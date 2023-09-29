Орджоники́дзенские волне́ния 1981

Орджоники́дзенские волне́ния 1981 — массовые выступления и столкновения в г. Орджоникидзе (Владикавказ) на почве осетино-­ингушских противоречий. 24 октября убийство шофера-­осетина вызвало массовые волнения осетин, обвинявших ингушей в серии преступлений подобного рода. Похоронная процессия принесла гроб убитого к обкому партии. На площадь вышел первый секретарь обкома Б. Е. Кабалоев, но выступал грубо, потребовал разойтись и ушел. Через некоторое время митингующие ворвались в обком. Туда были введены курсанты МВД, начались столкновения. 25 октября прибыла комиссия во главе с председателем Совета министров РСФСР М. С. Соломенцевым и первым заместителем министра внутренних дел СССР Ю. М. Чурбановым. Постепенно митингующие вытеснили начальство с трибуны и были атакованы бронетранспортерами. В центральных районах города развернулись столкновения с использованием палок, камней, бутылок с зажигательной смесью с одной стороны, слезоточивого газа — с другой. 26 октября в городе началась всеобщая забастовка, столкновения продолжались. Затем беспорядки пошли на спад. Несколько сот человек было арестовано. Были осуждены десятки участников волнений. ЦК КПСС 14 января 1982 издал постановление «О крупных недостатках в работе Северо-­Осетинского обкома КПСС по идейно-политическому, интернациональному воспитанию трудящихся» и освободил от должности Кабалоева. Осетино-­ингушский конфликт получил развитие в 1989–1992.

Лит. : Шараев Ю. О трагических событиях в Орджоникидзе. М., 1990; «О массовых беспорядках с 1957 года…» // Источник. 1995. № 6. С. 151; Зубкова Е. Ю. Власть и развитие этноконфликтной ситуации в СССР. 1953–1985 гг. // Отечественная история. 2004. № 4; Шубин А. В. Золотая осень, или период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 2007. А. В. Шубин.