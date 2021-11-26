АДЖАРИЯ

Исторический, географический и административный регион на побережье Черного моря в юго-западной части Грузии .

Площадь — 3 тыс. км². Население в 2008 — свыше 382 тыс. чел. Столица — Батуми. Племена картов, частью которых являются аджарцы, по данным археологических раскопок, жили на территории А. с эпохи неолита . Во времена греческой колонизации Нагорной А. происходит процесс разложения родового, в Приморской А. — общинно-рабовладельческого строя. В VI–IV вв. до н. э. А. являлась частью Колхидского царства, с V в. до н. э. — как отдельная административная единица входит в состав Иберии, со II в. н. э. — в грузинское государство Лазика. В I в. н. э. в А. начинается распространение христианства. В VI в. на ее территории идет византийско-иранская война. В VIII в. А. завоевана арабами. В IX в. входит в состав Тао-Кларджетского княжества, с Х в. — в объединенное Грузинское царство. В XI–XII вв. А. подвергается многочисленным набегам турок-сельджуков. В XIII в. ее экономическому и культурному развитию наносит серьезный урон монголо-татарское нашествие . Во второй половине XII–XIV вв. А., как отдельное княжество, вошло в состав Месхетии. В связи с ослаблением Грузии в результате феодальной раздробленности Османская импери я в 1526–1547 вела войну за А. и к 1564 захватила ее территорию. Лишь в период 1609–1614 регион освободился от Османской империи и присоед. к Гурийскому княжеству. Во время турецкого правления А. разделена на Батумский и Аджарский санджаки. В регионе была введена военно-ленная система землевладения. А. население подвергалось изнурительному налогообложению, проводилась политика насильственного отуречивания. Ранее исповедовавшие христианство аджарцы насильственно принуждались турецкими властями к принятию ислама , что привело как к смешению традицй ислама и православия в быту, так и к тайному исповеданию христианства. В А. происходит ряд восстаний против турецких властей (1680, 1685, 1697, 1744, 1819, 1856). В результате русско-турецкой войны 1877–1878 по решению Берлинского конгресса 1878 регион включен в состав России. Присоединение региона к Российской империи и статус порто-франко, который Батуми имел в 1878–1886, способствовали экономическому развитию А. в 1880–1900-х, притоку иностранных капиталов. В 1883 построена ж. д., связавшая Батуми с Тифлисом и Баку, в 1897–1907 — нефтепровод Баку – Батуми. Батуми к 1898 стал третьим по величине городом в Закавказье и третьим по значению торговым портом России. В 1893 в Батуми возник первый рабочий революционный кружок, в 1896 — первая марксистская группа, в 1901 — социал-демократическая организация. В 1902–1903 город становится одним из центром массовых рабочих выступлений в Закавказье. В годы революции 1905–1907 в 1905 в Батуми происходит вооруженное восстание рабочих. После Февральской революции 1917 А. находится под властью Особого Закавказского комитета, подчиненного Временному правительству , с ноября 1917 — под властью Закавказского Комиссариата, в 1918–1921 — под контролем меджлиса А. во главе с М. Абашидзе, подчиненного правительству Грузии. 18.03.1918 Временный ревком во главе с С. И. Кавтарадзе провозгласил в регионе Советскую власть. С 15.04.1918 А. оккупирована турецкой армией, в декабре 1918 — июле 1920 — английскими войсками, 11.03.–18.07.1921 — вновь турецкими войсками. 16.07.1921 провозглашена Аджарская АССР в составе Грузинской ССР. В 1921–1922 в регионе проведена национализация земли и наделение ею крестьян. В конце 1920-х — 30-е в А. проведена коллективизация с. х., созданы новые промышленные предприятия, средние профессиональные и высшие учебные заведения, научные учреждения, библиотеки, музеи, театры, ликвидирована массовая неграмотность. В послевоенные годы экономика А. получила дальнейшее развитие. Наибольшее внимание в с. х. уделялось выращиванию субтропических культур (чая, цитрусовых и т. д.). В промышленности главная роль принадлежала развитию нефтеперерабатывающей отрасли, добыче медных и полиметаллических руд, машиностроению и пищевой промышленности. А. стала одним из курортных центров СССР. В декабре 1990 провозглашена Аджарская автономная республика в составе Грузии. Для 1990–2000-х характерна массовая добровольная христианизация населения А., кардинально изменившая соотношение христиан и мусульман (в конце 1980-х — 70% населения А. — мусульмане, к 2002 — лишь 30% при 64% христиан). В 1990–2000-е происходит обострение отношений стремящегося к экономической самостоятельности руководства А. с правительством Грузии, пытавшимся ограничить и даже упразднить автономию региона. Находившийся у власти в 1991–2004 председатель ВС А. А. И. Абашидзе (с 2000 — президент А.) стремился добиться для республики статуса «свободной экономической зоны», ориентированной на расширение экономического и политического сотрудничества с Россией. Особый государственный статус А. в 2000 был закреплен в Конституции Грузии. В результате конфликта с М. Саакашвили в 2004 Абашидзе ушел в отставку, автономия А. была ограничена.

Автор статьи: Д. И. Рублев.

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