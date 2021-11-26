АЗЕРБАЙДЖАН (азерб. Azərbaycan, официально Азербайджанская Республика, азерб. Azərbaycan Respublikasi)

Государство на востоке Южного Кавказа, юго-западном побережье Каспийского моря , которое граничит с Россией на севере, Грузией на северо-западе, Арменией на западе и Ираном на юге.

В состав А. входит Нахичеванская Автономная Республика, не имеющая с ней непосредственной границы, а также Нагорно-Карабахская Автономная Республика (непризнанная Республика Нагорный Карабах). Применительно к территории Азербайджанской Республики название А. стало использоваться лишь с начала ХХ в. Согласно преобладающему мнению, это название происходит от древнеперс. «Мад-и-Атурпаткан», т. е. «Мидия Атурпата» (у греков — «Атропатена» или «Мидия Атропатена»), и в этой форме первоначально распространялось на часть территории Иранского /Южного/ А. (перс. آذربایجان ایران, Āzarbāyjān-e Irān Иранский Азербайджáн, азерб. Güney Azərbaycan Южный Азер-байджáн) и Иранского Курдистана. Атурпат (греч. Атропат) — последний ахеменидский сатрап Мидии, который после смерти Александра Македонского провозгласил себя царем ее северной части и стал основателем Атропатены, а akān — топонимо-образующий суффикс. В среднеперсидском языке «Ātarpātаkān» или «Ātarpāt-kān» приняло форму «Ādurbādаgān» или «Ādurbādgān», которая в арабском языке трансформировалась в آذربایجان А. Средневековая арабо-мусульманская география обозначала под названием А. главным образом территорию Иранского А., но не Арран, Ширван, Хирсан, Лайзан, Маскат и другие владения, образовавшиеся на обломках Кавказской Албании.

