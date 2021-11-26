АЛМА-АТИНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ 1986

Волнения в Алма-Ате 17–19.12.1986.

16.12.1986 пленум ЦК Компартии Казахстана освободил Д. Кунаева от обязанностей первого секретаря ЦК и избрал на его место Колбина, не имевшего связей с республикой. На следующий день в столице Казахстана Алма-Ате, в Талды-Кургане, Джезказгане, Кокчетаве, Чимкенте, Павлодаре и др. начались демонстрации молодежи. В них приняли участие некоторые руководители республики. На центральной площади Республики произошли столкновения демонстрантов с силами МВД . Всего в ходе волнений пострадало 1722 человек, задержано около 2400 чел. В нескольких городах страны, включая Алма-Ату, происходили избиения русских. Впоследствии были осуждены 99 человек, причастных к этим событиям, 309 студентов отчислены из учебных заведений. События были объявлены результатом казахского национализма и действий коррумпированной бюрократии Казахстана. После прихода к власти Н. Назарбаева эти события характеризуются как выступление молодежи против коммунистического режима в защиту национальной гордости.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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