана, Г. Дугашев, Б. Жаманбаев, И. А. Зак, Ш. Кажгалиев, Ф. Кузьмич, Ф. Мансуров, Т. Османов, Р. Садыкова, Р. Салаватов, Э. Юнгвальд-Хилькевич; хормейстеры Г. Виноградова, Р. Галимзянова, Б. Жаманбаев. Развитию музыковедения в К. способствовали труды П. В. Аравина, М. Ахметовой, Г. Бисеновой, Б. Гизатова, Л. И. Гончаровой, В. П. Дерновой, С. А. Елемановой, Б. Г. Ерзаковича, комп. А. Жубанова, К. Жузбасова, Б. Каракулова, Н. Кетегеновой, К. Ф. Кириной, З. Коспакова, С. Кузембаевой, А. Мухамбетовой, К. Темирбековой. В Караганде организованы Театр муз. комедии (1973), симфонич. оркестр (1984); в Астане – Нац. театр оперы и балета им. К. Байсеитовой (2000).
Основу нац. танцев составляет импровизация, характерными особенностями являются экспрессивность исполнения, резкость движений, подвижность плеч, напряжённость и собранность корпуса и одновременно гибкость, позволяющая танцовщикам включать сложные акробатич. приёмы. Каждый род, передававший иск-во танца из поколения в поколение, имел своих мастеров-профессионалов. В 1933 в Алма-Ате была организована казах. муз. студия, в постановках которой участвовала группа учеников балетного педагога М. Арцибашевой. Этот коллектив составил ядро будущей балетной труппы Казахского театра оперы и балета им. Абая. Большую роль в формировании труппы сыграл её руководитель А. А. Александров (Мартиросьянц). В 1934 при муз. школе в Алма-Ате он основал балетное отделение, в 1937 преобразованное в Хореографич. уч-ще. В 1998 в Алма-Ате открылся театр-студия совр. танца «Самрук», в 2000 – Нац. театр оперы и балета им. К. Байсеитовой. Значит. вклад в развитие хореографич. иск-ва внесли Д. Абиров, Б. Аюханов, М. Ф. Моисеев, З. Райбаев, Ш. Жиенкулова, Р. Байсеитова и др. В К. работают ансамбли танца «Салтанат» (1955, до 1989 Ансамбль танца и песни К.), «Гульдер» (1969). С 2006 в Астане проводится Междунар. конкурс артистов балета.
С сер. 19 в. в Акмолинске (ныне Астана) проходили любительские театральные представления. В 1899 на средства гор. управы построено театральное здание; сезон открылся водевилем «Вспышка у домашнего очага» П. С. Фёдорова. В 1913 была образована тат. труппа Г. Аубакирова. Первый казах. проф. театр открылся в Кзыл-Орде (ныне Кызылорда) 13.1.1926 спектаклем «Енлик-Кебек» М. Ауэзова. С 1928 театр работает в Алма-Ате, с 1961 Казах. театр драмы им. М. Ауэзова. В 1932 в Алма-Ате была создана школа, готовившая драматич. актёров, певцов и музыкантов. Началось развитие сети районных и колхозно-совхозных театров, возникавших на основе самодеятельных кружков. Во многих городах открывались областные казах. и рус. драматич. театры. С 1937 в театры пришли актёры и режиссёры, получившие спец. образование в Москве и Ленинграде. В 1944 в Алма-Ате под рук. Н. И. Сац был основан ТЮЗ (рус. труппа – с 1945, казахская – с 1946), в 1985 на базе театра созданы Казах. театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова и Рус. театр для детей и юношества им. Н. Сац. В К. также работают театры: Корейский муз. комедии (1932, Владивосток, с 1968 в Алма-Ате), Рус. драматический им. М. Ю. Лермонтова (1933, Семипалатинск, с 1934 в Алма-Ате), Уйгурский муз. комедии им. К. Кужамьярова (1934), Казахский кукольный (1935), Немецкий драматический (1979, Темиртау, с 1989 в Алма-Ате), кукол «Сезам» (1997), все – в Алма-Ате; Рус. драматический им. М. Горького (1940), Казах. музыкально-драматический им. К. Куанышпаева (1991), оба – в Астане; Мангистауский областной кукольный (1981), Областной музыкально-драматический (2003), оба – в Актау; Областной драматический им. Т. Ахтанова (1964), Областной кукольный «Алакай» (1985), оба – в Актюбинске (ныне Актобе); Областной рус. драматический им. К. С. Станиславского (1930), Казах. драматический им. С. Сейфуллина (1932), Муз. комедии (1973), все – в Караганде; Кустанайский (ныне Костанайский) областной рус. драмы и кукол (1922), Восточно-Казахстанский областной драматический им. Джамбула (1936, Усть-Каменогорск), Северо-Казахстанский областной рус. драмы им. Н. Погодина (1887, Петропавловск), Казах. музыкально-драматический им. С. Кожамкулова (1972; Жезказган), Казах. музыкально-драматический им. Абая (1934, Семипалатинск); Жамбылские областные драматические (Казахский, 1936, Русский, 1967), Темиртауский для детей и юношества (1989), Западно-Казахстанский областной драматический им. А. Н. Островского (1923, Уральск), Южно-Казахстанские областные в Шымкенте (Рус. драматический, 1929, Казахский драматический им. Ж. Шанина, 1934, Кукол и юного зрителя, 1983); Жетисайский драматический им. К. Жандарбекова (1969) и др.