Эпоха Древности

Освоение древнейшим человеком территории современого А. относится к эпохе верхнего палеолита . В этот период люди занимались охотой и собирательством. К неолиту исследователи относят начало процессов образования племен в регионе. Энеолит на территории А. ознаменовался появлением металлических орудий труда. Ок. середины IV тыс. до н. э. на территорию А. проникли урукские племена, о чем свидетельствуют исследования поселения Лейлатепе. В конце IV — конце III тыс. до н. э. А. входил в обширный ареал распространения куро-аракской культурно-исторической общности эпохи ранней бронзы. Важнейшими памятниками этого периода являются поселения Кюльтепе, Бабадервиш, Серкертепе и др., документирующие развитие земледелия и скотоводства, домостроительства, гончарства, бронзолитейного производства, ткачества, камне- и костеобработки, охоты. Обнаруженные поселения и могильники среднего и позднего бронзового века фиксируют дальнейшее развитие материальной и духовной культуры населения, возникновение плужного земледелия, специализированных бронзолитейного и гончарного производств. Анализ погребальных сооружений и обрядов свидетельствует о происходившем процессе имущественного и социального расслоения среди местных племен на заключительных этапах бронзового века в конце II тыс. до н. э. Наступление железного века в начале I тыс. до н. э. ускорило процесс распада первобытной общины на территории А. Мечи с железными клинками и бронзовыми рукоятками, обнаруженные, в частности, в Узунтепе, дают наглядное представление о металлообработке, достигшей уровня ремесленного производства. Множество предметов материальной культуры, общих для А. и соседних территорий, свидетельствует о тесных контактах местных племен между собой и усилении процессов межродового и межплеменного взаимодействия. Получение значительного прибавочного продукта, появление частной собственности, развитие товарообмена привели к археологически фиксируемому социальному расслоению местных племен и возникновению государства. С III до начала I тыс. до н. э. в южной части А. обитали известные по письменным источникам луллубеи, кутии (утии), хурритские племена, затем, с начала I тыс., — маннеи, мидяне, а в северной части — каспии, утии, леки и другие албанские племена. Считается, что зародышем первых государственных образований на территории А. являются племенные союзы маннеев. В IX в. до н. э. в Мане возникло государство со столицей в городе Изирту. В нем значительного уровня развития достигли хозяйство и культура. Мана длительное время успешно противостояла наступлению самых крупных держав региона — Ассирии и Урарту. К 50-м VII в. до н. э. государство постепенно ослабевает. Это совпало по времени с возникновением на обширной территории Иранского (Юж.) А. более сильного государства — Мидии. В непрерывной борьбе с Ассирией Мидия распространила свою власть на огромные территории, в том числе на южную часть территории современного А. В 614 до н. э. в союзе с Ново-Вавилонским царством мидийцы вторглись в Ассирию и захватили ее, а затем и Урарту. Мидия превратилась в самую мощную региональную державу Древнего Востока, но в 533 до н. э. в Мидии произошло восстание персов, во главе которого встал Кир из рода Ахеменидов. Царь Мидии Астиаг потерпел поражение, и в 550 до н. э. Мидия пала. Затем Кир завоевал Вавилонию и основал Ахеменидское государство. Мидия вошла в состав этого государства и оставалась в зависимости от персов до разгрома государства Ахеменидов войсками Александра Македонского в конце IV в. до н. э. В результате походов Александра Македонского на территории А. появляется новое государственное образование с греческим названием Атропатена, или Мидия-Атропатена, которая в первой половине I в. до н. э. была завоевана армянским царем Тиграном II. В дальнейшем Атропатена вошла в состав Парфянского царства. В начале I в. н. э. парфянский царь Артабан II сделал своего сына царем Атропатены, в дальнейшем все цари страны происходили из рода Аршакидов. После падения династии Аршакидов Атропатена вошла в состав государства Сасанидов. На большей части территории современного А. проживали различные восточнокавказские племена, среди которых не позднее начала IV в. до н. э. выдвинулись албаны, вставшие во главе крупного межплеменного союза. Очевидно, ко II в. до н. э. относится образование государства Кавказской Албании со столицей в Кабале. Ядром Кавказской Албании считается Сев. А. и Юж. Дагестан вплоть до Дербента. Вопрос о границах Кавказской Албании с Арменией, Иберией (Картли), Азиатской Сарматией остается дискуссионным. Еще более дискуссионным представлялся вопрос об этнической принадлежности кавказских албан, которые, по мнению большинства ученых, были по преимуществу кавказского происхождения. Окончательно этот вопрос решен после открытия З. Н. Алексидзе в монастыре Св. Екатерины на горе Синай (Египет) албанских текстов, датированных одними исследователями рубежом IV–V вв., а другими — VI–IX вв. Дешифровка этих текстов на основе современного удинского языка и их критическое издание в трех томах с переводом и комментариями в 2009 поставили точку в дискуссиях относительно этнической принадлежности кавказских албан: язык кавказско-албанских текстов ближе всего к удинскому, точнее к древнеудинскому языку. К середине III в. н. э. Кавказская Албания, а вместе с ней и все владения на территории А., оказались под влиянием Сасанидов, новой династии правителей Ирана.

Территория Азербайджана в средневековье

С IV в. влияние внешних сил на А. значительно усилилось. С севера через Дербентский проход на А. и Иран стали проникать многочисленные кочевые племена, маскуты осели в северной части А. Во второй половине V–VI вв. присутствие Сасанидов в регионе значительно усилилось, что вызвало волну антисасанидских восстаний. Именно в этот период в А., как и в Иране, получило распространение движение маздакитов (см. Маздакитское движение). Около 460 Сасаниды ввели прямое правление в Кавказской Албании, но впоследствии (около 484) албанам удалось восстановить свою царскую власть, просуществовавшую до начала VI в. Внутриполитическую ситуацию на территории А. осложняла согласованная с Ираном миграция гуннов на территории Вост. Кавказа. В 20-е VII в. византийский император. Ираклий возглавил поход на Атропатену и захватил ее столицу Ганзак. Тогда же к власти в Кавказской Албании пришла новая династия Михранидов. Образование Арабского халифата коренным образом изменило религиозно-политический рельеф всего региона. В период правления халифа Умара (634–644) арабо-мусульманские войска, завоевав Сасанидский Иран, вторглись в А. Между 639 и 643 Атропатена была завоевана Арабским халифатом и образовала отдельную провинцию в его составе. В 654 халиф Усман снарядил в регион новую экспедицию во главе с Салманом ибн Рабиа, который взял Байлакан и осадил Партав. Кавказская Албания выступила против врагов в союзе с Армений, Грузией и Сюником. В начале VIII в. арабы усилили давление на А., что вызвало восстания в Албании и Армении, которые были жестоко подавлены Мухаммадом ибн Халидом. Окончательно Ширван, Арран и другие области А. были завоеваны арабами лишь в 30-х VIII в. после похода Марвана ибн Мухаммада на Кавказ и создания арабского наместничества с центром в Джанзе (совр. Гянджа). Арабы провели на завоеванных землях административную реформу, в результате которой некогда единые области Кавказской Албании были разделены на несколько частей. Барда вместе с Двином, Марагой и другими областями Иранского А. оказалась в составе первого эмирата, а с 789 даже стала его центром; территории севера А. были разделены на 3 области со своими правителями — Муган, Ширван и Арран. Во главе эмирата стоял амир, назначенный из центра, который осуществлял политику и военное управление. Сбор налогов был вменен в обязанности амиля, а в верхушке иерархии правосудия стоял верховный судья, кади ал-кудат, которому подчинялись местные судьи (кади). С ослаблением центральной власти именно амиры постепенно добивались относительной самостоятельности от центра и создавали династии с наследственной передачей власти. VIII–IX вв. ознаменованы началом продолжительного процесса широкой исламизации региона, который прежде всего затронул крупные города и населенные пункты вдоль основных дорог. В городе строились пятничные и квартальные мечети, караван-сараи, создавались пограничные крепости-рибаты для арабских гарнизонов, которые со временем стали центрами суфийской пропаганды. На этом этапе отношение к христианам было терпимым, тогда как зороастрийцы подвергались гонениям и преследованию. В исламе зороастризм считался хуже язычества. Поэтому распространение новой идеологии сопровождалось активным сопротивлением со стороны населения, прежде всего зороастрийцев. Важной вехой в истории А. является приход к власти в Халифате Сельджуков в 1045. В XI–XII вв. при Сельджукидах А. становится составной частью мусульманского мира. В регионе создается ряд крупных сочинений философского, поэтического, богословского характера. Торжество шафизма на Кавказе, а также мутазилитского учения в Арране, обусловленное в первую очередь объективной расстановкой общественно-политических сил в Аббасидском халифате на решающем этапе исламизации его окраин, предопредели­ло конфессиональную принадлежность городского населения А. в Средние века. После распада Халифата в А. начался процесс «внутренней» исламизации. Стремительное продвижение мусульманской религии за пределы местных «исламских центров» происходило уже на собственной основе. Этот процесс сопровождался значительными изменениями в этническом составе населения наиболее крупных населенных пунктов. В сфере конфессиональной продолжается процесс суннитского прорыва, в котором преобладали суфизм, ашаризм и шафиитское право. Первый этап проникновения разноплеменных тюрков-кочевников на территорию А., прежде всего гунно-савиров, относится к II–V вв. Миграция гуннов на юг, а также в глубь гор Сев. Кавказа значительно усилилась после тюркского нашествия в VI в. Начало процессов тюркизации кавказско-албанского населения А. заложили огузы, или туркоманы, говорившие на языке огузской группы, переселившиеся из Средней Азии через Иран, который они завоевали под предводительством династии Сельджукидов в 