В 1925 в К. был снят первый документальный ф. «Пятая годовщина Казахской АССР» (оператор Я. М. Толчан). В 1928 образован трест «Востоккино», его алма-атинское отделение выпускало киножурналы «Последние известия». В 1934 образована Алма-Атинская студия кинохроники, которая начала выпуск киножурнала «Советский Казахстан», а затем документальных фильмов. В сент. 1941 в Алма-Ате организована киностудия худож. фильмов, в ноябре она слилась с эвакуированными в К. киностудиями «Мосфильм» и «Ленфильм» в Центр. объединённую киностудию (ЦОКС; существовала до 1944), выпустившую 80% сов. фильмов времён Вел. Отеч. войны. В 1944 алма-атинские студии худож. фильмов и кинохроники объединились в Киностудию худож. и хроникальных фильмов, до нач. 1950-х гг. выпускавшую гл. обр. документальные фильмы и киножурналы. В 1953 вышел ф. «Джамбул» (реж. Е. Л. Дзиган), в котором гл. роль исполнил Ш. К. Айманов, вскоре ставший ведущим кинорежиссёром К. С его ф. «Поэма о любви» (1954) в Алма-Ате начался регулярный выпуск игровых картин, большинство из них были посвящены современности: «Наш милый доктор» (1958, реж. Айманов), «Мы из Семиречья» (1959, реж. С. Ходжиков) и др. В 1960 алма-атинская студия переименована в киностудию «Казахфильм». В последующие годы были созданы фильмы: «Земля отцов» (1967, реж. Айманов), «Транссибирский экспресс» (1978, реж. Э. Уразбаев), «Вкус хлеба» (1979, реж. А. Н. Сахаров; совм. с киностудией «Мосфильм», Гос. пр. СССР, 1980), «Игла» (1988, реж. Р. Нугманов), «Кайрат» (1991, реж. Д. Омирбаев), «Абай» (1995, реж. А. Амиркулов), «Три брата» (2000, реж. С. Апрымов), «Остров возрождения» (2004, реж. Р. Абдрашев), «Записки путевого обходчика» (2006, реж. Ж. Жетируов) и др. Среди режиссёров документальных и научно-популярных фильмов – А. Нугманов, О. Абишев, М. Беркович, М. Сагимбаев, И. Тынышпаев. С 1967 на киностудии выпускаются анимационные фильмы. В этом жанре работали режиссёры Ж. Даненов, Б. Нугербеков, Е. и А. Бейсембиновы и др. В 1984 киностудии «Казахфильм» присвоено имя Ш. К. Айманова.
В К. издавна были популярны нар. комики-импровизаторы (айтысы), силачи-балуаны, акробаты и др. Широкое распространение имела конная игра, в которой всадники состязались в джигитовке (кумисалу). В нач. 20 в. популярностью пользовались выступления силача Х. Мунайтбасова и акробата Ш. Кошкарбаева. В Верном (с 1921 Алма-Ата) в 1919 выступал цирковой коллектив под рук. А. И. Сосина, в 1923 в Семипалатинске работала цирковая антреприза В. Феррони (позднее Т-во цирковых артистов и борцов). В 1965 в Алма-Ате создана Музыкально-эстрадная студия, преобразованная затем в эстрадно-цирковую. Её выпускники вошли в организованный в 1970 Казах. цирковой коллектив. В 1972 в Алма-Ате открылся новый стационарный цирк, в 1983 – стационарный цирк в Караганде, в 2005 – в Астане. Успехом пользуются выступления казах. джигитов под рук. Ш. Алиева, К. Кунгужинова, К. Чалабаева, гимнастов Досбатыровых, клоунов и дрессировщиков Е. и М. Джумагалиевых.
Иллюстрации:
Флаг Казахстана. Архив БРЭ.
Герб Казахстана. Архив БРЭ.
Астана. Вид части города на правом берегу р. Ишим. Архив БРЭ.