1038. После 1075 вся территория А., как и земли в Юж. Дагестане, становится частью Сельджукского государства. При Сау-Тегине и других тюркских держателях ленных владений в регион проникают многочисленные газии, мусульманские «борцы за веру» тюркского происхождения, в основном огузы. Создание на территории А. государства Ильдегизидов (1136–1225) после сельджукского владычества сделало процесс тюркизации коренного кавказского населения необратимым. В 1221 на территории А. с разведывательной экспедицей появились монголы. На своем пути они почти до основания разрушили и разграбили Нахичевань и Байлакан, столицу Ширвана, позже — Шемаху. В том же году монголы, обойдя Баб ал-абваб, ушли далее на север в сторону аланов и кипчаков. Вслед за этим кипчаки вторглись на юг и захватили Дербент, затем Кабалу и Гянджу. В 1225 с юга на территорию А. проникли войска хорезмшахов, которые заняли также часть Армении и Грузии. Окончательное завоевание А. монголами относится к 1231–1239, когда его территория вместе с Арменией и Грузией была включена в состав улуса Золотой Орды, где правила династия Джучидов . В середине XIII в. А. оказался в центре владений монгольского государства Хулагуидов, столица которого находилась сначала в Мараге, а затем в Тебризе. Под ударами Хулагу-хана в 1258 пал Багдад и прекратил существование Арабский халифат. Хулагуиды враждовали с Золотой Ордой, поэтому территория А. оказалась ареной продолжительных междоусобных войн потомков Чингисхана. Во второй половине XIII — начале XIV в. золотоордынские войска вторгались на территорию А. по меньшей мере 6 раз. Хозяйственной разрухе, обусловленной непрерывными войнами, положили конец реформы Хулагуида Газан-хана. Государство Хулагуидов распалось в середине XIV в. Муган и Арран оказались в руках Чобанидов, а Ширван — у Джелаиридов, которые подчинили себе ширваншахов. После разгрома тимуридских войск в 1408 между Джелаиридами и их союзниками, объединением племен кара-коюнлу, разгорелась острая борьба за власть, в результате которой на месте бывшего государства Ильдегизидов в 1410 образуется новое туркоманское государство Кара-Коюнлу со столицей в Тебризе. Угроза с юга объединила ширваншаха Ибрахима, правителя Шакки Сиди Ахмада и кахетинского царя Константина, однако после их сражения с Кара Йусуфом на реке Кура северные районы современного А. подпали под номинальную зависимость государства Кара-Коюнлу. При ширваншахе Халулулле I, сыне Ибрахима, независимость Ширвана была восстановлена. При Сефевидах на территории А. произошел конфессиональный переворот — регион из преимущественно суннитского за несколько столетий сефевидского владычества превратился в преимущественно шиитский. Сефевиды были тюркоязычны, хотя и происходили, как полагают некоторые исследователи, из курдской среды. Шайх и муршид Сафи ад-дин (ум. в 1334 ) основал в Ардебиле суфийское братство ас-сафавийа. Под влиянием зайдитов и имамитов, имевших сильные позиции в Юж. и Юго-Зап. Прикаспии, а также из-за претензии руководителей братства на родство с Алидами суннитское по своему происхождению ас-сафавийа в течение XV в. приняло учение шиитов-имамитов («двунадесятников»). В отличие от ширваншахов и правителей Кара-Коюнлу Сефевиды вторглись в сферу религиозных представлений, превратив регион в плацдарм для своего возвышения. Так, шайх Джунайд во главе отрядов «борцов за веру» в кровавых сражениях с местным населением утверждал правоту учения ас-сафавийа, пока не погиб в 1460 в Дагестане. Методы пропаганды Сефевидов были схожи с военно-религиозными методами газиев XI–XII вв. Религиозные войны Джунайда и его сына Хайдара были направлены на распространение шиизма и на расширение своего влияния. Под натиском Сефевидов династия Кара-Коюнлу в А. была пресечена, и на обширной территории А. и Ирана было создано теократическое государство — имамат, «царство божественной справедливости». При шахе Исмаиле (ум. в 1524), сыне Хайдара и родоначальнике новой династии правителей Ирана, шиизм имамитского толка был объявлен государственной религией на территориях, подвластных Сефевидам. Опорой новой династии стала тюркская знать. В Ширване и других тюркизированных областях А. произошел шиитский переворот, однако среди исконного кавказского населения суннизм сохранил свои позиции. В эпоху расцвета сефевидского Ирана влияние шиитского ислама на А. вновь усиливается: шах ‘Аббас I (1587–1629) изгнал османов из Азербайджана и Дагестана. Очередную попытку утвердить влияние Ирана в регионе предпринял туркмен Надир-шах Афшар (1736–1747), низложивший Сефевидов и отказавшийся от шиизма «двунадесятников» в пользу гораздо более смягченной формы шиизма, однако в Дагестане его отряды были разбиты и он сам едва не погиб. При туркменской династии Каджаров иранское влияние на регион в XVIII в. было частично восстановлено.

Между Ираном, Россией и Османской империей

До начала XVIII в. азербайджанские земли оставались под властью Ирана. Но затем резко обострилась ирано-турецкая борьба за Закавказье, в которую оказался вовлечен и А., лежащий на пересечении торговых путей. Ослабление центральной власти привело к экономическому упадку страны, и среди части населения усилилось тяготение к России, что совпало с российскими геополитическими интересами — правительство России стремилось закрепиться на берегах Каспия. В 1723 в ходе Персидского похода русские войска оккупировали Баку и прикаспийские земли к югу от него. Но экспансия России была остановлена вторжением в Закавказье турецких войск. Россия, только что вышедшая из войны со Швецией, была не готова к новой военной кампании и пошла на подписа­ние Константинопольского договора с Портой (1724), по которому за Россией закреплялись прикаспийские области А. с Баку, Сальянами и Ленкоранью, а остальная часть отошла к Турции или осталась под властью Ирана. Борьбу за возвращение азербайджанских земель Ирану возглавил Надир-Кули хан Афшар, который в 1734 отвоевал у турок Гянджу, а в 1735 подписал с Россией Гянджинский договор, по которому русские войска ушли из Баку и Дербента, и прикаспийская область опять оказалась под властью Ирана. Став в 1736 шахом, Надир не только вернул все прежние земли империи, но и провел ряд успешных походов, позволивших присоединить к Ирану, в числе других земель, весь А. Но после его убийства в 1747 к северу от р. Аракс образовались 15 самостоятельных ханств, возникли и более мелкие феодальные владения — султанства и меликства. Успеху ханств способствовала разгоревшаяся борьба за шахский престол между наследниками Надира, продолжавшаяся до 1758. В это время на землях А. господствующим продолжало оставаться натуральное хозяйство. При этом в разных ханствах были распространены различные ремесла. Но города А. во второй половине XVIII — начале XIX в. представляли, главным образом, административные центры ханств. Земля формально считалась собственностью ханов, но фактически большая ее часть находилась на правах условной (тиуль) или наследственной (мульк) собственности в руках светских феодалов — беков и агаларов. Частью земель владели религиозные учреждения (вакф). К крупным землевладельцам принадлежала и знать кочевых азербайджанских племен. Основную массу крестьян составляли прикрепленные к земле райяты, платившие налоги и отбывавшие повинности в пользу владельца и хана. Другую, менее многочисленную группу крестьян составляли ранджбары — лично-зависимые крестьяне, не имеющие своего хозяйства. Засилье феодалов сохранялось и в городах. Они не только сосредоточивали в своих руках значительное количество торговых заведений и ремесленных мастерских, но и оказывали влияние на ход внешней торговли. Существование таможенных перегородок между ханствами, высокие пошлины, наличие различных денежных систем и мер веса, — все это препятствовало развитию и росту торговли внутри страны. Формирование новой азербайджанской литературы было связано с творчеством Вагифа (1717–1797) — поэта-лирика, философа и визиря Карабахского ханства. До нас дошли отрывки из поэмы «Шахнаме», которую Ага Масих Ширвани (1736–1789) посвятил правителю Кубинского ханства Фатали-хану, пытавшемуся объединить разрозненные вассальные азербайджанского ханства в единое независимое государство. Вторая половина XVIII в. отмечена очередной вспышкой турецко-иранского соперничества, политической раздробленностью и междоусобицами, облегчавшими проникновение в А. России. Более того, ряд государственных деятелей стремились к установлению союза с Россией, так как многочисленные азербайджанские ханства во времена тюркской династии Зендов (1758–1796) фактически были независимыми, но новая азербайджанская династия Каджаров (1796–1925) к началу XIX в. вновь объединила Иран. Но если ханства Юж. А. были аннексированы каджарским Ираном, то ханства Сев. А. смогли отстоять свою самостоятельность. К моменту присоединения к России, из ханств Сев. А. оставались Карабахское, Кубинское, Гянджинское, Талышское (Ленкоранское), Нахичеванское и Иреванское. Так началась эпоха многолетних войн между Каджарами и стремившейся захватить Юж. Кавказ Россией. А. превратился в плацдарм кровавых войн двух государств. В 1803–1805 к России мирным путем были присоединены Карабахское и Шекинское ханства, Гяджинское ханство — после осады и взятия русскими войсками Гянджи. Первая русско-иранская война (1804–1813) закончилась Гюлистанским договором (1813) , по которому к России отошли Карабахское, Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Кубинское, Дербентское, Бакинское и Талышское ханства. Под властью иранского шаха оставались только южные ханства А. Вторая война (1826–1828) завершилась Туркманчайским договором 1828, по которому Россия получила Нахичеванское ханство, Ордубадский округ и другие территории. В итоге А. был разделен между Персией и Россией по р. Аракс, и в последующей истории А. появились новые понятия: «Сев. (или Российский) А.» и «Юж. (или Иранский) А.».

В составе Российской империи

Присоединение Сев. А. к России стало важным переломным моментом в истории азербайджанского народа. Несмотря на эксцессы колониальной политики, русский царизм принес азербайджанцам избавление от разорительных нашествий и феодальных усобиц. Создавались и более благоприятные условия для взаимодействия русской и азербайджанской культур. Во второй половине XIX в. началось быстрое экономическое развитие А. В 1848 была пробурена первая нефтяная скважина на месторождении Биби-Эйбат, в 1859 в Сураханах был построен первый нефтеперегонный, а в 1863 — керосиновый завод. Добыча нефти в районе Баку достигла 11 млн т в 1901 и составила около 50% мировой нефтедобычи. В 1897 началось строительство нефтепровода Баку — Батуми. Развивались и другие отрасли азербайджанской промышленности: рыболовство, медеплавильная промышленность в Кедабеке, шелкомотальная в Шеки и др. В 1868 было налажено телеграфное сообщение между Баку и Тифлисом, а в 1883 — ж.-д. Важную роль сыграло включение в 1900 Закавказской ж.-д. магистрали в общероссийскую сеть ж. д. и расширение торгового мореплавания на Каспии. С конца XIX в. Баку стал крупным ж.-д. узлом и портом в бассейне Каспийского моря. Влиятельными представителями многонациональной буржуазии были Г. З. Тагиев, А. И. Манташев, С. Г. Лианозов, П. О. Гукасов, Ротшильды, Нобели, Вишау и др. В 1870 в А., пусть и с ограничениями, была проведена крестьянская реформа. Баку превратился не только в промышленный, но и в культурный центр А.: в 1870-е здесь открылся национальный театр, реальное и нефтяное училища. Окончательное включение страны в состав России в начале XIX в. дало толчок развитию письменной азербайджанской литературы. Ее основоположник Мирза Фатали Ахундов (1812–1878) стал родоначальником азербайджанской драмы, которая получила дальнейшее развитие в произведениях Наджаф-бека Везирова (1854–1926) и Абдуррагима Ахвердова (1870–1933). С именем просветителя, писателя и историка Аббаскули Ага Бакиханова (1794–1847) связано развитие художественной прозы. Его лирико-романтическая повесть «Книга об Аскере» (1830), построенная на чередовании прозы и поэзии, восходит к традиции народно-поэтических сказаний. Художественное творчество Бакиханова, писавшего под псевдонимом «Гудси», включает сатиру, любовную лирику, басни, сочинения религиозно-философского и просветительского характера. Историко-географический труд Бакиханова «Гюлистани-Ирем» («Райский цветник», 1843–44) излагал историю А. с древнейших времен до присоединения к России. Новым словом в азербайджанской литературе стала социальная сатира Касум-бека Закира (1784–1857), бичующая пороки своего времени. В 1875 Гасанбек Зардаби (1837–1907) начал выпускать первую азербайджанскую газету «Экинчи» («Пахарь»). После закрытия в 1877 газеты российскими властями, выходят журналы «Зия» («Заря», 1879–1881), «Зия и Кавкасия» («Заря Кавказа», 1881–1884) и лит. журнал «Кешкюль» (1884–1891).

От Российской империи — к Советскому Азербайджану

До 1917 А. входил в состав Российской империи, был основным регионом добычи нефти в империи. Однако в условиях полуфеодальных отношений и неблагоприятной мировой конъюнктуры отрасль переживала кризис — в 1905–1913 добыча нефти резко упала. В Баку трудилось ок. 60 тыс. рабочих. Но в целом страна оставалась аграрной. В А. стала складываться азербайджанская нация. Рабочие А. проводили стачки в 1903–1904, приняли участие в революции 1905–1907, бастовали в 1913–1914. В А. происходили межнациональные столкновения, крестьянские волнения, возникали оппозиционные организации, включая Мусават (1911). После падения Российской империи в А. были созданы Исполнительный комитет общественных организаций и Советы рабочих депутатов. Развернулась борьба сторонников большевизма и националистической партии Мусават, выступавшей за широкую автономию А. в составе России. 31.10.1917 Бакинской совет провозгласил советскую власть, однако в реальности сторонники советской власти контролировали несколько уездов вокруг Баку, а в самом городе продолжало сохраняться влияние мусаватистов и дашнаков. Борьба за власть в А. усугублялась межнациональными конфликтами. 11.12.1917 социал-демократами, эсерами и националистической партией был создан Закавказский комиссариат. 23.02.1918 он созвал Закавказский сейм из депутатов Учредительного собрания, избранных от Закавказья. Сейм 22.04 провозгласил независимую Закавказскую демократическую федеративную республику и создал правительство во главе с А. Чхенкели. В условиях германо-турецкого наступления Закавказская республика распалась на Армению, А. и Грузию, а сейм 26.05.1918 самораспустился. 28.05 находившиеся в Тифлисе азербайджанские депутаты во главе с лидером «Мусават» М. Расулзаде (Временный национальный совет), преимущественно мусаватисты, провозгласили независимую Азербайджанскую демократическую республику (АДР) и 04.06 заключили договор о дружбе с Османской империей. Первым главой правительства стал Ф. Хойский. Наступление турок позволило правительству АДР 16.06 прибыть в Гянджу. Лидеры АДР выдвинули принципы тюркизации, исламизации и европеизации. 30.03.1918 в Баку произошли столкновения между сторонниками «Мусават» с одной стороны и большевиками и сторонниками Даш-накцутюн — с другой, сопровождавшиеся межнациональными столкновениями. Мусаватисты потерпели поражение. 25.04.1918 в Баку был создан совнарком, возникла Бакинская коммуна. 27.06–01.07 под Геокчаем турки одержали победу над красной армией. 31.07 коммуна пала. Власть перешла к Диктатуре Центрокаспия, которая пыталась сделать ставку на англичан, но они не стали защищать Баку. 14.09 в Баку вошли турки, и 17.09 прибыло правительство АДР. Несмотря на политические потрясения, в Баку продолжалось развитие культурной жизни, был создан университет. После подписания Мудросского перемирия турки оставили Баку, и город был оккупирован британцами (17.11.1918). Временный национальный совет был реорганизован в парламент АДР путем кооптации представителей национальных групп и партий (кроме коммунистов). Парламент начал работать 07.12.1918, его главой был избран А. Топчибашев, который вскоре выехал из страны для участия в Парижской мирной конференции 1919 . В июне 1919 в А. было введено чрезвычайное положение. В августе 1919 Великобритания вывела свои войска из А. Верховный совет Антанты 11.01.1920 признал АДР де-факто, рассчитывая, что окончательно вопрос о судьбе Закавказья будет решен в связи с «русским вопросом». В марте 1920 началось восстание армян в Нагорном Карабахе. Войска А. были переброшены на подавление восстания. 27.04.1920 в Баку вошла РККА, парламент принял решение не оказывать сопротивления. Был создан Временный революционный комитет во главе с Н. Наримановым, и на следующий день была провозглашена Азербайджанская ССР. 26.05.1920 мусаватисты подняли восстание в Гяндже, но к началу июня оно было подавлено. В мае — июле были национализированы нефтяная промышленность, земли ханов и беков, банки, флот. Первоначально власть перешла к ревкомам, в 1921 были избраны советы, в которых господствовала созданная в феврале 1920 коммунистическая партия А. В мае 1921 была принята советская конституция А.

В составе СССР

12.03.1922 А. вошел в Федеративный союз социалистических советских республик Закавказья, а 13.12 — в Закавказскую советскую федеративную социалистическую республику (ЗСФСР). 30.12 ЗСФСР стала одним из учредителей СССР. В составе А. были образованы автономная Нахичеванская республика (1924) и Нагорно-карабахская обл. (1923) со смешанным армяно-азербайджанским населением. С декабря 1936, после роспуска ЗСФСР, существовала Азербайджанская ССР. В 1924 в А. было построено 3 электростанции, в 1925 пробурена первая морская скважина, в 1926 открыта первая в СССР электрифицированная дорога Баку–Сабунчи. В 1929 азербайджанская письменность была переведена на латинизированный, с 1940 — на кириллизированный алфавит. В 30-е была осуществлена модернизация промышленности А. Помимо расширения нефтедобычи были созданы новые для А. отрасли — сталелитейная, машиностроительная, нефтепереработка и др. Крестьянство было коллективизировано. Была почти полностью ликвидирована неграмотность, создано ок. 60 научно-исследовательских учреждений. Жители А. приняли участие в ВОВ . Нефтепромыслы Баку были важнейшей целью Германии в битве за Кавказ, однако прорваться на территорию А. немцы не смогли. 20 тыс. жителей А. были награждены орденами и медалями, более 100 получили звание Героя Советского Союза. В 1940–1953 производство нефти снизилось с 22,2 млн т до 15,7 млн т. К 1960 — выросло до 17,8 млн т. После смерти Сталина руководство компартии А. подверглось чистке, в 1954 за организацию необоснованных репрессий и злоупотребление властью был осужден к высшей мере наказания первый секретарь КПА М. Багиров (1933–1953). После ХХ съезда КПСС в А. усилились националистические тенденции в культурной и кадровой политике. В 1959 этот «уклон» подвергся резкой критике ЦК КПСС, что привело к снятию с должностей ряда высших руководителей республики, включая первого секретаря КПА И. Мустафаева (1954–1959). В 1969–1982 первым секретарем ЦК КПА был Г. Алиев. В 60–70-е были построены новые промышленные центры (Сумгаит, Дашкесан и др.) и газопровод Баку–Тбилиси–Ереван. Нефтедобыча в 1967 достигла 21,6 млн т. Все-союзную популярность получили М. Магомаев, П. Бюльбюль-оглы и другие деятели культуры А., азербайджанский кинематограф. В ходе усилившегося в 1988 армяно-азербайджанского конфликта началось движение за самостоятельность А. В ходе армянских погромов и массовых митингов за независимость в январе 1990 в Баку были введены советские войска, в столкновениях с которыми погибло более 100 чел. После этого движение за независимость А. только усилилось. Верховный совет А. избрал президентом первого секретаря ЦК КПА А. Муталибова (08.09.1991 переизбран на всеобщих выборах). 30.08.1991 была провозглашена независимость А., однако страна продолжала участвовать в переговорах о трансформации СССР вплоть до его распада.

Период независимости

Политическая нестабильность, связанная с неудачами в войне с Арменией и Нагорным Карабахом, привела 06.03.1992 к свержению Муталибова сторонниками народного фронта Азербайджана (НФА). 07.06.1992 президентом был избран лидер НФА А. Эльчибей. В условиях новых поражений в войне с Арменией 04.06.1993 против Эльчибея выступили войска С. Гусейнова, и 18.06.1993 президент бежал из Баку. К власти пришел Г. Алиев, который 03.10 был избран президентом. Он, пережив несколько попыток переворота, утвердился у власти и ограничил возможности участия оппозиции в политической жизни. Прошли судебные процессы над руководителями оппозиционных партий. По инициативе Алиева 12.11.1995 была принята новая конституция, усилившая полномочия президента. Во властных институтах стала доминировать партия «Новый А.». После тяжелых поражений азербайджанской армии 05.05.1994 было заключено соглашение о прекращении огня на армяно-азербайджанском фронте. Экономическое развитие А. базируется на нефтедобыче. Обладая значительными запасами нефти и созданной еще в СССР развитой структурой ее переработки, страна стремится выйти на мировой рынок энергоресурсов. Однако этому мешает отсутствие у А. собственных каналов транспортировки нефтепродуктов. В 90-е промышленное производство А. сократилось в 2,7 раза. Была проведена приватизация в промышленности и с. х. Госсектор давал в 1997 четверть промышленного производства, но его структура радикально изменилась — более 80 % экспорта составляют нефтепродукты, преимущественно сырая нефть. Накануне смерти Г. Алиева власть была передана его сыну И. Алиеву, который стал новым президентом. А. В ноябре 2005 оппозиция проверила его режим на прочность, обвинив власти в фальсификации парламентских выборов и организовав массовые манифестации. За время армяно-азербайджанского конфликта и независимости изменился национальный состав А. В 1989 азербайджанцы составляли 79 % населения, остальные — армяне, русские, грузины, курды, лезгины и др. В 2006 азербайджанцы составили более 90 % населения. В 2004 население А. составляло 8 265 700 чел.

Авторы статьи: А. К. Аликберов, И. Б. Орлов, А. В. Шубин.

© Российская Историческая Энциклопедия